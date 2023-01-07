13:00 - встреча группы в аэропорту г. Грозный.
Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.
Обед из блюд национальной кухни.
Отъезд на вечернюю экскурсию по Грозному.
Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», пройдемся по проспектам В. В. Путина и Р. А. Кадырова, прогуляемся по бульвару имени Махмуда Эсамбаева, увидим и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни».
Мечеть является самой большой в Европе, она может вместить до 10000 чел.
Поднимемся на смотровую площадку высотного комплекса «Грозный Сити», побываем в Цветочном парке, посетим православный храм Михаила Архангела.
Переезд в Аргун (14 км).
Именно здесь находится одно из красивейших культовых сооружений — первая ультрасовременная мечеть в стране, выполненная в стиле хай-тек.
Мечеть названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна как мечеть «Сердце матери».
Особенно красива мечеть вечером.
Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).
Возвращение в Грозный.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Отъезд в Шали.
Осмотр мечети «Гордость мусульман».
Это самая большая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс.
человек. Это волшебная, сказочная по своей красоте жемчужина Кавказа.
Как и положено в восточной сказке, дворец, то есть мечеть, окружает парк с фонтанами (всего 12), розарий, клумбы, удобные скамьи для отдыха, цветочные композиции.
Далее наш путь лежит к лазурному озеру Кезеной-Ам.
Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро на всём Северном Кавказе (расположено на высоте 1780 метров над уровнем моря).
Обед из блюд национальной кухни.
Переезд в Дагестан.
Трансфер до отеля в Махачкале.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Экскурсия на Сулакский каньон.
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.
По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.
Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Чиркейская
Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Прокатимся с ветерком на катере и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото.
Возвращение в Махачкалу.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в легендарный горный аул Гуниб.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне.
Можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.
Обед из блюд национальной кухни.
Далее наш путь лежит в знаменитый заброшенный Аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1720 метров над уровнем моря.
Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!
Расстояние до Гамсутля составляет 3000 метров.
1500 из них проезжаем на транспорте, а другую половину пешком (тяжелый подъем, требуется физическая подготовка, для лиц 60+ не рекомендуем!)
Переезд в Дербент / Избербаш.
Размещение в отеле. Свободное время.
Внимание! Обычно ранней весной и поздней осенью если будут плохие погодные условия (дождь, снегопад, камнепад, густой туман) экскурсия в Гамсутль будет заменятся на экскурсию в аул Чох.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Посещение крепости Нарын-Кала.
Экскурсия откроет нам древнюю историю крепости, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников.
Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути».
Прогулка по улочкам Старого города (магалы).
Посещение древней Джума мечети.
В 733 году в каждом из 7 магалов Дербента было построено по одной мечети.
Вместе с этими мечетями была построена большая мечеть для совершения общего пятничного намаза.
Мечеть на удивление неплохо сохранилась и не так давно была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед из блюд национальной кухни.
Девичьи бани.
Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани, место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).
Посещение сувенирной лавки.
Трансфер в аэропорт Махачкала.
Отъезд.
Завершение тура ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Тур предусматривает проживание в г. Грозный — 1 ночь, г. Махачкала — 2 ночи, г. Дербент / Избербаш — 1 ночь.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость тура
|Стоимость доп. суток за номер
|Двухместное размещение
|52 300
|7200
|Одноместное размещение
|64 800
|6200
При желании проживание в отеле можно продлить.
Ниже представлены возможные варианты размещения. Отели могут быть заменены на равнозначные. Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда.
Отель «Тийналла» расположен в городе Грозный, в 12 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В 1,1 км находится поселок Черноречье, в 5,4 км — железнодорожная станция Алды, а в 7,5 км — микрорайон Кирова. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предоставляется камера хранения багажа и бесплатным Wi-Fi.
По утрам в отеле сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
В 7,7 км от гостиницы «Тийналла» находится район Новые промысла, а в 9 км — Грозный. Расстояние до аэропорта Грозный составляет 17 км.
Возможны отели «Ак-Гель», «Абу-Даги» или «Каспий».
Возможные места размещения: Руссо Туристо, Сафия, Dash Gapi, Европа, в горах - Турбаза «Горный воздух» или гостевые дома.
Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов.
Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
Во время автобусной экскурсии:
Во время пешеходной экскурсии:
Общие меры предосторожности:
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.