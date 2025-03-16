2 день

Озеро Сейдозеро. Рыбалка на озере Ловозеро. Катание на собачьей упряжке

Завтрак, поездка на снегоходах на озеро Сейдозеро.

Кольцевой маршрут по льду, осмотр скалы Куйва.

Рыбалка на озере Ловозеро.

Обед в гостевом доме Юлинская Салма.

Во второй половине дня поездка в район села Ловозеро.

Катание на собачьей упряжке, чай в чуме с интереснейшими рассказами про жизнь саамов от Анны Сорвановой-Терентьевой.

Знакомство с чудесными оленями, которых можно потрогать, погладить, покормить.

Возвращение в гостевой дом, баня на дровах с купанием в снегу, ужин.

Гостевой дом Юлинская Салма является одной из лучших локаций на Кольском полуострове для тех, кто мечтает увидеть северное сияние.

Дневной переезд на снегоходах 80 км.

