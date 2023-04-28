На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края

Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток

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О гиде
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Ответы на вопросы
Наше винно-гастрономическое путешествие откроет вам целый увлекательный мир с тонкими нотками и терпкими ароматами разных сортов винограда. Вы побываете на четырёх винодельнях и узнаете о технологиях создания тихих и игристых вин.

Попробуете местные фермерские продукты, погуляете среди гор и холмов, по берегам озера Абрау и Чёрного моря и познакомитесь с достопримечательностями Анапы и Новороссийска.
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
Ближайшие даты:
28
апр
1
мая
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, 12:00
Завершение: Анапа, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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