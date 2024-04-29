Во время индивидуальной фотопрогулки по Анапе вы посетите самые живописные и значимые места города.Вашим гидом и фотографом станет профессионал, который знает все уголки города и поможет вам раскрыться перед камерой.Вы

увидите Анапский "Арбат", памятник "Белая шляпа", яхтенную марину и множество других интересных мест. Кроме того, вы узнаете много нового о городе, его истории и культуре. В результате вы получите более 100 профессионально обработанных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем путешествии

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Гулять будем по живописному центру. Изучим анапский «Арбат», отметимся у символа города — памятника «Белой шляпе», полюбуемся видом на яхтенную марину со смотровой площадки, отыщем на территории современной Анапы отсылку к эллинской эпохе и сделаем фото у инсталляций на Центральном пляже.

По пути поговорим о названиях анапских улиц, ведь всегда интересно знать, кому или чему они посвящены! Вы узнаете, как город был связан с древними греками, что с ним происходило на протяжении веков и как он превратился в популярный курорт.

Достопримечательности по маршруту

Администрация (музыкальный фонтан) — Арт-авеню на ул. Горького — памятник «Белая шляпа» — карусель — Центральный пляж — смотровая площадка на яхтенную марину — «Алые паруса» — фонтан «Жемчужина Анапы» — Русские ворота — Театральная площадь — Триумфальная арка — Цветочные часы.

Организационные детали