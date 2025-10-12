Мои заказы

Огни Севера. Новый год в Заполярье

Встречать самый волшебный праздник года мы предлагаем там, где начинается настоящая зимняя сказка — в суровом и величественном Русском Заполярье.

Это путешествие для тех, кто хочет не просто отдохнуть, а перезагрузиться,
ощутив мощь природы, и прикоснуться к древним традициям.

В программе вас ждёт знакомство с коренными жителями Кольского полуострова в саамской деревне, поездка по заснеженным просторам на упряжке сильных и дружелюбных хаски, снегоходное сафари по величественным Хибинам, блюда северной кухни, вобравшие в себя всю силу полярного лета, охота за северным сиянием и легендарная Териберка.

5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Кировску. «Охота» на северное сияние

08:24 Встреча на ж/д вокзале г. Апатиты (прибытие из Москвы и Санкт-Петербурга поездом 012А).

Переезд в г. Кировск.

09:00 – 13:00 Обзорная экскурсия по Кировску. Откройте для себя Кировск — город у подножия величественных Хибин, где жизнь бурлит вопреки полярной ночи и суровому климату.

Мы покажем вам его панорамные виды, а затем вы совершите путешествие вглубь земли, не спускаясь в шахту, в одном из самых высокотехнологичных музеев России — центре «Апатит».

13:00 – 14:00 Обед в ресторане города.

14:00 Размещение в гостинице г. Кировска в номерах категории стандарт.

Отдых.

21:00 – 00:00 «Охота» на северное сияние. Забудьте всё, что вы знали о небе. Северное сияние — это живая картина, написанная самим космосом.

Мы отправляемся в настоящую ночную экспедицию по самым живописным и темным уголкам Кольского полуострова, подальше от городских огней.

Мы будем «охотиться» за самым ярким свечением, читая карты прогнозов и находя идеальный ракурс. А чтобы это волшебство навсегда осталось с вами, с нами будет профессиональный фотограф.

Северное сияние — это природное явление, зависящее от погодных условий. Гарантировать его появление в конкретную ночь невозможно. Поэтому наша «охота» рассчитана на несколько попыток. Если в запланированный день сияние не проявится, мы повторим выезд на следующий день (или в течение всего тура) абсолютно бесплатно.

Место выезда будет выбираться гидом исходя из актуального прогноза.

2 день

Снегоходный тур. Панорамный ресторан на вершине горы

До 12:00 завтрак по системе «шведский стол» в ресторане гостиницы.

12:00 – 16:30 Снегоходный тур «Вояж к сердцу Хибин». Откройте для себя суровую и величественную красоту Кольского полуострова в самом ярком зимнем приключении.

Этот тур создан для тех, кто хочет не просто увидеть, а прочувствовать Север.

Мы проложим маршрут по замёрзшим рекам и заснеженным долинам, через перевалы, хранящие тысячелетнюю тишину.

Вы сможете заглянуть в «сердце» Хибинских гор и увидите панорамы, доступные лишь немногим смельчакам.

В программе — остановки для съемки фантастических пейзажей, привал на гостеприимной базе спасателей в окружении пушистых хаски, обед и обратная дорога, которая откроется для вас совсем с другой стороны.

К 16:30 Возвращение в Кировск.

Отдых.

18:00 – 20:00 Мы отправимся на ужин в одно из самых живописных мест – панорамный горный ресторан на вершине горы Айкуайвенчорр.

Насладитесь вкусом Севера — блюдами из свежайшей дичи, рыбы и арктических ягод, поданными на высоте более 800 метров над уровнем моря.

3 день

Снежная деревня «. Деревня» Огни Имандры

До 10:00 Завтрак, освобождение номеров. Вещи загружаем в автобус.

10:15 — 11:15 Посещение снежной деревни.

Каждую зиму в Кировске рождается новая «Снежная деревня». Это целый мир под снежным куполом: лабиринты залов, уникальные ледяные скульптуры и неповторимая атмосфера.

Мы прогуляемся по сияющим ледяным коридорам, увидим огромные залы, где каждый узор и скульптура вырезаны вручную.

12:00 – 15:00 Отправьтесь в путешествие в самое сердце саамской культуры — в гостеприимную деревню «Огни Имандры».

Вас встретят как дорогого гостя, познакомят с бытом и вековыми традициями коренных жителей Кольского полуострова.

