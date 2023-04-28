Наталья — ваша команда гидов в Анапе

Провели 30 экскурсий для 16 туристов

Всем привет! Я тревел-гид с большим опытом организации туров, путешествий, индивидуальных эксклюзивных программ и экскурсий по Краснодарскому краю, России и Кавказу. С 2020 года наша команда организует авторские путешествия: экскурсионные, туры в горы, спортивные, горнолыжные и винно-гастрономические! Не имея возможности жить вечно, мы имеем возможность жить ярко! Создаем яркие путешествия для тех, кто любит настоящие эмоции. Наши путешественники часто возвращаются вновь и вновь, для нас это самый главный отзыв о нашей работе! До встречи!