Перезагрузка – туры в Анапе

Найдено 3 тура в категории «Перезагрузка» в Анапе, цены от 14 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
Узнать секреты производства напитка богов и продегустировать игристое и улиток
Начало: Анапа или Новороссийск, 12:30
Сегодня в 12:30
6 июля в 12:45
2990026 910 за человека
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Ощутить магию первозданной природы, насладиться прохладой реки и видами гор и лесов
Начало: Анапа, 06:00
6 июля в 06:00
13 июля в 06:00
14 800 за человека
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Научиться разбираться в винах, пройти мастер-класс по сабражу и оказаться в море лаванды
Начало: Анапа, отель, 12:00
12 сен в 12:00
75 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    25 марта 2024
    На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
    Отличный тур, хорошо продуманная программа. Поездка была в марте. У организаторов индивидуальный подход к каждому клиенту, в зависимости от погоды,
    читать дальше

    неожиданных болезней и личных предпочтений. Для проживания была выбрана хорошая гостиница с удобных расположением. Поездка проходила в комфортном режиме, насыщенная программа сочеталась с личным временем для отдыха. Обязательно к рекомендации друзьям и коллегам.

  • Е
    Елена
    30 ноября 2023
    На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
    Очень понравилась сама экскурсия, очень интересная программа тура! Дегустация вин!!! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Перезагрузка»

Самые популярные туры этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На одной широте с виноградниками Италии: по винодельням Краснодарского края
  2. Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
  3. Винная карта Краснодарского края: дегустационный тур с гастрономическими обедами
Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 тура от 14 800 до 75 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте тур в Анапе на 2024 год по теме «Перезагрузка», 2 ⭐ отзыва, цены от 14800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам