Поход в Сочи с палатками

Поход в Сочи с палатками

5
3 отзыва
Поход в Сочи с палатками – это неделя активного отдыха в зоне предгорий Причерноморья. Мягкий климат и транспортная доступность позволяют проводить программу круглогодично.

Вы получите яркие впечатления, освоите навыки туризма, посетите знаковые достопримечательности района.
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Поход в Сочи с палатками
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Еда на костре
Еда на костре
Насладитесь вкусной едой в атмосфере походной романтики и уютной компании
Красивые виды
Красивые виды
Восхититесь панорамой с Орлиных скал и пика Брежнева
Подземное царство
Подземное царство
Посетим Воронцовские пещеры и один из самых больших гротов Сочи – грот Барибана

Программа тура по дням

1 день

Приезд, Орлиные скалы, гора Ахун

Прибытие в Адлер.

Встреча с гидом, получение снаряжения.

Переезд в долину Мацесты.

Подъем с рюкзаком на Орлиные скалы, установка лагеря.

Выход на вершину горы Ахун без рюкзака.

Панорама окрестностей Сочи.

Возвращение в лагерь, ужин, костер.

Отдых.

Приезд, Орлиные скалы, гора АхунПриезд, Орлиные скалы, гора АхунПриезд, Орлиные скалы, гора АхунПриезд, Орлиные скалы, гора Ахун
2 день

Воронцовские пещеры

Переход 10 км к Воронцовским пещерам.

Установка лагеря на берегу реки Кудепста.

Вечером посещение пещер – 650 м под землей, костер, вечер страшных рассказов про Черного альпиниста.

Воронцовские пещерыВоронцовские пещерыВоронцовские пещеры
3 день

Грот Барибана

Лесной тропой уходим под склоны хребта Алек, нас ждет один из самых больших гротов Сочи – грот Барибана.

Глубина грота 110 м.

Установка лагеря.

Знакомство с обитателями леса – вечером Вас обязательно посетит ёжик или енотик.

Грот БарибанаГрот БарибанаГрот Барибана
4 день

Пик Брежнева, Ацинская крепость X века

Подъем на хребет Алек.

Берем пик Брежнева – панорама Олимпийского парка.

Спуск через девственные леса субтропиков на слияние Сочи и Аца.

Разбивка лагеря. Костер.

Посещение Ацинской крепости X века.

Пик Брежнева, Ацинская крепость X века
5 день

Траверс хребета Ац

Траверс живописного хребета Ац.

Тропа заросла черникой, рододендронами.

Вдоль тропы стоят вековые тиссы, а внизу белеют скалы Ацинского каньона.

Ночевка на старом охотничьем балагане в районе Алека.

Траверс хребета АцТраверс хребета АцТраверс хребета Ац
6 день

Каньон реки Псахо, Ивановский водопад

Спуск в цивилизацию.

По широкой дороге спускаемся к среднему каньону Псахо.

Посещение Ивановского водопада, спуск в село Лесное.

Пока ждем машину Вы можете сходить в неповторимые храмы и отведать монастырской выпечки – пальчики оближешь!

Трансфер в гостиницу, отдых.

Каньон реки Псахо, Ивановский водопадКаньон реки Псахо, Ивановский водопадКаньон реки Псахо, Ивановский водопад
7 день

Отъезд

Мы прощаемся.

Завтрак.

Разъезд гостей.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках (5 ночей) и в гостинице п. Адлер (1 ночь):

  • двух-, трех-, четырехместные туристические палатки — туристы расселяются в палатки по желанию;
  • апартаменты в Адлере 2-4 местные номера в последний день программы.

Также может быть проведен индивидуальный тур — в любые удобные для Вас даты по предварительной заявке. При заказе индивидуального тура минимально должно быть выкуплено 3 путевки.

Варианты проживания

Палатка

5 ночей

Проживание в двух-, трех-, четырехместных туристических палатках.

