Фотопрогулка по Анапе

Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Во время индивидуальной фотопрогулки по Анапе вы посетите самые живописные и значимые места города.

Вашим гидом и фотографом станет профессионал, который знает все уголки города и поможет вам раскрыться перед камерой.

Вы
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увидите Анапский "Арбат", памятник "Белая шляпа", яхтенную марину и множество других интересных мест. Кроме того, вы узнаете много нового о городе, его истории и культуре.

В результате вы получите более 100 профессионально обработанных фотографий, которые станут прекрасным напоминанием о вашем путешествии

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  1. 📸 Профессиональные фотографии
  2. 🌆 Живописные виды Анапы
  3. 🎨 Уникальные арт-объекты
  4. 📜 Интересные исторические факты
  5. 🕰️ Фото у самых больших часов на побережье

Что можно увидеть

  • Администрация (музыкальный фонтан)
  • Арт-авеню на ул. Горького
  • Памятник «Белая шляпа»
  • Карусель
  • Центральный пляж
  • Смотровая площадка на яхтенную марину
  • Алые паруса
  • Фонтан «Жемчужина Анапы»
  • Русские ворота
  • Театральная площадь
  • Триумфальная арка
  • Цветочные часы
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Фотопрогулка по Анапе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Гулять будем по живописному центру. Изучим анапский «Арбат», отметимся у символа города — памятника «Белой шляпе», полюбуемся видом на яхтенную марину со смотровой площадки, отыщем на территории современной Анапы отсылку к эллинской эпохе и сделаем фото у инсталляций на Центральном пляже.

По пути поговорим о названиях анапских улиц, ведь всегда интересно знать, кому или чему они посвящены! Вы узнаете, как город был связан с древними греками, что с ним происходило на протяжении веков и как он превратился в популярный курорт.

Достопримечательности по маршруту

Администрация (музыкальный фонтан) — Арт-авеню на ул. Горького — памятник «Белая шляпа» — карусель — Центральный пляж — смотровая площадка на яхтенную марину — «Алые паруса» — фонтан «Жемчужина Анапы» — Русские ворота — Театральная площадь — Триумфальная арка — Цветочные часы.

Организационные детали

  • Снимаем на Canon EOS 6D. Вы получите 100+ фото в цветокоррекции на следующий день после прогулки (в электронном виде).
  • Ретушь понравившихся кадров — 150 руб. /шт.
  • Музыкальный фонтан работает только в тёплое время года, то есть фото делаем по сезону
  • Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего участника — 1700 руб.
  • Фотосессию для вас проведу я иди другой гид-фотограф из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле культурного центра «Родина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ирина
29 апр 2024
Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания рекомендую!
Мне понравилось, что можно выбрать именно под себя подходящий вариант фотоэскурсии, обговорить все нюансы по фото с организатором и главное, получить тот результат, который ожидала.
С
26 апр 2024
Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
Д
21 апр 2024
Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.

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