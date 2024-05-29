Ласточкины гнёзда – экскурсии в Анапе

Найдено 11 экскурсий в категории «Ласточкины гнёзда» в Анапе, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другая Анапа: обзорная экскурсия по красивейшим местам в мини-группе
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
88 отзывов
Другая Анапа: уникальные места и природные красоты в уютной мини-группе
Откройте для себя скрытые жемчужины Анапы: от заповедника Большой Утриш до Кипарисового озера, в компании знающего гида
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09.00 и в 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 200 за человека
Джип-тур по окрестностям Анапы
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
140 отзывов
Джип-тур по живописным уголкам Анапы с дегустацией вина
Приглашаем на захватывающий джип-тур по живописным местам Анапы. Откройте для себя красоту природы и вкус местных вин
Начало: Забираем из отеля
Расписание: ежедневно в 9.00 и 14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 600 за человека
Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
5 часов
249 отзывов
Кипарисовое озеро и Большой Утриш: уникальные места Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты Анапы, посетив Кипарисовое озеро и Большой Утриш. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Анапа, забираем от отеля
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15001 200 за человека
Другая Анапа на внедорожнике
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Другая Анапа на внедорожнике: пляж, кипарисы, горы и заповедник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на УАЗ Патриот! Вас ждут пляж горного озера, Болотные Кипарисы, панорамные виды на Анапу и заповедник Большой Утриш
Начало: В Анапе - по адресу. Витязево по договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20001 600 за человека
Знакомство с Анапой за 5 часов
Мини-группа
5 часов
57 отзывов
Знакомство с Анапой: Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро и дегустация напитков
Погрузитесь в красоту Анапы, посетив её легендарные места. Насладитесь видами, историей и дегустацией местных напитков
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Райские уголки Анапы за 5 часов
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
2 отзыва
Райские уголки Анапы за 5 часов
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Каждый день 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13331 200 за человека
Джипинг индивидуальный
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
На джиппах в африканскую деревню: уникальное приключение в Анапе
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию из Анапы, где вас ждут красоты Кавказа и незабываемые впечатления
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 16 чел.
Горные красоты Анапы
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Горные красоты Анапы
Начало: Анапа, ул. Ленина-2
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека
Поездка на «Ласточкины гнёзда» на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
Поездка на «Ласточкины гнёзда» на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
Начало: Ул. Новороссийская, 310, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 300 за всё до 6 чел.
Поездка на Кипарисы: озеро, храм Варвары и «Ласточкины гнезда»
Индивидуальная
3 часа
Поездка на Кипарисы: озеро, храм Варвары и «Ласточкины гнезда»
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    29 мая 2024
    Джип-тур по окрестностям Анапы
    Классная экскурсия, море эмоций, прекрасные виды. Общительный водитель, весёлая компания собралась.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Джип-тур по окрестностям Анапы
    Увидели все что было заявлено в туре. Очень понравилось!
  • Е
    Ефанова
    24 мая 2024
    Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
    Все понравилось, гиду жирный плюс.
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группе
    Здравствуйте. Нам очень понравилось! Михаил, отдельно, Вам, СПАСИБО!!! Лучший экскурсовод!
  • Р
    Раиса
    21 мая 2024
    Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
    Спасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.
  • Ю
    Юрий
    20 мая 2024
    Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группе
    Интересная обзорная экскурсия по ключевым местам, все, как указано в описании. Рекомендую ехать сытыми, в пути только остановка для дегустации
    читать дальше

    вина и меда, в остальных местах только время для обзора, ознакомления, фотографирования, на озере у кипарисов время ровно, чтобы полчаса нормально поплавать по озеру в лодке, катамаране или на каноэ. Цена адекватная, гид, он же водитель, в меру общителен. Экскурсия для любого возраста!

  • М
    Мишукова
    16 мая 2024
    Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группе
    Отличная экскурсия. Все понравилось.
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Знакомство с Анапой за 5 часов
    Большое спасибо гиду-водителю Александру. Вежливый, доброжелательный. Всё рассказал, на все вопросы ответил. Локации для знакомства с окрестностями Анапы интересные. Но больше всего понравилось Кипарисовое озеро. Буду теперь смотреть фото и вспоминать …
  • М
    Михаил
    15 мая 2024
    Райские уголки Анапы за 5 часов
    Экскурсия очень понравилась, забрали от отеля, много локаций, красивые места, вся информация по делу без всякого ддддд…... рекомендую.
  • П
    Пугачёва
    14 мая 2024
    Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой Утриш
    Спасибо большое за отличную работу водителям- гид…. за имоции.. многое интересного и полезного рассказали… за удивительные и красивые места….. За две искурсии,Я восторге! Спасибо большое! Хочу добавить… ребята молодцы вежливые.!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Ласточкины гнёзда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Другая Анапа: обзорная экскурсия по красивейшим местам в мини-группе
  2. Джип-тур по окрестностям Анапы
  3. Кипарисовое озеро и Большой Утриш - жемчужины Анапы
  4. Другая Анапа на внедорожнике
  5. Знакомство с Анапой за 5 часов
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Ласточкины гнёзда" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 200 до 12 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 550 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Анапе на 2024 год по теме «Ласточкины гнёзда», 550 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам