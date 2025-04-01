В нашем туре Вы получите удовольствие от катания на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» неподалеку от Кировска.
Также у Вас будет возможность отправиться на прогулку на снегоступах, снегоходах, посетить снежную деревню, насладиться плаванием в бассейне с видом на горы.
Программа тура по дням
Встреча в Мурманске, переезд в Кировск
14:00-15:00 Сбор группы в аэропорту г. Мурманск.
Садимся в наш комфортный трансфер и отправляемся в Кировск. Путь займет около 3 часов.
После приезда размещаемся в гостинице, а затем вместе с инструктором немного погуляем по вечернему Кировску.
Сегодня в туре у нас вечер знакомств и приятное предвкушение завтрашнего дня.
Курорт «Большой Вудъявр»
Этот курорт находится на горе Айкуайвенчорр. Не удалось прочесть название с первого раза? Не беда, не расстраиваемся. Идем катать!
Если Вы приехали без лыж или сноуборда, то возле горы есть пункты проката, снаряжение очень легко подберем.
А затем отправляемся на подъемнике в горы. Подъемники здесь представлены гондолами, комфортными 4-креселками с защитным колпаком от ветра и снега. Также есть ленточные траволаторы, которыми во время тура обычно пользуются новички.
На всем северо-западе России именно в Кировске самые современные подъёмники и самая большая протяженность трасс – около 30 км.
Курорт «Большой Вудъявр»
Продолжаем кататься на полюбившемся курорте, исследуем новые трассы.
Курорт «Большой Вудъявр»
С высоты гор каждый день тура любуемся панорамой города Кировск.
Непременная часть горнолыжного отдыха – это обеденный перерыв. В обед мы всегда собираемся группой в одном из местных кафе, чтобы вместе покушать и поделиться впечатлениями от катания.
Приятное кафе «Бар Баревич» расположено у самого подножия склона. И второе популярнейшее место – это кафе с панорамными окнами «Плато». Издалека это кафе похоже на огромную летающую тарелку или космический корабль. Очень атмосферное место!
Если Вам не терпится уже сейчас увидеть это кафе – посмотрите в вэб-камеру на официальном сайте курорта Кировска.
Курорт «Большой Вудъявр»
Продолжаем кататься!
А что же делать тем, кто хочет в туре немного отдохнуть? В Кировске есть следующие развлечения (за доп. плату):
- Снежная деревня, одна из самых больших в России. Каждый год здесь создают десятки потрясающих фигур изо льда;
- бассейн. Поплавать с видом на горы – это всегда приятно;
- прогулка на снегоступах. Никогда не пробовали? У Вас все впереди;
- катание на снегоходах – отличное приключение в Хибинах.
Одним словом, если Вы решили устроить себе свободный день, то в Кировске точно будет чем заняться.
Курорт «Большой Вудъявр»
Сегодня снова отправляемся кататься.
К концу поездки новички уже более уверенно держатся на лыжах, а профи стали кататься еще лучше.
С удовольствием проводим новый день на горе!
А вечером как обычно: зайдем в кафе поужинать и поиграем в полюбившиеся настольные игры.
Трансфер в город Мурманск
Прощаемся с горнолыжным курортом в Хибинах.
Переезд в город Мурманск.
12:00-13:00 Прибытие в аэропорт города Мурманск. Тур завершен, отъезд домой.
Также в этот день тура можно уехать на поезде из города Апатиты (есть удобные поезда в Москву и Санкт-Петербург).
Проживание
Проживание зависит от даты заезда.
- для заезда 15–21.03.2026 г. проживание в г. Кировске в гостинице «Горная долина» (двухместные номера категории «Стандарт мини», удобства в номере);
- для заезда 22–28.03.2026 г. проживание в г. Кировске в гостинице «Хибины», «Горница» или гостинице аналогичного класса (двух-, трехместные номера, удобства в номере).
Стоимость тура на 1 человека – 67 400 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 26 200 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Хибины»
Гостиница «Хибины» располагается неподалеку от подножия горы Айкуайвенчорр и в пешей доступности от горнолыжного подъемника «Большого Вудъявра».
