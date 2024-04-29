Гулять будем по живописному центру. Изучим анапский «Арбат», отметимся у символа города — памятника «Белой шляпе», полюбуемся видом на яхтенную марину со смотровой площадки, отыщем на территории современной Анапы отсылку к эллинской эпохе и сделаем фото у инсталляций на Центральном пляже.
По пути поговорим о названиях анапских улиц, ведь всегда интересно знать, кому или чему они посвящены! Вы узнаете, как город был связан с древними греками, что с ним происходило на протяжении веков и как он превратился в популярный курорт.
Достопримечательности по маршруту
Администрация (музыкальный фонтан) — Арт-авеню на ул. Горького — памятник «Белая шляпа» — карусель — Центральный пляж — смотровая площадка на яхтенную марину — «Алые паруса» — фонтан «Жемчужина Анапы» — Русские ворота — Театральная площадь — Триумфальная арка — Цветочные часы.
Организационные детали
Снимаем на Canon EOS 6D. Вы получите 100+ фото в цветокоррекции на следующий день после прогулки (в электронном виде).
Ретушь понравившихся кадров — 150 руб. /шт.
Музыкальный фонтан работает только в тёплое время года, то есть фото делаем по сезону
Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего участника — 1700 руб.
Фотосессию для вас проведу я иди другой гид-фотограф из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 130 туристов
Всем привет, мы Екатерина и Елена — команда профессионалов: гид-экскурсовод и фотограф, а также просто душевные люди! С нами вы почувствуете себя комфортно в любом месте.
В дружеской атмосфере мы не читать дальше
только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим вас со всеми достопримечательностями Черноморского побережья.
С вами останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и рассчитаны на людей разных возрастов с любой туристической подготовкой. С нетерпением ждём нашей встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
29 апр 2024
Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания рекомендую! Мне понравилось, что можно выбрать именно под себя подходящий вариант фотоэскурсии, обговорить все нюансы по фото с организатором и главное, получить тот результат, который ожидала.
С
Сергей
26 апр 2024
Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
Д
Дина
21 апр 2024
Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.