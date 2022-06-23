Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю

Авторские рестораны, лучшие винодельни, сыры, улиточные фермы, морепродукты и мастер-классы

Авторские рестораны, лучшие винодельни, сыры, улиточные фермы, морепродукты и мастер-классы.
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Ближайшие даты:
1
окт

Что вас ожидает 🤩

Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Лучшие рестораны авторской кухни и панорамные рестораны, черноморские морепродукты: мидии, вонголе, рапаны, устрицы, улиточная ферма и дегустация улиток с винами, фермерских сыров
Изысканные напитки
Изысканные напитки
Винные заводы, бутиковые винодельни с уникальными винами, дегустации бренди, крепленых вин, эногастрономический гала-ужин Мысхако: 8 вин и 8 гастропар к ним!
Водная прогулка
Водная прогулка
Живописное озеро Абрау и прогулка на ретро-пароходе "Шампань"
Мастер-класс от бренд-шефа Абрау-Дюрсо
Мастер-класс от бренд-шефа Абрау-Дюрсо
Наш ждет черноморский ужин в гастрономической школе, который мы приготовим сами под руководством шеф-повара

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на солнечное черноморское побережье

Мы встречаем Вас в аэропорту г. Анапа и заселяем в дизайнерский отель 4* в центре города, расположенный в 5 минутах ходьбы от побережья Черного моря.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в лучшем ресторане города. Он расположен в скале!

Высокая кухня, панорамный вид на море и роскошный дизайнерский интерьер.

Нам подадут блюда из свежих морепродуктов – устрицы, мидии в белом вине, вонголе в ароматном масле на травах и черноморские рапаны в нежно-сливочном соусе.

И начинаем знакомиться с лучшими винами этого региона!

Сегодня дегустируем бархатистое белое вино из сорта Вионье, выращенного на южных склонах холмов вблизи Черного моря.

Вся еда и вино уже входят в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие объявляется открытым! Урааа!!

Время трансфера из аэропорта г. Анапа: в 16:30 – 17:00 (рекомендуемый рейс из Москвы U6-157).
* Если Вам не подходит указанное время трансферов, пожалуйста, сообщите нам, мы все равно Вас встретим и проводим.

2 день

Выдержанные вина, коньяки, сыры и новые гастрономические сочетания

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый и винный день!

Сегодня мы едем к северу от Анапы, на Таманский полуостров.

Вначале нас будут ждать в уникальном для России месте – центре энологии Chateau Tamagne.

Здесь мы погрузимся в мир вина, увидим, как рождается этот напиток, и узнаем все тонкости производства.

Мы увидим все линии розлива в действии, посмотрим, как делают тихие вина и игристые вина.

Побываем в зале выдержки вина в бочках и разберемся в разнице между бочками из разных сортов дуба.

Дальше приступаем к дегустации! Она будет проходить в формате винного казино. Мы попробуем 7 образцов вин различных линеек Chateau Tamagne

А затем нас будут ждать на обед в гастрономическом ресторане авторской кухни Chateau Tamagne.

Шеф-повар создает здесь неповторимые сочетания!

Брускетта с мидиями, тыквенный крем-суп с хлопьями местного пармезана и говяжьи медальоны с трюфельным соусом. Это оочень вкусно!

Далее едем в Фанагорию – одно из самых больших винодельческих хозяйств в России.

Сегодня здесь производят тихие, игристые, ликерные вина, бренди и виноградную водку (чачу).

В Фанагории есть даже собственный бондарный цех (производство дубовых бочек)!

Мы посетим цех, виноградники, винные погреба и продегустируем 7 премиальных образцов компании, в том числе выдержанное игристое вино, 10-летний российский коньяк и 10-летнюю чачу.

И гастрономическое сопровождение – фермерские сыры! Несколько видов от местных производителей: молодые и выдержанные.

И, конечно, на протяжении всего тура мы будем учиться правильно сочетать вина и продукты. Легко и играючи!

Выдержанные вина, коньяки, сыры и новые гастрономические сочетанияВыдержанные вина, коньяки, сыры и новые гастрономические сочетанияВыдержанные вина, коньяки, сыры и новые гастрономические сочетанияВыдержанные вина, коньяки, сыры и новые гастрономические сочетания
3 день

Долина Лефкадия, трюфели, сыры и морепродукты

Сегодня завтракаем на солнечной террасе нашего отеля и предвкушаем новые впечатления.

Выезжаем в долину Лефкадия! Это одно из самых красивых мест в Краснодарском Крае.

Чистейшее озеро Гечепсин, лавандовые поля, трюфельные рощи, бескрайние виноградники – у нас будет тур по долине. Наслаждаемся!

Затем мы спустимся в погреба, узнаем особенности виноделия в долине и продегустируем 4 вина, называемых "Русская Калифорния", к которым подадут различные сыры из коровьего, овечьего и козьего, произведенных в лефкадийской долине!

После дегустации мы прогуляемся по территории. Статуи, фонтаны, сказочные декорации и строения, вокруг виноградники… Фотографии здесь всегда получаются особенными!