ПалаткаПалатка

Апартаменты в Адлере

1 ночь

Апартаменты в Адлере в 2-х, 4-хместных номерах в последний день программы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программе тура поселок Адлер – микрорайон Старая Мацеста (1 день), село Лесное – ж/д вокзал / аэропорт Адлера (7 день)
  • Проживание в 2-х, 4-хместных палатках
  • Полный пансион (3-х, 4-хразовое питание, дежурные готовят на группу самостоятельно под руководством инструктора)
  • Прокат группового снаряжения (палатки, посуда для приготовления пищи, горелки, веревки, средства связи и т. п.) — снаряжение турист носит сам
  • Входные платы в Сочинский национальный парк
  • Работа инструктора
  • Страховка на время тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сочи и обратно
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная (флисовая) шапка;
  • перчатки флисовые;
  • грязезащитные бахилы на ноги;
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • ходовой комплект одежды (спортивный костюм);
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • трекинговая обувь;
  • сменная обувь для лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80-100л;
  • сидушка;
  • трекинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки (обязательно!);
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды общим объемом до 1 литра;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • фототехника — по желанию;
  • аптечка индивидуальная;
  • купальные принадлежности: резиновые тапочки, купальник, шапочка и полотенце — по желанию.
Какие требования к участникам?
  • для участия в туре не требуется особая спортивная форма;
  • на маршрут допускаются дети с 6 лет, для лиц младше 14 лет требуется сопровождение взрослых, для лиц младше 18 лет, путешествующих без сопровождающих — доверенность на имя инструктора, проводящего программу.
Возможно ли заказать дополнительные услуги?

Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где происходит встреча в первый день тура?

Г. Сочи, п. Адлер, ул. Ленина 113 — стоянка автотранспорта слева от здания железнодорожного вокзала со стороны гор.

Каковы характеристики маршрута?

Общая протяженность маршрута — 80 км.

Общий набор высоты — 1000 м.

Отметка начала маршрута — 1850 м.

Отметка конца маршрута — 1850 м.

Нитка маршрута:

поселок Адлер – микрорайон Старая Мацеста – Орлиные скалы – слияние Агуры и Агурчика – гора Ахун (н/к, 660), радиально – слияние рек Восточная и Западная Хоста – пос Красная Воля – пещера Воронцовская – пос Калиновое Озеро – грот Барибана – хребет Алек – пик Брежнева – Беркин балаган – река Ац – хребет Ац – балаган на Алеке – Ивановский водопад – село Лесное – поселок Адлер.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 ноя 2022
Организатору непосредственно в Сочи - большой респект. Все удобно, поселили вообще великолепно, все очень рядом и близко, удобная транспортная развязка, питание порадовало, НО рекомендация все-таки есть: Желательно в вечерних сообщениях о планах на следующий день, более подробно сообщать, что будет происходить, сколько будет пройдено километров, рекомендации по одежде и обуви, а также что взять с собой. Для меня это была проблема. Спасибо огромное Сергею, нашему проводнику, который восполнял все эти пробелы. Грамотно, спокойно, профессионально вёл нас по маршрутам и давал все необходимые рекомендации, если бы не он, то я могла бы и в туфлях прийти.
Что касается со стороны организации Большой страны, то здесь могу отметить, что не совсем достоверная информация по сложности тура. На мой взгляд это не базовый уровень, как заявлено, а достаточно сложный, и не каждый сможет это пройти. Мне кажется, надо давать более чёткую и подробную информацию. Не просто, что пройдём 12 км, а то, что эти 12 км все время в гору, об этом не пишется. Ну, опять же, это сугубо моё мнение. А так все прекрасно, буду обращаться ещё.
Т
20 сен 2022
Тур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4 подъезда, в квартире две комнаты, все необходимое имеется:полотенца, фен, посуда, небольшой холодильник, утюг, доска для глажения, шампунь, жидкое мыло, стиральная машина (не пользовалась, т. к. не было необходимости). Размещение на 2-3 человек нормально. Рейс на самолете был вечерний меня встретила Валентина Владимировна передала ключи (встречающая сторона), объяснила что и как работает. В холодильнике найдете молоко, нарезку колбасную, сыр, так же чай, кофе, фрукты для "перекусов", если проголодаетесь. Переживать за это не стоит. На следующий день приехала моя соседка и компаньон по туру Ирина из г. Челябинска, сама я из Н. Новгорода. Группа по туру составила 2 человека, обстоятельства сложились в нашу пользу - почти в индивидуальный тур. На следующий день мы познакомились с организатором, путеводителем тура - Анной. Перемещение до места начала экскурсии на личном транспорте. Не хочу раскрывать все секреты, подробности на сайте, но отмечу, что каждый день у вас будет активная ходьба полезная для здоровья. Запасайтесь удобной обувью. Температура воздуха + 27С, вечером легкая кофта, ветровка. С собой я не брала кружки, ложки, фонарь как было написано в памятке, Анна позаботилась о нас сама, в ее арсенале имеется все необходимое. Программа очень насыщенная и интересная: вы увидите горы, море, красивейшие парки, познакомитесь с историей города, так что в квартире вы будете только спать. Сама я была неоднократно в г. Сочи, но благодаря Анне познакомилась с этим городом ближе. Благодарю Анну, Ирину, Валентину Владимировну за чудесный отдых и незабываемые эмоции. Рекомендую съездить в тур.
Т
20 сен 2022
Друзья, благодарю за организацию тура.

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