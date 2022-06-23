Мы встречаем Вас в аэропорту г. Анапа и заселяем в дизайнерский отель 4* в центре города, расположенный в 5 минутах ходьбы от побережья Черного моря.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в лучшем ресторане города. Он расположен в скале!
Высокая кухня, панорамный вид на море и роскошный дизайнерский интерьер.
Нам подадут блюда из свежих морепродуктов – устрицы, мидии в белом вине, вонголе в ароматном масле на травах и черноморские рапаны в нежно-сливочном соусе.
И начинаем знакомиться с лучшими винами этого региона!
Сегодня дегустируем бархатистое белое вино из сорта Вионье, выращенного на южных склонах холмов вблизи Черного моря.
Вся еда и вино уже входят в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие объявляется открытым! Урааа!!
Время трансфера из аэропорта г. Анапа: в 16:30 – 17:00 (рекомендуемый рейс из Москвы U6-157).
* Если Вам не подходит указанное время трансферов, пожалуйста, сообщите нам, мы все равно Вас встретим и проводим.
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый и винный день!
Сегодня мы едем к северу от Анапы, на Таманский полуостров.
Вначале нас будут ждать в уникальном для России месте – центре энологии Chateau Tamagne.
Здесь мы погрузимся в мир вина, увидим, как рождается этот напиток, и узнаем все тонкости производства.
Мы увидим все линии розлива в действии, посмотрим, как делают тихие вина и игристые вина.
Побываем в зале выдержки вина в бочках и разберемся в разнице между бочками из разных сортов дуба.
Дальше приступаем к дегустации! Она будет проходить в формате винного казино. Мы попробуем 7 образцов вин различных линеек Chateau Tamagne
А затем нас будут ждать на обед в гастрономическом ресторане авторской кухни Chateau Tamagne.
Шеф-повар создает здесь неповторимые сочетания!
Брускетта с мидиями, тыквенный крем-суп с хлопьями местного пармезана и говяжьи медальоны с трюфельным соусом. Это оочень вкусно!
Далее едем в Фанагорию – одно из самых больших винодельческих хозяйств в России.
Сегодня здесь производят тихие, игристые, ликерные вина, бренди и виноградную водку (чачу).
В Фанагории есть даже собственный бондарный цех (производство дубовых бочек)!
Мы посетим цех, виноградники, винные погреба и продегустируем 7 премиальных образцов компании, в том числе выдержанное игристое вино, 10-летний российский коньяк и 10-летнюю чачу.
И гастрономическое сопровождение – фермерские сыры! Несколько видов от местных производителей: молодые и выдержанные.
И, конечно, на протяжении всего тура мы будем учиться правильно сочетать вина и продукты. Легко и играючи!
Сегодня завтракаем на солнечной террасе нашего отеля и предвкушаем новые впечатления.
Выезжаем в долину Лефкадия! Это одно из самых красивых мест в Краснодарском Крае.
Чистейшее озеро Гечепсин, лавандовые поля, трюфельные рощи, бескрайние виноградники – у нас будет тур по долине. Наслаждаемся!
Затем мы спустимся в погреба, узнаем особенности виноделия в долине и продегустируем 4 вина, называемых "Русская Калифорния", к которым подадут различные сыры из коровьего, овечьего и козьего, произведенных в лефкадийской долине!
После дегустации мы прогуляемся по территории. Статуи, фонтаны, сказочные декорации и строения, вокруг виноградники… Фотографии здесь всегда получаются особенными!
И затем отправимся на обед в локаворский ресторан, в котором готовят исключительно из местных продуктов, выбирая все самое свежее и вкусное.
Прямо у ресторана даже разбит небольшой огород, чтобы молодые овощи можно было взять прямо с грядки и приправить салат свежей зеленью!
Мы попробуем "коронные" блюда этого места. Жареные артишоки с гремолатой и утиную ножку конфи на пюре из моркови.
Прибавив к этому ещё роскошные виды на виноградник и долину, понимаешь необходимость отключиться от реальности и полностью погрузиться в трапезу. Гедонизм!
Отдыхаем в ресторане и едем дальше.
Нас уже ждут на бутиковой винодельне Gunko Winery, чьи вина пользуются большим спросом у знатоков!
За последние три года местные вина завоевали 11 золотых и серебряных наград международных дегустационных конкурсов.
Винодел покажет нам свои владения, виноградники и пригласит на дегустацию 5 лучших образцов своего хозяйства.
После дегустации возвращаемся в наш отель на берегу моря.
Сегодня после завтрака в отеле мы выезжаем в сторону Новороссийска.
По пути мы заедем на винодельню Nesterov Winery, где возводятся очень редкие сорта винограда: Вионье, Виорика, Рубин Голодриги.
