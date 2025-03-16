Мои заказы

Саамские каникулы. Снегоходно-этнический тур

Прекрасный первый экспедиционный опыт для тех, кто уже знает что такое снегоход, но еще ни разу не отправлялся на нем в настоящее северное путешествие.

Вас ждёт знакомство с удивительной природой, наблюдения
за полярным сиянием, общение с северными оленями, подледная рыбалка, посещение священного озера Сейдозеро, баня с купанием в снегу, национальная саамская кухня.

Этот тур отлично подойдёт для отдыха с семьей или друзьями, а размещение в комфортном доме со всеми удобствами на берегу озера Ловозеро и прекрасным видом на Ловозерские тундры дополнит ваше приключение. Возможны дополнительные даты для групп от 5 человек по согласованию.

5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Кировск - Умбозерский перевал. Озеро Умбозеро. Озеро Ловозеро

На самолете рекомендуется прилетать накануне, на поезде есть варианты приезда в первый день тура (обсуждается при бронировании).

Встреча гостей в Апатитах, завтрак в кафе.

Экипировка, инструктаж по вождению снегоходов.

Выезд по маршруту: Кировск — Умбозерский перевал, озеро Умбозеро, озеро Ловозеро.

Дневной маршрут около 130 км.

В этот день участникам предстоит преодолеть перевалы горного массива Хибины, проехать по сказочному лесу и системам замерзших озер.

Никаких следов цивилизации на всем пути.

Размещение в гостевом доме Юлинская Салма.

Ужин.

Прибытие. Кировск - Умбозерский перевал. Озеро Умбозеро. Озеро ЛовозероПрибытие. Кировск - Умбозерский перевал. Озеро Умбозеро. Озеро ЛовозероПрибытие. Кировск - Умбозерский перевал. Озеро Умбозеро. Озеро ЛовозероПрибытие. Кировск - Умбозерский перевал. Озеро Умбозеро. Озеро ЛовозероПрибытие. Кировск - Умбозерский перевал. Озеро Умбозеро. Озеро Ловозеро
2 день

Озеро Сейдозеро. Рыбалка на озере Ловозеро. Катание на собачьей упряжке

Завтрак, поездка на снегоходах на озеро Сейдозеро.

Кольцевой маршрут по льду, осмотр скалы Куйва.

Рыбалка на озере Ловозеро.

Обед в гостевом доме Юлинская Салма.

Во второй половине дня поездка в район села Ловозеро.

Катание на собачьей упряжке, чай в чуме с интереснейшими рассказами про жизнь саамов от Анны Сорвановой-Терентьевой.

Знакомство с чудесными оленями, которых можно потрогать, погладить, покормить.

Возвращение в гостевой дом, баня на дровах с купанием в снегу, ужин.

Гостевой дом Юлинская Салма является одной из лучших локаций на Кольском полуострове для тех, кто мечтает увидеть северное сияние.

Дневной переезд на снегоходах 80 км.

Озеро Сейдозеро. Рыбалка на озере Ловозеро. Катание на собачьей упряжкеОзеро Сейдозеро. Рыбалка на озере Ловозеро. Катание на собачьей упряжкеОзеро Сейдозеро. Рыбалка на озере Ловозеро. Катание на собачьей упряжкеОзеро Сейдозеро. Рыбалка на озере Ловозеро. Катание на собачьей упряжкеОзеро Сейдозеро. Рыбалка на озере Ловозеро. Катание на собачьей упряжке
3 день

Гора Маннелах и Партомчоррский перевал. Отъезд

Завтрак, старт в направлении Хибин.

Маршрут возвращения в Кировск отличается от маршрута первого дня.

По возможности мы поднимемся на одну из высших точек Ловозерских тундр — гору Маннепах (950м) с шикарным видом на Умбозеро и Хибины, а в Хибинах проедем через Партомчоррский перевал.

Дневной маршрут около 130 км.

Возвращение в Кировск, ужин в кафе, отъезд.

Гора Маннелах и Партомчоррский перевал. ОтъездГора Маннелах и Партомчоррский перевал. ОтъездГора Маннелах и Партомчоррский перевал. ОтъездГора Маннелах и Партомчоррский перевал. Отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме Юлинская Салма.

Стоимость тура на 1 человека – 120 000 руб.

Возможны дополнительные даты для групп от 5 человек по согласованию.

Для приезжающих повторно скидка 5%.

Варианты проживания

Юлинская Салма

2 ночи

Гостевой дом «Юлинская салма» на озере Ловозеро.

Гостевой дом расположен на мысу напротив озера Сейдозеро.

Красивое место с прекрасным видом.

Уютный дом со всеми удобствами, демократичная обстановка, домашняя кухня, приветливый персонал, хорошая баня.

Размещение по 2–3 человека в комнатах.

Юлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская Салма
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча-проводы
  • Питание, указанное в программе
  • Проживание
  • Баня
  • Катание на оленях и собаках
  • Аренда снегоходов Lynx и снаряжения
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Кировска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Мурманская область, Апатиты
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • футболки, нижнее белье, х/б носки;
  • термобелье из тонкого полартека;
  • тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер;
  • пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон или нормальная пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон;
  • тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах;
  • толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые;
  • перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые;
  • шапочка горнолыжная, если есть – свой подшлемник, если нет – мы предоставляем;
  • шарф теплый, если есть – маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту;
  • пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем), тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце (почти везде в гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное;
  • если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее типа шарфа, платка;
  • личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.);
  • крем для лица от холода;
  • личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах);
  • маска горнолыжная - надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе);
  • солнцезащитные очки;
  • маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы;
  • некоторые участники наших туров рекомендуют брать свои небольшие термосы для чая, бывает, что кому-то не хватает питья на маршруте;
  • поколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними.

Вещи должны быть упакованы в сумку или в рюкзак, или в баул объемом не более 60 литров. Чемоданы запрещены.

Предоставляемое снаряжение:

  • комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона;
  • 2 подшлемника – тонкий и толстый;
  • шлем с забралом с двойным стеклом - если у вас крупная голова, акцентируйте наше внимание на этом;
  • ботинки снегоходные с вкладышем из войлока;
  • варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.
Есть ли какие-то ограничения по возрасту?

Возрастные ограничения: с 12 лет в качестве пассажира, с 18 лет за рулем.

Что делать, если у меня плохое зрение?

Очки на маршруте не допускаются — они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.

Какая будет погода?

Снегоходные экспедиции проходят на Кольском полуострове, за полярным кругом. Регион существенно отличается по общеклиматическим и погодным условиям от средней полосы России и Карелии. Погода в этих широтах неустойчивая и достаточно экстремальная. Высока вероятность резких перепадов температуры: от 0 до -30, сильные ветра, метели. Обязательно учитывайте это обстоятельство при подготовке к поездке. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией «Что взять с собой».

Что еще важно знать?
  1. Большая часть маршрутов проходит по целинному снегу, что достаточно сложно для новичков.
  2. Возможно только одноместное размещение на снегоходах, как более безопасное. Управление снегоходом вдвоем — непростая задача даже для опытного водителя, так как вес пассажира до 2 раз ухудшает управляемость снегоходом, а если за рулем человек без большого опыта, то это становится просто опасным. Кроме того, ехать пассажиром холодно и неинтересно.
  3. В случае экстремальных погодных ситуаций гид на маршруте имеет право сделать изменения маршрута, а также задержать или отложить выезд на маршрут. Это условие принято нами в целях Вашей безопасности.
  4. В случае задержки группы на маршруте по погодным условиям мы не несем ответственности за возможные опоздания на самолеты, поезда (до настоящего момента таких ситуаций не было, но вероятность присутствовала).
Какие условия эксплуатации снегохода?

Снегоход в нашей стране невозможно застраховать, поэтому гости несут полную материальную ответственность за технику, арендованную одежду и снаряжение. Для соблюдения формальностей мы заключаем с каждым гостем договор аренды снегохода и снаряжения. Исходя из нашего многолетнего опыта работы, можно сказать следующее: аварии на маршрутах происходят только по причине нарушения техники безопасности, например, несоблюдение дистанции или несанкционированное катание по целине в местах со скрытыми препятствиями.

В случае, если гость ведет себя неадекватно, нарушает правила техники безопасности на маршруте, гид имеет право сделать одно предупреждение. В случае, если гость продолжает нарушать правила, гид имеет право снять гостя с маршрута без каких-либо компенсаций. Это правило введено нами исключительно для вашей безопасности и успеха наших экспедиций.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что интересное будет на маршруте?

Интересное на маршруте:

  • священное горное озеро Сейдозеро;
  • катание на снегоходах;
  • знакомство с бытом коренного населения Кольского полуострова;
  • зимняя рыбалка;
  • общение с северными оленями;
  • дровяная баня;
  • бескрайние просторы Русского севера.

Возможность увидеть: диких животных, таких как: лемминги, куропатки, глухари, лисы, зайцы, олени, лоси. А еще — северное сияние, северных оленей, собак хаски.

Есть ли скидки на тур?

Для приезжающих повторно скидка 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

Т
Татьяна
16 мар 2025
Замечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначале показал как управлять снегоходом, в процессе перед сложными точками останавливались и так же давались рекомендации, как все преодолеть. Ни у кого в группе в процессе не возникло проблем.
Замечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначалеЗамечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначалеЗамечательный тур. В поездке повезло с погодой было солнечно, поэтому виды были невероятными. Сопровождал инструктор, вначале
Б
Большаков
29 фев 2024
Все было супер
Н
Надежда
23 июн 2018
Снегоходный тур «Магия полярной ночи»
В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую и давно вынашиваемую в сердце.

Я совершила поездку в Мурманскую область,
на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус.
На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место.

Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга!
Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором!

С признательностью, Надежда Зубакова

