Однодневные – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Анапе, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тамань: античная история и современное виноделие
На машине
32 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: Анапа, ул. Ленина
6 авг в 09:30
10 авг в 09:30
10 000 за всё до 6 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
На машине
31 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
Отправляйтесь в винный тур по Анапе и окрестностям. Посетите винодельни, узнайте о производстве вина и насладитесь дегустацией лучших образцов
Начало: От отеля
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
9 400 за всё до 4 чел.
Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой
Пешая
1 час
Аудиогид
Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой
Начало: Дорога Сукко-Большой Утриш, 3 километр, 5
Расписание: Ежедневно, в удобное время
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 июля 2024
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Все было супео! Мария учла наши пожелания по корректировке маршрута, удалось посмотреть и местные красоты и виноградники с дегустацией 🍷 Мария очень приятная и доброжелательная 😇 Рекомендую 🫶
  • И
    Инна
    24 июля 2024
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Мария отличный собеседник, профессиональный ГИД. Нам очень понравилось ее отношение к Анапе, переживание за весь край. Обязательно будем рекомендовать этого экскурсовода.
  • С
    Сергей
    21 июля 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Всё интересно и познавательно! Раскопки древнего боспорского города Фанагория впечатляют - всем любителям древностей и истории рекомендую! Винзавод в Голубицкое Эстейт и экскурсия с дегустацией - тоже рекомендую (уже любителям вина и виноделия:)! Спасибо за интересную экскурсию!
  • А
    Арина
    19 июля 2024
    Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
    Потрясающая прогулка, потрясающий гид! Ни разу не пожалели, что съездили! 😍
  • Ж
    Жанна
    17 июля 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Замечательная экскурсия! Лидия заехала за нами на большой и комфортабельной машине с кондиционером (в такую жару это было важно), мы
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    ездили в Тамань, смотрели на раскопки, слушали лекцию, по территории мы передвигались на электробусе. Дальше мы поехали в ресторан Вилла Романов и на винодельню. Было очень интересно и познавательно. Виды потрясающие! И, конечно, мы уехали не с пустыми руками. Мы ездили вдвоем с сыном (9 лет), всю дорогу слушали с ним познавательные факты о местности, истории, морях, личностях. Лидия знает всё)) абсолютно на любую тему можно поговорить и будет интересно и взрослому и ребенку! От души рекомендую экскурсию! Лидия, спасибо Вам большое за этот день!

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  • Е
    Елена
    30 июня 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Спасибо гиду Лидии за замечательную экскурсию. Лидия забрала нас от места нашего проживания. Во время поездки до Таманского полуострова около
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    часа Лидия рассказала об истории края и подвела нас к тому, что мы увидели - раскопкам на Таманском полуострове. Затем была замечательная остановка на берегу Азовского моря,купание в чистейшем море. После этого мы посетили Голубицкую винодельню с дегустацией. Все организационные вопросы были решены на самом высоком уровне. Огромное спасибо за эту экскурсию Лидии. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей и нашим виноделием.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Однодневные»

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  1. Тамань: античная история и современное виноделие
  2. Винный тур: Гай-Кодзор, Семигорье и Абрау-Дюрсо
  3. Аудиопрогулка по заказнику Большой Утриш: наедине с природой
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Лавандовые поля
  9. Горгиппия
  10. Озеро Абрау
Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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