Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю

Групповой тур в Анапе
5
3 отзыва
Лучшие винодельни, авторские рестораны, фермерские сыры, улиточные фермы, черноморские морепродукты и эногастрономические мастер-классы. Это не обычный тур, в котором вы платите только за проживание и экскурсии.

Так как это гастрономическое путешествие, мы также включили в цену много еды, вина и вкусных мероприятий.
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Винно-гастрономический тур по Краснодарскому краю
Ближайшие даты:
18
июн
11
авг
15
сен

Что вас ожидает:

Новый навык
Новый навык
На протяжении всего тура мы будем учиться правильно сочетать вина и продукты
Изысканные напитки
Изысканные напитки
Нас ждут винные заводы, виноградники, винные погреба, эногастрономический гала-ужин Мысхако: 8 вин и 8 гастропар к ним!
Водная прогулка
Водная прогулка
Теплоход «Комета» на подводных крыльях доставит нас в Новороссийск
Мастер-класс от бренд-шефа
Мастер-класс от бренд-шефа
Наш ждет черноморский ужин в гастрономической школе, который мы приготовим сами под руководством шеф-повара Абрау-Дюрсо
Долина Лефкадия
Долина Лефкадия
Посетим одно из самых красивых мест в Краснодарском крае — чистейшее озеро Гечепсин, лавандовые поля, трюфельные рощи, бескрайние виноградники
Необычная дегустация
Необычная дегустация
Дегустация вин будет проходить в ресторане при винодельне — ресторан входит в топ-3 заведений Юга России по версии «WhereToEat»

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Сочи. Ужин с панорамным видом на море

Мы встречаем Вас с бокалом игристого в аэропорту г. Сочи и едем на морской вокзал.

Отсюда мы отправимся на быстроходном судне до Новороссийска.

Теплоход на подводных крыльях «Комета» доставит нас в Новороссийск за 4 часа, откуда мы начнем наше винное путешествие!

После прибытия в Новороссийск нас будут ждать на ужин в одном из лучших ресторанов города с панорамным видом на море.

Первым курсом нам подадут теплый салат с королевскими креветками с бокалом освежающего игристого из долины Лефкадия.

Вторым курсом мы продегустируем черноморские мидии в соусе дор-блю с бокалом розового вина сорта Каберне фран с виноградников имения Сикоры.

На десерт мы попробуем воздушный ганаш из белого шоколада с добавлением лемонграсса.

Кисло-сладкий вкус блюда создает невероятную композицию — то, что нужно в летний вечер на берегу моря!

После ужина мы едем в Анапу и заселяемся в дизайнерский отель 4*, расположенный в пяти минутах ходьбы от побережья Черного моря.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после дороги и настроиться на красивый и яркий отдых!

Прибытие в Сочи. Ужин с панорамным видом на мореПрибытие в Сочи. Ужин с панорамным видом на мореПрибытие в Сочи. Ужин с панорамным видом на мореПрибытие в Сочи. Ужин с панорамным видом на море
2 день

Винное казино, фермерские сыры и новые гастрономические сочетания

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый и винный день!

Сегодня мы едем к северу от Анапы, на Таманский полуостров.

Вначале нас будут ждать в уникальном для России месте — центре энологии Chateau Tamagne.

Здесь мы погрузимся в мир вина, увидим, как рождается этот напиток, и узнаем все тонкости производства.

Мы увидим все линии розлива в действии, посмотрим, как делают тихие вина и игристые вина.

Побываем в зале выдержки вина в бочках и разберемся в разнице между бочками из разных сортов дуба.

Дальше приступаем к дегустации!

Она будет проходить в формате винного казино.

Мы попробуем 5 образцов вин различных линеек Chateau Tamagne.

А затем нас будут ждать на обед в гастрономическом ресторане авторской кухни Chateau Tamagne.

На аперитив нам подадут плато фермерских краснодарских сыров и салат с творожным сыром и орехами.

