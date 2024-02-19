Дух Севера монолитной силой лежит на склонах сопок, в загадочных сейдах, таинственных водах Кольского. Вы ощутите его в нашем путешествии по заповедным уголкам полуострова, слушая рассказы о древних культах саамов, старинных деревнях поморов и наслаждаясь безупречными видами Заполярья.

Описание экскурсии

Колвица: история села и поход к водопадам

Мы встретимся в Кировске или Апатитах и отправимся в село, находящееся за Кандалакшей. Вы посетите первое и единственное карельское село на берегу Белого моря. А потом мы пойдем на небольшую прогулку к водопадам по эко-тропе, окруженной елово-березовым лесом. В этом красивом месте устроим чаепитие. Я покажу старые фотографии Колвицы, на которых вы увидите, какие постройки здесь были больше века назад. И расскажу о жизни местных народов — поморов и саамов.

Тайны Волосяной горы и незабываемые пейзажи

Далее доедем до места, с которого открывается вдохновляющий вид на беломорский залив. И после отправимся к Волосяной сопке, где вам предстоит несложный поход на вершину. На горе находится большое древнесаамское капище, насчитывающее более 200 сейдов. А на капище есть необычные звенящие камни, издающие металлический звон при ударе. По пути вы услышите легенды и мифы о саамском месте силы и выясните, почему сюда запрещали приходить простым людям без шаманов. Поговорим о саамских верованиях, в целом, — я расскажу о культе высших богов и священных камней — сейдов. И конечно, за чашечкой чая из трав Кольского полуострова вы полюбуетесь новыми пейзажами Белого моря.

В течение дня я также поделюсь интересными фактами о самом Кольском полустрове — истории его формирования в послеледниковый период, обнаруженных останках мамонтов и захоронениях викингов. А еще открою секрет местного «золотого» острова!

Организационные детали