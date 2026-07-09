читать дальше уменьшить

замечательный гид. Машина удобная.

Встретились у отеля.

Дорога к Фанагории - живая экскурсии на просторах Тамани, насыщенная фактами и событиями, о которых просто необходимо знать и помнить. Общаться с Лидией было легко и весело. Она влюбленный в эти края человек, умеющий показать его необыкновенно увлекательно!

Музей в Фанагории своеобразен. Это научно-исследовательский центр. Повезло: т.к. народу было немного, удалось подержать в руках древние артефакты, амфоры и даже кости мамонта. Гид в музее – внимательная, обходительная и, главное, сумевшая провести содержательную экскурсию, девушка (к сожалению, не помню ее имени). Всю поездку вокруг были великолепные виды, но в Фанагории особенно красиво! Тем более, если они овеяны таким количеством мифов и легенд.

Что касается поместья Голубицкого - оно очаровательно во всем.

В Голубицком замечательно подается философия дегустации. Кроме красивой и достаточно профессиональной дегустации, там еще интересная экскурсия по винодельческому производству компании. В поместье есть выставочные залы с экспонатами, которые, на первый взгляд кажутся обыденными, но, если с ними познакомиться поближе, тоже удивляют своей необычной многогранностью. Советую зайти на экспозиции и поговорить со смотрителями залов, чтобы понять сердцем увиденное.

На обратной дороге заехали в Villa Aristov - интересный торговый объект для туристов. Там представлены товары Кубани. Можно прикупить что-нибудь вкусное и интересное. Есть кафешка.

Одним словом, день прошел замечательно.

Всем, кто хочет «что-то особенное» от всей души советую эту поездку.

Лидия, вам «браво» и спасибо за любовь к этим просторам, которой вы нас заразили!