Винный тур по Краснодарскому краю

Янтарная лоза - это авторский винный тур в таинственный мир виноделья

5
3 отзыва
Описание
Программа по дням
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Отзывы
О гиде
Ответы на вопросы
Янтарная лоза — это авторский винный тур в таинственный мир виноделья. Программа для гурманов, ценителей прекрасного, любознательных туристов и поклонников фотографии.

В этом туре Вы не только научитесь разбираться в сортах отечественных и импортных вин, но и насладитесь неповторимым вкусом благородного напитка от лучших производителей Кубани.
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю
Винный тур по Краснодарскому краю

Что вас ожидает 🤩

Искусство дегустации
Искусство дегустации
Разберемся в технологии производства гаражных, заводских и марочных вин, изучим винную атрибутику и познаем искусство дегустации
Частичка Кубани на память
Частичка Кубани на память
На память о совершенном вояже нам останутся красивые фотографии на аллеях Старого парка и терруарах Кубани, а также вкусные сувениры
Усадьба Старого Грека
Усадьба Старого Грека
Узнаем какой путь проходит небольшое винное предприятие в своем развитии от домашнего хобби до торговой марки

Описание

Тур проводится в любые даты при группе от двух человек.

Программа тура по дням

1 день

Геленджикский винный завод

Заезд в отель города Геленджика.

Аперитив: обзорная экскурсия по городу с посещением Геленджикского винного завода – одного из старейших винодельческих предприятий Краснодарского края.

Он ведет свою историю с 1869 года, негласно имение Любови Юрьевны Фирсовой было поставщиком сухих вин к императорскому столу.

Знакомство с историей предприятия.

Дегустация лучших сортов продукции завода.

Геленджикский винный заводГеленджикский винный заводГеленджикский винный заводГеленджикский винный завод
2 день

Кабардинка и подвалы Абрау-Дюрсо

Переезд в поселок Кабардинка.

Небольшая фотосессия в «Старом парке».

Старый парк — неповторимый архитектурный ансамбль на юге России, в частной коллекции на небольшой площади собраны в миниатюре памятники архитектуры, религии и фидософии различных эпох.

Здесь можно увидеть и египетскую пирамиду и средневековый замок, и православный храм, и древнегреческий театр.

Посещение знаменитых подвалов Абрау-Дюрсо с призраком-виноделом.

Вы прогуляетесь по знаменитым подвалам имения Льва Галицына, познакомитесь с технологией производства игристых вин и вкусите лучшие сорта продукции предприятия.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Вы можете погулять по окрестностям озера Абрау или посетить ресторан авторской кухни.

Кабардинка и подвалы Абрау-ДюрсоКабардинка и подвалы Абрау-ДюрсоКабардинка и подвалы Абрау-ДюрсоКабардинка и подвалы Абрау-Дюрсо
3 день

Усадьба Семигорье и Владимирская усадьба

День посвящен гаражному виноделью.

Учимся готовить домашние вина в усадьбе Семигорье, посещаем виноградники и винные подвалы Владимирской усадьбы

Усадьба Семигорье удобно расположилась на пути из Новороссийска в Анапу.

На склонах окрестных холмов раскинулись обширные терруары.

Здесь выращивают такие сорта винограда, как совиньон-блан, рислинг, каберне-совиньон и мерло, из которых производят сухие белые и красные вина, а также красные десертные вина late harvest.

Визитная карточка винодельни — белый Совиньон-Блан, он неоднократно занимал призовые места на профильных винодельческих выставках.

В усадьбе созданы великолепные условия для эно-, эко- и гастротуризма.

Есть дегустационный зал, ресторан, небольшой номерной фонд, деревянные беседки для отдыха.

Специализация усадьбы — гаражное виноделие.

Владимирская усадьба — небольшое живописное имение в предгорьях Главного Кавказского хребта недалеко от курорта Анапа.

Общая площадь виноградников составляет около 4 га.

Здесь с любовью взрощенные хозяином-профессионалом произрастают более 10 (десяти) наименований винограда столовых сортов, которые сформированы в арочные беседки длиной 2000 метров.

Здесь же высажен фруктовый сад на площади 0,7 га с более чем 20 (двадцатью) видами растений-экзотов, устроен пруд, а над водой располагается живописная беседка для отдыха.

