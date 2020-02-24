2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вдохновиться волшебной природой Анапского района и осмотреть город с панорамных точек

Александр
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Александр – ваш гид
Это путешествие приведет вас в один из красивейших уголков окрестностей Анапы, где реликтовые рощи соседствуют с захватывающими горными панорамами.

Приготовьтесь преодолеть несложные подъемы и спуски, вдохнуть ароматы можжевельника, исследовать сказочный лес и тихие бухточки Черного моря.
2800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Из Анапы в заповедный Утриш
Из Анапы в заповедный Утриш

Что вас ожидает

Прогуляться тропами Утришского заповедника
Из города мы отправимся в гористую часть Анапского района, где раскинулся красивейший заповедник Утриш — в недавнем прошлом ландшафтно-флористический заказник. По пути вы познакомитесь с историей и современной жизнью Анапы, посмотрите на город с обзорной площадки, откуда любовался окрестностями юный поручик Лермонтов. А затем начнется пешеходная часть маршрута — мы пройдем через реликтовые рощи можжевельника и деревья фисташки, вдыхая потрясающие ароматы. Доберемся до скалы Прометея у берега Утришской бухты, с которой связан древнегреческий миф о добытчике огня. Пересечем живописный Глухой каньон и рассмотрим зеленый мыс Крокодил, который полумесяцем рассекает волны Черного моря.

Самое интересное о природе Анапы
Гуляя по синеватому можжевеловому лесу, вы познакомитесь с флорой (а если повезет, то и с фауной) заповедного Утриша и услышите нетривиальные факты о природе Анапского района. Я расскажу, куда стоит отправиться на поиски пещер и водопадов, водятся ли в Змеином озере змеи, а в Черном море — акулы. А еще вы узнаете об особенностях местных растений и поймете, каким образом остров Утриш превратился в полуостров.

Кому подойдет прогулка

Маршрут рассчитан на активных путешественников старше 7 лет, любителей активного отдыха и искателей природных сокровищ.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от вашего отеля/апартаментов, поездка на машине до начала пешего маршрута займет 25-45 минут.
  • Протяженность пешего маршрута — 1.5 км с остановками.
  • Для прогулки обязательно выбирайте удобную обувь и одежду, возьмите с собой бутылку воды, в летний период можно захватить купальные принадлежности (есть возможность искупаться в море).
  • На обратном пути в Анапу, по желанию, делаем остановку у святого источника и на обзорной площадке с впечатляющим видом на город.
Из Анапы в заповедный Утриш
Из Анапы в заповедный Утриш
Из Анапы в заповедный Утриш
Из Анапы в заповедный Утриш
Из Анапы в заповедный Утриш
Из Анапы в заповедный Утриш

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Экскурсовод во втором поколении, родившийся на анапской земле и очень любящий малую Родину. Работаю гидом почти 20 лет. Провожу экскурсии для организованных групп и индивидуальных путешественников, стараюсь показать гораздо больше, чем можно увидеть в рамках стандартных туров. Люблю проводить свободное время на природе, знакомить с ней путешественников и рассказывать об истории Краснодарского края.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Огромное спасибо Александру за интересную и познавательную экскурсию. Мы с мужем восхищены природой Большого Утриша,с удовольствием прогулялись по горным тропинкам среди реликтовых можжевеловых деревьев,надышавшись их ароматом.
7 декабря 2019
Приехали в Анапу 28 ноября впервые. На вашем сайте нашли гида Александра. И не пожалели о выборе!!! Умница! Интеллектуал! Интеллигент! Ооочень рады знакомству с ним! Вотличие от других гидов, не сбивается, тут же отвечает на все интересующие вопросы! Муж сказал:откуда в этой голове столько информации!!! Александр спасибо вам огромное за ваш труд, который вам действительно интересен. И это чувствуется!!! Очень рекомендую!!

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