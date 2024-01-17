Так как это гастрономическое путешествие, мы также включили в цену много еды, вина и вкусных мероприятий.
июн
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Сочи. Ужин с панорамным видом на море
Мы встречаем Вас с бокалом игристого в аэропорту г. Сочи и едем на морской вокзал.
Отсюда мы отправимся на быстроходном судне до Новороссийска.
Теплоход на подводных крыльях «Комета» доставит нас в Новороссийск за 4 часа, откуда мы начнем наше винное путешествие!
После прибытия в Новороссийск нас будут ждать на ужин в одном из лучших ресторанов города с панорамным видом на море.
Первым курсом нам подадут теплый салат с королевскими креветками с бокалом освежающего игристого из долины Лефкадия.
Вторым курсом мы продегустируем черноморские мидии в соусе дор-блю с бокалом розового вина сорта Каберне фран с виноградников имения Сикоры.
На десерт мы попробуем воздушный ганаш из белого шоколада с добавлением лемонграсса.
Кисло-сладкий вкус блюда создает невероятную композицию — то, что нужно в летний вечер на берегу моря!
После ужина мы едем в Анапу и заселяемся в дизайнерский отель 4*, расположенный в пяти минутах ходьбы от побережья Черного моря.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после дороги и настроиться на красивый и яркий отдых!
Винное казино, фермерские сыры и новые гастрономические сочетания
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый и винный день!
Сегодня мы едем к северу от Анапы, на Таманский полуостров.
Вначале нас будут ждать в уникальном для России месте — центре энологии Chateau Tamagne.
Здесь мы погрузимся в мир вина, увидим, как рождается этот напиток, и узнаем все тонкости производства.
Мы увидим все линии розлива в действии, посмотрим, как делают тихие вина и игристые вина.
Побываем в зале выдержки вина в бочках и разберемся в разнице между бочками из разных сортов дуба.
Дальше приступаем к дегустации!
Она будет проходить в формате винного казино.
Мы попробуем 5 образцов вин различных линеек Chateau Tamagne.
А затем нас будут ждать на обед в гастрономическом ресторане авторской кухни Chateau Tamagne.
На аперитив нам подадут плато фермерских краснодарских сыров и салат с творожным сыром и орехами.
Основное блюдо — медальоны из телятины с морковным пюре и вишней в Саперави Шато Тамань.
А в завершение обеда — панна-котта с виноградом.
Далее едем в Фанагорию — одно из самых больших винодельческих хозяйств в России.
Сегодня здесь производят тихие, игристые, ликерные вина, бренди и виноградную водку (чачу).
В Фанагории есть даже собственный бондарный цех (производство дубовых бочек)!
Мы посетим цех, виноградники, винные погреба и продегустируем 7 премиальных образцов компании, в том числе выдержанное игристое вино, 10-летний российский коньяк и 10-летнюю чачу.
И гастрономическое сопровождение — фермерские сыры!
Несколько видов от местных производителей: молодые и выдержанные.
И, конечно, на протяжении всего тура мы будем учиться правильно сочетать вина и продукты.
Вечером возвращаемся в наш отель, отдыхаем после насыщенного дня!
Виноградники долины Лефкадия, роскошный ресторан и лефкадийские сыры
Сегодня завтракаем на солнечной террасе нашего отеля и предвкушаем новые впечатления.
Выезжаем в долину Лефкадия!
Чистейшее озеро Гечепсин, лавандовые поля, трюфельные рощи, бескрайние виноградники — у нас будет тур по долине.
Затем мы спустимся в погреба, узнаем особенности виноделия в долине и продегустируем премиальные вина, к которым подадут различные сыры из коровьего, овечьего и козьего, произведенных в лефкадийской долине.
После дегустации мы прогуляемся по территории.
Статуи, фонтаны, сказочные декорации и строения, вокруг виноградники.
И затем отправимся на обед в локаворский ресторан, в котором готовят исключительно из местных продуктов, выбирая все самое свежее и вкусное.
