Программа тура по дням
Прибытие. Кировск - Умбозерский перевал. Озеро Умбозеро. Озеро Ловозеро
На самолете рекомендуется прилетать накануне, на поезде есть варианты приезда в первый день тура (обсуждается при бронировании).
Встреча гостей в Апатитах, завтрак в кафе.
Экипировка, инструктаж по вождению снегоходов.
Выезд по маршруту: Кировск — Умбозерский перевал, озеро Умбозеро, озеро Ловозеро.
Дневной маршрут около 130 км.
В этот день участникам предстоит преодолеть перевалы горного массива Хибины, проехать по сказочному лесу и системам замерзших озер.
Никаких следов цивилизации на всем пути.
Размещение в гостевом доме Юлинская Салма.
Ужин.
Озеро Сейдозеро. Рыбалка на озере Ловозеро. Катание на собачьей упряжке
Завтрак, поездка на снегоходах на озеро Сейдозеро.
Кольцевой маршрут по льду, осмотр скалы Куйва.
Рыбалка на озере Ловозеро.
Обед в гостевом доме Юлинская Салма.
Во второй половине дня поездка в район села Ловозеро.
Катание на собачьей упряжке, чай в чуме с интереснейшими рассказами про жизнь саамов от Анны Сорвановой-Терентьевой.
Знакомство с чудесными оленями, которых можно потрогать, погладить, покормить.
Возвращение в гостевой дом, баня на дровах с купанием в снегу, ужин.
Гостевой дом Юлинская Салма является одной из лучших локаций на Кольском полуострове для тех, кто мечтает увидеть северное сияние.
Дневной переезд на снегоходах 80 км.
Гора Маннелах и Партомчоррский перевал. Отъезд
Завтрак, старт в направлении Хибин.
Маршрут возвращения в Кировск отличается от маршрута первого дня.
По возможности мы поднимемся на одну из высших точек Ловозерских тундр — гору Маннепах (950м) с шикарным видом на Умбозеро и Хибины, а в Хибинах проедем через Партомчоррский перевал.
Дневной маршрут около 130 км.
Возвращение в Кировск, ужин в кафе, отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме Юлинская Салма.
Стоимость тура на 1 человека – 120 000 руб.
Возможны дополнительные даты для групп от 5 человек по согласованию.
Для приезжающих повторно скидка 5%.
Варианты проживания
Юлинская Салма
Гостевой дом «Юлинская салма» на озере Ловозеро.
Гостевой дом расположен на мысу напротив озера Сейдозеро.
Красивое место с прекрасным видом.
Уютный дом со всеми удобствами, демократичная обстановка, домашняя кухня, приветливый персонал, хорошая баня.
Размещение по 2–3 человека в комнатах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча-проводы
- Питание, указанное в программе
- Проживание
- Баня
- Катание на оленях и собаках
- Аренда снегоходов Lynx и снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Кировска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- футболки, нижнее белье, х/б носки;
- термобелье из тонкого полартека;
- тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер;
- пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон или нормальная пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон;
- тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах;
- толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые;
- перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые;
- шапочка горнолыжная, если есть – свой подшлемник, если нет – мы предоставляем;
- шарф теплый, если есть – маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту;
- пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем), тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце (почти везде в гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное;
- если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее типа шарфа, платка;
- личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.);
- крем для лица от холода;
- личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах);
- маска горнолыжная - надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе);
- солнцезащитные очки;
- маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы;
- некоторые участники наших туров рекомендуют брать свои небольшие термосы для чая, бывает, что кому-то не хватает питья на маршруте;
- поколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними.
Вещи должны быть упакованы в сумку или в рюкзак, или в баул объемом не более 60 литров. Чемоданы запрещены.
Предоставляемое снаряжение:
- комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона;
- 2 подшлемника – тонкий и толстый;
- шлем с забралом с двойным стеклом - если у вас крупная голова, акцентируйте наше внимание на этом;
- ботинки снегоходные с вкладышем из войлока;
- варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.
Есть ли какие-то ограничения по возрасту?
Возрастные ограничения: с 12 лет в качестве пассажира, с 18 лет за рулем.
Что делать, если у меня плохое зрение?
Очки на маршруте не допускаются — они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.
Какая будет погода?
Снегоходные экспедиции проходят на Кольском полуострове, за полярным кругом. Регион существенно отличается по общеклиматическим и погодным условиям от средней полосы России и Карелии. Погода в этих широтах неустойчивая и достаточно экстремальная. Высока вероятность резких перепадов температуры: от 0 до -30, сильные ветра, метели. Обязательно учитывайте это обстоятельство при подготовке к поездке. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией «Что взять с собой».
Что еще важно знать?
- Большая часть маршрутов проходит по целинному снегу, что достаточно сложно для новичков.
- Возможно только одноместное размещение на снегоходах, как более безопасное. Управление снегоходом вдвоем — непростая задача даже для опытного водителя, так как вес пассажира до 2 раз ухудшает управляемость снегоходом, а если за рулем человек без большого опыта, то это становится просто опасным. Кроме того, ехать пассажиром холодно и неинтересно.
- В случае экстремальных погодных ситуаций гид на маршруте имеет право сделать изменения маршрута, а также задержать или отложить выезд на маршрут. Это условие принято нами в целях Вашей безопасности.
- В случае задержки группы на маршруте по погодным условиям мы не несем ответственности за возможные опоздания на самолеты, поезда (до настоящего момента таких ситуаций не было, но вероятность присутствовала).
Какие условия эксплуатации снегохода?
Снегоход в нашей стране невозможно застраховать, поэтому гости несут полную материальную ответственность за технику, арендованную одежду и снаряжение. Для соблюдения формальностей мы заключаем с каждым гостем договор аренды снегохода и снаряжения. Исходя из нашего многолетнего опыта работы, можно сказать следующее: аварии на маршрутах происходят только по причине нарушения техники безопасности, например, несоблюдение дистанции или несанкционированное катание по целине в местах со скрытыми препятствиями.
В случае, если гость ведет себя неадекватно, нарушает правила техники безопасности на маршруте, гид имеет право сделать одно предупреждение. В случае, если гость продолжает нарушать правила, гид имеет право снять гостя с маршрута без каких-либо компенсаций. Это правило введено нами исключительно для вашей безопасности и успеха наших экспедиций.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что интересное будет на маршруте?
Интересное на маршруте:
- священное горное озеро Сейдозеро;
- катание на снегоходах;
- знакомство с бытом коренного населения Кольского полуострова;
- зимняя рыбалка;
- общение с северными оленями;
- дровяная баня;
- бескрайние просторы Русского севера.
Возможность увидеть: диких животных, таких как: лемминги, куропатки, глухари, лисы, зайцы, олени, лоси. А еще — северное сияние, северных оленей, собак хаски.
Есть ли скидки на тур?
Для приезжающих повторно скидка 5%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
