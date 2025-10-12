Это путешествие для тех, кто хочет не просто отдохнуть, а перезагрузиться,
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Кировску. «Охота» на северное сияние
08:24 Встреча на ж/д вокзале г. Апатиты (прибытие из Москвы и Санкт-Петербурга поездом 012А).
Переезд в г. Кировск.
09:00 – 13:00 Обзорная экскурсия по Кировску. Откройте для себя Кировск — город у подножия величественных Хибин, где жизнь бурлит вопреки полярной ночи и суровому климату.
Мы покажем вам его панорамные виды, а затем вы совершите путешествие вглубь земли, не спускаясь в шахту, в одном из самых высокотехнологичных музеев России — центре «Апатит».
13:00 – 14:00 Обед в ресторане города.
14:00 Размещение в гостинице г. Кировска в номерах категории стандарт.
Отдых.
21:00 – 00:00 «Охота» на северное сияние. Забудьте всё, что вы знали о небе. Северное сияние — это живая картина, написанная самим космосом.
Мы отправляемся в настоящую ночную экспедицию по самым живописным и темным уголкам Кольского полуострова, подальше от городских огней.
Мы будем «охотиться» за самым ярким свечением, читая карты прогнозов и находя идеальный ракурс. А чтобы это волшебство навсегда осталось с вами, с нами будет профессиональный фотограф.
Северное сияние — это природное явление, зависящее от погодных условий. Гарантировать его появление в конкретную ночь невозможно. Поэтому наша «охота» рассчитана на несколько попыток. Если в запланированный день сияние не проявится, мы повторим выезд на следующий день (или в течение всего тура) абсолютно бесплатно.
Место выезда будет выбираться гидом исходя из актуального прогноза.
Снегоходный тур. Панорамный ресторан на вершине горы
До 12:00 завтрак по системе «шведский стол» в ресторане гостиницы.
12:00 – 16:30 Снегоходный тур «Вояж к сердцу Хибин». Откройте для себя суровую и величественную красоту Кольского полуострова в самом ярком зимнем приключении.
Этот тур создан для тех, кто хочет не просто увидеть, а прочувствовать Север.
Мы проложим маршрут по замёрзшим рекам и заснеженным долинам, через перевалы, хранящие тысячелетнюю тишину.
Вы сможете заглянуть в «сердце» Хибинских гор и увидите панорамы, доступные лишь немногим смельчакам.
В программе — остановки для съемки фантастических пейзажей, привал на гостеприимной базе спасателей в окружении пушистых хаски, обед и обратная дорога, которая откроется для вас совсем с другой стороны.
К 16:30 Возвращение в Кировск.
Отдых.
18:00 – 20:00 Мы отправимся на ужин в одно из самых живописных мест – панорамный горный ресторан на вершине горы Айкуайвенчорр.
Насладитесь вкусом Севера — блюдами из свежайшей дичи, рыбы и арктических ягод, поданными на высоте более 800 метров над уровнем моря.
Снежная деревня «. Деревня» Огни Имандры
До 10:00 Завтрак, освобождение номеров. Вещи загружаем в автобус.
10:15 — 11:15 Посещение снежной деревни.
Каждую зиму в Кировске рождается новая «Снежная деревня». Это целый мир под снежным куполом: лабиринты залов, уникальные ледяные скульптуры и неповторимая атмосфера.
Мы прогуляемся по сияющим ледяным коридорам, увидим огромные залы, где каждый узор и скульптура вырезаны вручную.
12:00 – 15:00 Отправьтесь в путешествие в самое сердце саамской культуры — в гостеприимную деревню «Огни Имандры».
Вас встретят как дорогого гостя, познакомят с бытом и вековыми традициями коренных жителей Кольского полуострова.
Вы сможете пообщаться с главными символами Севера — дружелюбными северными оленями, покормить их и сделать уникальные кадры. А энергичная и дружная команда ездовых хаски подарит вам незабываемые эмоции от катания на собачьей упряжке по снежным просторам!
В конце увлекательного путешествия вас ждет вкусный и сытный обед, приготовленный по традиционным рецептам.
К 17:00 Прибытие в Мурманск.
Размещение в гостинице.
18:30 – 20:00 Ужин в ресторане, дегустация «даров моря».
Териберка
До 09:00 завтрак по системе «шведский стол» в ресторане гостиницы.
09:00 – 19:00 Отправляемся на край земли — в заснеженную Териберку, где бескрайняя тундра встречается с могуществом Северного Ледовитого океана.
Вас ждёт сад камней, кладбище кораблей, скелет кита, ледяной Берестиный водопад и Драконий пляж.
Вы увидите самый северный ветропарк России, корабль, выброшенный штормом, и сможете покачаться на самых высоких качелях Заполярья.
Главное приключение — выход к акватории океана, где при благоприятных условиях мы сможем наблюдать китов и тюленей в их естественной среде обитания!
В завершение — согревающий обед с местной треской.
Обратите внимание! Из-за суровой арктической погоды (метель, шторм) экскурсия может быть перенесена для вашей безопасности. Выход в море зависит от ледовой обстановки и погодных условий. О любых изменениях сообщим заранее.
К 19:00 возвращение в Мурманск. Трансфер в место размещения.
Знакомство с Мурманском. Завершение программы
До 10:00 завтрак, освобождение номеров.
