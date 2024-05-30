1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины
Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия по заповеднику Утриш в Анапе: природа, редкие виды и легенды
Прогулка по заповеднику Утриш подарит вам уникальные впечатления от природы, редких животных и захватывающих видов со смотровых площадок
Начало: В поселке Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
Другая Анапа: уникальные места и природные красоты в уютной мини-группе
Откройте для себя скрытые жемчужины Анапы: от заповедника Большой Утриш до Кипарисового озера, в компании знающего гида
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09.00 и в 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 200₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Новороссийск и Абрау-Дюрсо - два города за один день
За один день вы увидите военные корабли в Новороссийске и насладитесь вином в Абрау-Дюрсо. Путешествие включает посещение крейсера-музея и винного завода
Начало: По месту проживания туриста
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 1 600₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Джип-тур по живописным уголкам Анапы с дегустацией вина
Приглашаем на захватывающий джип-тур по живописным местам Анапы. Откройте для себя красоту природы и вкус местных вин
Начало: Забираем из отеля
Расписание: ежедневно в 9.00 и 14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия на Кипарисовое и Абрау озера с вечерним шоу фонтанов
Откройте для себя красоту Кипарисового и Абрау озер, насладитесь панорамными видами и завершите день светомузыкальным шоу фонтанов
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
Расписание: среда; суббота 14:00
Сегодня в 14:00
12 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Дайвинг в заповедной зоне Большого Утриша: незабываемое приключение
Погрузитесь в чарующий подводный мир Большого Утриша. Вас ждет незабываемое путешествие с персональным инструктором и уникальными впечатлениями
Начало: Анапа / Витязево Паралия / Пионерский проспект
Расписание: Ежедневно по погодным условиям
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Популярное предложение
Джип-тур в Анапе: грязевые вулканы и винодельни в мини-группе
Откройте для себя сокровища Анапы: грязевые вулканы, горные родники и лесные купели в увлекательном джип-туре
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
46004 140₽ за человека
Групповая
6 часов
Из Анапы в Керчь: путешествие в древний Пантикапей
Начало: Анапа
Расписание: по набору группы в 9.00. Если Вас 5 человек и более- в любой день.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 200₽ за человека
скидка
20%
Групповая
5 часов
Кипарисовое озеро и Большой Утриш: уникальные места Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты Анапы, посетив Кипарисовое озеро и Большой Утриш. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Анапа, забираем от отеля
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15001 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
Другая Анапа на внедорожнике: пляж, кипарисы, горы и заповедник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на УАЗ Патриот! Вас ждут пляж горного озера, Болотные Кипарисы, панорамные виды на Анапу и заповедник Большой Утриш
Начало: В Анапе - по адресу. Витязево по договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20001 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Закат на яхте с шампанским: эксклюзивное путешествие в Анапе
Представьте себе идеальный вечер: мягкий морской бриз, бокал шампанского и захватывающие виды заката над Анапой
Начало: Морской вокзал, Ленина 1
Расписание: Ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
2 200₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Анапе с морской прогулкой: от древности до наших дней
Откройте для себя скрытые сокровища Анапы во время этой экскурсии, где история встречается с красотой Черного моря
Начало: Памятник Ленина на ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 9:00, 10:00, 16:00, 17:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Новороссийск - Южные врата России. Обзорная экскурсия
Начало: Ул. Ленина, 14
Расписание: По четвергам в 13:30
13 июня в 13:30
20 июня в 13:30
1 400₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Знакомство с Анапой: Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро и дегустация напитков
Погрузитесь в красоту Анапы, посетив её легендарные места. Насладитесь видами, историей и дегустацией местных напитков
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Групповая
8 часов
Долина лотосов и Азовское море
Начало: Г. Анапа, ул. Шевченко,177
Расписание: среда; воскресенье в 8:15
7 июля в 08:15
10 июля в 08:15
1 400₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Райские уголки Анапы за 5 часов
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Каждый день 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13331 200₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Пять топовых мест в городе Анапа: Кипарисовое озеро, 800 ступеней, храм Святой Варвары
Побывайте на Кипарисовом озере, смотровой площадке «800 ступеней», в храме Святой Варвары, у начала Кавказских гор и на смотровой площадке у Поклонного креста
Начало: Забираем с адреса проживания туриста
Расписание: 8:30,14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 350₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Термальные источники: Кучугуры и Азов
Начало: Забираем из отелей Анапы, Витязево, Джемете
Расписание: По субботам в 09.00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
1 600₽ за человека
Групповая
10 часов
Побережье Чёрного моря: Новороссийск и Геленджик
Начало: Ул. Ленина, 14, Анапа
Расписание: по воскресеньям в 8:30
Завтра в 08:30
16 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Гора Шизе: Тур медитация
Начало: Анапское ш., 14, Анапа
Расписание: По четвергам в 8:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Поход из Бужора на Кипарисовое озеро
Начало: Хутор Бужор, ул. Солнечная 2; 44.858603, 37.405618
Расписание: По средам в 8:30
12 июня в 08:30
19 июня в 08:30
1 450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 мая 2024Остались довольны и полны впечатлений, все удобно, продумано,время рассчитано, комфортный минивэн. Спасибо большое. Рекомендуем.
- ААлена29 мая 2024Классная экскурсия, море эмоций, прекрасные виды. Общительный водитель, весёлая компания собралась.
- ЕЕлена29 мая 2024Увидели все что было заявлено в туре. Очень понравилось!
- ВВиктория27 мая 2024Всё было отлично
- ЕЕфанова24 мая 2024Все понравилось, гиду жирный плюс.
- ЛЛариса22 мая 2024Всё понравилось. Гид и водитель всё подробно рассказывал. Дочери понравилось экстремальное вождение в лесу ро бездорожью. Вообще экскурсия интересная.
- ЮЮлия22 мая 2024Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группеЗдравствуйте. Нам очень понравилось! Михаил, отдельно, Вам, СПАСИБО!!! Лучший экскурсовод!
- РРаиса21 мая 2024Спасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.
- ААндрей20 мая 2024Довольно грамотные и терпеливые инструктора, положительных впечатлений осталось множество. Единственное пожелание, поставьте рядом туалет.
- ЮЮрий20 мая 2024Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группеИнтересная обзорная экскурсия по ключевым местам, все, как указано в описании. Рекомендую ехать сытыми, в пути только остановка для дегустации
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