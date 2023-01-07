1 день

Экскурсия по г. Грозный

13:00 - встреча группы в аэропорту г. Грозный.

Сразу после организационной встречи начинается экскурсионная программа, поэтому необходимо быть готовыми к ее посещению. Просьба приходить на встречу точно в назначенное время.

Обед из блюд национальной кухни.

Отъезд на вечернюю экскурсию по Грозному.

Мы посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы», пройдемся по проспектам В. В. Путина и Р. А. Кадырова, прогуляемся по бульвару имени Махмуда Эсамбаева, увидим и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни».

Мечеть является самой большой в Европе, она может вместить до 10000 чел.

Поднимемся на смотровую площадку высотного комплекса «Грозный Сити», побываем в Цветочном парке, посетим православный храм Михаила Архангела.

Переезд в Аргун (14 км).

Именно здесь находится одно из красивейших культовых сооружений — первая ультрасовременная мечеть в стране, выполненная в стиле хай-тек.

Мечеть названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна как мечеть «Сердце матери».

Особенно красива мечеть вечером.

Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).

Возвращение в Грозный.

Размещение в отеле.

Свободное время.