Горнолыжный тур в Хибины. Новогодние каникулы

Горнолыжный тур в Хибины
Новогодние праздники за полярным кругом — это путешествие в зимнюю сказку! Январь в Лапландии — время долгих восходов и закатов, когда небо переливается персиковыми и сиреневыми красками.

Это идеальный момент, чтобы
читать дальше

стать свидетелем магии северного сияния и ощутить морозную свежесть, которая бодрит, а не пугает.

Вас ждут искрящиеся сугробы, уютные апартаменты в нескольких минутах ходьбы от подъёмников и атмосфера настоящего праздника.

Мы покорим склоны всех курортов Кировска, найдём трассы по душе и уровню, а после — согреемся в бане или панорамном бассейне с видом на горы.

Захватывающие спуски, посещение ледяной «Снежной деревни», душевные вечера в барах и с настольными играми — вот как мы встречаем Новый год! Возвращаться с мороза румяным и счастливым — наш главный зимний ритуал. Скидка на первые 3 места — 2 000 рублей. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Кировск, привет! Встреча и знакомство

Накануне вечером садимся на поезд на Ладожском вокзале, чтобы уже на следующий день (сегодня) около 6 вечера оказаться здесь — в Апатитах!

Прямо с поезда нас встречает водитель, и мы едем в Кировск. До места проживания ехать минут 40 (в разные даты предлагаются разные условия размещения).

Расселяемся, общаемся, ужинаем. Завтра нас ждет большой день каталки! И, безусловно, отличный вариант встретить Новый год!

  • Переезд Апатиты — Кировск 20 км.
  • Расселение по квартирам.
  • Горы возле дома.
2 день

Обкатываем Северный склон и отмечаем праздник

Утром вспоминаем правила безопасности в горах, собираемся, разминаемся и выходим в том, в чем собираемся катать, ведь идти до ближайшего курорта около 5-15 минут (в зависимости от места размещения), в лыжных ботах — подольше.

На месте сразу же берем ски-пассы на несколько дней и делимся на мини-группки по уровню и интересам.

На Северном склоне есть детский склон, синие и красные трассы — идеально, чтобы понять, кто и как катает.

Весь день мы на склоне, а вечерком отогреваемся в тёплом кафе-баре, общаемся и играем.

В одни из дат выездов на этот вечер приходится празднование Нового года или Рождества, так что или идем в бар, или отмечаем дома в уютной компании. Устроим себе праздник по душе! И получим небольшие подарочки;)

  • До курорта Бигвуд 5-7 минут пешком.
  • Делимся на группки по уровню катания.
  • Катаемся с утра до вечера.
3 день

Нас ждут южные склоны БигВуда

Сегодня мчим кататься на Южный склон. Или на трансфере, или через верх с Северного склона. Единственное, спуск через верх — это чёрные и красный трассы, поэтому смотрим по уровню группы и решаем, как в итоге туда доберемся.

Южный склон имеет 2 очереди подъёмников, ски‑пасс там один и тот же. Много синих и чёрных трасс, интересные целинные склоны и кулуары.

Пообедаем в кафешке на склоне.

Вечером отдохнём дома — устроим просмотр кино или турнир по настольным играм. Ну а если закончим каталку пораньше, то можем прогуляться в геологический музей и узнать, чем же так знамениты Хибины.

  • Переезд на ту сторону горы.
  • Здесь много синих трасс.
  • Ски-сервис, кафе, раздевалки.
4 день

Ловим мурашки на Кукисвумчорр (25 км) и гуляем по Снежной деревне

День поездки на другой хардовый курорт. Здесь преимущественно красные и чёрные трассы, но есть и парочка синих.

Сами склоны достаточно дикие, с кулуарами, и на некоторых даже есть небольшой лесок.

Можно здесь кататься как весь день, так и полдня. В этих местах очень колоритный бар, рядом находится Снежная деревня, которую удобно посетить именно сегодня при желании, а также бассейн с панорамными окнами на горы.

Если все в один день не успеем, не страшно — сюда всегда можно будет вернуться!

  • Переезд до курорта Кукисвумчорр 8 км.
  • Возможность шведского стола.
  • Бассейн с панорамными окнами 2-3 часа.
  • На Снежную деревню закладывайте 1,5-2 часа.
5 день

Продолжаем катать или идём отдыхать

Сегодня кто катает, а кто отдыхает.

Неугомонные докатывают на тех трассах Южного и Северного склонов, где ещё не успели прокатиться. Отдыхающие посещают как раз те места, куда не было ни времени и ни сил, чтобы дойти. К тому же рядом с нами располагается парк для прогулок на беговых лыжах.

Для выезда с 30.12.2025: вечером отпариваем свои уставшие мышцы и косточки в баньке. Тут можно выбирать: сауна с бассейном или русская банька с сугробами!

  • Можно погулять на беговых лыжах или снегоступах.
  • Можно покататься на снегоходах.
  • Можно посетить музей или таинственный лес.
6 день

Катаемся в свое удовольствие

Завершающий день каталки. Добавить ещё немного хардкора и съездить на дальний курорт?! Или продолжить оттачивать своим умения на ближайших склонах?!

Также можно посетить Таинственный лес возле южного склона Бигвуда — решать вам!

  • Рядом с нами Северный склон.
  • Достаточно близко и Южный склон.
  • Катаемся там, где ещё не успели.
  • Завершающий совместный вечер.
7 день

Сборы, каталка и отправление домой

Заключительный день в Хибинах. В обед уезжаем на поезд. Главное не забыть запастись едой, ведь ехать почти сутки.

Домой мы приедем уже на следующий день, наполненные хорошими воспоминаниями и яркими впечатлениями о наших заполярных новогодних каникулах!

  • Выезд из квартир до 12:00, но можно будет задержаться
  • Трансфер в обед или вечером, по договоренности
  • Можно успеть покататься.
  • Только лучшие воспоминания.
Проживание

Обратите внимание! Стоимость для заезда 30.12-05.01 составляет 63 900 ₽.

В разные даты выезда мы будем проживать в разных вариантах апартаментов.

1. На выезде в новогоднюю ночь (с 30 декабря по 5 января) мы живем в частном доме, в 15 минутах ходьбы от склонов крупнейшего горнолыжного курорта «БигВуд».

2. На выезде в новогодние даты (с 2 по 8 января) мы проживаем в большой трехкомнатной квартире, оборудованной под хостел. До горнолыжного курорта Кировска «БигВуд» идти не более 5 минут.

Определяйтесь с форматом проживания и датами и записывайтесь на выезды. Все подробности можно уточнять у консультантов.

Варианты проживания

Квартира возле курорта «БигВуд»

6 ночей

Квартира трехкомнатная. Заселение по 2-4-6 человек в комнату. Квартира вмещает 12 человек (заселяем 10 участников). Напоминает хостел для своих, в квартире есть 2 санузла, что очень удобно и не создает очередей, общая большая кухня для сборов.

При заселении всем предоставляется постельное бельё.

Частный дом возле курорта «БигВуд»

6 ночей

Дом с 4 апартаментами, в каждом по 2 комнаты и кухне. Размещение по 2 человека в комнате, иногда по 1 человеку (если размещаться в общей зоне апартаментов, за такое размещение мы предоставляем скидку в размере 2000 рублей).