Вы сможете пообщаться с главными символами Севера — дружелюбными северными оленями, покормить их и сделать уникальные кадры. А энергичная и дружная команда ездовых хаски подарит вам незабываемые эмоции от катания на собачьей упряжке по снежным просторам!

В конце увлекательного путешествия вас ждет вкусный и сытный обед, приготовленный по традиционным рецептам.

К 17:00 Прибытие в Мурманск.

Размещение в гостинице.

18:30 – 20:00 Ужин в ресторане, дегустация «даров моря».

4 день

Териберка

До 09:00 завтрак по системе «шведский стол» в ресторане гостиницы.

09:00 – 19:00 Отправляемся на край земли — в заснеженную Териберку, где бескрайняя тундра встречается с могуществом Северного Ледовитого океана.

Вас ждёт сад камней, кладбище кораблей, скелет кита, ледяной Берестиный водопад и Драконий пляж.

Вы увидите самый северный ветропарк России, корабль, выброшенный штормом, и сможете покачаться на самых высоких качелях Заполярья.

Главное приключение — выход к акватории океана, где при благоприятных условиях мы сможем наблюдать китов и тюленей в их естественной среде обитания!

В завершение — согревающий обед с местной треской.

Обратите внимание! Из-за суровой арктической погоды (метель, шторм) экскурсия может быть перенесена для вашей безопасности. Выход в море зависит от ледовой обстановки и погодных условий. О любых изменениях сообщим заранее.

К 19:00 возвращение в Мурманск. Трансфер в место размещения.

5 день

Знакомство с Мурманском. Завершение программы

До 10:00 завтрак, освобождение номеров.

10:00 – 12:30 Когда солнце на несколько недель уходит за горизонт, Мурманск преображается. Это не просто город без дневного света — это место, где жизнь бьет ключом под искрящимся северным сиянием и мерцанием огней.

Мурманск — крупнейший город за Полярным кругом, и благодаря этому факту имеет много чего «самого северного»: самый северный административный центр России, здесь самый северный троллейбус, самое северное колесо обозрение, самый северный «Макдональдс» (ныне «Вкусно — и точка»), и, конечно, самым северным незамерзающим портом в мире!

Главный памятник и, как говорят местные, защитник города – это памятник Защитникам Советского Заполярья, ласково – Алёша. Он находится на сопке Зеленый мыс – самой высокой точке над Кольским заливом, куда вы обязательно прогуляетесь в сопровождении экскурсовода.

Еще одна визитная карточка Мурманска и, пожалуй, самый узнаваемый объект города – это атомный ледокол «Ленин», который стоит в морском порту Мурманска.

Также вы увидите памятник Ждущей – это образ женщины, которая встречает своего моряка, и мемориал «Морякам, погибшим в мирное время».

В наш сити-тур входит поездка в отдаленный район Мурманска – Абрам-мыс, который расположен на другой стороне Кольского залива.

Мы проедем через Кольский мост – самый длинный мост за Полярным кругом!

Вы увидите мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, а еще с Абрам-мыса открывается один из лучших видов на столицу Заполярья.

13:00 – 14:00 Обед в ресторане города.

Завершение программы.

Отъезд после 19:00 (поезд 015А). Рекомендуем приобретать билеты на время после 19:00 на случай, если экскурсия в Териберку будет перенесена из-за непогоды на последний день тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание в номерах категории стандарт в отеле г. Кировска (2 ночи) и в номерах категории «комфорт» в отеле г. Мурманска (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека:

  • двухместное размещение в номере — 143 990 руб. /чел.;
  • одноместное размещение в номере — 184 900 руб. /чел.

Скидка детям до 16 лет – 3 000 руб. Предоставляется при наличии копии свидетельства о рождении.

Варианты проживания

Тирвас

2 ночи

«Тирвас» находится в 5 км от центра Кировска, рядом с ботаническим садом-институтом.

Номерной фонд представлен 120 номерами, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате соблюдается порядок. Номера оснащены удобными спальными местами, рабочим пространством, телевизором с кабельными каналами. В индивидуальной ванной установлена душевая кабина.

По утрам в отеле подают вкусные и сытные завтраки. Также можно посетить фитобар или ресторан и заказать там блюда по меню.

Северная

2 ночи

Гостиница «Северная» находится в самом центре Кировска Мурманской области. На территории есть салон красоты и тренажерный зал. Развитая инфраструктура и остановки поблизости позволяют быстро и легко добраться в нужное место.