И затем отправимся на обед в локаворский ресторан, в котором готовят исключительно из местных продуктов, выбирая все самое свежее и вкусное.

Прямо у ресторана даже разбит небольшой огород, чтобы молодые овощи можно было взять прямо с грядки и приправить салат свежей зеленью!

Мы попробуем "коронные" блюда этого места. Жареные артишоки с гремолатой и утиную ножку конфи на пюре из моркови.

Прибавив к этому ещё роскошные виды на виноградник и долину, понимаешь необходимость отключиться от реальности и полностью погрузиться в трапезу. Гедонизм!

Отдыхаем в ресторане и едем дальше.

Нас уже ждут на бутиковой винодельне Gunko Winery, чьи вина пользуются большим спросом у знатоков!

За последние три года местные вина завоевали 11 золотых и серебряных наград международных дегустационных конкурсов.

Винодел покажет нам свои владения, виноградники и пригласит на дегустацию 5 лучших образцов своего хозяйства.

После дегустации возвращаемся в наш отель на берегу моря.

Долина Лефкадия, трюфели, сыры и морепродуктыДолина Лефкадия, трюфели, сыры и морепродуктыДолина Лефкадия, трюфели, сыры и морепродуктыДолина Лефкадия, трюфели, сыры и морепродукты
4 день

Редкие вина, Абрау, прогулка по озеру и гастрономическая школа

Сегодня после завтрака в отеле мы выезжаем в сторону Новороссийска.

По пути мы заедем на винодельню Nesterov Winery, где возводятся очень редкие сорта винограда: Вионье, Виорика, Рубин Голодриги.

А дегустация вин будет проходить в ресторане при винодельне. Это настоящая изюминка проекта!

Здесь удивительный повар, который порадует нас оригинальной подачей блюд и подбором необычных сочетаний.

Мы попробуем невероятно нежные томленые говяжьи щечки с лесными грибами и очень вкусный десерт, за которым сюда приезжают со всего Краснодарского края.

После обеда мы едем к озеру Абрау. Это одновременно «маленькая Швейцария», черноморская Шампань и «русская Калифорния» без виз и загранпаспортов.

Очень красивое место! Даже простая прогулка здесь принесет удовольствие.

Но мы покатаемся по озеру на ретро-пароходе "Шампань"!

Это уникальный проект, прототипом которому послужил эскиз Первого российского парохода «Елизавета».

Главная особенность парохода – его винтажный стиль, который отражен во всех деталях.

После прогулки по озеру, конечно, заглянем в гости к Абрау-Дюрсо на винно-гастрономическую экскурсию!

Этот винный дом – старейшее предприятие России.

А терруар Абрау-Дюрсо схож с особенностями провинций Бордо и Шампань.

Мы познакомимся с процессом рождения шампанского и узнаем, что означают таинственные французские слова: «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж», и в чем отличие классического способа производства от метода Шарма.

И продегустируем 5 образцов игристых вин из премиальных линеек Абрау-Дюрсо.

После дегустации наш ждет черноморский ужин в гастрономической школе, который мы приготовим сами под руководством шеф-повара ресторанов Абрау-Дюрсо.

Наслаждаемся! И затем едем заселяться в наш новый отель под Новороссийском, который располагается также на берегу моря.

Редкие вина, Абрау, прогулка по озеру и гастрономическая школаРедкие вина, Абрау, прогулка по озеру и гастрономическая школаРедкие вина, Абрау, прогулка по озеру и гастрономическая школаРедкие вина, Абрау, прогулка по озеру и гастрономическая школа
5 день

Улиточная ферма, гравитационная винодельня и ужин от бренд-шефа Мишлен

Завтракаем, отдыхаем на берегу моря и ближе к обеду едем на улиточную ферму! Да, сегодня нас ждет идеальная пара "вино + улитки".

Улиточная ферма располагается на территории первой в России гравитационной винодельни Chateau Pinot.

Что значит "гравитационная"? Узнаем!

И продегустируем 6 вин в паре с улитками.

Хозяйство находится в 260 м над уровнем моря, в окружении гор.

Место располагает к себе с первой минуты, никого не оставляя равнодушным. Вид на море и зеленые холмы завораживают!

Политика Шато Пино направлена на создание авторских вин высокого качества. Что ж, нужно оценить.

После улиток едем дальше – на винодельню с богатейшей историей – Мысхако!

История начинается с 1869 года. Сегодня вина Мысхако изготавливаются во французском стиле и отличаются элегантным и комплексным букетом.

Мы посетим погреба 19 века, исторические залы, производственные цеха тихих и игристых вин и направляемся на дегустацию! Не простую дегустацию…

Нас ждет 8 вин и 8 блюд к ним!

Эногастрономический гала-ужин, где под вино подается гастрономическая пара, идеально подчеркивающая и дополняющая вкус.

Каждое блюдо презентует архитектор вкуса – шеф-повар Николай Абросимов (работал в заведениях со звездами Мишлен!), а вино – шеф-сомелье – Роман Ащеулов.