Условия размещения очень комфортные. Полы с подогревом. Есть посудомойка, микроволновка, стиральная машина, телевизор со smart-tv в каждых апартаментах.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер от ж/д вокзала в Апатитах до Кировска и обратно
  • Проживание в апартаментах (6 ночей)
  • Вкусные завтраки (готовую еду привозят)
  • Готовые ужины (только на выезд в новогоднюю ночь)
  • Обеспечение групповым снаряжением (рациями, аптечкой, ремнабором)
  • Весь трансфер на маршруте (между горнолыжными курортами)
  • Сауна/русская баня в середине маршрута (только на выезд в новогоднюю ночь)
  • Консультация по билетам и снаряжению
  • Предоставление полезной информации по выезду
  • Сопровождение на склонах и решение организационных вопросов
  • Подарочки на Новый год от турклуба
Что не входит в цену
  • Билеты на поезд (порядка 5-6 тыс. руб. на поезде в одну сторону)
  • Ски-пассы (около 10 тыс. руб. при ежедневном катании целыми днями)
  • Посещение Снежной деревни или Сказочного леса
  • Обеды/перекусы на склоне и ужины (на выезд 2-8 января)
  • Прокат комплекта горных лыж или сноуборда (подскажем, где взять подешевле)
  • Обучение катанию на склонах, услуги инструкторов
  • Карманные расходы: бары, кафе, клубы, в том числе и на новогоднюю ночь
Место начала и завершения?
Апатиты, Мурманская область
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Поехать можно с чемоданом или спортивной сумкой. Комплект горных лыж или сноуборд можно взять как в городе проживания (обычно это выходит дешевле), так и на месте (на курорте или в прокатах Кировска, но выбор не всегда большой). В прокат также есть горнолыжная одежда: начиная от шлема и маски и заканчивая курткой, штанами и перчатками.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • горнолыжная маска/очки;
  • комплект горных лыж/ сноуборда;
  • комплект защиты.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
  • шарф;
  • шапка теплая;
  • балаклава;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • зимняя обувь;
  • тапочки;
  • удобные штаны.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • страховка;
  • деньги;
  • термос;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • банное.

Рекомендуем добавить:

  • хоба (сидушка туристическая);
  • фотоаппарат;
  • набор посуды (КЛМН);
  • пуховый жилет;
  • платье.
Как будет организовано питание?

В стоимость выезда в даты с 30 декабря по 5 января включены завтраки и ужины.

В стоимость выезда в даты со 2 по 8 января включены только завтраки.

Обеды не включаем, так как мы их часто пропускаем или идем в кафе на склоне. Еду нам привозят из кафе в запаянных контейнерах по приемам пищи.

Что подготовить по снаряжению на выезд?
  • Горнолыжная куртка и штаны.
  • Зимние ботинки (лучше 2 пары — на смену).
  • Термобелье (лучше 2 комплекта: тонкое и толстое).
  • Флисовая кофта/шерстяной свитер.
  • Одежда для дома.
  • Тапочки/шлепки (в душ и по дому).
  • Банные принадлежности и плавательный костюм.
  • Личная аптечка с таблетками от хронических заболеваний, аллергий, но будет и групповая аптека.
  • Шапка, перчатки (2 пары).
  • Маска/очки для катания.
  • Горные лыжи и ботинки/ сноуборд и ботинки (можем помочь с прокатом).
  • Паспорт, деньги, страховка (можно взять ОМС, а лучше сделать страховку для занятий активными видами спорта и от НС).
  • Фотоаппарат — по желанию.
  • Настольные игры на вечер — по желанию и напишите, если берете.
  • Одежда в клуб/бар.
  • Защита: обязательно шлем!!!

Всем (новичкам в особенности) рекомендуем защиту на колени, локти, запястья, копчик.

Берите термос и контейнеры для бутербродов.

Внимание! Мы едем за полярный круг,т. е. погодка может быть прям нормально минусовая. Просьба внимательно продумать набор одежды.

Рекомендую взять балаклаву/баффы, термогрелки, нормальную непродуваемую шапку.

Проследите, чтобы на куртке рукава, низ куртки и горловина могли затягиваться и ветер туда не прогуливался (!).

Где лучше всего брать в прокат снаряжение?

Самый бюджетный и проверенный вариант — это брать в Питере или Москве (где конкретно, мы подскажем). С учетом дней переезда на поезде все равно выйдет дешевле, чем брать прокат в Апатитах/Кировске (тоже где подскажем).

