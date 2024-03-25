После завтрака отправляемся в Новороссийск. Пройдёмся по набережной имени адмирала Серебрякова, самому известному и красивому месту в городе. Увидим памятники с интересными историями и вложенными в них смыслами, морской вокзал и крейсер «Михаил Кутузов» и, конечно, полюбуемся панорамой моря.

Затем поедем в Абрау-Дюрсо. Прогуляемся по пляжу вдоль горного озера Абрау на высоте 84 м над уровнем моря и насладимся видами со смотровых площадок. А после вас ждёт экскурсия по известному винному дому «Абрау-Дюрсо», который считается родиной российского шампанского. Вы продегустируете игристые напитки, а в «Галерее света» посмотрите мультимедийное шоу, знакомящее с историей зарождения виноделия на земле, и инсталляции, в которых соединены видео, звук, свет и танец.

После обеда в ресторане у озера едем на винодельню «Шато-Пино» в селе Федотовка. Прогуляемся по виноградникам и ретропарку, побываем в картинной галерее и на улиточной ферме. Вы попробуете моллюсков местного производства и узнаете секреты изготовления вина. Поужинаем здесь же, любуясь живописной Цемесской бухтой. Затем вернёмся в отель.