Этот ужин оставит неизгладимые вкусовые впечатления!

Улиточная ферма, гравитационная винодельня и ужин от бренд-шефа МишленУлиточная ферма, гравитационная винодельня и ужин от бренд-шефа МишленУлиточная ферма, гравитационная винодельня и ужин от бренд-шефа МишленУлиточная ферма, гравитационная винодельня и ужин от бренд-шефа Мишлен
6 день

Летим домой

Сегодня после завтрака в отеле выезжаем в Анапу, где мы вас проводим в аэропорт.

Счастливых, отдохнувших и полных новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Трансфер в аэропорт г. Анапа: в 10:00 (рекомендуемый рейс в Москву U6-144).
* Если Вам не подходит указанное время трансферов, пожалуйста, сообщите нам, мы все равно Вас встретим и проводим.

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • Hotel Vogue 4* – 3 ночи (г. Анапа, центр). Cовременный отель класса "люкс". Находится в самом центре г. Анапа, всего в 5 минутах от моря.
  • Отель "Капитал" 4* – 2 ночи (г. Новороссийск, набережная). Новый бутик-отель, расположен в центре города, на набережной.

Стоимость:

  • При двухместном размещении – 85 000 рублей (на одного человека).
    Стоимость актуальна при размещении в номерах категории DBL/TWIN (1 двуспальная кровать или 2 раздельные кровати).
    Однако, если Вы поедете в путешествие одни, мы подберем для Вас пару в номер.
  • При одноместном размещении – 95 000 рублей (на одного человека).
    Размещение в номере категории SNGL (1 большая кровать) – возможно при наличии мест (уточняйте при бронировании).

Варианты проживания

Отель «Vogue» 4*

3 ночи

До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Гостиница Vogue расположена в Анапе. К услугам гостей ресторан, фитнес-центр, бар и общий лаундж.

Отель находится примерно в 1,1 км от Анапского археологического музея «Горгиппия», в 7 км от дельфинария «Немо» и в 600 метрах от Анапского маяка.

В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гостям предлагается услуга доставки еды и напитков в номер.

В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном и шкаф для одежды, предоставляются полотенца и постельное белье.

В распоряжении гостей собственная ванная комната. Во всех номерах есть чайник. Во всех номерах установлен сейф.

Неподалеку находятся такие популярные пляжи, как Высокий берег, Малая бухта и Золотая бухта. Расстояние от гостиницы Vogue до аэропорта Анапа составляет 18 км.

Отель «Vogue» 4*Отель «Vogue» 4*Отель «Vogue» 4*Отель «Vogue» 4*Отель «Vogue» 4*Отель «Vogue» 4*Отель «Vogue» 4*Отель «Vogue» 4*Отель «Vogue» 4*Отель «Vogue» 4*

Отель «Капитал» 4*

2 ночи

До пляжа можно дойти всего за 1 минуту.

Отель «Капитал» с собственным баром и бесплатной частной парковкой находится в Новороссийске в 300 метрах от Центрального стадиона и в 100 метрах от пляжа на берегу Чёрного моря.

Во всех номерах можно пользоваться телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

На всей территории отеля «Капитал» предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Расстояние до аэропорта «Геленджик» составляет 23 км.

Отель «Капитал» 4*Отель «Капитал» 4*Отель «Капитал» 4*Отель «Капитал» 4*Отель «Капитал» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отелях 4* на берегу моря в Анапе и Новороссийске
  • Встреча в аэропорту Анапы в первый день тура и трансфер обратно
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины в авторских ресторанах)
  • Все дегустации по программе тура (вина, сыры, улитки, морепродукты)
  • Сопровождение винного гида на протяжении всего тура
  • Все экскурсии и все входные билеты по программе
  • Мастер-класс в гастрономической школе Абрау-Дюрсо
  • Прогулка по озеру Абрау
  • Эногастрономический гала-ужин на винодельне Мысхако (8 вин и 8 гастропар к ним) в сопровождении шеф-повара и шеф-сомелье
  • Все трансферы в рамках тура
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Анапа и обратно
  • Личные расходы и сувениры
  • Доплата за одноместное размещение 10 000 руб/чел
Место начала и завершения?
Россия, Краснодарский край, Анапа
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
23 июня 2022
Ездили на Байкал зимой. Да, были рестораны, была гастрономия. Но что больше осталось в памяти, как рыбаки прямо на берегу приехали и готовили нам омуля на решетке. На улице колотун, и этот пикник был восхитительным))))) Пар от чая мёрз на подбородке))
А так все четко, отлично съездили.
М
21 июля 2022
Хочу поблагодарить организаторов за подаренные яркие впечатления, незабываемые экскурсии, наполненные дни. Было вкусно, душевно, одним словом, как говорила наш инструктор Катя - шедеврос!

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры6-дневные туры🎓Мастер-классы🍤Гастрономические🧐АвторскиеВинодельни

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