В сердце гор

Жемчужина экскурсионных туров на Кавказ! Отдых

5
3 отзыва
Жемчужина экскурсионных туров на Кавказ! Отдых для тех, кто уже был на гостеприимной кавказской земле и мечтает увидеть загадочные места, каменные стены гор, горные сёла, сторожевые башни, бесконечно лазурные водохранилища Дагестана и заброшенные аулы.

Вас ждёт особенное путешествие от Грозного до Дербента, знакомство с потрясающими и величественными красотами природы, самыми гостеприимными хозяевами и прославленной на весь мир Кавказской кухней.
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
В сердце гор
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Водная гладь Кезеной-Ам
Водная гладь Кезеной-Ам
Прогуляемся по берегу живописного озера и сделаем самые красивые фотографии
Величие Сулакского каньона
Величие Сулакского каньона
Полюбуемся каньоном, превосходящим по глубине даже известный Гранд-Каньон в Аризоне!
Загадки города призраков
Загадки города призраков
Посетим древнее поселение Гамсутль и узнаем его историю

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Грозный

13:00 - встреча группы в аэропорту г. Грозный.

Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.

Обед из блюд национальной кухни.

Отъезд на вечернюю экскурсию по Грозному.

Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», пройдемся по проспектам В. В. Путина и Р. А. Кадырова, прогуляемся по бульвару имени Махмуда Эсамбаева, увидим и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни».

Мечеть является самой большой в Европе, она может вместить до 10000 чел.

Поднимемся на смотровую площадку высотного комплекса «Грозный Сити», побываем в Цветочном парке, посетим православный храм Михаила Архангела.

Переезд в Аргун (14 км).

Именно здесь находится одно из красивейших культовых сооружений — первая ультрасовременная мечеть в стране, выполненная в стиле хай-тек.

Мечеть названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна как мечеть «Сердце матери».

Особенно красива мечеть вечером.

Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).

Возвращение в Грозный.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Экскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. ГрозныйЭкскурсия по г. Грозный
2 день

«Гордость Мусульман» в Шали

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Отъезд в Шали.

Осмотр мечети «Гордость мусульман».

Это самая большая мечеть в Европе, вмещающая до 30 тыс.

человек. Это волшебная, сказочная по своей красоте жемчужина Кавказа.

Как и положено в восточной сказке, дворец, то есть мечеть, окружает парк с фонтанами (всего 12), розарий, клумбы, удобные скамьи для отдыха, цветочные композиции.

Далее наш путь лежит к лазурному озеру Кезеной-Ам.

Кезеной-Ам — самое крупное высокогорное озеро на всём Северном Кавказе (расположено на высоте 1780 метров над уровнем моря).

Обед из блюд национальной кухни.

Переезд в Дагестан.

Трансфер до отеля в Махачкале.

Размещение в отеле.

Свободное время.

«Гордость Мусульман» в Шали«Гордость Мусульман» в Шали«Гордость Мусульман» в Шали«Гордость Мусульман» в Шали
3 день

Сулакский каньон

Завтрак в отеле.

Экскурсия на Сулакский каньон.

Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.

По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Чиркейская

Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.

Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Прокатимся с ветерком на катере и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото.

Возвращение в Махачкалу.

Свободное время.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
4 день

Гуниб, Гамсутль

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Переезд в легендарный горный аул Гуниб.

Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне.

Можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.

Обед из блюд национальной кухни.

Далее наш путь лежит в знаменитый заброшенный Аул – призрак Гамсутль, расположенный на высоте почти 1720 метров над уровнем моря.

Это одно из древнейших поселений Дагестана, и столетия назад здесь находилась ханская башня или крепость, но сейчас в ауле никто не живет, там своя особая атмосфера!

Расстояние до Гамсутля составляет 3000 метров.

1500 из них проезжаем на транспорте, а другую половину пешком (тяжелый подъем, требуется физическая подготовка, для лиц 60+ не рекомендуем!)

Переезд в Дербент / Избербаш.

Размещение в отеле. Свободное время.

Внимание! Обычно ранней весной и поздней осенью если будут плохие погодные условия (дождь, снегопад, камнепад, густой туман) экскурсия в Гамсутль будет заменятся на экскурсию в аул Чох.