Основное блюдо — медальоны из телятины с морковным пюре и вишней в Саперави Шато Тамань.

А в завершение обеда — панна-котта с виноградом.

Далее едем в Фанагорию — одно из самых больших винодельческих хозяйств в России.

Сегодня здесь производят тихие, игристые, ликерные вина, бренди и виноградную водку (чачу).

В Фанагории есть даже собственный бондарный цех (производство дубовых бочек)!

Мы посетим цех, виноградники, винные погреба и продегустируем 7 премиальных образцов компании, в том числе выдержанное игристое вино, 10-летний российский коньяк и 10-летнюю чачу.

И гастрономическое сопровождение — фермерские сыры!

Несколько видов от местных производителей: молодые и выдержанные.

И, конечно, на протяжении всего тура мы будем учиться правильно сочетать вина и продукты.

Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем после насыщенного дня!

Винное казино, фермерские сыры и новые гастрономические сочетанияВинное казино, фермерские сыры и новые гастрономические сочетанияВинное казино, фермерские сыры и новые гастрономические сочетанияВинное казино, фермерские сыры и новые гастрономические сочетания
3 день

Виноградники долины Лефкадия, роскошный ресторан и лефкадийские сыры

Сегодня завтракаем на солнечной террасе нашего отеля и предвкушаем новые впечатления.

Выезжаем в долину Лефкадия!

Чистейшее озеро Гечепсин, лавандовые поля, трюфельные рощи, бескрайние виноградники — у нас будет тур по долине.

Затем мы спустимся в погреба, узнаем особенности виноделия в долине и продегустируем премиальные вина, к которым подадут различные сыры из коровьего, овечьего и козьего, произведенных в лефкадийской долине.

После дегустации мы прогуляемся по территории.

Статуи, фонтаны, сказочные декорации и строения, вокруг виноградники.

И затем отправимся на обед в локаворский ресторан, в котором готовят исключительно из местных продуктов, выбирая все самое свежее и вкусное.

Прямо у ресторана даже разбит небольшой огород, чтобы молодые овощи можно было взять прямо с грядки и приправить салат свежей зеленью!

Мы попробуем коронные блюда этого места.

Шеф-повар приготовит для нас салат с запеченным сыром бюш и карамелизированной свеклой, а также филе сома на подушке из шпината.

И в завершение обеда мы продегустируем сырный мусс с ягодным сорбетом.

Прибавив к этому роскошные виды на виноградник и долину, понимаешь необходимость отключиться от реальности и полностью погрузиться в трапезу.

Отдыхаем в ресторане и едем дальше.

Нас уже ждут на бутиковой винодельне Gunko Winery, чьи вина пользуются большим спросом у знатоков!

За последние три года местные вина завоевали 11 золотых и серебряных наград международных дегустационных конкурсов.

Винодел покажет нам свои владения, виноградники и пригласит на дегустацию 5 лучших образцов своего хозяйства.

После дегустации возвращаемся в наш отель на берегу моря.

Виноградники долины Лефкадия, роскошный ресторан и лефкадийские сырыВиноградники долины Лефкадия, роскошный ресторан и лефкадийские сырыВиноградники долины Лефкадия, роскошный ресторан и лефкадийские сырыВиноградники долины Лефкадия, роскошный ресторан и лефкадийские сыры
4 день

Редкие сорта винограда, один из лучших ресторанов России, Абрау-Дюрсо и мастер-класс в гастрономической школе

Сегодня после завтрака в отеле мы выезжаем в сторону Новороссийска.

По пути мы заедем на винодельню Nesterov Winery, где возводятся очень редкие сорта винограда: Вионье, Виорика, Рубин Голодриги.

А дегустация вин будет проходить в ресторане при винодельне.

Ресторан входит в топ-3 заведений Юга России по версии WhereToEat.

Здесь удивительный повар, который порадует нас оригинальной подачей блюд и подбором необычных сочетаний, за которыми сюда приезжают со всего Краснодарского края.

