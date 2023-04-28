Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Наше винно-гастрономическое путешествие откроет вам целый увлекательный мир с тонкими нотками и терпкими ароматами разных сортов винограда. Вы побываете на четырёх винодельнях и узнаете о технологиях создания тихих и игристых вин.
Попробуете местные фермерские продукты, погуляете среди гор и холмов, по берегам озера Абрау и Чёрного моря и познакомитесь с достопримечательностями Анапы и Новороссийска.
Попробуете местные фермерские продукты, погуляете среди гор и холмов, по берегам озера Абрау и Чёрного моря и познакомитесь с достопримечательностями Анапы и Новороссийска.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Анапа, 12:00Завершение: Анапа, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Анапе
Провели 30 экскурсий для 16 туристов
Всем привет! Я тревел-гид с большим опытом организации туров, путешествий, индивидуальных эксклюзивных программ и экскурсий по Краснодарскому краю, России и Кавказу. С 2020 года наша команда организует авторские путешествия: экскурсионные, туры в горы, спортивные, горнолыжные и винно-гастрономические! Не имея возможности жить вечно, мы имеем возможность жить ярко! Создаем яркие путешествия для тех, кто любит настоящие эмоции. Наши путешественники часто возвращаются вновь и вновь, для нас это самый главный отзыв о нашей работе! До встречи!Задать вопрос
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