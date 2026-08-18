2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии из Анапы в заповедный Утриш - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а погода позволяет наслаждаться прогулками и купанием в море.

и Глухой каньон. Маршрут подходит для активных путешественников старше 7 лет и любителей природы. Протяженность пешего маршрута - 1.5 км с остановками. Обязательно удобная обувь и бутылка воды. Возможность искупаться в море

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогуляться тропами Утришского заповедника

Из города мы отправимся в гористую часть Анапского района, где раскинулся красивейший заповедник Утриш — в недавнем прошлом ландшафтно-флористический заказник. По пути вы познакомитесь с историей и современной жизнью Анапы, посмотрите на город с обзорной площадки, откуда любовался окрестностями юный поручик Лермонтов. А затем начнется пешеходная часть маршрута — мы пройдем через реликтовые рощи можжевельника и деревья фисташки, вдыхая потрясающие ароматы. Доберемся до скалы Прометея у берега Утришской бухты, с которой связан древнегреческий миф о добытчике огня. Пересечем живописный Глухой каньон и рассмотрим зеленый мыс Крокодил, который полумесяцем рассекает волны Черного моря.

Самое интересное о природе Анапы

Гуляя по синеватому можжевеловому лесу, вы познакомитесь с флорой (а если повезет, то и с фауной) заповедного Утриша и услышите нетривиальные факты о природе Анапского района. Я расскажу, куда стоит отправиться на поиски пещер и водопадов, водятся ли в Змеином озере змеи, а в Черном море — акулы. А еще вы узнаете об особенностях местных растений и поймете, каким образом остров Утриш превратился в полуостров.

Кому подойдет прогулка

Маршрут рассчитан на активных путешественников старше 7 лет, любителей активного отдыха и искателей природных сокровищ.

Организационные детали