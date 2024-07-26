В процессе нашего вело-восхождения мы будем много фотографироваться.
От пейзажей вокруг захватывает дух, и их действительно стоит запечатлеть, чтоб поделиться со своими близкими. Крутить педали мы будем в легком режиме, чтобы
От пейзажей вокруг захватывает дух, и их действительно стоит запечатлеть, чтоб поделиться со своими близкими. Крутить педали мы будем в легком режиме, чтобы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
В процессе нашего вело-восхождения мы будем много фотографироваться. От пейзажей вокруг захватывает дух, и их действительно стоит запечатлеть, чтоб поделиться со своими близкими. Крутить педали мы будем в легком режиме, чтобы не перенапрягаться периодически будем идти пешком. На вершине горы нам откроется самый потрясающий вид на курортный город и окрестности. Большинство туристов регулярно отдыхающих в Анапе, никогда не были в этих местах, а тем более, они не приезжали сюда на велосипеде! Важная информация:
- Данный веломаршрут подходит для людей начального и среднего уровня подготовки.
- Велоэкскурсия будет проходить под контролем опытного инструктора.
- Во время преодоления сложных участков инструктор будет предупреждать, помогать и подсказывать наилучшие пути проезда. На обратном пути остановка в кафе по желанию.
- Оплачивается отдельно: велопрокат (500р.).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часовня Осии пророка
- Белая шляпа
- Русские ворота
- Развалины античного города Горгиппия
- Алые паруса
- Бювет
- Античный склеп
- Лестница 300 ступеней
- Лестница 800 ступеней
- Ласточкины гнезда
Что включено
- Велоэкскурсия
Что не входит в цену
- Велопрокат (500 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Анапа, улица Шевченко 237
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Велосипеды туристы берут в аренду в магазине на свой паспорт и оставляют в залог 1000 рублей. после экскурсии возвращаем на место
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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