3 дня 5 часов
Новогодняя ночь в Анапе:4 дня праздничного «Все Включено» 31.12 по 03.01.25
Начало: Г. Анапа, ул. Анапское шоссе, д. 1В
31 дек в 13:00
34 800₽ за человека
2 дня
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
Начало: Мы Вас заберем с Вашего адреса
1 июн в 08:00
8000₽ за человека
3 дня
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Ощутить магию первозданной природы, насладиться прохладой реки и видами гор и лесов
Начало: Анапа, 06:00
7 июн в 08:00
14 июн в 08:00
14 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББэла Брук10 марта 2023Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)Сияние не поймали, но в целом поездка оставила очень хорошее впечатление.
- ББэла Брук10 марта 2023Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)Александра Пяткина просто молодец, поездку провела очень профессионально. Спасибо ей за это.
- ККузнецова Ольга Анатольевна17 февраля 2023Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)Отличный тур, море впечатлений! Комфортные места проживания, всё чётко продумано. Гид Татьяна, водитель Лидия, менеджер Анастасия выполнили все наши капризы. Всё было познавательно и увлекательно! Спасибо!
- ЕЕкатерина17 ноября 2022Поход в Сочи с палаткамиОрганизатору непосредственно в Сочи - большой респект. Все удобно, поселили вообще великолепно, все очень рядом и близко, удобная транспортная развязка,
- ТТатьяна20 сентября 2022Поход в Сочи с палаткамиТур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4
- ТТатьяна20 сентября 2022Поход в Сочи с палаткамиДрузья, благодарю за организацию тура.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Пешеходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Анапе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Анапе в декабре 2024
Сейчас в Анапе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 8000 до 34 800.
Забронируйте тур в Анапе на 2025 год по теме «Пешеходные», цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль