1 чел.
По популярности
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Начало: Анапа или Новороссийск, 12:30
14 июня в 12:30
28 июня в 12:30
2990026 910₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
7 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
15 июня в 05:00
22 июня в 05:00
от 7 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня 2 часа
Абхазия на два дня: Гагра, Рица, Новый Афон, Сухум
Начало: Анапа, ул. Ленина 24, ул. Самбурова, Автовокзал
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
7 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
Начало: Мы Вас заберем с Вашего адреса
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Научиться разбираться в винах, пройти мастер-класс по сабражу и оказаться в море лаванды
Начало: Анапа, отель, 12:00
27 июня в 12:00
12 сен в 12:00
75 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга16 апреля 2024Хорошее путешествия, прекрасный водитель 👍 и гид!!
- ННадежда25 марта 2024Отличный тур, хорошо продуманная программа. Поездка была в марте. У организаторов индивидуальный подход к каждому клиенту, в зависимости от погоды,
- ААлёна20 февраля 2024Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
- ЕЕлена30 ноября 2023Очень понравилась сама экскурсия, очень интересная программа тура! Дегустация вин!!! Спасибо!
- ББрехер1 ноября 2023Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, СухумХорошо продуманная экскурсия. Грамотный ГИД. Очень интересно рассказывал. Хочется ещё раз побывать, но теперь в другое время года. Водители профессионалы, было комфортно!
- ЕЕкатерина10 октября 2023Севастополь, Балаклава, озеро Мангуп, Ялта - отель с видом на море. Все замечательно. Гид-экскурсовод Михаил очень эрудированный и с юмором. Спасибо. Буду рекомендовать
- ЮЮрий9 октября 2023Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, СухумКрепости хотелось посмотреть
- ООльга22 сентября 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)Отличный гид, прекрасные виды, профессиональный водитель) всё на высшем уровне! Спасибо за отличный отдых!!!
- РРута29 августа 2023Отличное путешествие, насыщенное информацией, видами Абхазии, ни одной минуты не было потрачено впустую, Прекрасные гиды. Спасибо за тур на выходные.
- ЕЕлена24 августа 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)экскурсия очень насыщенная, маршруты интересные. Гид Николай очень интересно рассказывал про Адыгею, про черкесов и историю Кавказа
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Групповые»
Самые популярные туры этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Групповые" можно забронировать 6 авторских туров от 7 000 до 75 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте групповые туры в Анапе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Анапы по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с туров. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август