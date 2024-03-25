Индивидуальные туры в Анапе с личным гидом

Найдено 4 тура в категории «Индивидуальные» в Анапе, цены от 7 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Начало: Анапа или Новороссийск, 12:30
14 июня в 12:30
28 июня в 12:30
2990026 910 за человека
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
7 500 за человека
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
Начало: Железнодорожный вокзал, Анапа
Расписание: Сб в 7.00- вс в20. 00
Завтра в 20:00
15 июня в 07:00
22 000 за всё до 7 чел.
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Научиться разбираться в винах, пройти мастер-класс по сабражу и оказаться в море лаванды
Начало: Анапа, отель, 12:00
27 июня в 12:00
12 сен в 12:00
75 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    25 марта 2024
    На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
    Отличный тур, хорошо продуманная программа. Поездка была в марте. У организаторов индивидуальный подход к каждому клиенту, в зависимости от погоды,
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    неожиданных болезней и личных предпочтений. Для проживания была выбрана хорошая гостиница с удобных расположением. Поездка проходила в комфортном режиме, насыщенная программа сочеталась с личным временем для отдыха. Обязательно к рекомендации друзьям и коллегам.

  • А
    Алёна
    20 февраля 2024
    Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
    Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
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    нас настоящим вином) Охватили много достопримечательностей Абхазии- страны души. Пляж в Пицунде очень понравился,ну и конечно же монастырь🔥 Экскурсия была очень познавательной и веселой. Спасибо организаторам,гидам и водителям! 👍

  • Е
    Елена
    30 ноября 2023
    На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
    Очень понравилась сама экскурсия, очень интересная программа тура! Дегустация вин!!! Спасибо!
  • Р
    Рута
    29 августа 2023
    Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
    Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.
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    Мы сами из Республики Коми и приехали на отдых в Анапу, разнообразить отдых так же удалось с этой поездкой, познакомились с соседней радушной страной.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
  2. Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
  3. Тур по винодельням Тамани: вино, сыр, солнце и посиделки с виноделами
  4. Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 тура от 7 500 до 75 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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