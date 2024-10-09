Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Фотоохота на северное сияние
Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.
Советуем прибытие до 16:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение.
Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00. Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения.
До начала программы предлагаем вам попробовать айс-флоатинг — арктическое купание в водах Кольского залива, которое подарит новые эмоции и приятные впечатления (оплачивается дополнительно). Стоимость и наличие мест уточняете у менеджера.
Общий сбор группы на ужин и знакомство.
Время сбора группы 18:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Мы отправимся на ужин в один из ресторанов арктической кухни, познакомимся друг с другом и обсудим планы на выходные в меню включено: горячее на выбор, десерт, напиток и согревающий чай.
Вы можете заказать дополнительные позиции по меню (оплачивается самостоятельно).
Выезжаем на фотоохоту!
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.
Важно! Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.
Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе. Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые!
В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.
Сбор группы у отеля Меридиан.
Точное время гид сообщит накануне.
Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как Северное сияние природное явление, время выезда может измениться.
Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!
Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с Северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.
Фотосъемка во время сияния включена в стоимость.
Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.
Важно! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника. Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.
Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.
Следующий день будет не менее сказочным.
Этническая деревня и величественные Хибины
Сбор группы в Кировск. Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий)
Встречаемся в холле отеля Меридиан, площадь Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Переезд в Кировск, сердце Хибин.
На перевалах и у горных озер просто перехватывает дух и пробивает на лавину эмоций от суровой красоты Севера.
Хибины — крупнейший на Кольском полуострове горный массив и один из самых интересных по своей минералогии в мире.
Этническая деревня.
В программе:
- истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у горящего очага;
- активные игры (метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол);
- уникальные объекты и артефакты саамов;
- кормление северных оленей и хаски (у вас будет возможность сделать фото и видео).
Обед в этническом кафе из нескольких блюд.
Следующей точкой нашего путешествия станет город Кировск, окруженный горным массивом величественных Хибин.
Прибываем в Кировск.
Музейно-выставочный центр «Апатит».
Здание МВЦ с часовой башней — архитектурная доминанта заполярного города Кировска.
Музей находится на центральной площади города и располагает коллекцией минералов, подробными макетами горных работ, мультимедийными экспозициями и фиджитал-экспонатами.
Полярно-альпийский ботанический сад-институт.
Самые яркие впечатления можно получить, когда из суровой северной природы Мурманской области вы делаете несколько шагов и попадаете в тропики, где вас встречают мощные, непривычные и удивительно красивые пальмы, фикусы, агавы, кактусы, молочаи, цикасы и множество других разнообразных по красоте растений.
Протяженность маршрута составляет в общей сложности 1,5 километра, а длительность — 1,5 часа
Возвращение в Мурманск.
В случае отмены поездки в первый день, выезд на охоту за северным сиянием при благоприятном прогнозе.
На Край Света в Териберку
Сбор группы в Териберку.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану.
Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.
Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры.
По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку.
По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Кладбище заброшенных кораблей.
Как известно, Териберка – это старинный рыболовецкий поселок, жизнь которого началась именно с рыбного промысла.
Кладбище кораблей – главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.
Природный парк Териберка.
На площади в несколько тысяч гектаров расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью.
Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:
- водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
- пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий.
В период снежной зимы, когда до пляжа «Драконьи яйца», Батарейского водопада и других природных достопримечательностей пешком не добраться, мы воспользуемся снегоходными санями.
Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки.
В тур включен комплексный обед из нескольких блюд: салат овощной, уха по-кольски или суп куриный с лапшой, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, хлебная корзина и морс из северных ягод.
Важно! По независящим от компании причинам обед может быть отменен или забронирован в другом ресторане.
Песчаный пляж и единение с природой.
Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.
Прощаемся с Териберкой и океаном.
Возвращаемся в Мурманск, день был яркий на впечатления и полон эмоций.
Мы уверены Териберка попала в самое сердце и останется с вами навсегда!
Гид сообщит время финиша накануне, ориентировочное время прибытия 21:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
В случае отмены поездки в первый день, выезд на охоту за северным сиянием при благоприятном прогнозе.
Важно! Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью и перенесем поездку на другой день, либо отменим ее, стоимость тура будет пересчитана, а часть средств будет возвращена.
В случае отмены поездки в Териберку — свободный день. Менеджеры предложат варианты замен на этот день другими активностями.
Обзорная экскурсия по Мурманску
Сбор группы на обзорную экскурсию. Гид сообщит время выезда накануне.
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Отправляемся на обзорную экскурсию по городу-герою Мурманску.
Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурнымидостопримечательностями Мурманска.
Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр, при наличии билетов посещение с экскурсией).
Грустные страницы истории, мыотправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.
Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров.
Следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».
Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.
Посещение Мурманского областного краеведческого музея.
Музейное собрание включает в себя археологические материалы, найденные на Кольском полуострове, образцы минералов и горных пород, гербарную коллекцию флоры региона, а также произведения живописи и предметы быта. Представленные фотодокументы, книги и письменные свидетельства подробно отражают историю развития Кольского края.
Окончание экскурсии у отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа, руб:
|Тариф
|Проживание
|Стоимость при двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
|Стандарт
|Без проживания
61 900
|–
|Комфорт (под запрос)
|Отели для проживания (номера категории стандарт): iTerra, Асгард, Гларус
|80 200
|9 800
|Комфорт+ (проживание в отеле 4*)
|Отели для проживания (номера категории стандарт): Меридиан, Azimut, Космос
|88 100
|14 000
Подселение в туре не предусмотрено.
