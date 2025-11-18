В этом туре вы получите возможность провести ночь
Программа тура по дням
Экскурсия по Мурманску или отправление в посёлок Дровяное. Отправление в резиденцию «Северное сияние»
Мы встречаемся с участниками в Мурманске и после отправимся на обед в один из местных ресторанов. Программа начинается в 10:00.
Если вы приезжаете группой в день тура, то вас встретят в аэропорту. Тех, кто приехал заранее, заберут из мест размещения.
После обеда мы можем отправиться на экскурсию по городу Мурманску, либо поедем в посёлок Дровяное, расположенный в окрестностях Мурманска.
Там мы сможем искупаться в водах Кольского залива (за дополнительную плату). Облачившись в специальные гидрокостюмы, которые обеспечат вам тепло и комфорт даже в холодных водах севера.
Айс-флоатинг – это прекрасный способ расслабиться и отвлечься от повседневных забот. Это возможность ощутить единение с природой и получить заряд бодрости и энергии.
После купания пьем горячий чай и далее мы отправляемся в резиденцию «Северное сияние» — это уникальный купольный отель, расположен в 19 км от Мурманска, на склоне высотой 20 метров, откуда открывается изумительный вид на реку Тулома.
Здесь мы поужинаем и отдохнем перед увлекательным приключением.
Ночевать будем в глэмпингах.
Здесь вы сможете насладиться гармонией с природой и комфортным проживанием в окружении зелени и свежего воздуха.
Любителям попариться доступна баня за дополнительную плату.
Озёра Ловозеро и Сейдозеро. Склоны ущелья горы Нинчурт
Утром мы позавтракаем в резиденции «Северное сияние» и отправимся в поселок Ловозеро (150 км).
Здесь мы пересядем на катер и отправимся по озеру Ловозеро до священного озера саамов — Сейдозера. Здесь нам предстоит пешая прогулка на вершину загадочной горы Нинчурт. Ее высота 786 метров.
С горы открываются головокружительные виды на окрестные природные ландшафты.
Склоны ущелья горы Нинчурт словно сложены из блоков правильной прямоугольной формы.
Многим кажется, что такие формы природа не могла сотворить самостоятельно, и, видимо, поэтому Ловозерские тундры окутаны таким количеством мистических легенд. Однако камни эти — природного происхождения, и мы вдоволь насладимся их формами и видами с вершины.
После восхождения мы устроим пикник и пообедаем на берегу озера.
Далее мы возвращаемся на катере в поселок Ловозеро, где нас будут ждать машины, и отправимся в город Кировск, расположенный в Хибинских горах.
Заселимся в гостиницу «Тирвас» и поужинаем здесь же.
Прогулка на окраину Кировска. Музей камня
Сегодня вас ждет прогулка на окраину Кировска, где среди горных склонов вы отыщете в ущелье живописные озера с бирюзовой водой.
Треккинг начнется сразу после завтрака и завершится пикником на берегу.
Вы пройдете смешанным лесом и через заросли брусники и черники, подниметесь по склону горы Айкуайвенчорр, откуда открывается панорамный вид на Кировск.
Дойдя до ущелья, вы увидите заброшенную штольню, а затем цепь озер, возле самого большого из которых остановитесь на обед.
Отдохнув на берегу, вы подниметесь на плато и увидите озера сверху, а затем вернетесь в город по тропе.
Во второй половине дня мы можем посетить музей камня в городе Кировске.
Вечером нас ждет ужин, а затем мы обсудим планы на следующий день.
База отдыха «Огни Имандры» и каякинг по озеру Имандра
После завтрака мы отправимся на экскурсию в парк «Огни Имандры».
Изюминкой базы является «Этническая деревня народов крайнего севера».
В рамках экскурсионной программы вы можете познакомиться с жизнью и традиционным бытом саамов.
На базе отдыха «Огни Имандры» находится самый большой чум в России, который был официально зарегистрирован в Книге рекордов России.
Здесь же мы пообедаем, а затем отправимся на каякинг по озеру Имандра.
Инструкторы проведут инструктаж, выдадут и подгонят снаряжение и усадят нас в морские каяки. На них мы и поплывем по бескрайнему озеру с видом на Хибинские горы!
Вечером мы вернёмся в гостиницу «Тирвас», где нас будет ждать ужин.
Гора Тахтарвумчорр. Перевал Географов
После завтрака мы отправимся в поход и поднимемся на гору Тахтарвумчорр, которая относится к 1Б категории сложности.
В пути мы сделаем перерыв на обед.
Движение осуществляется организованной группой с постоянной сменой лидера.