Для проживания предоставляются классические номера в спокойной цветовой гамме. Здесь есть вся необходимая мебель и техника для отдыха или работы.

По утрам сервируется завтрак по типу «шведский стол». В ресторане представлен широкий ассортимент блюд и напитков из меню.

Экспедиция

2 ночи

Современный парк-отель «Экспедиция» расположился в Мурманске. К услугам гостей бесплатная парковка, высокоскоростной интернет на всей территории, а также камера хранения багажа. Стойка регистрации работает круглосуточно.

К размещению подготовлены номера разного уровня вместимости и комфорта. Все они выполнены в едином стиле, спокойных цветах.

В каждом оборудована необходимая мебель, современная техника и удобные спальные места. Уборка номеров производится регулярно, в соответствии с графиком.

Недалеко от парк-отеля находится горнолыжная трасса и подъемники. Также множество кафе и магазинов первой необходимости.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле г. Кировска (2 ночи) и в отеле в г. Мурманске (2 ночи)
  • Питание, указанное в программе (4 завтрака, 5 обедов, 2 ужина)
  • Аренда транспорта и все трансферы по программе
  • Услуги гида-экскурсовода по маршруту
  • Обзорная экскурсия по городу Кировск
  • Экскурсия в музейном центре «Апатит»
  • Экскурсия с выездом «Охота на северное сияние»
  • Снегоходный тур
  • Посещение снежной деревни
  • Экскурсия в деревню «Огни Имандры» с катанием на хаски
  • Обзорная экскурсия по городу Мурманску
  • Экскурсия в Териберку
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Мурманская область, Апатиты, Трудовая улица, 1
Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки на тур?

Скидка детям до 16 лет – 3 000 руб. Предоставляется при наличии копии свидетельства о рождении.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по возрасту или состоянию здоровья?

Минимальный возраст для участия в туре — 7 лет.

Тур подойдёт пожилым людям в том числе, всё строго исходя из индивидуальных особенностей человека, его физических данных и самочувствия. Нужно принимать во внимание, что это север и погодные условия соответствующие.

Мы точно увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, зависящее от погодных условий. Гарантировать его появление в конкретную ночь невозможно. Поэтому наша «охота» рассчитана на несколько попыток.

Если в запланированный день сияние не проявится, мы повторим выезд на следующий день (или в течение всего тура) абсолютно бесплатно.

Место выезда будет выбираться гидом исходя из актуального прогноза.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

В 4 день тура из-за суровой арктической погоды (метель, шторм) экскурсия может быть перенесена для вашей безопасности.

Выход в море зависит от ледовой обстановки и погодных условий.

О любых изменениях сообщим заранее.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
Глеб
12 окт 2025
Я искал тур где все продумали за меня, да бы не ломать голову, как добраться в то или иное место, и все получилось как нельзя лучше.
Я искал тур где все продумали за меня, да бы не ломать голову, как добраться в то или иное место, и все получилось как нельзя лучше.Я искал тур где все продумали за меня, да бы не ломать голову, как добраться в то или иное место, и все получилось как нельзя лучше.
В
Васильева
27 авг 2025
Огромное спасибо всем и каждому в отдельности. В первую очередь Веронике
за четкость, понятность и организованность. Отель "Изба" - уютное, очень красивое место. Экскурсии выше всяких похвал. На одном дыхании и
ощущении, что хочется слушать и узнавать ещё, прошло время с Татьяной на экскурсии по скитам. Поездка по "Долгой губе" с дегустацией мидий от Михаила очень впечатлили. Конечно, авторская экскурсия по каналам в исполнении Павла добавила ещё массу позитивных впечатлений. И, конечно, прогулка и знакомство с Соловецким монастырем в самый первый день от Марии задали тон на все последующие дни. Спасибо каждому в отдельности за профессионализм, любовь к собственной стране и Соловецкому Архипелагу. Эту любовь удалось и нам, туристам, передать так, что хочется вернуться.

Огромное спасибо всем и каждому в отдельности. В первую очередь ВероникеОгромное спасибо всем и каждому в отдельности. В первую очередь ВероникеОгромное спасибо всем и каждому в отдельности. В первую очередь Веронике
А
Антон
25 авг 2025
Все прошло отлично. Номера чистые, еда вкусная, многие мелочи учтены. Спасибо всей команде тура!