Мы попробуем каштановый крем-суп с подвяленными томатами и базиликовым маслом.

В качестве основного блюда нас ждут жареные гребешки с соусом из горной форели и муссом из белого трюфеля.

И на десерт — моти с ганашом из белого шоколада с фундуком и сезонными ягодами. Наслаждаемся, и открываем для себя новые сочетания!

После обеда мы едем к озеру Абрау.

Это одновременно «маленькая Швейцария», черноморская Шампань и «русская Калифорния» без виз и загранпаспортов:)

Мы прогуляемся по набережной и сделаем красивые фотографии.

После прогулки, конечно, заглянем в гости к Абрау-Дюрсо на винно-гастрономическую экскурсию!

Мы познакомимся с процессом рождения шампанского и узнаем, что означают таинственные французские слова: «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж», и в чем отличие классического способа производства от метода Шарма.

И продегустируем 5 образцов игристых вин из премиальных линеек Абрау-Дюрсо.

После дегустации наш ждет черноморский ужин в гастрономической школе, который мы приготовим сами под руководством шеф-повара ресторанов Абрау-Дюрсо.

Мы научимся готовить улитки по-кубански с молодым чесноком и рубленой петрушкой, запечем свежевыловленную рыбу.

И на десерт приготовим печеное яблоко с рикоттой и медом.

Пробуем приготовленные блюда и обмениваемся впечатлениями от насыщенного дня!

И едем заселяться в наш новый отель в Новороссийске, который располагается также на берегу моря.

Редкие сорта винограда, один из лучших ресторанов России, Абрау-Дюрсо и мастер-класс в гастрономической школеРедкие сорта винограда, один из лучших ресторанов России, Абрау-Дюрсо и мастер-класс в гастрономической школеРедкие сорта винограда, один из лучших ресторанов России, Абрау-Дюрсо и мастер-класс в гастрономической школеРедкие сорта винограда, один из лучших ресторанов России, Абрау-Дюрсо и мастер-класс в гастрономической школе
5 день

Улиточная ферма, гравитационная винодельня и эногастрономический ужин от бренд-шефа Мишлен

Завтракаем, отдыхаем на берегу моря и ближе к обеду едем на улиточную ферму!

Улиточная ферма располагается на территории первой в России гравитационной винодельни Chateau Pinot.

Продегустируем 6 вин в паре с улитками в двух соусов.

Хозяйство находится в 260 м над уровнем моря, в окружении гор.

Место располагает к себе с первой минуты, никого не оставляя равнодушным.

Политика Шато Пино направлена на создание авторских вин высокого качества.

После улиток едем дальше — на винодельню с богатейшей историей — Мысхако!

Сегодня вина Мысхако изготавливаются во французском стиле и отличаются элегантным и комплексным букетом.

Мы посетим погреба 19 века, исторические залы, производственные цеха тихих и игристых вин и направляемся на дегустацию!

Нас ждет 8 вин и 8 блюд к ним!

Эногастрономический гала-ужин, где под вино подается гастрономическая пара, идеально подчеркивающая и дополняющая вкус.

Каждое блюдо презентует архитектор вкуса — шеф-повар Николай Абросимов (работал в заведениях со звездами Мишлен!), а вино — шеф-сомелье — Роман Ащеулов.

Этот ужин оставит неизгладимые вкусовые впечатления!

