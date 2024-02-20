Семейные развлекательные туры Анапы

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Анапе, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
Завтра в 18:00
5 июля в 19:00
7 500 за человека
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Ощутить магию первозданной природы, насладиться прохладой реки и видами гор и лесов
Начало: Анапа, 06:00
6 июля в 06:00
13 июля в 06:00
14 800 за человека
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Начало: Россия, Краснодарский край, Анапа
11 авг в 10:00
15 сен в 10:00
от 142 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алёна
    20 февраля 2024
    Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
    Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
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    нас настоящим вином) Охватили много достопримечательностей Абхазии- страны души. Пляж в Пицунде очень понравился,ну и конечно же монастырь🔥 Экскурсия была очень познавательной и веселой. Спасибо организаторам,гидам и водителям! 👍

  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
    Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
  • Р
    Рута
    29 августа 2023
    Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
    Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.
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    Мы сами из Республики Коми и приехали на отдых в Анапу, разнообразить отдых так же удалось с этой поездкой, познакомились с соседней радушной страной.

  • T
    Tatyana Motovilova
    14 марта 2023
    Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
    Микрогруппа из 3 женщин бальзаковского возраста решила немного отдохнуть. Но замечательные гиды по Чечне (Абухасан) и Дагестану Сайпа) не дали
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    спокойно сидеть. Этот тур был как живительная влага на сухую почву. Все было замечательно-от организации тура до микроклимата в нашей маленькой компании. Куча ярких эмоций, местного колорита и вкусной еды

  • T
    Tatyana Motovilova
    14 марта 2023
    Джип-тур «Импровизация с джигитом» в Дагестане
    Все хорошо. Замечаний нет.
  • Н
    Нина
    6 марта 2023
    В сердце гор
    Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля
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    2023 года, но мы прилетели на сутки раньше 23 февраля. Разместились в отеле Машук. Отель хороший, с завтраками. В отеле есть столовая, можно самостоятельно пообедать и поужинать, цены доступные, а еда просто объедение! 23 и 24 февраля мы знакомились с Пятигорском. Брали обзорную экскурсию по городу, очень интересная история и достопримечательности. Поднимались на гору Машук, так как канатная дорога была на ремонте, то с удовольствием поднялись пешком, примерно за 1.5 часа. Высота 993 м, красота необыкновенная, гора Эльбрус как на ладоне! Посетили Термальный источник "Жемчужина Кавказа",с бассейнами +4,+28,+37,+41°С, хамамом и сауной. Правда от Пятигорска далековато оказалось, 74 км. Далее у нас программа была уже по туру, мы поехали на встречу Домбаю… Домбай шикарный со своими видами и красотой,к посещению рекомендую обязательно, не пожалеете ни за что на свете! Работает 3-х уровневая канатная дорога, 2277 м, 3008 м и 3168 м. На каждом уровне есть свои локации для фотоссесий! Был большой соблазм прокатится на лыжах, но так как группа, время ограничено, было 4 часа, этого нам хватило, чтобы полюбоваться жизнью,"дотронуться" до солнца и гор! От Пятигорска до Домбая 188 км, в дороге скучно не было, так как нас сопровождала гид Рита, которая все очень интересно рассказывала и показывала,за это ей тоже отдельная благодарность и водителю Сергею за безопасное вождение по дорогам Кавказа! В заключительный день тура была поездка в Кисловодск, от Пятигорска находится в 40 км. По пути заезжали на гору Кольцо, в чайный Домик и на Медовые водопады. В Пятигорске прогулялись по парку и на дорожку попробовали целебную водичку из нарзанной галерее. Пришло время прощаться с Кавказом, но мы ещё обязательно вернёмся. Путешествуйте по России, это очень круто!

    Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24
  • А
    Августа
    24 февраля 2023
    В сердце гор
    Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места, погода была хорошая. Моя первая поездка на Кавказ прошла отлично.
    Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места
  • В
    Василий
    19 февраля 2023
    В сердце гор
    Добрый день! Необыкновенный тур! За 5 дней получаешь возможность увидеть все основные красоты Кавказа. Отдельно хочу сказать спасибо Куратору Виктории и
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    гидам Александру, Полине, Алене, Виктории - те знания, которыми вы делитесь с туристами - бесценны! История региона, быт и культура народов, уникальность мест и локации в целом - я получил столько интересной информации доступным языком, равноценной прочтению нескольких книг. Отдельно хочу заметить, что гиды всегда были рядом, подсказывали и терпели все прихоти и особенности отечественного туриста! Спасибо! До встречи летом) P.S. Стрежемент не похож на Ягерместер, но тоже вкусный)

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Можно с детьми»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
  2. Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
  3. Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 7 500 до 142 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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