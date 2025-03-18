1 день

Прибытие в Мурманск. Фотоохота на северное сияние

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.

Советуем прибытие до 16:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение.

Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00. Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения.

До начала программы предлагаем вам попробовать айс-флоатинг — арктическое купание в водах Кольского залива, которое подарит новые эмоции и приятные впечатления (оплачивается дополнительно). Стоимость и наличие мест уточняете у менеджера.

Общий сбор группы на ужин и знакомство.

Время сбора группы 18:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Мы отправимся на ужин в один из ресторанов арктической кухни, познакомимся друг с другом и обсудим планы на выходные в меню включено: горячее на выбор, десерт, напиток и согревающий чай.

Вы можете заказать дополнительные позиции по меню (оплачивается самостоятельно).

Выезжаем на фотоохоту!

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.

Важно! Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.

Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе. Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые!

В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.

Сбор группы у отеля Меридиан.

Точное время гид сообщит накануне.

Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как Северное сияние природное явление, время выезда может измениться.

Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!

Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с Северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.

Фотосъемка во время сияния включена в стоимость.

Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.

Важно! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника. Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.

Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.

Следующий день будет не менее сказочным.

