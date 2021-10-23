Все экскурсии в Анапе
Доступно 96 экскурсий 🚌 в Анапе на 2021 год, 863 ⭐ отзыва, цены от 500₽, посетите достопримечательности: Долина лотосов, Озеро Абрау, Музей-заповедник, Утриш. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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2д
5 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Весь Крым за два дня + Бал Хризантем
Большая экскурсия по Крыму - отличный способ сделать ваш отдых в Анапе разнообразней и ярче
Вторник, пятница, в 06:00
5ч
2 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Абрау-Дюрсо на джипах
Приглашаем вас побывать в одном из самых живописных мест Краснодарского края, напоминающем...
Экскурсия проходит по набору группы (~каждые 2 дня) либо индивидуально
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-6 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
Насладиться горными пейзажами Анапы, увидеть «американскую» рощу и отдохнуть на легендарном озере
5ч
1 500₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Красоты Анапы за 5 часов
На этой экскурсии вы посетите главные достопримечательности Анапы и Краснодарского побережья всего...
Выезд: С 9:00 —14:00 и с 15:00 — 20:00
4ч
1 500₽
за 1 чел.
Анапа: топ-места за 5 часов
Впечатлиться видами со смотровых, побывать на Кипарисовом озере и испить воды из святого источника
ежедневно в 09:00 и 15:00
4ч
1 700₽
за 1 чел.
Рыбалка в Утрише
Вас ждет рыбалка в живописных местах в отдалении от курортов
Отправление катера каждый день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
7 150₽
за 1-6 чел.
Керчь и Крымский мост из Анапы
Проехать по самому длинному мосту в Европе и посетить колоритный древний город
2д 2ч
6 500₽
за 1 чел.
Абхазия за 2 дня
Двухдневный автобусный тур по главным достопримечательностям Абхазии из Анапы подарит Вам...
Пятница 20:00
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
6 000₽
за 1-5 чел.
Из Анапы — в долину Лефкадия
Погулять по виноградным плантациям, увидеть озеро Гечепсин и посетить музей Виноделия
6ч
1 500₽
за 1 чел.
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Отправляйтесь в один из древнейших городов Крыма
Отправление в 13:00– 14:00, вторник, воскресенье
Индивидуальная экскурсия
10ч
7 600₽
за 1-6 чел.
Анапа, Новороссийск, Абрау-Дюрсо: природа и панорамы
Открыть впечатляющие смотровые, отдохнуть на двух озерах, посетить корабль-музей и завод шампанского
5ч
1 500₽
за 1 чел.
Джиппинг по окрестностям Анапы
Всего за пять часов вы увидите главные достопримечательности Анапы и ее окрестностей! Ласточкины...
ежедневно в 9.00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-5 чел.
Анапа — первое знакомство
Главные достопримечательности и лучшие виды города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
4ч
2 500₽
за 1 чел.
Дайвинг в заповедной зоне большого Утриша
Мечтали ли вы познакомиться с подводным миром и поплавать под водой
ежедневно в 9.00 и 14:.30
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-6 чел.
Из Анапы в заповедный Утриш
Вдохновиться волшебной природой Анапского района и осмотреть город с панорамных точек
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-5 чел.
В заповедный Утриш
В ходе этой экскурсии мы познакомимся с «уголком средиземноморья» в окрестностях Анапы -...
ежедневно в 09:30
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 000₽
за 1-8 чел.
Винные дороги Анапы
Посетить уютные винодельни, искупаться в море и насладиться живописными окрестностями города
Индивидуальная экскурсия
1ч
4 500₽
за 1-5 чел.
Аренда спортивно-круизной парусной яхты
Ни один отдых на побережье Черного моря не обходится без морской прогулки
Индивидуальная экскурсия
12ч
1200010 800₽
за 1-5 чел.
Парк львов Тайган и Белая скала из Анапы
Оценить самую красивую гору степного Крыма и понаблюдать за дикими животными в сафари-парке
12ч
3 600₽
за 1 чел.