Решайте сами, какой прокат вам больше подходит: или побольше заплатить, но не везти, или сэкономить и привезти все снаряжение с собой! Мы вас поддержим в любом случае.

Для проката онлайн надо знать свой размер ноги, свой вес и свой рост.

Как обеспечивается безопасность на выезде?

1. Все делятся на мини-группы (2-3 человека) по уровню катания и интересам, у каждой мини-группы есть рация для связи с инструкторами (то есть старшими группы) и друг другом.

2. Мы везем групповую аптечку, которая всегда с вами на склоне в рюкзаке инструктора/старшего группы.

3. На территории Мурманской области действует ОМС (берите с собой), все мед. услуги предоставляются бесплатно! Можно также сделать отдельную страховку себе от несчастных случаев и для занятий активными видами спорта.

4. Накануне инструкторы узнают сводки по погоде, обсуждается план на будущий день с группой на вечернем брифинге.

5. Катаемся на подготовленных склонах, а фрирайд и бэккантри — это зона вашей личной ответственности за вашу жизнь и здоровье! Мы не рекомендуем без знания местности, особенностей рельефа, лавинной опасности куда‑либо так ехать!

Самый доступный вариант — это оплатить день катания с местным фрирайд-гидом, контакты предоставим.

6. Мы делаем всё возможное для вашей безопасной и комфортной поездки. Наша команда с радостью проконсультирует по подбору снаряжения, подробно разберет правила поведения на склоне и предоставит всю необходимую информацию о курорте. Наша цель — помочь вам избежать любых непредвиденных ситуаций.

Обращаем ваше внимание, что ответственность за вашу личную безопасность во время катания и, особенно, за пределами курорта лежит на вас. В первый день поездки мы проведем инструктаж по технике безопасности и подпишем соответствующий документ, подтверждающий принятие данных условий.

Какая ожидается погода?

В январе в Хибинах возможны сильные перепады температур, метели и бураны. В ясную погоду могут быть сильные морозы.

В декабре, в январе в Кировске обычно:

  • днём: около −20 °C
  • ночью: -25 °C

Но природа любит сюрпризы! Может быть теплое солнце, холодный ветер, дождь, снег — это непредсказуемо, и нужно быть готовыми. Ветер в горах может усиливать ощущение холода, поэтому важно одеваться правильно — многослойно, с тёплой и непромокаемой обувью, перчатками, балаклавой или маской и обязательно горнолыжными очками.

Главное правило: «Нет плохой погоды — есть неподходящая экипировка».

Что взять обязательно?

  • Головной убор: шапка/бафф (лучше 2 баффа, чтобы можно было закрыть лицо и дополнительно утеплить голову).
  • Перчатки, варежки.
  • Купальные принадлежности (для сауны).
  • Удобная одежда и обувь для дома.

Важно знать

  • Выезд состоится при любой безопасной погоде.
  • Отмена возможна только при угрозе жизни (шторм, ураган) — такое бывает крайне редко.
  • Мы всегда на связи с МЧС и следим за прогнозами.

Наш совет

Соберитесь по списку снаряжения и доверьтесь природе. Любая погода дарит уникальные впечатления!

P.S. В любых условиях вас будет сопровождать опытный инструктор, который знает, как сделать любой выезд комфортным.

Будут ли связь и интернет?

Да, можно продолжать пользоваться своей сим-картой. Сотовая связь и мобильный интернет должны быть доступны (если не будут их глушить). Также группа будет обеспечена рациями.

1. На выезде в новогоднюю ночь (с 30 дек. по 5 янв.) мы живем в частном доме — там будет доступен wi-fi.

2. На выезде в новогодние даты (с 2 янв. по 8 янв.) мы проживаем в большой трехкомнатной квартире, оборудованной под хостел — там wi-fi нет, но есть кафе с интернетом в пешей доступности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

