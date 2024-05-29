1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
Другая Анапа: уникальные места и природные красоты в уютной мини-группе
Откройте для себя скрытые жемчужины Анапы: от заповедника Большой Утриш до Кипарисового озера, в компании знающего гида
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09.00 и в 15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15001 200₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Джип-тур по живописным уголкам Анапы с дегустацией вина
Приглашаем на захватывающий джип-тур по живописным местам Анапы. Откройте для себя красоту природы и вкус местных вин
Начало: Забираем из отеля
Расписание: ежедневно в 9.00 и 14:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 600₽ за человека
скидка
20%
Групповая
5 часов
Кипарисовое озеро и Большой Утриш: уникальные места Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты Анапы, посетив Кипарисовое озеро и Большой Утриш. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Анапа, забираем от отеля
Расписание: Это приключение проводится каждый день. Время старта: 09:00, 15:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15001 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
5 часов
Другая Анапа на внедорожнике: пляж, кипарисы, горы и заповедник
Отправляйтесь в захватывающее путешествие на УАЗ Патриот! Вас ждут пляж горного озера, Болотные Кипарисы, панорамные виды на Анапу и заповедник Большой Утриш
Начало: В Анапе - по адресу. Витязево по договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20001 600₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Знакомство с Анапой: Ласточкины гнезда, Кипарисовое озеро и дегустация напитков
Погрузитесь в красоту Анапы, посетив её легендарные места. Насладитесь видами, историей и дегустацией местных напитков
Начало: Трансфер от отеля включен в стоимость
Расписание: Каждый день в 9:00 и в 14:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Райские уголки Анапы за 5 часов
Начало: Забираем вас с адреса вашего проживания
Расписание: Каждый день 09:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13331 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На джиппах в африканскую деревню: уникальное приключение в Анапе
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию из Анапы, где вас ждут красоты Кавказа и незабываемые впечатления
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно в 9:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горные красоты Анапы
Начало: Анапа, ул. Ленина-2
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Дух Свободы - пешком по горам Анапы
Начало: Анапа, ул. Крепостная, д. 2/3, «Анапский Маяк»
Расписание: По вторникам и пятницам в 8:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Поездка на «Ласточкины гнёзда» на новом минивэне (бизнес-класс, до 6 мест)
Начало: Ул. Новороссийская, 310, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Поездка на Кипарисы: озеро, храм Варвары и «Ласточкины гнезда»
Начало: Ул. Новороссийская, 281, Анапа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена29 мая 2024Классная экскурсия, море эмоций, прекрасные виды. Общительный водитель, весёлая компания собралась.
- ЕЕлена29 мая 2024Увидели все что было заявлено в туре. Очень понравилось!
- ЕЕфанова24 мая 2024Все понравилось, гиду жирный плюс.
- ЮЮлия22 мая 2024Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группеЗдравствуйте. Нам очень понравилось! Михаил, отдельно, Вам, СПАСИБО!!! Лучший экскурсовод!
- РРаиса21 мая 2024Спасобо экскурсоводу-водителю Владимиру за прекрасную экскурсию.
- ЮЮрий20 мая 2024Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группеИнтересная обзорная экскурсия по ключевым местам, все, как указано в описании. Рекомендую ехать сытыми, в пути только остановка для дегустации
- ММишукова16 мая 2024Лучший тур в Анапе: Кипарисовое озеро и Большой Утриш в мини-группеОтличная экскурсия. Все понравилось.
- ООльга15 мая 2024Большое спасибо гиду-водителю Александру. Вежливый, доброжелательный. Всё рассказал, на все вопросы ответил. Локации для знакомства с окрестностями Анапы интересные. Но больше всего понравилось Кипарисовое озеро. Буду теперь смотреть фото и вспоминать …
- ММихаил15 мая 2024Экскурсия очень понравилась, забрали от отеля, много локаций, красивые места, вся информация по делу без всякого ддддд…... рекомендую.
- ППугачёва14 мая 2024Красоты Анапы за 5 часов в мини-группе: Кипарисовое озеро, Большой УтришСпасибо большое за отличную работу водителям- гид…. за имоции.. многое интересного и полезного рассказали… за удивительные и красивые места….. За две искурсии,Я восторге! Спасибо большое! Хочу добавить… ребята молодцы вежливые.!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Ласточкины гнёзда»
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