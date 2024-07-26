Данный веломаршрут подходит для людей начального и среднего уровня подготовки.

Велоэкскурсия будет проходить под контролем опытного инструктора.

Во время преодоления сложных участков инструктор будет предупреждать, помогать и подсказывать наилучшие пути проезда. На обратном пути остановка в кафе по желанию.

Оплачивается отдельно: велопрокат (500р.).

В процессе нашего вело-восхождения мы будем много фотографироваться. От пейзажей вокруг захватывает дух, и их действительно стоит запечатлеть, чтоб поделиться со своими близкими. Крутить педали мы будем в легком режиме, чтобы не перенапрягаться периодически будем идти пешком. На вершине горы нам откроется самый потрясающий вид на курортный город и окрестности. Большинство туристов регулярно отдыхающих в Анапе, никогда не были в этих местах, а тем более, они не приезжали сюда на велосипеде! Важная информация: