Прибытие в Адлер.
Встреча с гидом, получение снаряжения.
Переезд в долину Мацесты.
Подъем с рюкзаком на Орлиные скалы, установка лагеря.
Выход на вершину горы Ахун без рюкзака.
Панорама окрестностей Сочи.
Возвращение в лагерь, ужин, костер.
Отдых.
Переход 10 км к Воронцовским пещерам.
Установка лагеря на берегу реки Кудепста.
Вечером посещение пещер – 650 м под землей, костер, вечер страшных рассказов про Черного альпиниста.
Лесной тропой уходим под склоны хребта Алек, нас ждет один из самых больших гротов Сочи – грот Барибана.
Глубина грота 110 м.
Установка лагеря.
Знакомство с обитателями леса – вечером Вас обязательно посетит ёжик или енотик.
Подъем на хребет Алек.
Берем пик Брежнева – панорама Олимпийского парка.
Спуск через девственные леса субтропиков на слияние Сочи и Аца.
Разбивка лагеря. Костер.
Посещение Ацинской крепости X века.
Траверс живописного хребета Ац.
Тропа заросла черникой, рододендронами.
Вдоль тропы стоят вековые тиссы, а внизу белеют скалы Ацинского каньона.
Ночевка на старом охотничьем балагане в районе Алека.
Спуск в цивилизацию.
По широкой дороге спускаемся к среднему каньону Псахо.
Посещение Ивановского водопада, спуск в село Лесное.
Пока ждем машину Вы можете сходить в неповторимые храмы и отведать монастырской выпечки – пальчики оближешь!
Трансфер в гостиницу, отдых.
Мы прощаемся.
Завтрак.
Разъезд гостей.
Тур предусматривает проживание в палатках (5 ночей) и в гостинице п. Адлер (1 ночь):
Также может быть проведен индивидуальный тур — в любые удобные для Вас даты по предварительной заявке. При заказе индивидуального тура минимально должно быть выкуплено 3 путевки.
Проживание в двух-, трех-, четырехместных туристических палатках.
Апартаменты в Адлере в 2-х, 4-хместных номерах в последний день программы.
Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Г. Сочи, п. Адлер, ул. Ленина 113 — стоянка автотранспорта слева от здания железнодорожного вокзала со стороны гор.
Общая протяженность маршрута — 80 км.
Общий набор высоты — 1000 м.
Отметка начала маршрута — 1850 м.
Отметка конца маршрута — 1850 м.
Нитка маршрута:
поселок Адлер – микрорайон Старая Мацеста – Орлиные скалы – слияние Агуры и Агурчика – гора Ахун (н/к, 660), радиально – слияние рек Восточная и Западная Хоста – пос Красная Воля – пещера Воронцовская – пос Калиновое Озеро – грот Барибана – хребет Алек – пик Брежнева – Беркин балаган – река Ац – хребет Ац – балаган на Алеке – Ивановский водопад – село Лесное – поселок Адлер.