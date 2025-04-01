Мои заказы

Горнолыжный тур в Кировск. Хибины

Горнолыжный тур в Кировск
Город Кировск в Мурманской области окружен красивейшим горным массивом под названием Хибины.

В нашем туре Вы получите удовольствие от катания на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр» неподалеку от Кировска.

Также у Вас будет возможность отправиться на прогулку на снегоступах, снегоходах, посетить снежную деревню, насладиться плаванием в бассейне с видом на горы.
5
1 отзыв
Горнолыжный тур в Кировск. ХибиныФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Горнолыжный тур в Кировск. ХибиныФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Горнолыжный тур в Кировск. ХибиныФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Мурманске, переезд в Кировск

14:00-15:00 Сбор группы в аэропорту г. Мурманск.

Садимся в наш комфортный трансфер и отправляемся в Кировск. Путь займет около 3 часов.

После приезда размещаемся в гостинице, а затем вместе с инструктором немного погуляем по вечернему Кировску.

Сегодня в туре у нас вечер знакомств и приятное предвкушение завтрашнего дня.

Встреча в Мурманске, переезд в КировскВстреча в Мурманске, переезд в КировскВстреча в Мурманске, переезд в КировскВстреча в Мурманске, переезд в Кировск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Курорт «Большой Вудъявр»

Этот курорт находится на горе Айкуайвенчорр. Не удалось прочесть название с первого раза? Не беда, не расстраиваемся. Идем катать!

Если Вы приехали без лыж или сноуборда, то возле горы есть пункты проката, снаряжение очень легко подберем.

А затем отправляемся на подъемнике в горы. Подъемники здесь представлены гондолами, комфортными 4-креселками с защитным колпаком от ветра и снега. Также есть ленточные траволаторы, которыми во время тура обычно пользуются новички.

На всем северо-западе России именно в Кировске самые современные подъёмники и самая большая протяженность трасс – около 30 км.

Курорт «Большой Вудъявр»Курорт «Большой Вудъявр»Курорт «Большой Вудъявр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Курорт «Большой Вудъявр»

Продолжаем кататься на полюбившемся курорте, исследуем новые трассы.

Курорт «Большой Вудъявр»Курорт «Большой Вудъявр»Курорт «Большой Вудъявр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Курорт «Большой Вудъявр»

С высоты гор каждый день тура любуемся панорамой города Кировск.

Непременная часть горнолыжного отдыха – это обеденный перерыв. В обед мы всегда собираемся группой в одном из местных кафе, чтобы вместе покушать и поделиться впечатлениями от катания.

Приятное кафе «Бар Баревич» расположено у самого подножия склона. И второе популярнейшее место – это кафе с панорамными окнами «Плато». Издалека это кафе похоже на огромную летающую тарелку или космический корабль. Очень атмосферное место!

Если Вам не терпится уже сейчас увидеть это кафе – посмотрите в вэб-камеру на официальном сайте курорта Кировска.

Курорт «Большой Вудъявр»Курорт «Большой Вудъявр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Курорт «Большой Вудъявр»

Продолжаем кататься!

А что же делать тем, кто хочет в туре немного отдохнуть? В Кировске есть следующие развлечения (за доп. плату):

  • Снежная деревня, одна из самых больших в России. Каждый год здесь создают десятки потрясающих фигур изо льда;
  • бассейн. Поплавать с видом на горы – это всегда приятно;
  • прогулка на снегоступах. Никогда не пробовали? У Вас все впереди;
  • катание на снегоходах – отличное приключение в Хибинах.

Одним словом, если Вы решили устроить себе свободный день, то в Кировске точно будет чем заняться.

Курорт «Большой Вудъявр»Курорт «Большой Вудъявр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Курорт «Большой Вудъявр»

Сегодня снова отправляемся кататься.

К концу поездки новички уже более уверенно держатся на лыжах, а профи стали кататься еще лучше.

С удовольствием проводим новый день на горе!

А вечером как обычно: зайдем в кафе поужинать и поиграем в полюбившиеся настольные игры.

Курорт «Большой Вудъявр»Курорт «Большой Вудъявр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Трансфер в город Мурманск

Прощаемся с горнолыжным курортом в Хибинах.

Переезд в город Мурманск.

12:00-13:00 Прибытие в аэропорт города Мурманск. Тур завершен, отъезд домой.

Также в этот день тура можно уехать на поезде из города Апатиты (есть удобные поезда в Москву и Санкт-Петербург).

Трансфер в город Мурманск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Проживание зависит от даты заезда.

  • для заезда 15–21.03.2026 г. проживание в г. Кировске в гостинице «Горная долина» (двухместные номера категории «Стандарт мини», удобства в номере);
  • для заезда 22–28.03.2026 г. проживание в г. Кировске в гостинице «Хибины», «Горница» или гостинице аналогичного класса (двух-, трехместные номера, удобства в номере).

Стоимость тура на 1 человека – 67 400 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 26 200 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Хибины»

6 ночей

Гостиница «Хибины» располагается неподалеку от подножия горы Айкуайвенчорр и в пешей доступности от горнолыжного подъемника «Большого Вудъявра».

Гостям предлагается размещение в уютных и комфортабельных номерах со всем необходимым для проживания: качественной мебелью, удобной кроватью, современной техникой и собственной ванной комнатой с набором полотенец.

