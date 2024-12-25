Мы посетим самые красивые места Мурманской области, узнаем столицу Заполярья ближе, очутимся на верхушке глобуса и посетим величественные
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Фотоохота на северное сияние
Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.
Советуем прибытие до 16:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение.
Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00. Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения.
До начала программы предлагаем вам попробовать айс-флоатинг: арктическое купание в водах Кольского залива, которое подарит новые эмоции и приятные впечатления (оплачивается дополнительно) Стоимость и наличие мест уточняете у вашего менеджера.
Общий сбор группы на ужин и знакомство.
Время сбора группы 18:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Мы отправимся на ужин в один из ресторанов арктической кухни, познакомимся друг с другом и обсудим планы на выходные.
В меню включено: горячее на выбор, десерт, напиток и согревающий чай.
Вы можете заказать дополнительные позиции по меню (оплачивается самостоятельно).
Выезжаем на фотоохоту!
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.
Важно! Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.
Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе. Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые!
В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.
Сбор группы у отеля Меридиан.
Точное время гид сообщит накануне.
Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние природное явление, время выезда может измениться.
Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!
Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.
Фотосъемка во время сияния включена в стоимость.
Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.
Важно! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника. Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.
Возвращаемся в Мурманск к месту старта.
Этническая деревня и величественные Хибины
Сбор группы в Кировск. Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий)
Встречаемся в холле отеля Меридиан, площадь Пять углов, ул. Воровского, 5/23.
Переезд в Кировск, сердце Хибин.
На перевалах и у горных озер просто перехватывает дух и пробивает на лавину эмоций от суровой красоты Севера.
Хибины — крупнейший на Кольском полуострове горный массив и один из самых интересных по своей минералогии в мире.
Этническая деревня.
В программе:
- истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у горящего очага;
- активные игры: метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол;
- уникальные объекты и артефакты саамов;
- кормление северных оленей и хаски с возможностью сделать фото и видео.
Обед в этническом кафе из нескольких блюд.
Следующей точкой нашего путешествия станет город Кировск, окруженный горным массивом величественных Хибин.
Прибываем в Кировск.
- Музейно-выставочный центр «Апатит».
Здание МВЦ с часовой башней – архитектурная доминанта заполярного города Кировска.
Музей находится на центральной площади города и располагает коллекцией минералов, подробными макетами горных работ, мультимедийными экспозициями и фиджитал-экспонатами.
- Полярно-альпийский ботанический сад-институт.
Самые яркие впечатления можно получить, когда из суровой северной природы Мурманской области вы делаете несколько шагов и попадаете в тропики, где вас встречают мощные, непривычные и удивительно красивые пальмы, фикусы, агавы, кактусы, молочаи, цикасы и множество других разнообразных по красоте растений.
Протяженность маршрута составляет в общей сложности 1,5 километра, а длительность — 1,5 часа.
Возвращение в Мурманск.
В случае отмены поездки в первый день, выезд на охоту за северным сиянием при благоприятном прогнозе.
На край света в Териберку
Сбор группы в Териберку.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану.
Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.
Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры.
По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку.
По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
- Кладбище заброшенных кораблей.
Как известно, Териберка — старинный рыболовецкий поселок, жизнь которого началась именно с рыбного промысла.
Кладбище кораблей — главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.
- Морская прогулка в поисках чудес.
Самое долгожданное — отправляемся на поиски китов!
Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.
По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.
И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей!
Если морская прогулка не состоится по причине погодных условий предусмотрен возврат.
Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки.
В тур включен комплексный обед из нескольких блюд: салат овощной, уха по-кольски или суп куриный с лапшой, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, хлебная корзина и морс из северных ягод.
Важно! По независящим от компании причинам обед может быть отменен или забронирован в другом ресторане.
- Природный парк Териберка.
На площади в несколько тысяч гектар расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью.
Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:
- водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
- пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий.
В период снежной зимы, когда до пляжа «Драконьи яйца», Батарейского водопада и других природных достопримечательностей пешком не добраться, мы воспользуемся снегоходными санями.
Возвращаемся в Мурманск, день был яркий на впечатления и полон эмоций.
Гид сообщит время финиша накануне, ориентировочное время прибытия 21:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
В случае отмены поездки в первый день, выезд на охоту за северным сиянием при благоприятном прогнозе.
Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью и перенесем поездку на другой день, либо отменим ее, стоимость тура будет пересчитана, а часть средств будет возвращено.
!В случае отмены поездки в Териберку будет свободный день. Менеджеры предложат варианты замен на этот день другими активностями.
Знакомство с Мурманском. Отъезд
Сбор группы на обзорную экскурсию.
Гид сообщит время выезда накануне.
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Отправляемся на обзорную экскурсию по городу-герою Мурманску.
Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.
Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол Ленин (внешний осмотр, при наличии билетов посещение с экскурсией).
Мы отправимся к мемориалу морякам, погибшим в мирное время: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.
Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал защитникам Советского Заполярья, в народе Алеша.
Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка Ждущая, трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.
Посещение мурманского областного краеведческого музея.
Музейное собрание включает в себя археологические материалы, найденные на Кольском полуострове, образцы минералов и горных пород, гербарную коллекцию флоры региона, а также произведения живописи и предметы быта.
Представленные фотодокументы, книги и письменные свидетельства подробно отражают историю развития Кольского края.
Окончание экскурсии у отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Проживание
Тур предусматривает 2-местное проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Тариф
|Проживание
|Стоимость
|Доплата за 1-местное размещение
|Стандарт
|Без проживания
|66 800
|Комфорт
(под запрос)
Данный тариф доступен под запрос, отели для проживания: iTerra, Асгард, Гларус
Проживание: отели комфорт, номера категории стандарт
85 100
|9 800
|Комфорт+
Отели для проживания: Меридиан, Azimut, Космос
Проживание: отель 4*, номера стандарт
|92 900
|14 000
Стоимость для тарифов Комфорт и Комфорт+ указана на 1 человека при 2-местном размещении.
Варианты проживания
ITerra
«ITerra» — гостиница в Мурманске, расположенная в Октябрьском районе. На её территории размещена парковка для автовладельцев.
Номера представлены в категории «Стандарт», где могут уместиться один или два гостя.
Утром подаётся континентальный завтрак. А так же имеется общая кухня, где можно самостоятельно приготовить, используя бытовую технику и набор посуды. Поблизости расположено кафе «Сим-Сим» и продуктовый гипермаркет.
В номере:
- необходимая мебель для спокойного отдыха с комфортом;
- бесплатный Wi-fi;
- ЖК-телевизор;
- холодильник;
- электрочайник;
- собственная ванная комната с душем.
Асгард
«Смарт-отель Асгард» находится в самом центре Мурманска, в пешей доступности от главной площади города.
Номерной фонд представлен комфортными двухместными номерами с видом на город. В номерах установлены светильники и розетки у кроватей, вместительный шкаф и прикроватные тумбочки. Санузел с душевыми расположен на этаже.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и микроволновой печью, также имеются вместительные обеденные столы и посуда. Поблизости находится кофейня «Белый кролик», ресторан «Кружка», а так же сетевые продуктовые магазины.
Недалеко располагается «Центральный сквер» - 400 м, «Русского музей» - 140 м и торговый центр «Волна» - 750 м. До железнодорожного вокзала 900 м, до аэропорта 29 км.
Гларус
Гостиница «Гларус» рада приветствовать гостей Мурманска в стенах своих просторных номеров. Она располагается в самом центре города, что удобно для проживающих в ней туристов.
Здесь представлены все категории – от эконома до люкс класса. Комнаты имеют высокие потолки и обставлены по авторскому дизайну. В каждой имеется вся необходимая мебель и техника для клиентов. Присутствует свободное подключение к Wi-Fi.
Есть бесплатная общая кухня. При желании вы можете посетить кафе, множество из которых расположены рядом со зданием. В них вы сможете ознакомиться с национальными особенностями.
Здесь квалифицированный персонал со знанием английского языка, который вас проконсультирует по любому вопросу, включая экскурсии. Имеется автостоянка. За дополнительную плату вы можете посетить сауну и медицинский центр. Также имеется прачечная и химчистка.
Отель находится в близости от ж/д и автовокзалов. Рядом присутствуют памятники жертвам интервенции, С. Кирову, Дворец культуры, названный в его честь, и Площадь пяти углов. Эти достопримечательности будут интересны каждому приезжему.
Меридиан 4
Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
Для проведения семинаров и конференций Вам предложены конференц-зал на 50 человек или комната для переговоров на 12 человек.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.
