Отдохнуть в столице Заполярья или разместиться на время командировки можно в отеле «Чукотка». Он находится в центре города, располагает собственной сауной, бильярдной, рестораном.

Номера гостиницы оборудованы всем необходимым, чтобы во время проживания гости чувствовали себя комфортно, по-домашнему. Есть удобные кровати, ТВ с кабельными каналами, шкафы для хранения одежды. «Люксы» состоят из спальни гостиной с диванной группой и рабочим столом.

Постояльцам отеля не придется решать проблему организации питания. В любое время, спустившись на первый этаж, можно посетить ресторан, где готовят домашнюю еду. Вы можете заказать блюда по меню или высказать свои предпочтения повару. Ассортимент напитков представлен в баре.

Для гостей, прибывающих в Анадырь по делам бизнеса или в командировку, предоставлены оптимальные условия. Персонал готов по первому требованию распечатать нужные документы, сделать ксерокопии и оказать другие офисные услуги. Для проведения крупных мероприятий оборудован банкетный зал.

Удобное расположение рядом с Администрацией города, достопримечательностями, музеями позволяет постояльцам проводить время насыщенно и интересно. Рядом находятся православные храмы. До аэропорта 10 км. Можно заказать трансфер.