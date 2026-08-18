2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие в Утриш из Анапы: реликтовые рощи, горные панорамы, мифы о Прометее и прогулка по живописным тропам. Подходит для активных путешественников
Путешествие из Анапы в заповедный Утриш подарит незабываемые впечатления. Гостей ждут реликтовые рощи, захватывающие горные панорамы и аромат можжевельника. Прогулка пройдет по тропам Утришского заповедника, откроет виды на скалу Прометея читать дальшеуменьшить
и Глухой каньон. Маршрут подходит для активных путешественников старше 7 лет и любителей природы. Протяженность пешего маршрута - 1.5 км с остановками. Обязательно удобная обувь и бутылка воды. Возможность искупаться в море
Лучшие месяцы для экскурсии из Анапы в заповедный Утриш - с мая по сентябрь. В это время природа особенно красива, а погода позволяет наслаждаться прогулками и купанием в море.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Скала Прометея
Глухой каньон
Мыс Крокодил
Описание экскурсии
Прогуляться тропами Утришского заповедника
Из города мы отправимся в гористую часть Анапского района, где раскинулся красивейший заповедник Утриш — в недавнем прошлом ландшафтно-флористический заказник. По пути вы познакомитесь с историей и современной жизнью Анапы, посмотрите на город с обзорной площадки, откуда любовался окрестностями юный поручик Лермонтов. А затем начнется пешеходная часть маршрута — мы пройдем через реликтовые рощи можжевельника и деревья фисташки, вдыхая потрясающие ароматы. Доберемся до скалы Прометея у берега Утришской бухты, с которой связан древнегреческий миф о добытчике огня. Пересечем живописный Глухой каньон и рассмотрим зеленый мыс Крокодил, который полумесяцем рассекает волны Черного моря.
Самое интересное о природе Анапы
Гуляя по синеватому можжевеловому лесу, вы познакомитесь с флорой (а если повезет, то и с фауной) заповедного Утриша и услышите нетривиальные факты о природе Анапского района. Я расскажу, куда стоит отправиться на поиски пещер и водопадов, водятся ли в Змеином озере змеи, а в Черном море — акулы. А еще вы узнаете об особенностях местных растений и поймете, каким образом остров Утриш превратился в полуостров.
Кому подойдет прогулка
Маршрут рассчитан на активных путешественников старше 7 лет, любителей активного отдыха и искателей природных сокровищ.
Организационные детали
Протяженность пешего маршрута — 1.5 км с остановками.
Для прогулки обязательно выбирайте удобную обувь и одежду, возьмите с собой бутылку воды, в летний период можно захватить купальные принадлежности (есть возможность искупаться в море).
На обратном пути в Анапу, по желанию, делаем остановку у святого источника и на обзорной площадке с впечатляющим видом на город.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Анапа, памятник Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2513 туристов
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Николай
Недавно побывали на индивидуальной экскурсии в Утрише с гидом Юрием — это было настоящее погружение в мир природы! Юрий — очень открытый и позитивный человек: с первых минут чувствуешь себя читать дальшеуменьшить
комфортно, будто гуляешь с давним другом, который знает об этих местах всё. Он показал нам можжевеловые рощи и рассказал столько интересного про флору и фауну Утриша. Особенно запомнился воздух в можжевеловом лесу: свежий, пряный, будто заряжает энергией и успокаивает одновременно. Виды были потрясающие, а атмосфера — по-настоящему умиротворяющая. Нам как клиентам всё очень понравилось: и маршрут, и рассказы, и неспешный ритм прогулки. Спасибо Юрию за эту красоту и знания — экскурсия получилась просто великолепной! Однозначно рекомендую!
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М
Мария
Выбирала гида по отзывам и не ошиблась. Нужна была программа по Анапским природным местам и внимательное отношение к ребенку 10 лет для моих очень важных клиентов. Все прошло идеально и даже лучше, чем договаривались. Юрий, как здесь все и пишут, отнесся к гостям с теплотой и отзывчивостью. Спасибо огромное!
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Е
Евгений
Заказывал экскурсию в Утриш для мамы и сестры - им все понравилось. Особое спасибо гиду Юрию, который покорил их своей любовью к родному краю и знанием его истории. Со своей стороны отмечаю чёткую коммуникацию с организатором, пунктуальность в договорённостях. Спасибо за очень полезный для гостей Анапы сервис!
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Ирина
Сердечно благодарим Юрия за прекрасное путешествие в заповедный Утриш. Чувствуется профессионализм, знания, любовь к своему краю и желание сделать экскурсию максимально комфортной и интересной. На часы вообще не смотрели, просто наслаждались. читать дальшеуменьшить
Сначала видами Анапы, Юрий рассказал о своих любимых местах. Потом головокружительными смотровыми (ласточкины гнезда). И затем неспешной комфортной прогулкой в сказочном можжевеловом лесу. Увидели просто невероятные деревья. Сделали потрясающие фотографии, Юрий охотно нас фотографировал. Было ощущение, что встретились с хорошим приятелем. Юрий отлично ладит с детьми, дочка (8лет) после экскурсии спросила, а когда дядя Юра к нам в гости теперь приедет. Рекомендую данное путешествие всем любителям активного отдыха. Контакт сохранила, чтобы делиться с друзьями.
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Я
Яна
Отправились на экскурсию Из Анапы в заповедный Утриш 16.08.2023 с экскурсоводом Юрием. По рекомендации Юрия отправились в 6 утра и не пожалели. Прекрасное единение с природой,лес,можжевеловые деревья,обрыв,море,никакой толпы,завораживающие виды и потрасяющая читать дальшеуменьшить
тишина. Если Вы устали от города,то сюда. Юрий был очень интересным,но не навязчивым рассказчиком. Узнали много нового и прекрасно провели время. Даже ребенок 13 лет,который не любит экскурсии,был впечатлен. Спасибо за это маленькое путешествие!
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А
Александр
Отличная экскурсия для тех, кто хочет прогуляться в красивых и необычных местах. Нас заповедными тропами провёл Юрий. Ему отдельное спасибо за душевный рассказ и приятную компанию. Отдельно отмечу комфортный минивэн, читать дальшеуменьшить
для группы из пяти человек места более чем достаточно. И взрослые, и дети остались довольны. Каждый нашёл то, что ему по вкусу: живописные виды со смотровых площадок, причудливые можжевельники, сухопутные черепашки. Пешая часть экскурсии была нетрудной. То что нужно!
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