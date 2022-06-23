1 день

Добро пожаловать на солнечное черноморское побережье

Мы встречаем Вас в аэропорту г. Анапа и заселяем в дизайнерский отель 4* в центре города, расположенный в 5 минутах ходьбы от побережья Черного моря.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в лучшем ресторане города. Он расположен в скале!

Высокая кухня, панорамный вид на море и роскошный дизайнерский интерьер.

Нам подадут блюда из свежих морепродуктов – устрицы, мидии в белом вине, вонголе в ароматном масле на травах и черноморские рапаны в нежно-сливочном соусе.

И начинаем знакомиться с лучшими винами этого региона!

Сегодня дегустируем бархатистое белое вино из сорта Вионье, выращенного на южных склонах холмов вблизи Черного моря.

Вся еда и вино уже входят в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие объявляется открытым! Урааа!!

Время трансфера из аэропорта г. Анапа: в 16:30 – 17:00 (рекомендуемый рейс из Москвы U6-157).

* Если Вам не подходит указанное время трансферов, пожалуйста, сообщите нам, мы все равно Вас встретим и проводим.