Главный аккорд нашей программы — великолепный дегустационный зал и подвал с дубовыми бочками, здесь собраны лучшие образцы благородных напитков «Владимирской» усадьбы.

Предприятие специализируется на десертных винах, здесь можно вкусить классическое Шардоне и великолепный Кагор.

Усадьба Семигорье и Владимирская усадьбаУсадьба Семигорье и Владимирская усадьбаУсадьба Семигорье и Владимирская усадьбаУсадьба Семигорье и Владимирская усадьба
4 день

Экскурсия в античный музей-заповедник Горгиппия и винодельческий дом Каракезиди

Откуда есть пошло виноделие на Кубани?

Экскурсия в античный музей-заповедник Горгиппия приоткроет все тайны тернистого пути по которому виноградная лоза попала на Кубанскую низменность.

Сегодня день посвящен экологическому виноделию.

Отправляемся в винодельческий дом Каракезиди — самый яркий бриллиант нашей коллекции, один из самых необычных объектов на винодельческой карте Краснодарского края.

Здесь сплелись воедино вино и музыка.

Винодел Янис Каракезиди — незаурядный творческий человек, все в его доме подчинено звукам «Стретто», так называется божественный напиток который можно вкусить у гостеприимного хозяина.

Экологичность, скурпулезный подход к купажу, многолетняя выдержка ставят это вино в один ряд с элитными сортами лучших иностранных производителей.

Здание винодельни выполнено с соблюдение норм экологичности, по модной гравитационной технологии ягода спускается с яруса на ярус под действием силы тяжести.

Натуральные удобрения, отсутствие жесткого фильтрования делают напиток.

Экскурсия в античный музей-заповедник Горгиппия и винодельческий дом КаракезидиЭкскурсия в античный музей-заповедник Горгиппия и винодельческий дом КаракезидиЭкскурсия в античный музей-заповедник Горгиппия и винодельческий дом КаракезидиЭкскурсия в античный музей-заповедник Горгиппия и винодельческий дом Каракезиди
5 день

Усадьба Старого Грека, Фанагория. Отъезд

Мы покидаем город Анапу для того чтобы продолжить знакомство с жемчужинами Кубанского виноделия.

Рядом с берегом моря в поселки Витезево (Большая Анапа) нас ждет усадьба Старого Грека (Честное вино).

Здесь все дышит добротностью и рачительностью хозяина.

Увлеченный экскурсовод познакомит Вас с путем, которое проходит небольшое винное предприятие в своем развитии от домашнего хобби до торговой марки о которой не стыдно сказать – «Честное вино».

В дегустационном зале Вас напоят янтарным нектаром – напитком богов, ни кто не уйдет без сувениров из этого душевного заведения.

Этот день посвящён промышленному виноделию.

На контрасте с предыдущим небольшим предприятием мы посетим производственные мощности одного из старейших крупных винодельческих производств Краснодарского края – Агропромышленного комплекса Фанагория.

Вы побываете в цехе производства коньячных спиртов, посетите профессиональную дегустацию и бондарное производство.

Возвращение в Анапу (аэропорт Витязево), ориентировочное время прибытия 20:00.

Усадьба Старого Грека, Фанагория. ОтъездУсадьба Старого Грека, Фанагория. ОтъездУсадьба Старого Грека, Фанагория. ОтъездУсадьба Старого Грека, Фанагория. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и размера группы, руб:

Пакет 2*Пакет 3*
1-3 человека72 50087 600
4-5 человек53 30061 750
от 6 человек47 60057 700

Пакет 2*:

  • проживание в гостинице Бригантина 3* или Marine Palace 3* (Геленджик) – 1 ночь;
  • проживание в гостинице Атлантида 2* (Анапа) – 3 ночи.

Пакет 3*:

  • проживание в гостинице Бригантина 3* или Marine Palace 3* (Геленджик) – 1 ночь;
  • проживание в отеле Dream Hotel Anapa 3* или санаторий «Анапа-Океан» 3* (Анапа) – 3 ночи;

Варианты проживания

Отель «Бригантина»

4 ночи

Отель «Бригантина» расположен в Геленджике, всего в 30 метрах от пляжа на берегу Черного моря. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi.

