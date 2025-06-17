На одной широте с виноградниками Италии: гастрономический тур по винодельням Краснодарского края
Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Начало: Анапа или Новороссийск, 12:30
26 июн в 12:45
7 июл в 12:45
36 900 ₽ за человека
Насыщенное автобусное путешествие в Абхазию из Анапы на выходные
Увидеть 7 курортов, отдохнуть на берегу крупнейшего озера страны и посетить уникальные объекты
Начало: Анапа/Витязево/Новороссийск, с 18:00
Завтра в 19:00
27 июн в 19:00
9000 ₽ за человека
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Ощутить магию первозданной природы, насладиться прохладой реки и видами гор и лесов
Начало: Анапа, 06:00
21 июн в 08:00
28 июн в 08:00
14 800 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей17 июня 2025Потрясающий тур! Великолепно организованная поездка с индивидуальным подходом! Маршрут от Геленджика до Абрау-Дюрсо, Шато Пино и Лефкадии – просто восторг!
- ННадежда15 июля 2024Забронировала экскурсию из Анапы с 29.06 по 01.07 в четверг 27.06, вечером купили билеты в Анапу из Ставрополя на пятницу
- ННадежда25 марта 2024Отличный тур, хорошо продуманная программа. Поездка была в марте. У организаторов индивидуальный подход к каждому клиенту, в зависимости от погоды,
- ААлёна20 февраля 2024Ездила на 2-х дневную экскурсию в Абхазию. Экскурсия очень понравилась,куча эмоций и море впечатлений. Ночевали у очень гостеприимных хозяев,которые угощали
- ЕЕлена30 ноября 2023Очень понравилась сама экскурсия, очень интересная программа тура! Дегустация вин!!! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «В июле»
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