Крымские Мальдивы: Генеральские бухты
Мы отвезем вас на Генеральские пляжи, расположившиеся в бухтах, окруженных скалами, на Азовском...
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Индивидуальная экскурсия
6ч
8 990₽
за 1-4 чел.
Вино и виды в Анапе!
Погрузиться в мир виноделия, лучше узнать регион и вдохновиться морскими пейзажами
6ч
750₽
за 1 чел.
Неберджай: по святым местам Кубани
Если вам интересна история религии, то эта экскурсия для вас
По вторникам в 13:30
Индивидуальная экскурсия
10ч
7 900₽
за 1-5 чел.
Из Анапы — в Керчь и на косу Чушка
Исследовать древний город, посетить порт Кавказ и полюбоваться романтичным маяком
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 000₽
за 1-8 чел.
Винные дороги Анапы
Со мной вы отправитесь в путешествие по окрестностям Анапы
В удобное для туристов время
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Последние отзывы «Экскурсии Анапы»
- Отзыв на: Анапа: топ-места за 5 часовККристина23 октября 2021Несомненно очень красивые места! Единственное, что расстраивало, это очень мало времени для прогулок. Галопом по Европам.
- Отзыв на: Кипарисовое озеро долины СуккоААнна22 октября 2021Наша экскурсия проходила как раз после тайфуна, поэтому нам представилась уникальная возможность поплавать между кипарисами! Это было здорово! Интересные и необычные деревья. И очень приятным бонусом в начале экскурсии был заезд в живописное место - Ласточкино гнездо. Гид, Юрий - местный житель, хорошо знающий не курортную жизнь Анапы, рассказал много интересных вещей про жизнь в этом месте))
- Отзыв на: Визитные карточки АнапыККирилл20 октября 2021Галина ответственный профессионал с замечательной подачей материала и очень хороший человек.
- Отзыв на: Визитные карточки АнапыЕЕлена18 октября 2021Спасибо большое Галине за экскурсию. Не смотря на непогоду, она смогла так построить маршрут и свой рассказ, что впечатлений осталось много и все положительные. Замечательный рассказчик и собеседник.
- Отзыв на: Винные дороги АнапыААндрей18 октября 2021Профессионально, интересно, качественно.
- Отзыв на: Из Анапы в заповедный УтришААндрей18 октября 2021Более интересного рассказчика я не встречал, спасибо, Юрий, за честность, внимательность, ненавязчивость. Мы очень хорошо провели время!
- Отзыв на: Анапа — первое знакомствоААндрей18 октября 2021… видя, с какой любовью и трепетом она рассказывает о родном крае, я еще сильней влюбился в Анапу….
- Отзыв на: Анапа: топ-места за 5 часовООльга17 октября 2021Хорошая поездка. Но не рекомендую рассматривать как экскурсию. Скорее как трансфер по Анапе в интересные места, в которые вы вряд ли поедете самостоятельно без машины. Места красивые и видовые. У нас был отличный водитель-гид Владимир - интересные факты, поболтать о быте и нравах в регионе. Мы довольно быстро везде «проскочили», в октябре удобно - народу меньше чем летом и не надо будет толпиться для фотографий 👍🏼
- Отзыв на: Керчь и Крымский мост из АнапыФФеларима15 октября 2021Огромное СПАСИБО гиду Ирине за чудесную экскурсию.
- ссветлана15 октября 2021посещала крым с 5, 10 по 7, 10, ездили с экскурсоводом екатериной. все было чудесно, особо хочу отметить гостиницу «олимпия в севастополе, где мы ночевали-прекрасные номера, четкое заселение, хороший завтрак и быстый вай-фай! из того что хотелось бы изменить-очень большой поток впечатлений -на мой взгляд лучше меньше но глубже-я хочу сказать, что хотелось бы побольше времени на такие объекты как феодосия и бахчисарай-получается что все голопом и впечатления в кучу-может это у меня только-такой темп хорош для молодых и бодрых. людям в возрасте это трудновато. но опять же повторюсь-это субъективно… в целом получили огромный объем впечатлений и очень довольны! спасибо водителю и нашему экскурсоводу.