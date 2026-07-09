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до 16 чел.
В трендеК Ласточкиным гнёздам и Кипарисовому озеру - на внедорожнике
Отправьтесь в захватывающее путешествие на внедорожнике по живописным местам Анапы. Панорамные виды, дегустация вина и купание в Кипарисовом озере ждут вас
Начало: В Анапе/Витязево/Джемете
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Анапа: топ-места за 5 часов
Погрузитесь в красоту Анапы за 5 часов: от Кипарисового озера до храма Варвары. Дегустация вин и меда включены
Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:15
Сегодня в 14:15
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Любимая Анапа
Познакомьтесь с историей Анапы, прогуливаясь по её знаковым местам. Откройте для себя античные полисы и современные символы города
Начало: На улице Астраханской
Сегодня в 12:00
Завтра в 17:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборКипарисовое озеро и развлечения на любой вкус
Посетить живописное озеро Сукко и несколько локаций с активностями для всех членов семьи за 1 день
10 авг в 14:00
16 авг в 14:00
от 8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
Провести идеальный день в городе и его окрестностях на ваш выбор
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
10 авг в 15:00
11 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
Прогулка по живописной долине Сукко с посещением Кипарисового озера. Уникальные виды, высокогорные панорамы и интересные факты о местной природе и истории
Начало: Памятник Ленину, Анапа
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый поход в горах Анапы
Побыть вдали от городского шума, окунуться в романтику похода и узнать пределы свои возможностей
Начало: У Анапского маяка
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тамань: античная история и современное виноделие
Музей-заповедник Фанагория, винное поместье Голубицкое за 1 день
Начало: Анапа, ул. Ленина
Завтра в 09:30
11 авг в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Топ-места для обзора Анапы за пять часов
Полюбоваться горами, морем и городом с лучших смотровых площадок и увидеть Кипарисовое озеро
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Из Анапы - в Новороссийск и Абрау Дюрсо за 1 день
Оценить культурные и природные достопримечательности на фоне пейзажей «Российской Швейцарии»
Начало: По адресу вашего проживания в Анапе
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 14:15
Сегодня в 14:15
Завтра в 14:15
2650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
10 авг в 15:00
11 авг в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Морская прогулка на яхте
Погрузитесь в атмосферу морского путешествия на яхте. Лёгкий бриз, закат и великолепные виды создадут незабываемые впечатления
Начало: В морском порту
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Анапы в парк живой природы До-До для детей и взрослых
Зарядиться положительными эмоциями от общения с животными
Начало: Индивидуально из Анапы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Идиллический Большой Утриш
Большой Утриш в Анапе удивит вас реликтовым лесом, живописными скалами и чистыми пляжами. Откройте для себя природу и историю этого уникального места
Начало: Анапа
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
Путешествие в Утриш из Анапы: реликтовые рощи, горные панорамы, мифы о Прометее и прогулка по живописным тропам. Подходит для активных путешественников
Начало: Анапа, памятник Ленину
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Анапа - первое знакомство
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка под парусом вдоль побережья Анапы
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Анапы, чтобы увидеть Золотую бухту и живописные скалы. Купайтесь в открытом море и делайте потрясающие фото
Начало: На набережной
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты старинной Анапы
Знаю в Анапе почти каждый камень и с радостью познакомлю вас с нашим городом! Прогулка от маяка до Русских ворот разрушит стереотипы о советском курорте
Начало: Анапская набережная
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Абрау-Дюрсо - колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Анапе, Новороссийску и Геленджику. Вас ждут смотровые площадки, крейсер Михаил Кутузов и дегустация местных вин
Начало: Анапа, остановка рынок Северный
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 600 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Анапа наизнанку: от Ласточкиных гнёзд до Кипарисового озера в мини-группе
Начало: Анапа, забираем от отеля
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3870 ₽
4300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Долина лотосов - поездка из Анапы
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию в Анапу, чтобы увидеть Долину лотосов и Ахтанизовский лиман. Катер, легенды и природа полуострова Тамань ждут вас
Начало: Индивидуально из Анапы
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные открытия: Скалистый берег, Шумринка и Гай-Кодзор
Путешествие по современным винодельням Анапы. Вас ждут инновационные подходы, необычная архитектура и эксклюзивные вина
Начало: Анапское шоссе 14
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от 12 000 ₽ за всё до 8 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Джиппинг по лучшим местам Анапы: Кипарисовое озеро, Ласточкины гнезда
Начало: Мы забираем с места проживания Анапа,Джемете, Витя...
