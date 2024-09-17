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Круиз вокруг Чукотки. Из Анадыря к острову Врангеля
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Добро пожаловать в 14-дневный круиз на экспедиционном судне вокруг Чукотки: из Анадыря к острову Врангеля и обратно»
22 авг в 10:00
от 1 050 000 ₽
1 249 000 ₽ за человека
Удивительная Чукотка
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Морская экспедиция: переход из г»
18 июл в 10:00
360 000 ₽ за человека
Экспедиция на Командоры
Начало: Чукотский автономный округ, Анадырь
«Можно превратить эти два дня в медитативное наблюдение за водной стихией, а можно провести их в душевных разговорах с другими участниками экспедиции»
23 сен в 10:00
от 661 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББадулина17 сентября 2024Замечательная организация.
- ААлександра24 июля 2024Надежность, отзывчивость и адекватность
- ИИрина26 мая 2024Татьяна 🫶🏻 Жду новых совместных путешествий)
Ответы на вопросы от путешественников по Анадырю в категории «Экспедиции»
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