Варианты проживания
Гостиница «iTerra»
Iterra hotel — современный отель на 25 номеров открывает свои двери для гостей региона и жителей нашей области!
В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами, среди которых, конечно же, мы не забыли выделить номера для семей с детьми и четвероногими друзьями. От обувной ложки до чайной чашки, от фена до холодильника — всё самое необходимое Вы найдёте в каждом номере, и всё это Ваше на весь срок проживания в АйТерра Хотел!
Отель «Меридиан» 4
Отель «Меридиан» 4* — основной отель тура.
«Меридиан» — современный комфортабельный отель в деловом центре столицы Арктики. Конгресс-отель «Меридиан» расположен в самом центре Мурманска.
В шаговой доступности — главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола «Ленин», стоящая на приколе в городской бухте.
В нескольких минутах ходьбы — железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. А дорога из аэропорта или обратно займет не больше 40 минут.
Отель «Azimut» 4
AZIMUT Сити Отель Мурманск 4* расположен на центральной площади города «Пять углов».
Здание отеля — самое высокое за Полярным кругом, поэтому для наших гостей открывается незабываемый панорамный вид на город и Кольский залив.
В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа.
Отель «Cosmos» 4
Отель Cosmos Murmansk Hotel 4* — здесь к Вашим услугам тренажерный зал, сауна, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.
Гостиница «Асгард»
Смарт-отель «Асгард». Все номера оборудованы в лучших традициях гостиничного бизнеса. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi.
Комфортные номера для одного/двух гостей. В холодное время года номер отапливается.
В номере есть все необходимое для комфортного отдыха: удобная кровать с новым постельным бельем, большой телевизор со Smart TV, также в номере собственный санузел с душевой кабиной и всеми необходимыми гигиеническими средствами. Во всех номерах теплые полы не только в санузле, но и в самой комнате.
Гостиница «Гларус»
«Гларус» — это уютный оазис в тихой парковой зоне, в самом центре города, в пяти минутах ходьбы от авто, ж/д вокзалов и центральной площади. Авторский дизайн, 13 просторных номеров от эконом до люкс класса, высокие потолки. В номерах есть душ, сейф, холодильник, фен, ТВ и интернет. Вкусные завтраки включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все тарифы:
- Тариф Комфорт:
- Тариф Комфорт+:
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа Стандарт
- Одноместное размещение в отеле
- Трансфер от/до аэропорта (самостоятельно)
- Питание: завтраки, при выборе тарифа Стандартобеды и ужины, не включенные в программу
- Завтраки, при выборе тарифа Стандарт
- Обеды и ужины, не включенные в программу
- Сувенирная продукция
- Туристический налог (оплачивается при заселении) - 100 руб. /чел. (сутки)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- Осень: Непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки.
- Зима: Термобелье, теплая зимняя куртка и штаны, высокая теплая зимняя обувь, шапка, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи).
Документы, деньги и др:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода. Лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
Какие есть особенности тура?
Териберка — это отдаленный от цивилизации поселок, редко, но бывают перебои с электричеством и водоснабжением, рестораны на это время закрыты для обслуживания. Включенный в стоимость обед может быть отменен, менеджер оповестит вас заранее, чтобы было время запастись перекусом, а сама стоимость будет пересчитана.
Очередность посещения каждого объекта может быть изменена.
Компания оставляет за собой право изменить порядок экскурсий в рамках тура. Вас обязательно поставят в известность заранее.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В какое время шансы увидеть сияние выше?
Сезон северного сияния на Кольском открывается с 1 сентября и продолжается до апреля. Шансы и вероятность увидеть красочное явление примерно одинаковы в любое время. Главные условия: солнечная активность и подходящие погодные условия.
Наши гиды всегда ориентируются на несколько факторов и выбирают максимально удачный день для фотоохоты.
Есть ли гарантии увидеть северное сияние?
Северное сияние – это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что вы его увидите. Выезды на охоту мы планируем только на дни, когда вероятность увидеть сияние высока. Если же прогноз неблагоприятный, мы предложим вам перенести поездку на более подходящий день.
Возможно ли увидеть северное сияние как на большинстве фотографий?
Большинство фотографий проходят цветокоррекцию и профессиональную обработку. Северное сияние всегда разное, предугадать какими цветами оно разольется в небе невозможно, также стоит помнить о том, что в объективе фотокамеры цвета будут ярче.
На какой период времени приезжать?
Чтобы повысить шансы увидеть полярное сияние, мы рекомендуем пребывать в Мурманске в течение 3-х полных ночей, чтобы дождаться наиболее благоприятных условий для проведения тура.
Можно ли заказать трансфер?
Трансфер не входит в стоимость тура. Вы можете самостоятельно добраться до места старта и обратно с помощью сервисов такси или запросить у наших менеджеров.
Такси аэропорт-отель-аэропорт — 1800 р. в одну сторону.
Такси ж/д-отель-ж/д — 500 р. в одну сторону.
Трансфер + встреча с табличкой — 3000 р. в одну сторону.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в тур с собакой?
В отеле «Айтерра» разрешено размещение с питомцами, стоимость 1500 руб. в сутки.
На экскурсии собак брать нельзя, можно оставить в отеле либо организовать индивидуальный тур.