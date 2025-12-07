Это идеальный момент, чтобы
Программа тура по дням
Кировск, привет! Встреча и знакомство
Накануне вечером садимся на поезд на Ладожском вокзале, чтобы уже на следующий день (сегодня) около 6 вечера оказаться здесь — в Апатитах!
Прямо с поезда нас встречает водитель, и мы едем в Кировск. До места проживания ехать минут 40 (в разные даты предлагаются разные условия размещения).
Расселяемся, общаемся, ужинаем. Завтра нас ждет большой день каталки! И, безусловно, отличный вариант встретить Новый год!
- Переезд Апатиты — Кировск 20 км.
- Расселение по квартирам.
- Горы возле дома.
Обкатываем Северный склон и отмечаем праздник
Утром вспоминаем правила безопасности в горах, собираемся, разминаемся и выходим в том, в чем собираемся катать, ведь идти до ближайшего курорта около 5-15 минут (в зависимости от места размещения), в лыжных ботах — подольше.
На месте сразу же берем ски-пассы на несколько дней и делимся на мини-группки по уровню и интересам.
На Северном склоне есть детский склон, синие и красные трассы — идеально, чтобы понять, кто и как катает.
Весь день мы на склоне, а вечерком отогреваемся в тёплом кафе-баре, общаемся и играем.
В одни из дат выездов на этот вечер приходится празднование Нового года или Рождества, так что или идем в бар, или отмечаем дома в уютной компании. Устроим себе праздник по душе! И получим небольшие подарочки;)
- До курорта Бигвуд 5-7 минут пешком.
- Делимся на группки по уровню катания.
- Катаемся с утра до вечера.
Нас ждут южные склоны БигВуда
Сегодня мчим кататься на Южный склон. Или на трансфере, или через верх с Северного склона. Единственное, спуск через верх — это чёрные и красный трассы, поэтому смотрим по уровню группы и решаем, как в итоге туда доберемся.
Южный склон имеет 2 очереди подъёмников, ски‑пасс там один и тот же. Много синих и чёрных трасс, интересные целинные склоны и кулуары.
Пообедаем в кафешке на склоне.
Вечером отдохнём дома — устроим просмотр кино или турнир по настольным играм. Ну а если закончим каталку пораньше, то можем прогуляться в геологический музей и узнать, чем же так знамениты Хибины.
- Переезд на ту сторону горы.
- Здесь много синих трасс.
- Ски-сервис, кафе, раздевалки.
Ловим мурашки на Кукисвумчорр (25 км) и гуляем по Снежной деревне
День поездки на другой хардовый курорт. Здесь преимущественно красные и чёрные трассы, но есть и парочка синих.
Сами склоны достаточно дикие, с кулуарами, и на некоторых даже есть небольшой лесок.
Можно здесь кататься как весь день, так и полдня. В этих местах очень колоритный бар, рядом находится Снежная деревня, которую удобно посетить именно сегодня при желании, а также бассейн с панорамными окнами на горы.
Если все в один день не успеем, не страшно — сюда всегда можно будет вернуться!
- Переезд до курорта Кукисвумчорр 8 км.
- Возможность шведского стола.
- Бассейн с панорамными окнами 2-3 часа.
- На Снежную деревню закладывайте 1,5-2 часа.
Продолжаем катать или идём отдыхать
Сегодня кто катает, а кто отдыхает.
Неугомонные докатывают на тех трассах Южного и Северного склонов, где ещё не успели прокатиться. Отдыхающие посещают как раз те места, куда не было ни времени и ни сил, чтобы дойти. К тому же рядом с нами располагается парк для прогулок на беговых лыжах.
Для выезда с 30.12.2025: вечером отпариваем свои уставшие мышцы и косточки в баньке. Тут можно выбирать: сауна с бассейном или русская банька с сугробами!
- Можно погулять на беговых лыжах или снегоступах.
- Можно покататься на снегоходах.
- Можно посетить музей или таинственный лес.
Катаемся в свое удовольствие
Завершающий день каталки. Добавить ещё немного хардкора и съездить на дальний курорт?! Или продолжить оттачивать своим умения на ближайших склонах?!
Также можно посетить Таинственный лес возле южного склона Бигвуда — решать вам!
- Рядом с нами Северный склон.
- Достаточно близко и Южный склон.
- Катаемся там, где ещё не успели.
- Завершающий совместный вечер.
Сборы, каталка и отправление домой
Заключительный день в Хибинах. В обед уезжаем на поезд. Главное не забыть запастись едой, ведь ехать почти сутки.
Домой мы приедем уже на следующий день, наполненные хорошими воспоминаниями и яркими впечатлениями о наших заполярных новогодних каникулах!
- Выезд из квартир до 12:00, но можно будет задержаться
- Трансфер в обед или вечером, по договоренности
- Можно успеть покататься.
