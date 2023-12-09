Приглашаю вас в индивидуальную экскурсионную поездку из Анапы в Новороссийск на новом минивэне бизнес-класса (до 6 мест).
Я не экскурсовод и не историк с 15-летним стажем, а просто местный житель, который познакомит вас с достопримечательностями города.
Я не экскурсовод и не историк с 15-летним стажем, а просто местный житель, который познакомит вас с достопримечательностями города.
Ближайшие даты:
9
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дек
10
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Крейсер «Михаил Кутузов»
- Набережная
- Храм на берегу моря
- Мемориал «Малая земля»
- Мемориал «Линия — рубеж обороны»
- Мемориал «Долина смерти»
- Памятник основателям города
- Памятники Дарующая воду и Дельфин и русалка
- Смотровая площадка на город
Описание
Что вас ожидает: Крейсер «Михаил Кутузов» — это интересное место, которое однозначно стоит посетить (стоимость — 500 руб. для взрослых, включен экскурсовод). Поражает военная мощь судна, особенно 4 орудия размером с танк. Также интересно увидеть быт моряков, заглянуть в каюты. Мы посетим:
- Набережную;
- Храм на берегу моря;
- Мемориал «Малая земля»;
- Мемориал «Линия — рубеж обороны»;
- Мемориал «Долина смерти»;
- Памятник основателям города;
- Памятники Дарующая воду и Дельфин и русалка;
- Смотровая площадка на город. Обратите внимание! Забираем от дома и отвозим обратно за доп. стоимость.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Что не входит
- Услуги гида
- Личные расходы
- Питание
- Место начала и завершения?
- ул. Новороссийская, 310
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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