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Авторский тур
3 дня
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
Завтра в 18:00
5 июля в 19:00
7 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Ощутить магию первозданной природы, насладиться прохладой реки и видами гор и лесов
Начало: Анапа, 06:00
6 июля в 06:00
13 июля в 06:00
14 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Начало: Россия, Краснодарский край, Анапа
11 авг в 10:00
15 сен в 10:00
от 142 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлёна20 февраля 2024Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ИИрина11 января 2024Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
- ААлексей25 декабря 2023С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
- РРута29 августа 2023Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.
- TTatyana Motovilova14 марта 2023Джип-тур «Импровизация с джигитом» в ДагестанеМикрогруппа из 3 женщин бальзаковского возраста решила немного отдохнуть. Но замечательные гиды по Чечне (Абухасан) и Дагестану Сайпа) не дали
- TTatyana Motovilova14 марта 2023Джип-тур «Импровизация с джигитом» в ДагестанеВсе хорошо. Замечаний нет.
- ННина6 марта 2023В сердце горЗамечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля
- ААвгуста24 февраля 2023В сердце горДобрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места, погода была хорошая. Моя первая поездка на Кавказ прошла отлично.
- ВВасилий19 февраля 2023В сердце горДобрый день! Необыкновенный тур! За 5 дней получаешь возможность увидеть все основные красоты Кавказа. Отдельно хочу сказать спасибо Куратору Виктории и
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Можно с детьми»
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