Список вещей, который мы рекомендуем:

бахилы

перчатки

головной убор

футболка с длинным рукавом

флиска или толстовка

штаны ходовые

обувь ходовая

резинки для бассейна или обувь в которой удобно переходить водоемы

носки

дождевик

баф

лагерь

тапочки

штаны

футболка с длинным рукавом

носки

термобелье

трусы

носки

А также не забудьте важные вещи:

аптечка с личными медикаментами

нож складной

фонарик налобный

зажигалка обычная кремневая

зарядное устройства для телефона

копия или скрин паспорта для МЧС

Проживание. Мы заботимся о вашем комфорте в походе, поэтому предоставляем всё необходимое для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе. В вашем арсенале будет всё: от палатки, спальника до надувного матраса и рюкзака. Путешествуйте легко и удобно с нашим снаряжением!

Питание. Включено 3-разовое питание на маршруте. Мы предлагаем только свежее и вкусное питание, приготовленное специально для вас из натуральных продуктов Кубани. Наши повара готовы удовлетворить любые ваши кулинарные предпочтения. Вы хотите изменить меню? Просто оставьте свои пожелания, и шеф-повар разработает для вас уникальное меню, полностью соответствующее вашим вкусам. Позвольте себе насладиться настоящим вкусом домашней еды!

Уровень сложности. Средний. Есть сложные места, крутые подъёмы и переходы реки вброд. Важна хорошая физическая подготовка и отсутствие серьёзных проблем со здоровьем. С учётом этих требований тур подойдёт и новичкам.

Дети. Возможно участие детей старше 16 лет только в сопровождении родителя/родителей.