Индивидуальная поездка из Анапы в Новороссийск

Индивидуальная экскурсия в Анапе
Приглашаю вас в индивидуальную экскурсионную поездку из Анапы в Новороссийск на новом минивэне бизнес-класса (до 6 мест).

Я не экскурсовод и не историк с 15-летним стажем, а просто местный житель, который познакомит вас с достопримечательностями города.
Индивидуальная поездка из Анапы в Новороссийск
Индивидуальная поездка из Анапы в Новороссийск
Индивидуальная поездка из Анапы в Новороссийск
Индивидуальная поездка из Анапы в Новороссийск
Индивидуальная поездка из Анапы в Новороссийск
Индивидуальная поездка из Анапы в Новороссийск
Индивидуальная поездка из Анапы в Новороссийск
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
14
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15
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Крейсер «Михаил Кутузов»
  • Набережная
  • Храм на берегу моря
  • Мемориал «Малая земля»
  • Мемориал «Линия — рубеж обороны»
  • Мемориал «Долина смерти»
  • Памятник основателям города
  • Памятники Дарующая воду и Дельфин и русалка
  • Смотровая площадка на город

Описание

Что вас ожидает: Крейсер «Михаил Кутузов» — это интересное место, которое однозначно стоит посетить (стоимость — 500 руб. для взрослых, включен экскурсовод). Поражает военная мощь судна, особенно 4 орудия размером с танк. Также интересно увидеть быт моряков, заглянуть в каюты. Мы посетим:
  • Набережную;
  • Храм на берегу моря;
  • Мемориал «Малая земля»;
  • Мемориал «Линия — рубеж обороны»;
  • Мемориал «Долина смерти»;
  • Памятник основателям города;
  • Памятники Дарующая воду и Дельфин и русалка;
  • Смотровая площадка на город. Обратите внимание! Забираем от дома и отвозим обратно за доп. стоимость.

По запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
Что не входит
  • Услуги гида
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
ул. Новороссийская, 310
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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