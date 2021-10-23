Наша экскурсия проходила как раз после тайфуна, поэтому нам представилась уникальная возможность поплавать между кипарисами! Это было здорово! Интересные и необычные деревья. И очень приятным бонусом в начале экскурсии был заезд в живописное место - Ласточкино гнездо. Гид, Юрий - местный житель, хорошо знающий не курортную жизнь Анапы, рассказал много интересных вещей про жизнь в этом месте))

Хорошая поездка. Но не рекомендую рассматривать как экскурсию. Скорее как трансфер по Анапе в интересные места, в которые вы вряд ли поедете самостоятельно без машины. Места красивые и видовые. У нас был отличный водитель-гид Владимир - интересные факты, поболтать о быте и нравах в регионе. Мы довольно быстро везде «проскочили», в октябре удобно - народу меньше чем летом и не надо будет толпиться для фотографий 👍🏼

с светлана 5

посещала крым с 5, 10 по 7, 10, ездили с экскурсоводом екатериной. все было чудесно, особо хочу отметить гостиницу «олимпия в севастополе, где мы ночевали-прекрасные номера, четкое заселение, хороший завтрак и быстый вай-фай! из того что хотелось бы изменить-очень большой поток впечатлений -на мой взгляд лучше меньше но глубже-я хочу сказать, что хотелось бы побольше времени на такие объекты как феодосия и бахчисарай-получается что все голопом и впечатления в кучу-может это у меня только-такой темп хорош для молодых и бодрых. людям в возрасте это трудновато. но опять же повторюсь-это субъективно… в целом получили огромный объем впечатлений и очень довольны! спасибо водителю и нашему экскурсоводу.