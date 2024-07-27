8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: Анапа, ул. Ленина
6 авг в 09:30
10 авг в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
1 час
Аудиогид
Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой
Начало: Дорога Сукко-Большой Утриш, 3 километр, 5
Расписание: Ежедневно, в удобное время
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 июля 2024Все было супео! Мария учла наши пожелания по корректировке маршрута, удалось посмотреть и местные красоты и виноградники с дегустацией 🍷 Мария очень приятная и доброжелательная 😇 Рекомендую 🫶
- ИИнна24 июля 2024Мария отличный собеседник, профессиональный ГИД. Нам очень понравилось ее отношение к Анапе, переживание за весь край. Обязательно будем рекомендовать этого экскурсовода.
- ССергей21 июля 2024Всё интересно и познавательно! Раскопки древнего боспорского города Фанагория впечатляют - всем любителям древностей и истории рекомендую! Винзавод в Голубицкое Эстейт и экскурсия с дегустацией - тоже рекомендую (уже любителям вина и виноделия:)! Спасибо за интересную экскурсию!
- ААрина19 июля 2024Потрясающая прогулка, потрясающий гид! Ни разу не пожалели, что съездили! 😍
- ЖЖанна17 июля 2024Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару это было важно), мы
- ЕЕлена30 июня 2024Спасибо гиду Лидии за замечательную экскурсию. Лидия забрала нас от места нашего проживания. Во время поездки до Таманского полуострова около
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Однодневные»
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