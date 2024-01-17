1 день

Прибытие в Сочи. Ужин с панорамным видом на море

Мы встречаем Вас с бокалом игристого в аэропорту г. Сочи и едем на морской вокзал.

Отсюда мы отправимся на быстроходном судне до Новороссийска.

Теплоход на подводных крыльях «Комета» доставит нас в Новороссийск за 4 часа, откуда мы начнем наше винное путешествие!

После прибытия в Новороссийск нас будут ждать на ужин в одном из лучших ресторанов города с панорамным видом на море.

Первым курсом нам подадут теплый салат с королевскими креветками с бокалом освежающего игристого из долины Лефкадия.

Вторым курсом мы продегустируем черноморские мидии в соусе дор-блю с бокалом розового вина сорта Каберне фран с виноградников имения Сикоры.

На десерт мы попробуем воздушный ганаш из белого шоколада с добавлением лемонграсса.

Кисло-сладкий вкус блюда создает невероятную композицию — то, что нужно в летний вечер на берегу моря!

После ужина мы едем в Анапу и заселяемся в дизайнерский отель 4*, расположенный в пяти минутах ходьбы от побережья Черного моря.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после дороги и настроиться на красивый и яркий отдых!