А дегустация вин будет проходить в ресторане при винодельне. Это настоящая изюминка проекта!
Здесь удивительный повар, который порадует нас оригинальной подачей блюд и подбором необычных сочетаний.
Мы попробуем невероятно нежные томленые говяжьи щечки с лесными грибами и очень вкусный десерт, за которым сюда приезжают со всего Краснодарского края.
После обеда мы едем к озеру Абрау. Это одновременно «маленькая Швейцария», черноморская Шампань и «русская Калифорния» без виз и загранпаспортов.
Очень красивое место! Даже простая прогулка здесь принесет удовольствие.
Но мы покатаемся по озеру на ретро-пароходе "Шампань"!
Это уникальный проект, прототипом которому послужил эскиз Первого российского парохода «Елизавета».
Главная особенность парохода – его винтажный стиль, который отражен во всех деталях.
После прогулки по озеру, конечно, заглянем в гости к Абрау-Дюрсо на винно-гастрономическую экскурсию!
Этот винный дом – старейшее предприятие России.
А терруар Абрау-Дюрсо схож с особенностями провинций Бордо и Шампань.
Мы познакомимся с процессом рождения шампанского и узнаем, что означают таинственные французские слова: «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж», и в чем отличие классического способа производства от метода Шарма.
И продегустируем 5 образцов игристых вин из премиальных линеек Абрау-Дюрсо.
После дегустации наш ждет черноморский ужин в гастрономической школе, который мы приготовим сами под руководством шеф-повара ресторанов Абрау-Дюрсо.
Наслаждаемся! И затем едем заселяться в наш новый отель под Новороссийском, который располагается также на берегу моря.
Завтракаем, отдыхаем на берегу моря и ближе к обеду едем на улиточную ферму! Да, сегодня нас ждет идеальная пара "вино + улитки".
Улиточная ферма располагается на территории первой в России гравитационной винодельни Chateau Pinot.
Что значит "гравитационная"? Узнаем!
И продегустируем 6 вин в паре с улитками.
Хозяйство находится в 260 м над уровнем моря, в окружении гор.
Место располагает к себе с первой минуты, никого не оставляя равнодушным. Вид на море и зеленые холмы завораживают!
Политика Шато Пино направлена на создание авторских вин высокого качества. Что ж, нужно оценить.
После улиток едем дальше – на винодельню с богатейшей историей – Мысхако!
История начинается с 1869 года. Сегодня вина Мысхако изготавливаются во французском стиле и отличаются элегантным и комплексным букетом.
Мы посетим погреба 19 века, исторические залы, производственные цеха тихих и игристых вин и направляемся на дегустацию! Не простую дегустацию…
Нас ждет 8 вин и 8 блюд к ним!
Эногастрономический гала-ужин, где под вино подается гастрономическая пара, идеально подчеркивающая и дополняющая вкус.
Каждое блюдо презентует архитектор вкуса – шеф-повар Николай Абросимов (работал в заведениях со звездами Мишлен!), а вино – шеф-сомелье – Роман Ащеулов.
Этот ужин оставит неизгладимые вкусовые впечатления!
Сегодня после завтрака в отеле выезжаем в Анапу, где мы вас проводим в аэропорт.
Счастливых, отдохнувших и полных новых впечатлений!
Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Трансфер в аэропорт г. Анапа: в 10:00 (рекомендуемый рейс в Москву U6-144).
* Если Вам не подходит указанное время трансферов, пожалуйста, сообщите нам, мы все равно Вас встретим и проводим.
Тур предполагает проживание:
Стоимость:
До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Гостиница Vogue расположена в Анапе. К услугам гостей ресторан, фитнес-центр, бар и общий лаундж.
Отель находится примерно в 1,1 км от Анапского археологического музея «Горгиппия», в 7 км от дельфинария «Немо» и в 600 метрах от Анапского маяка.
В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гостям предлагается услуга доставки еды и напитков в номер.
В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном и шкаф для одежды, предоставляются полотенца и постельное белье.
В распоряжении гостей собственная ванная комната. Во всех номерах есть чайник. Во всех номерах установлен сейф.
Неподалеку находятся такие популярные пляжи, как Высокий берег, Малая бухта и Золотая бухта. Расстояние от гостиницы Vogue до аэропорта Анапа составляет 18 км.
До пляжа можно дойти всего за 1 минуту.
Отель «Капитал» с собственным баром и бесплатной частной парковкой находится в Новороссийске в 300 метрах от Центрального стадиона и в 100 метрах от пляжа на берегу Чёрного моря.
Во всех номерах можно пользоваться телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
На всей территории отеля «Капитал» предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Расстояние до аэропорта «Геленджик» составляет 23 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).