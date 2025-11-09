Мои заказы

Горнолыжный рай: активный отдых и достопримечательности Кольского полуострова

Посетить главные горнолыжные комплексы Мурманской области и полюбоваться Хибинами
Горный воздух, заснеженные склоны и скорость — мечта любого лыжника! Этот тур поможет вам провести время активно и с пользой.

Отправляемся на Кольский полуостров, чтобы протестировать трассы «Большого Вудъявра» и «Кукисвумчорра»,
загадать заветные желания на Аллее идолов в саамской деревне и прогуляться по Мурманску. Удовольствие обеспечено.

Те, кто встанут на лыжи или сноуборд впервые, смогут овладеть новым навыком под руководством инструкторов, которые обеспечат вам полную безопасность.

Ближайшие даты:
24
ноя12
дек2
янв16
фев2
мар
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

паспорт, деньги, сотовый телефон, медицинский полис;
солнцезащитные очки;
фотоаппарат, зарядки косметичка (зеркало, крем для лица, крем для рук);
средства личной гигиены;
нижнее бельё
термобельё, тёплая кофта, тёплые носки (несколько пар), тёплые штаны, водолазка, тёплая шапка, шарф;
утеплённый костюм типа горнолыжного или тёплый пуховик и тёплые штаны;
тёплые варежки-перчатки, флисовые перчатки;
футболки 2-3 шт.;
носки тонкие 3-4 пары;
маленький рюкзачок для радиальных выходов;
личная аптечка
инвентарь и снаряжение для катания на лыжах

Вас будет сопровождать опытный гид-проводник, который знает, как правильно оказать первую помощь до прибытия спасателей. У гида будет аптечка с общими препаратами. Индивидуальные лекарства необходимо иметь с собой. Вы будете застрахованы от несчастных случаев и травм.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Апатиты и переезд в Кировск

Встретимся в городе Апатиты, доберёмся до Кировска, где заселимся в отель. Вы сможете отдохнуть после дороги.

2 день

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр»

Сегодня отправимся на самый развитый горнолыжный курорт «Большой Вудъявр». В комплексе объединены все склоны горы Айкуайвенчорр. Для посетителей работают 8 подъёмников и открыты более 20 трасс. Здесь вы сможете взять инвентарь в аренду, подкрепиться в кафе с панорамной верандой. Есть также детская комната с игровой площадкой. Начинающим лыжникам и сноубордистам советуем попробовать свои силы на специальном учебном склоне. Опытные инструкторы помогут освоить активность.

Получив дозу драйва, вернёмся в отель.

3 день

Хибины, свежий воздух и «Большой Вудъявр»

Этот день также посвятим активному отдыху на территории горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». Закрепляем полученные навыки, наслаждаемся красотой Хибин и наполняемся энергией!

4 день

Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр»

Горнолыжек много не бывает! Именно поэтому сегодня посетим ещё один комплекс — «Кукисвумчорр». Здесь вы также сможете взять в прокат горные лыжи, сноуборды, ватрушки и другой инвентарь для зимних забав. Территория оснащена канатно-буксировочными подъёмниками. В вашем распоряжении будут 6 трасс разных уровней сложности. Перепад высот составляет около 500 метров.

Вдоволь накатавшись, вернёмся в отель.

5 день

Переезд в Мурманск

Позавтракав, отправимся в Мурманск. По прибытии заселимся в отель и отдохнём, а вечером пойдём ловить северное сияние.

6 день

Саамская сказка

Сегодня поедем в гости к саамам — коренному народу Кольского полуострова. Для нас проведут экскурсию и поведают о том, как живут саамы — коренной народ Кольского полуострова. Мы осмотрим традиционные жилища, посетим Аллею идолов, на которой загадаем желания, а также сможем покормить оленей, увидеть лис и устроить фотосессию в национальных костюмах.

Пообедаем в национальном кафе, а после вернёмся в отель.

7 день

Мурманск и его достопримечательности

Наше путешествие подошло к концу так быстро! Но мы не отчаиваемся, а отправляемся гулять по Мурманску. Осмотрим памятник «Алёша», который по высоте уступает только монументу «Родина-мать». Вам расскажут историю города, покажут Абрам-Мыс. Также дойдём до ледокола «Ленин».

По окончании экскурсии мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет73 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обед в саамской деревне
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсия по Мурманску и саамской деревне
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до г. Апатиты и обратно из Мурманска
  • Остальное питание
  • Катание в оленьих и собачьих упряжках
  • Аренда снаряжения и инвентаря
  • Ски-пасс
Где начинаем и завершаем?
Начало: Апатиты (аэропорт, ж. - д. вокзал), время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Мурманск, около 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Апатиты
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

Задать вопрос

