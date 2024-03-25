На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
Авторский тур в Анапе

Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток

5
2 отзыва
Наше винно-гастрономическое путешествие откроет вам целый увлекательный мир с тонкими нотками и терпкими ароматами разных сортов винограда. Вы побываете на четырёх винодельнях и узнаете о технологиях создания тихих и игристых вин.

Попробуете местные фермерские продукты, погуляете среди гор и холмов, по берегам озера Абрау и Чёрного моря и познакомитесь с достопримечательностями побережья.
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
Ближайшие даты:
17
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+
Очередность посещения виноделен и локаций по программе тура может быть изменена.

Проживание. В отеле категории не менее 3* в Анапе или Геленджике в зависимости от дат тура (уточняйте при подаче заявки), 2-местные номера.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в винный край

После встречи познакомимся, пообедаем и отправимся исследовать город (в зависимости от дат тура: Анапа или Геленджик, уточняйте при подаче заявки) и его природные достопримечательности. Прогуляемся по длинной набережной, где сосредоточены интересные памятники и цветочные аллеи, полюбуемся Кавказскими горами и бескрайним морем. Вечером побываем на территории винодельни и поужинаем в ресторане, наслаждаясь красками заката (по желанию группы).

Добро пожаловать в винный крайДобро пожаловать в винный крайДобро пожаловать в винный крайДобро пожаловать в винный крайДобро пожаловать в винный крайДобро пожаловать в винный крайДобро пожаловать в винный крайДобро пожаловать в винный край
2 день

Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»

После завтрака отправляемся в Новороссийск. Пройдёмся по набережной имени адмирала Серебрякова, самому известному и красивому месту в городе. Увидим памятники с интересными историями и вложенными в них смыслами, морской вокзал и крейсер «Михаил Кутузов» и, конечно, полюбуемся панорамой моря.

Затем поедем в Абрау-Дюрсо. Прогуляемся по пляжу вдоль горного озера Абрау на высоте 84 м над уровнем моря и насладимся видами со смотровых площадок. А после вас ждёт экскурсия по известному винному дому «Абрау-Дюрсо», который считается родиной российского шампанского. Вы продегустируете игристые напитки, а в «Галерее света» посмотрите мультимедийное шоу, знакомящее с историей зарождения виноделия на земле, и инсталляции, в которых соединены видео, звук, свет и танец.

После обеда в ресторане у озера едем на винодельню «Шато-Пино» в селе Федотовка. Прогуляемся по виноградникам и ретропарку, побываем в картинной галерее и на улиточной ферме. Вы попробуете моллюсков местного производства и узнаете секреты изготовления вина. Поужинаем здесь же, любуясь живописной Цемесской бухтой. Затем вернёмся в отель.

Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»
3 день

Прогулка и дегустация в «Долине Лефкадия»

Утром выезжаем из отеля и направляемся в село Молдаванское, где располагается винодельческое хозяйство «Долина Лефкадия», которое в народе называют «русской Тосканой». На ухоженной территории многое напоминает итальянский колорит: цветущие клумбы и лавандовые поля, просторная площадь с фонтаном и архитектура в светлых тонах. Прогуляемся по платановой аллее и виноградникам и попробуем местные вина, сыры и колбасы. (По желанию группы возможна замена винодельни на «Мысхако».)

Затем пообедаем в ресторане на винодельне или пиццерии (по желанию) и отправимся в аэропорт или ж. -д. вокзал.

Очередность посещения виноделен и достопримечательностей в туре может быть изменена.

Прогулка и дегустация в «Долине Лефкадия»Прогулка и дегустация в «Долине Лефкадия»Прогулка и дегустация в «Долине Лефкадия»Прогулка и дегустация в «Долине Лефкадия»Прогулка и дегустация в «Долине Лефкадия»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отеле (2)
  • Трансфер от и до аэропорта (или вокзала) и по программе
  • Все экскурсии по программе
  • Экскурсии по трём винодельням с дегустацией вин, сыров и улиток
  • Посещение территории 4-й бонусной винодельни без дегустации (на выбор организатора)
  • Сопровождение гидом, помощь по всем вопросам тура
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Анапы (или Новороссийска) и обратно
  • Обеды и ужины
  • Одноместное размещение в номере (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа или Новороссийск, 12:30
Завершение: Новороссийск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Надежда
25 мар 2024
Отличный тур, хорошо продуманная программа. Поездка была в марте. У организаторов индивидуальный подход к каждому клиенту, в зависимости от погоды, неожиданных болезней и личных предпочтений.
Для проживания была выбрана хорошая гостиница с удобных расположением.
Поездка проходила в комфортном режиме, насыщенная программа сочеталась с личным временем для отдыха.
Обязательно к рекомендации друзьям и коллегам.
Елена
30 ноя 2023
Очень понравилась сама экскурсия, очень интересная программа тура! Дегустация вин!!! Спасибо!

Тур входит в следующие категории Анапы

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