- Только лучшие воспоминания.
Проживание
Обратите внимание! Стоимость для заезда 30.12-05.01 составляет 63 900 ₽.
В разные даты выезда мы будем проживать в разных вариантах апартаментов.
1. На выезде в новогоднюю ночь (с 30 декабря по 5 января) мы живем в частном доме, в 15 минутах ходьбы от склонов крупнейшего горнолыжного курорта «БигВуд».
2. На выезде в новогодние даты (с 2 по 8 января) мы проживаем в большой трехкомнатной квартире, оборудованной под хостел. До горнолыжного курорта Кировска «БигВуд» идти не более 5 минут.
Определяйтесь с форматом проживания и датами и записывайтесь на выезды. Все подробности можно уточнять у консультантов.
Варианты проживания
Квартира возле курорта «БигВуд»
Квартира трехкомнатная. Заселение по 2-4-6 человек в комнату. Квартира вмещает 12 человек (заселяем 10 участников). Напоминает хостел для своих, в квартире есть 2 санузла, что очень удобно и не создает очередей, общая большая кухня для сборов.
При заселении всем предоставляется постельное бельё.
Частный дом возле курорта «БигВуд»
Дом с 4 апартаментами, в каждом по 2 комнаты и кухне. Размещение по 2 человека в комнате, иногда по 1 человеку (если размещаться в общей зоне апартаментов, за такое размещение мы предоставляем скидку в размере 2000 рублей).
Условия размещения очень комфортные. Полы с подогревом. Есть посудомойка, микроволновка, стиральная машина, телевизор со smart-tv в каждых апартаментах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер от ж/д вокзала в Апатитах до Кировска и обратно
- Проживание в апартаментах (6 ночей)
- Вкусные завтраки (готовую еду привозят)
- Готовые ужины (только на выезд в новогоднюю ночь)
- Обеспечение групповым снаряжением (рациями, аптечкой, ремнабором)
- Весь трансфер на маршруте (между горнолыжными курортами)
- Сауна/русская баня в середине маршрута (только на выезд в новогоднюю ночь)
- Консультация по билетам и снаряжению
- Предоставление полезной информации по выезду
- Сопровождение на склонах и решение организационных вопросов
- Подарочки на Новый год от турклуба
Что не входит в цену
- Билеты на поезд (порядка 5-6 тыс. руб. на поезде в одну сторону)
- Ски-пассы (около 10 тыс. руб. при ежедневном катании целыми днями)
- Посещение Снежной деревни или Сказочного леса
- Обеды/перекусы на склоне и ужины (на выезд 2-8 января)
- Прокат комплекта горных лыж или сноуборда (подскажем, где взять подешевле)
- Обучение катанию на склонах, услуги инструкторов
- Карманные расходы: бары, кафе, клубы, в том числе и на новогоднюю ночь
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Поехать можно с чемоданом или спортивной сумкой. Комплект горных лыж или сноуборд можно взять как в городе проживания (обычно это выходит дешевле), так и на месте (на курорте или в прокатах Кировска, но выбор не всегда большой). В прокат также есть горнолыжная одежда: начиная от шлема и маски и заканчивая курткой, штанами и перчатками.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- горнолыжная маска/очки;
- комплект горных лыж/ сноуборда;
- комплект защиты.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шарф;
- шапка теплая;
- балаклава;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь;
- тапочки;
- удобные штаны.
Личные вещи:
- паспорт;
- страховка;
- деньги;
- термос;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное.
Рекомендуем добавить:
- хоба (сидушка туристическая);
- фотоаппарат;
- набор посуды (КЛМН);
- пуховый жилет;
- платье.
Как будет организовано питание?
В стоимость выезда в даты с 30 декабря по 5 января включены завтраки и ужины.
В стоимость выезда в даты со 2 по 8 января включены только завтраки.
Обеды не включаем, так как мы их часто пропускаем или идем в кафе на склоне. Еду нам привозят из кафе в запаянных контейнерах по приемам пищи.
Что подготовить по снаряжению на выезд?
- Горнолыжная куртка и штаны.
- Зимние ботинки (лучше 2 пары — на смену).
- Термобелье (лучше 2 комплекта: тонкое и толстое).
- Флисовая кофта/шерстяной свитер.
- Одежда для дома.
- Тапочки/шлепки (в душ и по дому).
- Банные принадлежности и плавательный костюм.
- Личная аптечка с таблетками от хронических заболеваний, аллергий, но будет и групповая аптека.
- Шапка, перчатки (2 пары).
- Маска/очки для катания.
- Горные лыжи и ботинки/ сноуборд и ботинки (можем помочь с прокатом).
- Паспорт, деньги, страховка (можно взять ОМС, а лучше сделать страховку для занятий активными видами спорта и от НС).
