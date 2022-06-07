Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы

На этом маршруте нам встретятся самые живописные природные достопримечательности Анапы

На этом маршруте нам встретятся самые живописные природные достопримечательности Анапы.

Мы полюбуемся морем с Ласточкиных гнёзд, остановимся у стелы «Парящий орёл» и попьём воды из источника у церкви Святой Варвары.

Затем отправимся к Кипарисовому озеру в окружении зарослей можжевельника и горных вершин, и поднимемся на смотровые площадки Большого Утриша с незабываемыми видами.
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
Мы побываем во всех самых красивых местах Анапы, посетим остановки «Ласточкины гнёзда».
Живописнейшее место с прекрасным видом на море, город, причудливыми скалами.
  • Начало Кавказских гор и стелла «Парящий орёл»;
  • Церковь св. Варвары со святым источником.
  • «Кипарисовое» озеро. Уникальное природное место. Очень красивое в любое время года. Горы, можжевельник, удивительные кипарисы;
  • Большой Утриш с остановками на смотровых площадках «Беседка влюблённых» и «У Оксаниного Утёса»;

Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Детское кресло
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, забираем от отеля
Завершение: Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анапы

👥Групповые🧒Можно с детьмиЗаказник Большой Утриш🗽Достопримечательности🍀Природа и пейзажи

Еще несколько похожих предложений в Анапе

Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
5 часов
Групповая
Михаил
4.7
24 отзыва
Часто заказывают
Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
На этом маршруте нам встретятся самые живописные природные достопримечательности Анапы
Завтра
8 июня
9 июня
10 июня
1 000 за 1 человека
Красоты Анапы за 5 часов: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
4.5 часа
Мини-группа
Александр
4.7
65 отзывов
Красоты Анапы за 5 часов: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
На этой экскурсии вы посетите главные достопримечательности Анапы и Краснодарского побережья всего за пять часов
Завтра
8 июня
9 июня
10 июня
1 500 за 1 человека
Джиппинг по окрестностям Анапы: Кипарисовое озеро, Утриш
5 часов
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Александр
4.8
19 отзывов
Джиппинг по окрестностям Анапы: Кипарисовое озеро, Утриш
Джип - самый лучший транспорт в горах
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
1 500 за 1 человека
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Погулять по знаменитому заповеднику и полюбоваться озером Сукко на авто-пешеходной экскурсии
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
5 500 за 1-4 чел.
В заповедный Утриш и на Кипарисовое озеро с катанием на лошадях
6 часов
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
Александр
5
6 отзывов
В заповедный Утриш и на Кипарисовое озеро с катанием на лошадях
Отпрвляйтесь на экскурсию в национальную заповедную зону Большой Утриш и катанием на лошадях
11 июня
12 июня
13 июня
14 июня
1 500 за 1 человека
Кипарисовое озеро долины Сукко
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
5
52 отзыва
Кипарисовое озеро долины Сукко
Насладиться горными пейзажами Анапы, увидеть «американскую» рощу и отдохнуть на легендарном озере
Завтра
8 июня
9 июня
10 июня
6 500 за 1-5 чел.
Путешествие в заказник Большой Утриш
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Юрий
Нет отзывов
Путешествие в заказник Большой Утриш
Я познакомлю Вас с реликтовым можжевелово-фисташковым лесом, расскажу как появился полуостров Большой Утриш, на маршруте
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
6 500 за 1-5 чел.
Кипарисовое озеро и Африканская деревня из Анапы
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Кипарисовое озеро и Африканская деревня из Анапы
Посетить живописное озеро Сукко и этнографический комплекс в африканском стиле за 1 день
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
4 550 за 1-6 чел.
Горные красоты Анапы
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
4.6
21 отзыв
Горные красоты Анапы
В ходе этой экскурсии мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы - полуостровом Большой Утриш
9 июня
10 июня
11 июня
12 июня
6 500 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия в Большой Утриш - Природа и кипарисовое озеро
4 часа
Индивидуальная
Наталья
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Большой Утриш - Природа и кипарисовое озеро
Вас ждут завораживающие виды открытого моря, горных перевалов, растительности реликтового горного леса, целебный воздух
5 000 за 1-4 чел.
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша
4 часа
Мини-группа
Александр
5
16 отзывов
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша
Добро пожаловать в заповедник Большой Утриш. Это идеальное место, чтобы познакомиться с подводным миром. На морском дне
Завтра
8 июня
9 июня
10 июня
2 500 за 1 человека
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере
5 часов
Групповая
Александр
4.5
32 отзыва
В заповедный Утриш с катанием и купанием на катере
Недалеко от Анапы находится уникальное место - заповедник Большой Утриш. Здесь красивая природа, бухты с прозрачной
Завтра
8 июня
9 июня
10 июня
1 800 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Анапе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Анапе
ХОРОШО
🧭
ТАМ