Прямо у ресторана даже разбит небольшой огород, чтобы молодые овощи можно было взять прямо с грядки и приправить салат свежей зеленью!
Мы попробуем коронные блюда этого места.
Шеф-повар приготовит для нас салат с запеченным сыром бюш и карамелизированной свеклой, а также филе сома на подушке из шпината.
И в завершение обеда мы продегустируем сырный мусс с ягодным сорбетом.
Прибавив к этому роскошные виды на виноградник и долину, понимаешь необходимость отключиться от реальности и полностью погрузиться в трапезу.
Отдыхаем в ресторане и едем дальше.
Нас уже ждут на бутиковой винодельне Gunko Winery, чьи вина пользуются большим спросом у знатоков!
За последние три года местные вина завоевали 11 золотых и серебряных наград международных дегустационных конкурсов.
Винодел покажет нам свои владения, виноградники и пригласит на дегустацию 5 лучших образцов своего хозяйства.
После дегустации возвращаемся в наш отель на берегу моря.
Редкие сорта винограда, один из лучших ресторанов России, Абрау-Дюрсо и мастер-класс в гастрономической школе
Сегодня после завтрака в отеле мы выезжаем в сторону Новороссийска.
По пути мы заедем на винодельню Nesterov Winery, где возводятся очень редкие сорта винограда: Вионье, Виорика, Рубин Голодриги.
А дегустация вин будет проходить в ресторане при винодельне.
Ресторан входит в топ-3 заведений Юга России по версии WhereToEat.
Здесь удивительный повар, который порадует нас оригинальной подачей блюд и подбором необычных сочетаний, за которыми сюда приезжают со всего Краснодарского края.
Мы попробуем каштановый крем-суп с подвяленными томатами и базиликовым маслом.
В качестве основного блюда нас ждут жареные гребешки с соусом из горной форели и муссом из белого трюфеля.
И на десерт — моти с ганашом из белого шоколада с фундуком и сезонными ягодами. Наслаждаемся, и открываем для себя новые сочетания!
После обеда мы едем к озеру Абрау.
Это одновременно «маленькая Швейцария», черноморская Шампань и «русская Калифорния» без виз и загранпаспортов:)
Мы прогуляемся по набережной и сделаем красивые фотографии.
После прогулки, конечно, заглянем в гости к Абрау-Дюрсо на винно-гастрономическую экскурсию!
Мы познакомимся с процессом рождения шампанского и узнаем, что означают таинственные французские слова: «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж», и в чем отличие классического способа производства от метода Шарма.
И продегустируем 5 образцов игристых вин из премиальных линеек Абрау-Дюрсо.
После дегустации наш ждет черноморский ужин в гастрономической школе, который мы приготовим сами под руководством шеф-повара ресторанов Абрау-Дюрсо.
Мы научимся готовить улитки по-кубански с молодым чесноком и рубленой петрушкой, запечем свежевыловленную рыбу.
И на десерт приготовим печеное яблоко с рикоттой и медом.
Пробуем приготовленные блюда и обмениваемся впечатлениями от насыщенного дня!
И едем заселяться в наш новый отель в Новороссийске, который располагается также на берегу моря.
Улиточная ферма, гравитационная винодельня и эногастрономический ужин от бренд-шефа Мишлен
Завтракаем, отдыхаем на берегу моря и ближе к обеду едем на улиточную ферму!
Улиточная ферма располагается на территории первой в России гравитационной винодельни Chateau Pinot.
Продегустируем 6 вин в паре с улитками в двух соусов.
Хозяйство находится в 260 м над уровнем моря, в окружении гор.
Место располагает к себе с первой минуты, никого не оставляя равнодушным.
Политика Шато Пино направлена на создание авторских вин высокого качества.
После улиток едем дальше — на винодельню с богатейшей историей — Мысхако!
Сегодня вина Мысхако изготавливаются во французском стиле и отличаются элегантным и комплексным букетом.