10:00 – 12:30 Когда солнце на несколько недель уходит за горизонт, Мурманск преображается. Это не просто город без дневного света — это место, где жизнь бьет ключом под искрящимся северным сиянием и мерцанием огней.
Мурманск — крупнейший город за Полярным кругом, и благодаря этому факту имеет много чего «самого северного»: самый северный административный центр России, здесь самый северный троллейбус, самое северное колесо обозрение, самый северный «Макдональдс» (ныне «Вкусно — и точка»), и, конечно, самым северным незамерзающим портом в мире!
Главный памятник и, как говорят местные, защитник города – это памятник Защитникам Советского Заполярья, ласково – Алёша. Он находится на сопке Зеленый мыс – самой высокой точке над Кольским заливом, куда вы обязательно прогуляетесь в сопровождении экскурсовода.
Еще одна визитная карточка Мурманска и, пожалуй, самый узнаваемый объект города – это атомный ледокол «Ленин», который стоит в морском порту Мурманска.
Также вы увидите памятник Ждущей – это образ женщины, которая встречает своего моряка, и мемориал «Морякам, погибшим в мирное время».
В наш сити-тур входит поездка в отдаленный район Мурманска – Абрам-мыс, который расположен на другой стороне Кольского залива.
Мы проедем через Кольский мост – самый длинный мост за Полярным кругом!
Вы увидите мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, а еще с Абрам-мыса открывается один из лучших видов на столицу Заполярья.
13:00 – 14:00 Обед в ресторане города.
Завершение программы.
Отъезд после 19:00 (поезд 015А). Рекомендуем приобретать билеты на время после 19:00 на случай, если экскурсия в Териберку будет перенесена из-за непогоды на последний день тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в номерах категории стандарт в отеле г. Кировска (2 ночи) и в номерах категории «комфорт» в отеле г. Мурманска (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека:
- двухместное размещение в номере — 143 990 руб. /чел.;
- одноместное размещение в номере — 184 900 руб. /чел.
Скидка детям до 16 лет – 3 000 руб. Предоставляется при наличии копии свидетельства о рождении.
Варианты проживания
Тирвас
«Тирвас» находится в 5 км от центра Кировска, рядом с ботаническим садом-институтом.
Номерной фонд представлен 120 номерами, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате соблюдается порядок. Номера оснащены удобными спальными местами, рабочим пространством, телевизором с кабельными каналами. В индивидуальной ванной установлена душевая кабина.
По утрам в отеле подают вкусные и сытные завтраки. Также можно посетить фитобар или ресторан и заказать там блюда по меню.
Северная
Гостиница «Северная» находится в самом центре Кировска Мурманской области. На территории есть салон красоты и тренажерный зал. Развитая инфраструктура и остановки поблизости позволяют быстро и легко добраться в нужное место.
Для проживания предоставляются классические номера в спокойной цветовой гамме. Здесь есть вся необходимая мебель и техника для отдыха или работы.
По утрам сервируется завтрак по типу «шведский стол». В ресторане представлен широкий ассортимент блюд и напитков из меню.
Экспедиция
Современный парк-отель «Экспедиция» расположился в Мурманске. К услугам гостей бесплатная парковка, высокоскоростной интернет на всей территории, а также камера хранения багажа. Стойка регистрации работает круглосуточно.
К размещению подготовлены номера разного уровня вместимости и комфорта. Все они выполнены в едином стиле, спокойных цветах.
В каждом оборудована необходимая мебель, современная техника и удобные спальные места. Уборка номеров производится регулярно, в соответствии с графиком.
Недалеко от парк-отеля находится горнолыжная трасса и подъемники. Также множество кафе и магазинов первой необходимости.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле г. Кировска (2 ночи) и в отеле в г. Мурманске (2 ночи)
- Питание, указанное в программе (4 завтрака, 5 обедов, 2 ужина)
- Аренда транспорта и все трансферы по программе
- Услуги гида-экскурсовода по маршруту
- Обзорная экскурсия по городу Кировск
- Экскурсия в музейном центре «Апатит»
- Экскурсия с выездом «Охота на северное сияние»
- Снегоходный тур
- Посещение снежной деревни
- Экскурсия в деревню «Огни Имандры» с катанием на хаски
- Обзорная экскурсия по городу Мурманску
- Экскурсия в Териберку
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки на тур?
Скидка детям до 16 лет – 3 000 руб. Предоставляется при наличии копии свидетельства о рождении.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по возрасту или состоянию здоровья?
Минимальный возраст для участия в туре — 7 лет.
Тур подойдёт пожилым людям в том числе, всё строго исходя из индивидуальных особенностей человека, его физических данных и самочувствия. Нужно принимать во внимание, что это север и погодные условия соответствующие.
Мы точно увидим северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, зависящее от погодных условий. Гарантировать его появление в конкретную ночь невозможно. Поэтому наша «охота» рассчитана на несколько попыток.
Если в запланированный день сияние не проявится, мы повторим выезд на следующий день (или в течение всего тура) абсолютно бесплатно.
Место выезда будет выбираться гидом исходя из актуального прогноза.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
В 4 день тура из-за суровой арктической погоды (метель, шторм) экскурсия может быть перенесена для вашей безопасности.
Выход в море зависит от ледовой обстановки и погодных условий.
О любых изменениях сообщим заранее.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
