Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.

На этом маршруте нам встретятся самые живописные природные достопримечательности Анапы.



Мы полюбуемся морем с Ласточкиных гнёзд, остановимся у стелы «Парящий орёл» и попьём воды из источника у церкви Святой Варвары.



Затем отправимся к Кипарисовому озеру в окружении зарослей можжевельника и горных вершин, и поднимемся на смотровые площадки Большого Утриша с незабываемыми видами.