Примерно к 11:30 выходим на перевал Географов. Надеваем страховочные системы и кошки. В зависимости от гидрометеоусловий, по указанию инструктора-проводника, связываемся веревкой.
Уходим с перевала по северо-западному склону на широкий гребень крутизной 30 градусов. Двигаемся до вертикальной пятиметровой стенки крутизной 60–70 градусов.
Это первый ключевой участок нашего маршрута. Преодолев его, выходим на плато хребта Тахтарвумчорр. По необходимости делаем небольшой привал. Любуемся видами, фотографируемся.
Далее пересекаем плато и выходим к перемычке, отделяющей нас от Откола. Это второй ключевой участок нашего маршрута.
Он представляет собой острый снежный (ледовый) гребень, круто обрывающийся по обе стороны снежно-ледовыми кулуарами крутизной 55–60 градусов и глубиной несколько сотен метров. Невероятное зрелище.
Этот участок мы преодолеваем по организованным перилам с дополнительной страховкой.
Далее мы оказываемся на вершине «Откола» хребта Тахтарвумчорр.
Ориентировочно в 15:00 начало движения назад. Спуск осуществляем по пути подъема.
Примерно в 17:00 спускаемся с маршрута.
Вечером мы вернёмся в гостиницу «Тирвас» и там поужинаем.
Перевал Кукисвумчорр. Водопад «Красивый». Треккинг к озеру Академическому и на пик Марченко
После завтрака мы отправимся на специально подготовленных авто до базы МЧС Куэльпорр через перевал Кукисвумчорр, где посетим водопад «Красивый», а затем отправимся в треккинг к озеру Академическому и на пик Марченко.
Преодолев несложный перевал, нас ждет грандиозное плато, с которого открываются непередаваемые виды окрестных гор и даже соседних Ловозерских тундр.
Глубина этого зрелища завораживает, но впереди нас ждет наша цель.
Неспеша по старой горной дороге незаметно подойдем к цирку, с которого и откроется озеро Академическое. Здесь мы устроим небольшой пикник.
Обойдя по цирку и полюбовавшись величием и незабываемой синевой озерной глади, пойдем на пик Марченко, расположенный неподалеку, а затем вернемся обратно на базу КСС, откуда нас заберет машина.
Вернувшись в гостиницу «Тирвас», мы поужинаем там.
Завершение программы
Сегодня после завтрака наше путешествие завершится, и мы отправимся в Мурманск.
Прибытие в Мурманск ориентировочно в 16:00.
Возможен вылет из аэропорта Хибины.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном отеле и гостинице.
Стоимость тура на 1 человека — 105 125 руб. /чел.
Варианты проживания
Купольный отель «Северное сияние»
Резиденция «Северное сияние» — это уникальный купольный отель, который расположен в 19 км от Мурманска, на склоне высотой 20 метров, откуда открывается изумительный вид на реку Тулома. Ночевать будете в глэмпингах.
Здесь вы сможете насладиться гармонией с природой и комфортным проживанием в окружении зелени и свежего воздуха.
Любителям попариться доступна баня за доп. оплату.
На территории отеля работает ресторан, где есть возможность насладиться изысканными блюдами традиционной арктической кухни.
Расстояние до ближайшего аэропорта Мурманск составляет 4,6 км, до ж/д вокзала — 24,2 км.
Гостиница «Тирвас»
«Тирвас» находится в 5 км от центра Кировска, рядом с ботаническим садом-институтом.
Организовано несколько дополнительных услуг: солярий, турецкая баня, фитнес-центр, бильярдный зал, крытый плавательный бассейн и сауна. Везде действует бесплатный доступ к Wi-Fi.
Номерной фонд представлен 120 номерами, которые разделены на несколько категорий. В каждой комнате соблюдается порядок. Номера оснащены удобными спальными местами, рабочим пространством, телевизором с кабельными каналами. В индивидуальной ванной установлена душевая кабина.
По утрам в отеле подают вкусные и сытные завтраки. Также можно посетить фитобар или ресторан и заказать там блюда по меню.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание
- Входные билеты по программе
- Гиды-экскурсоводы и инструкторы-проводники по программе
- Питание, указанное в программе (трехразовое, за исключением завтрака и обеда в 1 день тура, обеда в последний день тура)
- Снаряжение общественное
- Туристический налог
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание, которое не входит в стоимость тура
- Айсфлоатинг в 1 день тура - 5000 руб. /чел
- Багги по Хибинам (озеро Сердцевидное):1 человек в багги - 8 000 руб. /чел. 2 человека в багги - 6 000 руб. /чел
- 1 человек в багги - 8 000 руб. /чел
- 2 человека в багги - 6 000 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.