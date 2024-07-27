Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада

Ощутить магию первозданной природы, насладиться прохладой реки и видами гор и лесов
Приглашаем отправиться с нами в несложный поход, чтобы среди густого леса и живописных гор погрузиться в удивительный мир нетронутой природы.

Вам откроется очарование безлюдных мест, где каждый шаг приводит к новому
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открытию, где будничная суета блекнет и кажется уже неважной, а каждая ветка будто рассказывает о своих тайнах.

Мы предоставим вам всё необходимое снаряжение и накормим по-домашнему блюдами, приготовленными из натуральных продуктов Кубани.

Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей, который мы рекомендуем:
бахилы
перчатки
головной убор
футболка с длинным рукавом
флиска или толстовка
штаны ходовые
обувь ходовая
резинки для бассейна или обувь в которой удобно переходить водоемы
носки
дождевик
баф
лагерь
тапочки
штаны
футболка с длинным рукавом
носки
термобелье
трусы
носки
А также не забудьте важные вещи:
аптечка с личными медикаментами
нож складной
фонарик налобный
зажигалка обычная кремневая
зарядное устройства для телефона
копия или скрин паспорта для МЧС

Проживание. Мы заботимся о вашем комфорте в походе, поэтому предоставляем всё необходимое для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе. В вашем арсенале будет всё: от палатки, спальника до надувного матраса и рюкзака. Путешествуйте легко и удобно с нашим снаряжением!

Питание. Включено 3-разовое питание на маршруте. Мы предлагаем только свежее и вкусное питание, приготовленное специально для вас из натуральных продуктов Кубани. Наши повара готовы удовлетворить любые ваши кулинарные предпочтения. Вы хотите изменить меню? Просто оставьте свои пожелания, и шеф-повар разработает для вас уникальное меню, полностью соответствующее вашим вкусам. Позвольте себе насладиться настоящим вкусом домашней еды!

Уровень сложности. Средний. Есть сложные места, крутые подъёмы и переходы реки вброд. Важна хорошая физическая подготовка и отсутствие серьёзных проблем со здоровьем. С учётом этих требований тур подойдёт и новичкам.

Дети. Возможно участие детей старше 16 лет только в сопровождении родителя/родителей.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер до места старта маршрута, поход, стоянка

Встречаемся рано утром и отправляемся в наше увлекательное путешествие. Около 07:30 сделаем остановку на смотровой площадке на Новороссийскую бухту, чтобы устроить чаепитие, размяться и полюбоваться видами.

К 09:00 прибудем на Михайловский перевал, откуда начнём наш пеший поход. Днём пообедаем и продолжим путь. Будем идти по руслу реки, наслаждаясь её прохладой. К 18:00 дойдём до места стоянки. Разобьём лагерь, поужинаем и поиграем в командные игры у потрескивающего костра.

Встреча, трансфер до места старта маршрута, поход, стоянкаВстреча, трансфер до места старта маршрута, поход, стоянкаВстреча, трансфер до места старта маршрута, поход, стоянкаВстреча, трансфер до места старта маршрута, поход, стоянкаВстреча, трансфер до места старта маршрута, поход, стоянкаВстреча, трансфер до места старта маршрута, поход, стоянкаВстреча, трансфер до места старта маршрута, поход, стоянкаВстреча, трансфер до места старта маршрута, поход, стоянкаВстреча, трансфер до места старта маршрута, поход, стоянкаВстреча, трансфер до места старта маршрута, поход, стоянка
2 день

Продолжение похода

Встанем в 07:00, позавтракаем, соберём лагерь и около 10:00 снова выдвинемся в путь.

Днём устроим привал, чтобы пообедать, затем продолжим поход. Вас ждут живописные виды, купание в природных «ванночках» и небольших водопадах. В 18:00 встанем на стоянку: установим палатки, подкрепимся и отдохнём, играя в увлекательные игры.

Продолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение походаПродолжение похода
3 день

Продолжение похода, возвращение в Анапу

Сегодня снова встанем в 07:00 и после завтрака и сборки лагеря отправимся по маршруту. Полюбуемся изумрудными горами и открывающимся отсюда простором, насладимся единением с природой, тишиной безлюдных мест и запахами разнотравья.

После обеда продолжим путь, около 16:00 устроив привал для чайной паузы. После ужина в 20:00 разместимся в машине и отправимся обратно в Анапу, куда прибудем к 23:00.

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Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Анапы на маршрут и обратно
  • Питание на маршруте
  • Снаряжение: рюкзак, палатка, спальник, матрас, посуда
  • Страховка от несчастного случая (по желанию)
  • Фото и видео (исходники)
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Анапы и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анапа, 06:00
Завершение: Анапа, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Анапы

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