1 день

Обзорная экскурсия по Кировску. «Охота» на северное сияние

08:24 Встреча на ж/д вокзале г. Апатиты (прибытие из Москвы и Санкт-Петербурга поездом 012А).

Переезд в г. Кировск.

09:00 – 13:00 Обзорная экскурсия по Кировску. Откройте для себя Кировск — город у подножия величественных Хибин, где жизнь бурлит вопреки полярной ночи и суровому климату.

Мы покажем вам его панорамные виды, а затем вы совершите путешествие вглубь земли, не спускаясь в шахту, в одном из самых высокотехнологичных музеев России — центре «Апатит».

13:00 – 14:00 Обед в ресторане города.

14:00 Размещение в гостинице г. Кировска в номерах категории стандарт.

Отдых.

21:00 – 00:00 «Охота» на северное сияние. Забудьте всё, что вы знали о небе. Северное сияние — это живая картина, написанная самим космосом.

Мы отправляемся в настоящую ночную экспедицию по самым живописным и темным уголкам Кольского полуострова, подальше от городских огней.

Мы будем «охотиться» за самым ярким свечением, читая карты прогнозов и находя идеальный ракурс. А чтобы это волшебство навсегда осталось с вами, с нами будет профессиональный фотограф.

Северное сияние — это природное явление, зависящее от погодных условий. Гарантировать его появление в конкретную ночь невозможно. Поэтому наша «охота» рассчитана на несколько попыток. Если в запланированный день сияние не проявится, мы повторим выезд на следующий день (или в течение всего тура) абсолютно бесплатно.

Место выезда будет выбираться гидом исходя из актуального прогноза.

