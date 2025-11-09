Вас ждут выходы в море, залив Креста, сопки, наблюдение за дикими животными и знакомство с историческим наследием Чукотки. Насладитесь этим удивительным регионом нашей страны с максимально возможным комфортом.
Программа тура по дням
Анадырь
Прилет в Анадырь до 12:30.
Трансфер в Анадырь (паром – баржа).
Обед в ресторане.
Экскурсия в Музейный цент «Наследие Чукотки», экскурсия по городу Анадырь.
Размещение на ночлег.
Получение индивидуального снаряжения. Инструктаж.
Ужин.
Ночевка в Анадыре.
Морская экспедиция
Завтрак (ранний).
Выход в море 09:00
Морская экспедиция: переход из г. Анадыря на базу морских экспедиций (далее база), расположенной в западной части острова Косы Мээчкын.
По пути наблюдение за китами и косатками.
Перекус в пути.
По приходу на базу на острове, размещение на ночлег, приготовление ужина.
Свободное время.
Топим баню.
Ночевка на острове на базе.
Морская экспедиция
Завтрак на базе.
Выход в море.
Наблюдение за китами и косатками.
Морской переход на восточный край острова к древнему эскимосскому поселению и лежбищу моржей.
Выгрузка двух квадроциклов, на которых часть участников экспедиции проедут весь остров с восточного его края на западный, где расположена база морских экспедиций, наблюдая за бурыми медведями, находящихся в естественной среде обитания.
Перекус в пути.
По приходу на базу на острове экскурсия до военного маяка и посещение птичьего базара.
Приготовление ужина.
Свободное время.
Топим баню.
Ночевка на острове.
Посещение эскимосского села. Китовое святилище
Завтрак на базе.
Выход в море, наблюдение за китами и косатками.
Посещение эскимосского села Уэлькаль.
Встреча с местным ансамблем.
Экскурсия по селу.
Памятник 80 лет АлСиб.
Посещение китового святилища.
Экскурсия на заброшенную военную станцию тропосферной связи ТРЛ «Север».
Обед.
Морской переход в пгт Эгвекинот.
Размещение на ночевку в пгт Эгвекинот.
Ужин.
Свободное время.
Ночевка в пгт Эгвекинот (квартиры, переоборудованные под гостиницы).
Краеведческий музей. Посвящение в полярники
Завтрак.
День знакомства с пгт Эгвекинот и окрестностями.
Посещение краеведческого музея, экскурсия по поселку.
Выезд к арке «Полярный круг» для проведения ритуала посвящения в полярники с вручением сертификата.
Экскурсия в этнопарк на мысе Опасный.
Сводное время.
Ночевка в пгт Эгвекинот.
Морской переход на базу
Завтрак.
Морской переход из пгт Эгвекинот на базу (остров Коса Мээчкын).
По пути посещение лежбища моржей на мысе Эруля чукотского села Конергино.
Ночевка на острове.
Возвращение в Анадырь
Ранний завтрак и выход в море.
Морской переход с базы на острове коса Мээчкын в г. Анадырь.
Посещение магазинов для покупки сувениров и местных рыбных и мясных продуктов.
Сдача снаряжения.
Прощальный ужин.
Ночевка в Анадыре.
Завершение тура
Ранний завтрак.
Трансфер из Анадыря.
Экскурсия на бывшую базу Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) СССР с сопутствующим военным городком № 5 (Гудым).
Вылет домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в домиках, хостелах, гостиницах.
В Анадыре размещение на ночлег в клубе Алеут (16 мест) или в гостинице Чукотка или Анадырь (оплачивается отдельно, бронируется заранее).
Стоимость тура на 1 человека: 360 000 руб.
Варианты проживания
Клуб Алеут
Размещение аналогично хостелу.
Отель «Чукотка»
Отдохнуть в столице Заполярья или разместиться на время командировки можно в отеле «Чукотка». Он находится в центре города, располагает собственной сауной, бильярдной, рестораном.
Номера гостиницы оборудованы всем необходимым, чтобы во время проживания гости чувствовали себя комфортно, по-домашнему. Есть удобные кровати, ТВ с кабельными каналами, шкафы для хранения одежды. «Люксы» состоят из спальни гостиной с диванной группой и рабочим столом.
Постояльцам отеля не придется решать проблему организации питания. В любое время, спустившись на первый этаж, можно посетить ресторан, где готовят домашнюю еду. Вы можете заказать блюда по меню или высказать свои предпочтения повару. Ассортимент напитков представлен в баре.
Для гостей, прибывающих в Анадырь по делам бизнеса или в командировку, предоставлены оптимальные условия. Персонал готов по первому требованию распечатать нужные документы, сделать ксерокопии и оказать другие офисные услуги. Для проведения крупных мероприятий оборудован банкетный зал.
Удобное расположение рядом с Администрацией города, достопримечательностями, музеями позволяет постояльцам проводить время насыщенно и интересно. Рядом находятся православные храмы. До аэропорта 10 км. Можно заказать трансфер.
Отель «Анадырь»
Бюджетный вариант для активного отдыха — отель «Анадырь» находится в Анадыре. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.
Для гостей работает бар. Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная и химчистка.
В номере вас будут ждать телевизор, мини-бар и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Турбаза на острове
Пять домиков из клееного бруса (два жилых по 8 человек, кухня-столовая (кают компания), баня и командирский домик. Так же энергомодуль, хоз. блок и туалет.
Ночевка в пгт Эгвекинот
Квартиры, переоборудованные под гостиницы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Заброски, выброски и переходы на лодках
- Проживание на базе на острове, гостиницах, хостелах
- Аренда всего снаряжения
- Питание трехразовое
- Все экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Анадырь и обратно
- Доплата за размещение в гостинице "Анадырь" или "Чукотка"
- Алкоголь
- Такси
- Сувениры
- Продукты местного производства
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.