2 день

Курорт «Большой Вудъявр»

Этот курорт находится на горе Айкуайвенчорр. Не удалось прочесть название с первого раза? Не беда, не расстраиваемся. Идем катать!

Если Вы приехали без лыж или сноуборда, то возле горы есть пункты проката, снаряжение очень легко подберем.

А затем отправляемся на подъемнике в горы. Подъемники здесь представлены гондолами, комфортными 4-креселками с защитным колпаком от ветра и снега. Также есть ленточные траволаторы, которыми во время тура обычно пользуются новички.

На всем северо-западе России именно в Кировске самые современные подъёмники и самая большая протяженность трасс – около 30 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160