В номерах отеля «Бригантина» установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. С балкона открывается вид на горы или море. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.

Каждый день в отеле сервируют завтрак. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории можно посетить бар и ресторан, где сервируют обед и ужин.

Окрестности пользуются популярностью среди любителей сноркелинга, дайвинга и велоспорта.

Расстояние до аэропорта Геленджика составляет 7 км. Сотрудники готовы организовать услуги трансфера.

Это любимая часть города Геленджик среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Отель «Бригантина»Отель «Бригантина»Отель «Бригантина»Отель «Бригантина»Отель «Бригантина»Отель «Бригантина»

Отель «Marine Palace»

4 ночи

Отель "Marine Palace" расположен в Геленджике, в 5 км от парка развлечений «Олимп». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бесплатная частная парковка, а также бар-ресторан на территории.

Во всех номерах этого отеля имеется кондиционер, телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, электрический чайник и собственная ванная комната с купальными халатами и тапочками. В некоторых из них есть гостиная зона, где можно отдохнуть после насыщенного дня.

Гостям предоставляются бесплатные услуги трансфера.

Аэропорт Геленджик находится в 1 км от отеля Marine Palace.

Отель «Marine Palace»Отель «Marine Palace»Отель «Marine Palace»Отель «Marine Palace»Отель «Marine Palace»Отель «Marine Palace»

Отель «Атлантида»

4 ночи

Этот отель расположен в центре Анапы, всего в 10 минутах ходьбы от центрального пляжа. К услугам гостей отеля «Атлантида» бесплатный Wi-Fi, сауна и тренажерный зал.

Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером. В каждом номере есть телевизор, холодильник, балкон и собственная ванная комната.

В кафе отеля подают блюда европейской кухни. В 3 минутах ходьбы от отеля работают различные бары и рестораны.

В 5 минутах ходьбы от отеля «Атлантида» находится автобусная остановка, откуда можно доехать до других районов Анапы. Центральный железнодорожный вокзал Анапы находится в 12 минутах езды от отеля, а расстояние до аэропорта Анапы составляет 13 км.

Отель «Атлантида»Отель «Атлантида»Отель «Атлантида»Отель «Атлантида»Отель «Атлантида»Отель «Атлантида»Отель «Атлантида»Отель «Атлантида»

Отель «Dream Hotel Anapa»

4 ночи

Отель Dream Анапа расположен в Анапе, в 2,1 км от аквапарка «Золотая бухта». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и бар. К услугам гостей этого 3-звездочного отеля общий лаундж и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. В отеле проводится вечерняя развлекательная программа. Стойка регистрации работает круглосуточно.

В каждом номере отеля установлен шкаф. Каждый номер отеля Dream Анапа оснащен письменным столом и телевизором с плоским экраном.

Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».

На территории отеля «Мечта» обустроена детская игровая площадка. В окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие и велосипедные прогулки.

Расстояние от отеля Dream Анапа до дельфинария «Немо Анапа» составляет 1,7 км, а до археологического музея «Горгиппия Анапа» — 4,2 км. Расстояние до аэропорта Анапы составляет 10 км. Гостям предоставляется бесплатный трансфер от/до аэропорта.

Отель «Dream Hotel Anapa»Отель «Dream Hotel Anapa»Отель «Dream Hotel Anapa»Отель «Dream Hotel Anapa»Отель «Dream Hotel Anapa»Отель «Dream Hotel Anapa»Отель «Dream Hotel Anapa»

Санаторий «Анапа Океан»

4 ночи

Этот санаторий находится в городе Анапе, всего в 3 минутах ходьбы от берега Черного моря. К услугам гостей частный пляж. В ресторане санатория готовят блюда итальянской кухни. Желающие могут пройти спа-процедуры в оздоровительном клубе «Серотонин». До известной Театральной площади, где расположен кинотеатр «Родина», можно дойти пешком за 5 минут.

В номерах и люксах санатория «Анапа Океан» в числе удобств балкон, телевизор с кабельными каналами и холодильник. Во всех местах общего пользования доступен бесплатный Wi-Fi.

В ресторане гостям подают ужин, обед и завтрак «шведский стол». В лобби-баре санатория гостям предложат изысканные напитки.

