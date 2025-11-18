1 день

Экскурсия по Мурманску или отправление в посёлок Дровяное. Отправление в резиденцию «Северное сияние»

Мы встречаемся с участниками в Мурманске и после отправимся на обед в один из местных ресторанов. Программа начинается в 10:00.

Если вы приезжаете группой в день тура, то вас встретят в аэропорту. Тех, кто приехал заранее, заберут из мест размещения.

После обеда мы можем отправиться на экскурсию по городу Мурманску, либо поедем в посёлок Дровяное, расположенный в окрестностях Мурманска.

Там мы сможем искупаться в водах Кольского залива (за дополнительную плату). Облачившись в специальные гидрокостюмы, которые обеспечат вам тепло и комфорт даже в холодных водах севера.

Айс-флоатинг – это прекрасный способ расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Это возможность ощутить единение с природой и получить заряд бодрости и энергии.

После купания пьем горячий чай и далее мы отправляемся в резиденцию «Северное сияние» — это уникальный купольный отель, расположен в 19 км от Мурманска, на склоне высотой 20 метров, откуда открывается изумительный вид на реку Тулома.

Здесь мы поужинаем и отдохнем перед увлекательным приключением.

Ночевать будем в глэмпингах.

Здесь вы сможете насладиться гармонией с природой и комфортным проживанием в окружении зелени и свежего воздуха.

Любителям попариться доступна баня за дополнительную плату.

