О Ольга Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия Хорошее путешествия, прекрасный водитель 👍 и гид!!

Н Надежда На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края читать дальше неожиданных болезней и личных предпочтений. Для проживания была выбрана хорошая гостиница с удобных расположением. Поездка проходила в комфортном режиме, насыщенная программа сочеталась с личным временем для отдыха. Обязательно к рекомендации друзьям и коллегам. Отличный тур, хорошо продуманная программа. Поездка была в марте. У организаторов индивидуальный подход к каждому клиенту, в зависимости от погоды,

А Алёна Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные читать дальше нас настоящим вином) Охватили много достопримечательностей Абхазии- страны души. Пляж в Пицунде очень понравился,ну и конечно же монастырь🔥 Экскурсия была очень познавательной и веселой. Спасибо организаторам,гидам и водителям! 👍 Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали

Е Елена На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края Очень понравилась сама экскурсия, очень интересная программа тура! Дегустация вин!!! Спасибо!

Б Брехер Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум Хорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал. Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года. Водители профессионалы, было комфортно!

Е Екатерина Весь Крым за два дня: Севастополь, Ялта, Бахчисарай, Феодосия Севастополь, Балаклава, озеро Мангуп, Ялта - отель с видом на море. Все замечательно. Гид-экскурсовод Михаил очень эрудированный и с юмором. Спасибо. Буду рекомендовать

Ю Юрий Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум Крепости хотелось посмотреть

О Ольга Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь) Отличный гид, прекрасные виды, профессиональный водитель) всё на высшем уровне! Спасибо за отличный отдых!!!

Р Рута Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные читать дальше Мы сами из Республики Коми и приехали на отдых в Анапу, разнообразить отдых так же удалось с этой поездкой, познакомились с соседней радушной страной. Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.