Азимут 4
«Азимут Отель Мурманск» находится в центре города. В числе удобств Wi-Fi, парковка, банкомат, бизнес-центр, тренажерный зал, сауна, солярий, массажный кабинет. За дополнительную плату можно заказать трансфер.
Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется:
- удобная мебель;
- телевизор;
- холодильник;
- сейф;
- мини-бар;
- телефон.
В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак «шведский стол».
В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный. Поездка до аэропорта на машине займет 40–50 минут.
Cosmos 4* (Park Inn by Radisson Poliarnie Zori)
Гостиница «Cosmos 4*» располагается в городе Мурманск. Здесь к Вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.
В ресторане каждый день для Вас организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.
В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.
Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все тарифы:
- Тариф комфорт (под запрос):
- Тариф комфорт+:
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа стандарт
- Доплата за 1-местное размещение в отеле (стоимость зависит от категории отеля)
- Трансфер (заказывается самостоятельно):аэропорт - отель - 1 800 руб. /в одну сторонуж/д вокзал - отель - 500 руб. /в одну сторонутрансфер + встреча с табличкой - 3 000 руб. /в одну сторону
- Аэропорт - отель - 1 800 руб. /в одну сторону
- Ж/д вокзал - отель - 500 руб. /в одну сторону
- Трансфер + встреча с табличкой - 3 000 руб. /в одну сторону
- Питание: завтраки, при выборе тарифа стандартобеды и ужины, не включенные в программу и тариф
- Завтраки, при выборе тарифа стандарт
- Обеды и ужины, не включенные в программу и тариф
- Туристический налог (оплачивается при заселении) - 100 руб. /чел (сутки)
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- термобелье;
- теплая зимняя куртка и штаны;
- высокая теплая зимняя обувь;
- шапка;
- шарф;
- перчатки.
Берите с собой запасные вещи.
Документы, деньги и др:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода. Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
В какое время шансы увидеть сияние выше?
Сезон северного сияния на Кольском открывается с 1 сентября и продолжается до апреля. Шансы и вероятность увидеть красочное явление примерно одинаковы в любое время. Главные условия: солнечная активность и подходящие погодные условия.
Наши гиды всегда ориентируются на несколько факторов и выбирают максимально удачный день для фотоохоты.
Есть ли гарантии увидеть северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что вы его увидите. Выезды на охоту мы планируем только на дни, когда вероятность увидеть сияние высока. Если же прогноз неблагоприятный, мы предложим вам перенести поездку на более подходящий день.
Возможно ли увидеть северное сияние как на большинстве фотографий?
Большинство фотографий проходят цветокоррекцию и профессиональную обработку. Северное сияние всегда разное, предугадать какими цветами оно разольется в небе невозможно, также стоит помнить о том, что в объективе фотокамеры цвета будут ярче.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что нужно знать о морской прогулке?
Гарантировать, что мы увидим китов, никто не может, т. к. это природа.
Если морская прогулка не состоится по причине погодных условий предусмотрен возврат. Сумма возврата: стоимость катера / на количество участников.
Какие есть особенности тура?
- Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью и перенесем поездку на другой день, либо отменим ее, стоимость тура будет пересчитана, а часть средств будет возвращена.
- Териберка — это отдаленный от цивилизации поселок, редко, но бывают перебои с электричеством и водоснабжением, рестораны на это время закрыты для обслуживания. Включенный в стоимость обед может быть отменен, менеджер оповестит вас заранее, чтобы было время запастись перекусом, а сама стоимость будет пересчитана.
- Очередность посещения каждого объекта может быть изменена.
- Компания оставляет за собой право изменить порядок экскурсий в рамках тура. Вас обязательно поставят в известность заранее.
Можно ли в тур с собакой?
В отеле «Айтерра» разрешено размещение с питомцами, стоимость 1500 руб. в сутки.
На экскурсии собак брать нельзя, можно оставить в отеле либо организовать индивидуальный тур.
На чём будем передвигаться?
По набору группы в туре будет машина/минивэн/микроавтобус.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Очень понравились приветливые и компетентные гиды. Сама программа тура хоть и не в состоянии охватить всё, но разнообразна - тут и общение с животными, и природные красоты, и выдающиеся человеческие изобретения и памятники. Круто.