Мы встретимся в Кировске или Апатитах и отправимся в село, находящееся за Кандалакшей. Вы посетите первое и единственное карельское село на берегу Белого моря. А потом мы пойдем на небольшую прогулку к водопадам по эко-тропе, окруженной елово-березовым лесом. В этом красивом месте устроим чаепитие. Я покажу старые фотографии Колвицы, на которых вы увидите, какие постройки здесь были больше века назад. И расскажу о жизни местных народов — поморов и саамов.
Тайны Волосяной горы и незабываемые пейзажи
Далее доедем до места, с которого открывается вдохновляющий вид на беломорский залив. И после отправимся к Волосяной сопке, где вам предстоит несложный поход на вершину. На горе находится большое древнесаамское капище, насчитывающее более 200 сейдов. А на капище есть необычные звенящие камни, издающие металлический звон при ударе. По пути вы услышите легенды и мифы о саамском месте силы и выясните, почему сюда запрещали приходить простым людям без шаманов. Поговорим о саамских верованиях, в целом, — я расскажу о культе высших богов и священных камней — сейдов. И конечно, за чашечкой чая из трав Кольского полуострова вы полюбуетесь новыми пейзажами Белого моря.
В течение дня я также поделюсь интересными фактами о самом Кольском полустрове — истории его формирования в послеледниковый период, обнаруженных останках мамонтов и захоронениях викингов. А еще открою секрет местного «золотого» острова!
Организационные детали
В экскурсию входит трансфер (всего около 300 км), чай из северных трав, групповая аптечка и полное сопровождение гида
С собой необходимо взять перекус на весь день, одевайтесь по погоде
Для участия в программе достаточно быть в неплохой физической форме, позволяющей вам отправиться на 1 прогулку и в 1 поход в течение дня (высота горы 550 м н. у. м)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Кировске или Апатитах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Апатиты
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провели экскурсии для 848 туристов
Привет, я Оксана, позитивный, ответственный, квалифицированный и, самое главное, любящий свой край гид. Родилась и выросла на Севере, невероятно люблю нашу природу и горы Хибины. Провожу экскурсии уже более двух читать дальшеуменьшить
лет, и за это время показала красоты Кольского полуострова более чем 200 путешественникам и гостям нашего края. Предлагаю множество направлений в любое время года, индивидуальный подход к каждому. Если вы любите природу, горы и незабываемые виды — тогда бронируйте места! Работаю с командой квалифицированных гидов, любящих свой край. Мы с удовольствием поделимся нашей северной красотой с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
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1
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Наталья
Были с вместе друзьями, группой из 4х человек, в процессе перемещения Оксана провела обширный рассказ про родные места, много деталей, которые ранее были неизвестны. Ксожалению, нам не повезло с погодой, читать дальшеуменьшить
было ветренно и снежно, программа в зимний период состоит только из посещения горы, но помимо Волосяной горы можно заняться айс-флоатингом, где 2 из нас приняли участие, впечатления самые приятные. Заранее подумайте о месте обеда, потому что в красивом и вкусном ресторане "Причал 11" может не быть мест.
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Ирина
Спасибо за эмоции, красивейшие фотографии и интересные истории! Даже погода никак не подпортила впечатления о крае!
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Е
Евгений
Оксана, огромное спасибо за прекрасное путешествие! Было очень интересно, комфортно и в целом незабываемо! Особая благодарность за отзывчивость и помощь в решении организационных вопросов за рамками тура. Ставлю в лист ожидания поездку на Кольский в летнее время) До скорой встречи!
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Игорь
И водопады И Волосяная гора - из серии «обязательно и непременно надо увидеть». Большое спасибо Оксане за комфортную поездку и восхождение на гору! Это того стопудово стоило!!!
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