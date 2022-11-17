Тур проводится в любые даты при группе от двух человек.
Заезд в отель города Геленджика.
Аперитив: обзорная экскурсия по городу с посещением Геленджикского винного завода – одного из старейших винодельческих предприятий Краснодарского края.
Он ведет свою историю с 1869 года, негласно имение Любови Юрьевны Фирсовой было поставщиком сухих вин к императорскому столу.
Знакомство с историей предприятия.
Дегустация лучших сортов продукции завода.
Переезд в поселок Кабардинка.
Небольшая фотосессия в «Старом парке».
Старый парк — неповторимый архитектурный ансамбль на юге России, в частной коллекции на небольшой площади собраны в миниатюре памятники архитектуры, религии и фидософии различных эпох.
Здесь можно увидеть и египетскую пирамиду и средневековый замок, и православный храм, и древнегреческий театр.
Посещение знаменитых подвалов Абрау-Дюрсо с призраком-виноделом.
Вы прогуляетесь по знаменитым подвалам имения Льва Галицына, познакомитесь с технологией производства игристых вин и вкусите лучшие сорта продукции предприятия.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Вы можете погулять по окрестностям озера Абрау или посетить ресторан авторской кухни.
День посвящен гаражному виноделью.
Учимся готовить домашние вина в усадьбе Семигорье, посещаем виноградники и винные подвалы Владимирской усадьбы
Усадьба Семигорье удобно расположилась на пути из Новороссийска в Анапу.
На склонах окрестных холмов раскинулись обширные терруары.
Здесь выращивают такие сорта винограда, как совиньон-блан, рислинг, каберне-совиньон и мерло, из которых производят сухие белые и красные вина, а также красные десертные вина late harvest.
Визитная карточка винодельни — белый Совиньон-Блан, он неоднократно занимал призовые места на профильных винодельческих выставках.
В усадьбе созданы великолепные условия для эно-, эко- и гастротуризма.
Есть дегустационный зал, ресторан, небольшой номерной фонд, деревянные беседки для отдыха.
Специализация усадьбы — гаражное виноделие.
Владимирская усадьба — небольшое живописное имение в предгорьях Главного Кавказского хребта недалеко от курорта Анапа.
Общая площадь виноградников составляет около 4 га.
Здесь с любовью взрощенные хозяином-профессионалом произрастают более 10 (десяти) наименований винограда столовых сортов, которые сформированы в арочные беседки длиной 2000 метров.
Здесь же высажен фруктовый сад на площади 0,7 га с более чем 20 (двадцатью) видами растений-экзотов, устроен пруд, а над водой располагается живописная беседка для отдыха.
Главный аккорд нашей программы — великолепный дегустационный зал и подвал с дубовыми бочками, здесь собраны лучшие образцы благородных напитков «Владимирской» усадьбы.
Предприятие специализируется на десертных винах, здесь можно вкусить классическое Шардоне и великолепный Кагор.
Откуда есть пошло виноделие на Кубани?
Экскурсия в античный музей-заповедник Горгиппия приоткроет все тайны тернистого пути по которому виноградная лоза попала на Кубанскую низменность.
Сегодня день посвящен экологическому виноделию.
Отправляемся в винодельческий дом Каракезиди — самый яркий бриллиант нашей коллекции, один из самых необычных объектов на винодельческой карте Краснодарского края.
Здесь сплелись воедино вино и музыка.
Винодел Янис Каракезиди — незаурядный творческий человек, все в его доме подчинено звукам «Стретто», так называется божественный напиток который можно вкусить у гостеприимного хозяина.
Экологичность, скурпулезный подход к купажу, многолетняя выдержка ставят это вино в один ряд с элитными сортами лучших иностранных производителей.
Здание винодельни выполнено с соблюдение норм экологичности, по модной гравитационной технологии ягода спускается с яруса на ярус под действием силы тяжести.
Натуральные удобрения, отсутствие жесткого фильтрования делают напиток.
Мы покидаем город Анапу для того чтобы продолжить знакомство с жемчужинами Кубанского виноделия.
Рядом с берегом моря в поселки Витезево (Большая Анапа) нас ждет усадьба Старого Грека (Честное вино).
Здесь все дышит добротностью и рачительностью хозяина.
Увлеченный экскурсовод познакомит Вас с путем, которое проходит небольшое винное предприятие в своем развитии от домашнего хобби до торговой марки о которой не стыдно сказать – «Честное вино».