Гуниб, ГамсутльГуниб, ГамсутльГуниб, ГамсутльГуниб, Гамсутль
5 день

Экскурсия по Дербенту

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Посещение крепости Нарын-Кала.

Экскурсия откроет нам древнюю историю крепости, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников.

Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути».

Прогулка по улочкам Старого города (магалы).

Посещение древней Джума мечети.

В 733 году в каждом из 7 магалов Дербента было построено по одной мечети.

Вместе с этими мечетями была построена большая мечеть для совершения общего пятничного намаза.

Мечеть на удивление неплохо сохранилась и не так давно была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Обед из блюд национальной кухни.

Девичьи бани.

Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани, место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).

Посещение сувенирной лавки.

Трансфер в аэропорт Махачкала.

Отъезд.

Завершение тура ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.

Экскурсия по ДербентуЭкскурсия по ДербентуЭкскурсия по ДербентуЭкскурсия по Дербенту

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в г. Грозный — 1 ночь, г. Махачкала — 2 ночи, г. Дербент / Избербаш — 1 ночь.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость тураСтоимость доп. суток за номер
Двухместное размещение52 3007200
Одноместное размещение64 8006200

При желании проживание в отеле можно продлить.

Ниже представлены возможные варианты размещения. Отели могут быть заменены на равнозначные. Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда.

Варианты проживания

Отель «Тийналла»

1 ночь

Отель «Тийналла» расположен в городе Грозный, в 12 км от стадиона «Ахмат Арена». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка и сад. В 1,1 км находится поселок Черноречье, в 5,4 км — железнодорожная станция Алды, а в 7,5 км — микрорайон Кирова. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гостям предоставляется камера хранения багажа и бесплатным Wi-Fi.

По утрам в отеле сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

В 7,7 км от гостиницы «Тийналла» находится район Новые промысла, а в 9 км — Грозный. Расстояние до аэропорта Грозный составляет 17 км.

Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»Отель «Тийналла»

Отель в г. Махачкала

2 ночи

Возможны отели «Ак-Гель», «Абу-Даги» или «Каспий».

Отель г. Дербент / Избербаш

1 ночь

Возможные места размещения: Руссо Туристо, Сафия, Dash Gapi, Европа, в горах - Турбаза «Горный воздух» или гостевые дома.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах
  • Питание – завтраки + обеды на экскурсиях
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно — из Махачкалы
  • Питание, не включённое в программу тура (ужины)
  • Другие входные билеты, не включённые в тур
Место начала и завершения?
Россия, Чеченская Республика, Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы, необходимые для поездки (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобная одежда по сезону + теплая одежда для посещения горных регионов;
  • удобная спортивная обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели.

Обратите внимание, что регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов.

Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. При посещении святых мест – головные уборы, закрытые плечи, ноги. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Правила безопасности на экскурсиях

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
  2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
  6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
  7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
  8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
  9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
  10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
  11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
  12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
  13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
  14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
  15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
  16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
  17. В автобусах не курят.
  18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
  19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:

  1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
  2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:

  1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
  2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
  3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
  4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
  5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
  6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
  7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
  8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».

Нужны ли наличные деньги с собой?

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Информация для иностранных граждан

Иностранным гражданам необходимо заранее оформить разрешительные спец. документы для посещения (въезда в погран. зону). Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
7 янв 2023
Организация тура также отличная
Д
22 ноя 2022
Все супер, особенно гид Владимир
И
29 окт 2022
Тур организован очень хорошо. Новые, комфортабельные автобусы. Отели, в которых размещались участники в Пятигорске, расположены в одной локации, поэтому сбор туристов на экскурсию и обратный развоз по отелям, не занимал много времени, это очень большой плюс. Мне не понравилось, что туристов рассаживали на определенные места в автобусе, наверно для этого были благие намерения, но особого смысла в этом не увидела и комфорта мне это не приносило. Еще один момент, который был большой ложкой дегтя в бочке меда для основной части группы, это поселение в отеле Дербента на усмотрение организатора, причем отели очень низкого уровня. Было очень много негатива от части группы, которых поселили в промзоне. Мне и моей части группы повезло больше, недостаток удобств в отеле компенсировало его месторасположение - прямо на берегу моря, около прогулочной набережной. На полнодневных экскурсиях было бы лучше организовывать комплексные обеды для всей группы, стоимость которых входила бы тур.

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