Улиточная ферма, гравитационная винодельня и эногастрономический ужин от бренд-шефа МишленУлиточная ферма, гравитационная винодельня и эногастрономический ужин от бренд-шефа МишленУлиточная ферма, гравитационная винодельня и эногастрономический ужин от бренд-шефа МишленУлиточная ферма, гравитационная винодельня и эногастрономический ужин от бренд-шефа Мишлен
6 день

Отъезд

Сегодня рано утром мы отправимся на комете обратно в Сочи, где проводим вас в аэропорт.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ЗаездГостиница2-местное размещение1-местное размещение

2-местное размещение

по акции РБ

1-местное размещение

по акции РБ

18-23 июня 2024Hotel Vogue 4* — Капитал" 4* 142 000165 000135 000 РБ до 30 апреля152 000 РБ до 30 апреля
11-16 августа 2024142 000165 000135 000 РБ до 30 мая152 000 РБ до 30 мая
15-20 сентября 2024142 000165 000135 000 РБ до 30 июня152 000 РБ до 30 июня

Варианты проживания

Отель «Vogue»

3 ночи

До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Гостиница Vogue расположена в Анапе. К услугам гостей ресторан, фитнес-центр, бар и общий лаундж.

Отель находится примерно в 1,1 км от Анапского археологического музея «Горгиппия», в 7 км от дельфинария «Немо» и в 600 метрах от Анапского маяка.

В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гостям предлагается услуга доставки еды и напитков в номер.

В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном и шкаф для одежды, предоставляются полотенца и постельное белье.

В распоряжении гостей собственная ванная комната. Во всех номерах есть чайник. Во всех номерах установлен сейф.

Неподалеку находятся такие популярные пляжи, как Высокий берег, Малая бухта и Золотая бухта. Расстояние от гостиницы Vogue до аэропорта Анапа составляет 18 км.

Отель «Vogue»Отель «Vogue»Отель «Vogue»Отель «Vogue»Отель «Vogue»Отель «Vogue»Отель «Vogue»Отель «Vogue»Отель «Vogue»Отель «Vogue»

Отель «Капитал»

2 ночи

До пляжа можно дойти всего за 1 минуту.

Отель «Капитал» с собственным баром и бесплатной частной парковкой находится в Новороссийске в 300 метрах от Центрального стадиона и в 100 метрах от пляжа на берегу Чёрного моря.

Во всех номерах можно пользоваться телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

На всей территории отеля «Капитал» предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Расстояние до аэропорта «Геленджик» составляет 23 км.

Отель «Капитал»Отель «Капитал»Отель «Капитал»Отель «Капитал»Отель «Капитал»Отель «Капитал»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4* на берегу моря в Анапе и Новороссийске
  • Встреча в аэропорту Сочи в первый день тура и трансфер обратно
  • Билеты на скоростную комету Сочи-Новороссийск-Сочи
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура
  • Все дегустации по программе тура
  • Сопровождение винного гида на протяжении всего тура
  • Индивидуальные экскурсии на всех винодельнях только для нашей группы
  • Все входные билеты по программе тура
  • Мастер-класс в гастрономической школе Абрау-Дюрсо
  • Эногастрономический гала-ужин на винодельне Мысхако (8 вин и 8 гастропар к ним) в сопровождении шеф-повара и шеф-сомелье
  • Все трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Сочи и обратно
  • Личные расходы и сувениры
  • Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
Россия, Краснодарский край, Анапа
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Какие есть рекомендованные рейсы?

Особенность этого тура заключается в том, поскольку аэропорты в Геленджике и Анапе закрыты, мы встречаем туристов в Сочи. И затем отправляемся до Новороссийска по морю на Комете (в пути 4,5 часа). Обратно также: сначала комета Новороссийск — Сочи, затем трансфер в аэропорт Сочи.

Поэтому очень важно придерживаться рекомендаций по времени прилета и вылета.

В первый день нужно прилететь до 11:30. И важно выбирать те авиакомпании, рейсы которых редко задерживаются/переносятся. В идеале Аэрофлот, возможно S7, Уральские авиалинии.

Группа выезжает из аэропорта на морской вокзал в 12:30.

В заключительный день улетать не ранее 16:00 (группа приедет в аэропорт Сочи в 14:00)

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
17 янв 2024
Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
И
11 янв 2024
Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
А
25 дек 2023
С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!

Тур входит в следующие категории Анапы

На автобусеМожно с детьмиВсе турыВинные турыГастрономические

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