Расписание: Выезд каждый день в 9.00 и 14.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1995 ₽
2100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны озера Абрау: от легенд до виноградных террас
Посетите Абрау-Дюрсо, где сливаются история и природа. Увидите озеро Абрау, храм, виноградники и площадь с фонтаном из 1001 бутылки
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Отправляйтесь в незабываемое путешествие на внедорожнике с открытым верхом. Посетите уникальные природные и исторические места, которые поразят ваше воображение
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Винные дороги Анапы
Проведите незабываемый день, исследуя живописные уголки Анапы и вкус местных вин на эксклюзивной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка по заповеднику Утриш
Погрузитесь в чарующий мир заповедника Утриш: отвесные скалы, реликтовые деревья и дельфины. Идеально для семейного отдыха
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Анапе и морская прогулка
Начало: Памятник Ленина на ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500 ₽ за человека
В Анапе и за её пределами достаточно много интересных достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить будучи в городе, не пропусти знаменитый археологический музей под открытым небом, потрясающие грязевые вулканы, живописные долины и конечно же лазурное море, ради которого сюда стекаются туристы со всей России и не только
Анапа отличное место, чтобы весело и с пользой провести свои очередные каникулы. Но многие туристы приезжающие в город, часто не покидают пределы пляжа. Чтобы действительно отдохнуть, человеку нужны впечатления, поэтому посетите хотя бы одну-две экскурсии и вам точно будет что вспомнить вернувшись домой. Для тех кто не хочет заморачиваться и планировать развлечения самостоятельно, мы собрали все самые интересные места в нашем каталоге, вам просто остается зайти и выбрать понравившуюся экскурсию, всё остальное возьмёт на себя гид
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 8 июл 2026
Замечательный гид. Рассказал много про русскую историю.
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Е
Дата посещения: 26 июн 2026
Отличная прогулка, спасибо за эмоции и классную прогулку ,пилоту Евгению отдельное спасибо за отличное общение, и прогулку!!!
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Е
Дата посещения: 29 мар 2026
«Тамань: античная история и современное виноделие» - замечательная экскурсия, которую проводит Лидия. Это синтез эстетических удовольствий: духовных, интеллектуальных, эмоциональных, гастрономических!
Лидия
Лидия
+1
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Н
Дата посещения: 5 апр 2026
Хочу выразить благодарность Константину за шикарную поездку. Были в апреле 2026 года. Безумно красивые виды!все очень подробно и интересно рассказывает! Остались очень довольны поездкой!
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О
Дата посещения: 30 ноя 2025
Огромное спасибо всей команде за доброжелательность и помощь.
Казалось бы не сезон, но нет. Если вы сомневаетесь, не сомневайтесь!
Поехали 2 инвалида-колясочника, полностью оказали помощь! При посадке максимально окружили заботой. Даже пришвартовались в месте удобном для инвалидов-колясочников!
Удачи 🙏
Казалось бы не сезон, но нет. Если вы сомневаетесь, не сомневайтесь!
Поехали 2 инвалида-колясочника, полностью оказали помощь! При посадке максимально окружили заботой. Даже пришвартовались в месте удобном для инвалидов-колясочников!
Удачи 🙏
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М
Дата посещения: 13 ноя 2025
Очень понравилось! Отдельно + за посещение местных виноделов, где была дегустация вин, чачи и аджика, ух. Всё прошло на 5+, за такую сумму покататься и побывать в райских уголках Анапы это то что то.
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Е
Дата посещения: 26 авг 2025
Спасибо большое нашему гиду Ирине ❤️👍 Мы с мужем заказали индивидуальную экскурсию и нам всё очень понравилось Все истории и
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А
Дата посещения: 29 авг 2025
все прошло супер и максимально комфортно 💘 мне безумно понравился поход, было тяжело, но это горы. и здесь нужна выдержка
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Т
Дата посещения: 25 июл 2025
Здорово, нам все понравилось. Своим ходом ( на машине) мы бы столько не посмотрели. Экскурсия прошла на одном дыхании и
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Е
Дата посещения: 19 июл 2025
Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу Владимиру, за интересную поездку по винодельням Анапы. Комфортный автомобиль, познавательная информация, учтены были все наши пожелания. В следующий раз с большим удовольствием свяжемся с нашим гидом и еще раз куда- нибудь поедем.
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Всего 4295 отзывов в Анапе
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Ответы на вопросы от путешественников по Анапе
Самые популярные экскурсии в Анапе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2026
Сейчас в Анапе можно забронировать 119 экскурсий и билетов от 420 до 63 000 со скидкой до 31%. Туристы уже оставили гидам 4295 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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