В ресторане гостиничного комплекса подаются изысканные и сытные блюда как русской, так и европейской кухни, а в баре отдыхающие смогут попробовать разнообразные напитки.

Все желающие могут заняться активными видами спорта, погулять по живописным уголкам и насладиться красотами природы.

Гостиница «Хибины»Гостиница «Хибины»Гостиница «Хибины»Гостиница «Хибины»Гостиница «Хибины»Гостиница «Хибины»Гостиница «Хибины»Гостиница «Хибины»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Горница»

6 ночей

«Горница» расположилась в Кировске и предлагает своим постояльцам качественное обслуживание и спектр услуг. Опытный персонал готов предложить свою помощь, если у Вас возникнут вопросы по проживанию.

Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые различаются по вместительности, так есть одноместные, двухместные, трехместные и четырехместные номера. Примечательным является то, что размещение возможно с домашними любимцами.

Для гостей есть банкетный зал, кафе, а также поставляются завтраки в апартаменты. Меню разнообразное, поэтому насытиться сможет каждый.

Поблизости находится музейно-выставочный комплекс, храм Спаса Нерукотворного Образа Иисуса Христа, а также краеведческий музей, магазины и остановки общественного транспорта.

Гостиница «Горница»Гостиница «Горница»Гостиница «Горница»Гостиница «Горница»Гостиница «Горница»Гостиница «Горница»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Горная долина»

6 ночей

Отель «Горная долина» находится в нескольких километрах к северу от города Кировска Мурманской области. Здание располагается в двухэтажном здании, построенном во времена СССР. В помещениях сделан отличный ремонт, поэтому возраст дома никак не влияет на комфорт.

Номерной фонд состоит из комнат эконом- и стандарт-класса на 1-4 человек с собственными ванными комнатами.

Приготовление пищи возможно на современной общей кухне. Продовольственные магазины рядом, но до ближайшего кафе придется ехать за 5 км в центр Кировска.

В нескольких километрах от гостиницы «Горная долина» находится озеро Большой Вудъявр. Недалеко от гостиницы находится горнолыжный курорт Кукисвумчорр, а в радиусе пешей доступности – долина гейзеров.

Гостиница «Горная долина»Гостиница «Горная долина»Гостиница «Горная долина»Гостиница «Горная долина»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортные переезды по маршруту г. Мурманск - г. Кировск - г. Мурманск
  • Групповой трансфер из гостиницы в г. Кировск на горнолыжный курорт и обратно (подробнее в разделе «Важно знать»)
  • Проживание в гостинице в зависимости от заезда
  • Питание: завтраки (день 2-7) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Абонемент для катания на канатной дороге
  • Прокат горнолыжного снаряжения - 1500-2000 руб. /сутки
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов - от 2000 руб. /час
  • Обеды, ужины, стоимость питания в кафе - от 800 руб
  • При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 26 200 руб
  • Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурманск имени Николая II
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • лыжи, ботинки, палки/сноуборд;
  • горнолыжный шлем;
  • куртка с капюшоном. Температура воздуха днем может быть в пределах -5… -18С;
  • солнцезащитная маска для катания;
  • шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • термобелье;
  • лыжные штаны;
  • спортивные штаны для гостиницы;
  • пижама для сна;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • термос (объем 0,75-1 л);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, нож;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак (объем 20-25 литров);
  • туристическая сидушка (пенка);
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию Вы можете оформить страховку на нашем сайте без комиссии напрямую у страховых компаний.

В каком часовом поясе проходит тур?

Мурманская область, где проходит тур, живет по московскому времени.

Есть ли мобильная связь по маршруту тура?

По маршруту есть мобильная связь у абонентов МТС, «МегаФон» и «Билайн».

Возможны ли изменения в программе?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов программа тура может быть изменена.

Развита ли в Кировске инфраструктура?

В городе Кировске есть продуктовые магазины, кафе, аптека, банкоматы.

Что необходимо знать про трансфер?

В стоимость тура включен групповой (не индивидуальный!) трансфер в указанное время (ориентировочный диапазон времени: утром 09:00–09:30, вечером 16:00–16:30). Если курорт закрыт по погодным условиям, трансфер не осуществляется и его стоимость не пересчитывается.

Если необходим будет индивидуальный трансфер в желаемое вами время, вы можете воспользоваться услугами такси. Также гостиница может предоставить трансфер за дополнительную плату, оплата только наличными.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Маргарита
1 апр 2025
Тур хороший, прекрасный гид, нормальная гостиница, завтраки, катание с 9 до 19.30.

Похожие туры из Апатиты

Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Зимний тур на Кольский полуостров
Начало: Мурманск
15 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 61 900 ₽ за человека
Саамские каникулы. Снегоходно-этнический тур
На снегоходах
3 дня
3 отзыва
Саамские каникулы. Снегоходно-этнический тур
Начало: Мурманская область, Апатиты
16 янв в 10:00
23 янв в 10:00
120 000 ₽ за человека
Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
4 дня
3 отзыва
Полное погружение на Кольском: за китами под яркие огни Авроры
Начало: Мурманск
20 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
от 66 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Апатиты
Все туры из Апатиты