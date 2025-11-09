Отправляемся на Кольский полуостров, чтобы протестировать трассы «Большого Вудъявра» и «Кукисвумчорра»,
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис;
солнцезащитные очки;
фотоаппарат, зарядки косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук);
средства личной гигиены;
нижнее бельё
термобельё, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка, шарф;
утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик и тёплые штаны;
тёплые варежки-перчатки, флисовые перчатки;
футболки 2-3 шт.;
носки тонкие 3-4 пары;
маленький рюкзачок для радиальных выходов;
личная аптечка
инвентарь и снаряжение для катания на лыжах
Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.
Программа тура по дням
Прибытие в Апатиты и переезд в Кировск
Встретимся в городе Апатиты, доберёмся до Кировска, где заселимся в отель. Вы сможете отдохнуть после дороги.
Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»
Сегодня отправимся на самый развитый горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». В комплексе объединены все склоны горы Айкуайвенчорр. Для посетителей работают 8 подъёмников и открыты более 20 трасс. Здесь вы сможете взять инвентарь в аренду, подкрепиться в кафе с панорамной верандой. Есть также детская комната с игровой площадкой. Начинающим лыжникам и сноубордистам советуем попробовать свои силы на специальном учебном склоне. Опытные инструкторы помогут освоить активность.
Получив дозу драйва, вернёмся в отель.
Хибины, свежий воздух и «Большой Вудъявр»
Этот день также посвятим активному отдыху на территории горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». Закрепляем полученные навыки, наслаждаемся красотой Хибин и наполняемся энергией!
Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр»
Горнолыжек много не бывает! Именно поэтому сегодня посетим ещё один комплекс — «Кукисвумчорр». Здесь вы также сможете взять в прокат горные лыжи, сноуборды, ватрушки и другой инвентарь для зимних забав. Территория оснащена канатно-буксировочными подъёмниками. В вашем распоряжении будут 6 трасс разных уровней сложности. Перепад высот составляет около 500 метров.
Вдоволь накатавшись, вернёмся в отель.
Переезд в Мурманск
Позавтракав, отправимся в Мурманск. По прибытии заселимся в отель и отдохнём, а вечером пойдём ловить северное сияние.
Саамская сказка
Сегодня поедем в гости к саамам — коренному народу Кольского полуострова. Для нас проведут экскурсию и поведают о том, как живут саамы — коренной народ Кольского полуострова. Мы осмотрим традиционные жилища, посетим Аллею идолов, на которой загадаем желания, а также сможем покормить оленей, увидеть лис и устроить фотосессию в национальных костюмах.
Пообедаем в национальном кафе, а после вернёмся в отель.
Мурманск и его достопримечательности
Наше путешествие подошло к концу так быстро! Но мы не отчаиваемся, а отправляемся гулять по Мурманску. Осмотрим памятник «Алёша», который по высоте уступает только монументу «Родина-мать». Вам расскажут историю города, покажут Абрам-Мыс. Также дойдём до ледокола «Ленин».
По окончании экскурсии мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|73 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обед в саамской деревне
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсия по Мурманску и саамской деревне
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до г. Апатиты и обратно из Мурманска
- Остальное питание
- Катание в оленьих и собачьих упряжках
- Аренда снаряжения и инвентаря
- Ски-пасс