Мы посетим погреба 19 века, исторические залы, производственные цеха тихих и игристых вин и направляемся на дегустацию!
Нас ждет 8 вин и 8 блюд к ним!
Эногастрономический гала-ужин, где под вино подается гастрономическая пара, идеально подчеркивающая и дополняющая вкус.
Каждое блюдо презентует архитектор вкуса — шеф-повар Николай Абросимов (работал в заведениях со звездами Мишлен!), а вино — шеф-сомелье — Роман Ащеулов.
Этот ужин оставит неизгладимые вкусовые впечатления!
Отъезд
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Заезд
|Гостиница
|2-местное размещение
|1-местное размещение
2-местное размещение
по акции РБ
1-местное размещение
по акции РБ
|18-23 июня 2024
|Hotel Vogue 4* — Капитал" 4*
|142 000
|165 000
|135 000 РБ до 30 апреля
|152 000 РБ до 30 апреля
|11-16 августа 2024
|142 000
|165 000
|135 000 РБ до 30 мая
|152 000 РБ до 30 мая
|15-20 сентября 2024
|142 000
|165 000
|135 000 РБ до 30 июня
|152 000 РБ до 30 июня
Варианты проживания
Отель «Vogue»
До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Гостиница Vogue расположена в Анапе. К услугам гостей ресторан, фитнес-центр, бар и общий лаундж.
Отель находится примерно в 1,1 км от Анапского археологического музея «Горгиппия», в 7 км от дельфинария «Немо» и в 600 метрах от Анапского маяка.
В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Гостям предлагается услуга доставки еды и напитков в номер.
В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном и шкаф для одежды, предоставляются полотенца и постельное белье.
В распоряжении гостей собственная ванная комната. Во всех номерах есть чайник. Во всех номерах установлен сейф.
Неподалеку находятся такие популярные пляжи, как Высокий берег, Малая бухта и Золотая бухта. Расстояние от гостиницы Vogue до аэропорта Анапа составляет 18 км.
Отель «Капитал»
До пляжа можно дойти всего за 1 минуту.
Отель «Капитал» с собственным баром и бесплатной частной парковкой находится в Новороссийске в 300 метрах от Центрального стадиона и в 100 метрах от пляжа на берегу Чёрного моря.
Во всех номерах можно пользоваться телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой с феном, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
На всей территории отеля «Капитал» предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Расстояние до аэропорта «Геленджик» составляет 23 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4* на берегу моря в Анапе и Новороссийске
- Встреча в аэропорту Сочи в первый день тура и трансфер обратно
- Билеты на скоростную комету Сочи-Новороссийск-Сочи
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура
- Все дегустации по программе тура
- Сопровождение винного гида на протяжении всего тура
- Индивидуальные экскурсии на всех винодельнях только для нашей группы
- Все входные билеты по программе тура
- Мастер-класс в гастрономической школе Абрау-Дюрсо
- Эногастрономический гала-ужин на винодельне Мысхако (8 вин и 8 гастропар к ним) в сопровождении шеф-повара и шеф-сомелье
- Все трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Сочи и обратно
- Личные расходы и сувениры
- Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
Какие есть рекомендованные рейсы?
Особенность этого тура заключается в том, поскольку аэропорты в Геленджике и Анапе закрыты, мы встречаем туристов в Сочи. И затем отправляемся до Новороссийска по морю на Комете (в пути 4,5 часа). Обратно также: сначала комета Новороссийск — Сочи, затем трансфер в аэропорт Сочи.
Поэтому очень важно придерживаться рекомендаций по времени прилета и вылета.
В первый день нужно прилететь до 11:30. И важно выбирать те авиакомпании, рейсы которых редко задерживаются/переносятся. В идеале Аэрофлот, возможно S7, Уральские авиалинии.
Группа выезжает из аэропорта на морской вокзал в 12:30.
В заключительный день улетать не ранее 16:00 (группа приедет в аэропорт Сочи в 14:00)