Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Попробуете местные фермерские продукты, погуляете среди гор и холмов, по берегам озера Абрау и Чёрного моря и познакомитесь с достопримечательностями побережья.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|26 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Очередность посещения виноделен и локаций по программе тура может быть изменена.
Проживание. В отеле категории не менее 3* в Анапе или Геленджике в зависимости от дат тура (уточняйте при подаче заявки), 2-местные номера.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в винный край
После встречи познакомимся, пообедаем и отправимся исследовать город (в зависимости от дат тура: Анапа или Геленджик, уточняйте при подаче заявки) и его природные достопримечательности. Прогуляемся по длинной набережной, где сосредоточены интересные памятники и цветочные аллеи, полюбуемся Кавказскими горами и бескрайним морем. Вечером побываем на территории винодельни и поужинаем в ресторане, наслаждаясь красками заката (по желанию группы).
Прогулка по Новороссийску, Абрау-Дюрсо, винодельня «Шато-Пино»
После завтрака отправляемся в Новороссийск. Пройдёмся по набережной имени адмирала Серебрякова, самому известному и красивому месту в городе. Увидим памятники с интересными историями и вложенными в них смыслами, морской вокзал и крейсер «Михаил Кутузов» и, конечно, полюбуемся панорамой моря.
Затем поедем в Абрау-Дюрсо. Прогуляемся по пляжу вдоль горного озера Абрау на высоте 84 м над уровнем моря и насладимся видами со смотровых площадок. А после вас ждёт экскурсия по известному винному дому «Абрау-Дюрсо», который считается родиной российского шампанского. Вы продегустируете игристые напитки, а в «Галерее света» посмотрите мультимедийное шоу, знакомящее с историей зарождения виноделия на земле, и инсталляции, в которых соединены видео, звук, свет и танец.
После обеда в ресторане у озера едем на винодельню «Шато-Пино» в селе Федотовка. Прогуляемся по виноградникам и ретропарку, побываем в картинной галерее и на улиточной ферме. Вы попробуете моллюсков местного производства и узнаете секреты изготовления вина. Поужинаем здесь же, любуясь живописной Цемесской бухтой. Затем вернёмся в отель.
Прогулка и дегустация в «Долине Лефкадия»
Утром выезжаем из отеля и направляемся в село Молдаванское, где располагается винодельческое хозяйство «Долина Лефкадия», которое в народе называют «русской Тосканой». На ухоженной территории многое напоминает итальянский колорит: цветущие клумбы и лавандовые поля, просторная площадь с фонтаном и архитектура в светлых тонах. Прогуляемся по платановой аллее и виноградникам и попробуем местные вина, сыры и колбасы. (По желанию группы возможна замена винодельни на «Мысхако».)
Затем пообедаем в ресторане на винодельне или пиццерии (по желанию) и отправимся в аэропорт или ж. -д. вокзал.
Очередность посещения виноделен и достопримечательностей в туре может быть изменена.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле (2)
- Трансфер от и до аэропорта (или вокзала) и по программе
- Все экскурсии по программе
- Экскурсии по трём винодельням с дегустацией вин, сыров и улиток
- Посещение территории 4-й бонусной винодельни без дегустации (на выбор организатора)
- Сопровождение гидом, помощь по всем вопросам тура
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Анапы (или Новороссийска) и обратно
- Обеды и ужины
- Одноместное размещение в номере (при необходимости)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Для проживания была выбрана хорошая гостиница с удобных расположением.
Поездка проходила в комфортном режиме, насыщенная программа сочеталась с личным временем для отдыха.
Обязательно к рекомендации друзьям и коллегам.