- Фотоаппарат — по желанию.
- Настольные игры на вечер — по желанию и напишите, если берете.
- Одежда в клуб/бар.
- Защита: обязательно шлем!!!
Всем (новичкам в особенности) рекомендуем защиту на колени, локти, запястья, копчик.
Берите термос и контейнеры для бутербродов.
Внимание! Мы едем за полярный круг,т. е. погодка может быть прям нормально минусовая. Просьба внимательно продумать набор одежды.
Рекомендую взять балаклаву/баффы, термогрелки, нормальную непродуваемую шапку.
Проследите, чтобы на куртке рукава, низ куртки и горловина могли затягиваться и ветер туда не прогуливался (!).
Где лучше всего брать в прокат снаряжение?
Самый бюджетный и проверенный вариант — это брать в Питере или Москве (где конкретно, мы подскажем). С учетом дней переезда на поезде все равно выйдет дешевле, чем брать прокат в Апатитах/Кировске (тоже где подскажем).
Решайте сами, какой прокат вам больше подходит: или побольше заплатить, но не везти, или сэкономить и привезти все снаряжение с собой! Мы вас поддержим в любом случае.
Для проката онлайн надо знать свой размер ноги, свой вес и свой рост.
Как обеспечивается безопасность на выезде?
1. Все делятся на мини-группы (2-3 человека) по уровню катания и интересам, у каждой мини-группы есть рация для связи с инструкторами (то есть старшими группы) и друг другом.
2. Мы везем групповую аптечку, которая всегда с вами на склоне в рюкзаке инструктора/старшего группы.
3. На территории Мурманской области действует ОМС (берите с собой), все мед. услуги предоставляются бесплатно! Можно также сделать отдельную страховку себе от несчастных случаев и для занятий активными видами спорта.
4. Накануне инструкторы узнают сводки по погоде, обсуждается план на будущий день с группой на вечернем брифинге.
5. Катаемся на подготовленных склонах, а фрирайд и бэккантри — это зона вашей личной ответственности за вашу жизнь и здоровье! Мы не рекомендуем без знания местности, особенностей рельефа, лавинной опасности куда‑либо так ехать!
Самый доступный вариант — это оплатить день катания с местным фрирайд-гидом, контакты предоставим.
6. Мы делаем всё возможное для вашей безопасной и комфортной поездки. Наша команда с радостью проконсультирует по подбору снаряжения, подробно разберет правила поведения на склоне и предоставит всю необходимую информацию о курорте. Наша цель — помочь вам избежать любых непредвиденных ситуаций.
Обращаем ваше внимание, что ответственность за вашу личную безопасность во время катания и, особенно, за пределами курорта лежит на вас. В первый день поездки мы проведем инструктаж по технике безопасности и подпишем соответствующий документ, подтверждающий принятие данных условий.
Какая ожидается погода?
В январе в Хибинах возможны сильные перепады температур, метели и бураны. В ясную погоду могут быть сильные морозы.
В декабре, в январе в Кировске обычно:
- днём: около −20 °C
- ночью: -25 °C
Но природа любит сюрпризы! Может быть теплое солнце, холодный ветер, дождь, снег — это непредсказуемо, и нужно быть готовыми. Ветер в горах может усиливать ощущение холода, поэтому важно одеваться правильно — многослойно, с тёплой и непромокаемой обувью, перчатками, балаклавой или маской и обязательно горнолыжными очками.
Главное правило: «Нет плохой погоды — есть неподходящая экипировка».
Что взять обязательно?
- Головной убор: шапка/бафф (лучше 2 баффа, чтобы можно было закрыть лицо и дополнительно утеплить голову).
- Перчатки, варежки.
- Купальные принадлежности (для сауны).
- Удобная одежда и обувь для дома.
Важно знать
- Выезд состоится при любой безопасной погоде.
- Отмена возможна только при угрозе жизни (шторм, ураган) — такое бывает крайне редко.
- Мы всегда на связи с МЧС и следим за прогнозами.
Наш совет
Соберитесь по списку снаряжения и доверьтесь природе. Любая погода дарит уникальные впечатления!
P.S. В любых условиях вас будет сопровождать опытный инструктор, который знает, как сделать любой выезд комфортным.
Будут ли связь и интернет?
Да, можно продолжать пользоваться своей сим-картой. Сотовая связь и мобильный интернет должны быть доступны (если не будут их глушить). Также группа будет обеспечена рациями.
1. На выезде в новогоднюю ночь (с 30 дек. по 5 янв.) мы живем в частном доме — там будет доступен wi-fi.
2. На выезде в новогодние даты (с 2 янв. по 8 янв.) мы проживаем в большой трехкомнатной квартире, оборудованной под хостел — там wi-fi нет, но есть кафе с интернетом в пешей доступности.