Гости могут записаться на массажные и косметические процедуры, а также получить профессиональную медицинскую консультацию. В оздоровительном центре санатория «Анапа Океан» работают плавательный бассейн, сауна и тренажерный зал.

Здесь открыт детский игровой клуб «Океан», салон красоты

Санаторий «Анапа Океан»Санаторий «Анапа Океан»Санаторий «Анапа Океан»Санаторий «Анапа Океан»Санаторий «Анапа Океан»Санаторий «Анапа Океан»Санаторий «Анапа Океан»Санаторий «Анапа Океан»Санаторий «Анапа Океан»Санаторий «Анапа Океан»Санаторий «Анапа Океан»Санаторий «Анапа Океан»Санаторий «Анапа Океан»

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице, номера с удобствами
  • Трансферы по программе тура
  • Двухразовое питание на маршрутах и экскурсиях (питание в день заезда — обед в день отъезда — завтрак в остальные дни программы — завтрак, обед)
  • Входные платы на объекты показа
  • Услуги экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Геленджика и обратно из г. Анапа
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор
  • По желанию группы сувенирная продукция
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Геленджик
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобный комплект вещей по сезону, обувь на низкой подошве;
  • фототехника;
  • зонт или плащ;
  • панама, крем, очки от солнца;
  • аптечка индивидуальная.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 ноя 2022
Организатору непосредственно в Сочи - большой респект. Все удобно, поселили вообще великолепно, все очень рядом и близко, удобная транспортная развязка, питание порадовало, НО рекомендация все-таки есть: Желательно в вечерних сообщениях о планах на следующий день, более подробно сообщать, что будет происходить, сколько будет пройдено километров, рекомендации по одежде и обуви, а также что взять с собой. Для меня это была проблема. Спасибо огромное Сергею, нашему проводнику, который восполнял все эти пробелы. Грамотно, спокойно, профессионально вёл нас по маршрутам и давал все необходимые рекомендации, если бы не он, то я могла бы и в туфлях прийти.
Что касается со стороны организации Большой страны, то здесь могу отметить, что не совсем достоверная информация по сложности тура. На мой взгляд это не базовый уровень, как заявлено, а достаточно сложный, и не каждый сможет это пройти. Мне кажется, надо давать более чёткую и подробную информацию. Не просто, что пройдём 12 км, а то, что эти 12 км все время в гору, об этом не пишется. Ну, опять же, это сугубо моё мнение. А так все прекрасно, буду обращаться ещё.
Т
20 сен 2022
Тур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4 подъезда, в квартире две комнаты, все необходимое имеется:полотенца, фен, посуда, небольшой холодильник, утюг, доска для глажения, шампунь, жидкое мыло, стиральная машина (не пользовалась, т. к. не было необходимости). Размещение на 2-3 человек нормально. Рейс на самолете был вечерний меня встретила Валентина Владимировна передала ключи (встречающая сторона), объяснила что и как работает. В холодильнике найдете молоко, нарезку колбасную, сыр, так же чай, кофе, фрукты для "перекусов", если проголодаетесь. Переживать за это не стоит. На следующий день приехала моя соседка и компаньон по туру Ирина из г. Челябинска, сама я из Н. Новгорода. Группа по туру составила 2 человека, обстоятельства сложились в нашу пользу - почти в индивидуальный тур. На следующий день мы познакомились с организатором, путеводителем тура - Анной. Перемещение до места начала экскурсии на личном транспорте. Не хочу раскрывать все секреты, подробности на сайте, но отмечу, что каждый день у вас будет активная ходьба полезная для здоровья. Запасайтесь удобной обувью. Температура воздуха + 27С, вечером легкая кофта, ветровка. С собой я не брала кружки, ложки, фонарь как было написано в памятке, Анна позаботилась о нас сама, в ее арсенале имеется все необходимое. Программа очень насыщенная и интересная: вы увидите горы, море, красивейшие парки, познакомитесь с историей города, так что в квартире вы будете только спать. Сама я была неоднократно в г. Сочи, но благодаря Анне познакомилась с этим городом ближе. Благодарю Анну, Ирину, Валентину Владимировну за чудесный отдых и незабываемые эмоции. Рекомендую съездить в тур.
Т
20 сен 2022
Друзья, благодарю за организацию тура.

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