Велоэкскурсия «От песка до неба»

В процессе нашего вело-восхождения мы будем много фотографироваться.

От пейзажей вокруг захватывает дух, и их действительно стоит запечатлеть, чтоб поделиться со своими близкими. Крутить педали мы будем в легком режиме, чтобы
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не перенапрягаться периодически будем идти пешком. На вершине горы нам откроется самый потрясающий вид на курортный город и окрестности.

Большинство туристов регулярно отдыхающих в Анапе, никогда не были в этих местах, а тем более, они не приезжали сюда на велосипеде!

Велоэкскурсия «От песка до неба»
Велоэкскурсия «От песка до неба»
Велоэкскурсия «От песка до неба»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

В процессе нашего вело-восхождения мы будем много фотографироваться. От пейзажей вокруг захватывает дух, и их действительно стоит запечатлеть, чтоб поделиться со своими близкими. Крутить педали мы будем в легком режиме, чтобы не перенапрягаться периодически будем идти пешком. На вершине горы нам откроется самый потрясающий вид на курортный город и окрестности. Большинство туристов регулярно отдыхающих в Анапе, никогда не были в этих местах, а тем более, они не приезжали сюда на велосипеде! Важная информация:
  • Данный веломаршрут подходит для людей начального и среднего уровня подготовки.
  • Велоэкскурсия будет проходить под контролем опытного инструктора.
  • Во время преодоления сложных участков инструктор будет предупреждать, помогать и подсказывать наилучшие пути проезда. На обратном пути остановка в кафе по желанию.
  • Оплачивается отдельно: велопрокат (500р.).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Часовня Осии пророка
  • Белая шляпа
  • Русские ворота
  • Развалины античного города Горгиппия
  • Алые паруса
  • Бювет
  • Античный склеп
  • Лестница 300 ступеней
  • Лестница 800 ступеней
  • Ласточкины гнезда
Что включено
  • Велоэкскурсия
Что не входит в цену
  • Велопрокат (500 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Анапа, улица Шевченко 237
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Велосипеды туристы берут в аренду в магазине на свой паспорт и оставляют в залог 1000 рублей. после экскурсии возвращаем на место
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Анапы

ГрупповыеМожно с детьмиНа весь деньЛасточкины гнёзда

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