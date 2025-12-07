1 день

Кировск, привет! Встреча и знакомство

Накануне вечером садимся на поезд на Ладожском вокзале, чтобы уже на следующий день (сегодня) около 6 вечера оказаться здесь — в Апатитах!

Прямо с поезда нас встречает водитель, и мы едем в Кировск. До места проживания ехать минут 40 (в разные даты предлагаются разные условия размещения).

Расселяемся, общаемся, ужинаем. Завтра нас ждет большой день каталки! И, безусловно, отличный вариант встретить Новый год!

Переезд Апатиты — Кировск 20 км.

Расселение по квартирам.

Горы возле дома.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160