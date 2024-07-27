Вам откроется очарование безлюдных мест, где каждый шаг приводит к новому
Описание тура
Организационные детали
Список вещей, который мы рекомендуем:
бахилы
перчатки
головной убор
футболка с длинным рукавом
флиска или толстовка
штаны ходовые
обувь ходовая
резинки для бассейна или обувь в которой удобно переходить водоемы
носки
дождевик
баф
лагерь
тапочки
штаны
футболка с длинным рукавом
носки
термобелье
трусы
носки
А также не забудьте важные вещи:
аптечка с личными медикаментами
нож складной
фонарик налобный
зажигалка обычная кремневая
зарядное устройства для телефона
копия или скрин паспорта для МЧС
Проживание. Мы заботимся о вашем комфорте в походе, поэтому предоставляем всё необходимое для приятного времяпрепровождения на свежем воздухе. В вашем арсенале будет всё: от палатки, спальника до надувного матраса и рюкзака. Путешествуйте легко и удобно с нашим снаряжением!
Питание. Включено 3-разовое питание на маршруте. Мы предлагаем только свежее и вкусное питание, приготовленное специально для вас из натуральных продуктов Кубани. Наши повара готовы удовлетворить любые ваши кулинарные предпочтения. Вы хотите изменить меню? Просто оставьте свои пожелания, и шеф-повар разработает для вас уникальное меню, полностью соответствующее вашим вкусам. Позвольте себе насладиться настоящим вкусом домашней еды!
Уровень сложности. Средний. Есть сложные места, крутые подъёмы и переходы реки вброд. Важна хорошая физическая подготовка и отсутствие серьёзных проблем со здоровьем. С учётом этих требований тур подойдёт и новичкам.
Дети. Возможно участие детей старше 16 лет только в сопровождении родителя/родителей.
Программа тура по дням
Встреча, трансфер до места старта маршрута, поход, стоянка
Встречаемся рано утром и отправляемся в наше увлекательное путешествие. Около 07:30 сделаем остановку на смотровой площадке на Новороссийскую бухту, чтобы устроить чаепитие, размяться и полюбоваться видами.
К 09:00 прибудем на Михайловский перевал, откуда начнём наш пеший поход. Днём пообедаем и продолжим путь. Будем идти по руслу реки, наслаждаясь её прохладой. К 18:00 дойдём до места стоянки. Разобьём лагерь, поужинаем и поиграем в командные игры у потрескивающего костра.
Продолжение похода
Встанем в 07:00, позавтракаем, соберём лагерь и около 10:00 снова выдвинемся в путь.
Днём устроим привал, чтобы пообедать, затем продолжим поход. Вас ждут живописные виды, купание в природных «ванночках» и небольших водопадах. В 18:00 встанем на стоянку: установим палатки, подкрепимся и отдохнём, играя в увлекательные игры.
Продолжение похода, возвращение в Анапу
Сегодня снова встанем в 07:00 и после завтрака и сборки лагеря отправимся по маршруту. Полюбуемся изумрудными горами и открывающимся отсюда простором, насладимся единением с природой, тишиной безлюдных мест и запахами разнотравья.
После обеда продолжим путь, около 16:00 устроив привал для чайной паузы. После ужина в 20:00 разместимся в машине и отправимся обратно в Анапу, куда прибудем к 23:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Анапы на маршрут и обратно
- Питание на маршруте
- Снаряжение: рюкзак, палатка, спальник, матрас, посуда
- Страховка от несчастного случая (по желанию)
- Фото и видео (исходники)
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Анапы и обратно