В дегустационном зале Вас напоят янтарным нектаром – напитком богов, ни кто не уйдет без сувениров из этого душевного заведения.
Этот день посвящён промышленному виноделию.
На контрасте с предыдущим небольшим предприятием мы посетим производственные мощности одного из старейших крупных винодельческих производств Краснодарского края – Агропромышленного комплекса Фанагория.
Вы побываете в цехе производства коньячных спиртов, посетите профессиональную дегустацию и бондарное производство.
Возвращение в Анапу (аэропорт Витязево), ориентировочное время прибытия 20:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:
|Пакет 2*
|Пакет 3*
|1-3 человека
|72 500
|87 600
|4-5 человек
|53 300
|61 750
|от 6 человек
|47 600
|57 700
Пакет 2*:
Пакет 3*:
Отель «Бригантина» расположен в Геленджике, всего в 30 метрах от пляжа на берегу Черного моря. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi.
В номерах отеля «Бригантина» установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. С балкона открывается вид на горы или море. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Каждый день в отеле сервируют завтрак. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории можно посетить бар и ресторан, где сервируют обед и ужин.
Окрестности пользуются популярностью среди любителей сноркелинга, дайвинга и велоспорта.
Расстояние до аэропорта Геленджика составляет 7 км. Сотрудники готовы организовать услуги трансфера.
Это любимая часть города Геленджик среди наших гостей согласно независимым отзывам.
Отель "Marine Palace" расположен в Геленджике, в 5 км от парка развлечений «Олимп». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бесплатная частная парковка, а также бар-ресторан на территории.
Во всех номерах этого отеля имеется кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, электрический чайник и собственная ванная комната с купальными халатами и тапочками. В некоторых из них есть гостиная зона, где можно отдохнуть после насыщенного дня.
Гостям предоставляются бесплатные услуги трансфера.
Аэропорт Геленджик находится в 1 км от отеля Marine Palace.
Этот отель расположен в центре Анапы, всего в 10 минутах ходьбы от центрального пляжа. К услугам гостей отеля «Атлантида» бесплатный Wi-Fi, сауна и тренажерный зал.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером. В каждом номере есть телевизор, холодильник, балкон и собственная ванная комната.
В кафе отеля подают блюда европейской кухни. В 3 минутах ходьбы от отеля работают различные бары и рестораны.
В 5 минутах ходьбы от отеля «Атлантида» находится автобусная остановка, откуда можно доехать до других районов Анапы. Центральный железнодорожный вокзал Анапы находится в 12 минутах езды от отеля, а расстояние до аэропорта Анапы составляет 13 км.
Отель Dream Анапа расположен в Анапе, в 2,1 км от аквапарка «Золотая бухта». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. К услугам гостей этого 3-звездочного отеля общий лаундж и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. В отеле проводится вечерняя развлекательная программа. Стойка регистрации работает круглосуточно.
В каждом номере отеля установлен шкаф. Каждый номер отеля Dream Анапа оснащен письменным столом и телевизором с плоским экраном.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
На территории отеля «Мечта» обустроена детская игровая площадка. В окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие и велосипедные прогулки.
Расстояние от отеля Dream Анапа до дельфинария «Немо Анапа» составляет 1,7 км, а до археологического музея «Горгиппия Анапа» — 4,2 км. Расстояние до аэропорта Анапы составляет 10 км. Гостям предоставляется бесплатный трансфер от/до аэропорта.
Этот санаторий находится в городе Анапе, всего в 3 минутах ходьбы от берега Черного моря. К услугам гостей частный пляж. В ресторане санатория готовят блюда итальянской кухни. Желающие могут пройти спа-процедуры в оздоровительном клубе «Серотонин». До известной Театральной площади, где расположен кинотеатр «Родина», можно дойти пешком за 5 минут.
В номерах и люксах санатория «Анапа Океан» в числе удобств балкон, телевизор с кабельными каналами и холодильник. Во всех местах общего пользования доступен бесплатный Wi-Fi.
В ресторане гостям подают ужин, обед и завтрак «шведский стол». В лобби-баре санатория гостям предложат изысканные напитки.
Гости могут записаться на массажные и косметические процедуры, а также получить профессиональную медицинскую консультацию. В оздоровительном центре санатория «Анапа Океан» работают плавательный бассейн, сауна и тренажерный зал.
Здесь открыт детский игровой клуб «Океан», салон красоты
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.