Гостям предлагается размещение в уютных и комфортабельных номерах со всем необходимым для проживания: качественной мебелью, удобной кроватью, современной техникой и собственной ванной комнатой с набором полотенец.
В ресторане гостиничного комплекса подаются изысканные и сытные блюда как русской, так и европейской кухни, а в баре отдыхающие смогут попробовать разнообразные напитки.
Все желающие могут заняться активными видами спорта, погулять по живописным уголкам и насладиться красотами природы.
Гостиница «Горница»
«Горница» расположилась в Кировске и предлагает своим постояльцам качественное обслуживание и спектр услуг. Опытный персонал готов предложить свою помощь, если у Вас возникнут вопросы по проживанию.
Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые различаются по вместительности, так есть одноместные, двухместные, трехместные и четырехместные номера. Примечательным является то, что размещение возможно с домашними любимцами.
Для гостей есть банкетный зал, кафе, а также поставляются завтраки в апартаменты. Меню разнообразное, поэтому насытиться сможет каждый.
Поблизости находится музейно-выставочный комплекс, храм Спаса Нерукотворного Образа Иисуса Христа, а также краеведческий музей, магазины и остановки общественного транспорта.
Гостиница «Горная долина»
Отель «Горная долина» находится в нескольких километрах к северу от города Кировска Мурманской области. Здание располагается в двухэтажном здании, построенном во времена СССР. В помещениях сделан отличный ремонт, поэтому возраст дома никак не влияет на комфорт.
Номерной фонд состоит из комнат эконом- и стандарт-класса на 1-4 человек с собственными ванными комнатами.
Приготовление пищи возможно на современной общей кухне. Продовольственные магазины рядом, но до ближайшего кафе придется ехать за 5 км в центр Кировска.
В нескольких километрах от гостиницы «Горная долина» находится озеро Большой Вудъявр. Недалеко от гостиницы находится горнолыжный курорт Кукисвумчорр, а в радиусе пешей доступности – долина гейзеров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные переезды по маршруту г. Мурманск - г. Кировск - г. Мурманск
- Групповой трансфер из гостиницы в г. Кировск на горнолыжный курорт и обратно (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Проживание в гостинице в зависимости от заезда
- Питание: завтраки (день 2-7) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Абонемент для катания на канатной дороге
- Прокат горнолыжного снаряжения - 1500-2000 руб. /сутки
- Для закрепления и усовершенствования навыков катания можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов - от 2000 руб. /час
- Обеды, ужины, стоимость питания в кафе - от 800 руб
- При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 26 200 руб
- Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- лыжи, ботинки, палки/сноуборд;
- горнолыжный шлем;
- куртка с капюшоном. Температура воздуха днем может быть в пределах -5… -18С;
- солнцезащитная маска для катания;
- шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- термобелье;
- лыжные штаны;
- спортивные штаны для гостиницы;
- пижама для сна;
- нижнее белье;
- носки;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, нож;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак (объем 20-25 литров);
- туристическая сидушка (пенка);
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию Вы можете оформить страховку на нашем сайте без комиссии напрямую у страховых компаний.
В каком часовом поясе проходит тур?
Мурманская область, где проходит тур, живет по московскому времени.
Есть ли мобильная связь по маршруту тура?
По маршруту есть мобильная связь у абонентов МТС, «МегаФон» и «Билайн».
Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов программа тура может быть изменена.
Развита ли в Кировске инфраструктура?
В городе Кировске есть продуктовые магазины, кафе, аптека, банкоматы.
Что необходимо знать про трансфер?
В стоимость тура включен групповой (не индивидуальный!) трансфер в указанное время (ориентировочный диапазон времени: утром 09:00–09:30, вечером 16:00–16:30). Если курорт закрыт по погодным условиям, трансфер не осуществляется и его стоимость не пересчитывается.
Если необходим будет индивидуальный трансфер в желаемое вами время, вы можете воспользоваться услугами такси. Также гостиница может предоставить трансфер за дополнительную плату, оплата только наличными.