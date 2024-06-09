Нескучный Архангельск

Все знают, что Архангельск — это первый морской порт России и знакомая всем картинка с пятисотрублевой купюры, на которой изображен памятник Петру I. Многие ассоциируют столицу Поморья с холодом, бесконечными снегами, белыми медведями и северным сиянием, которое можно увидеть в длинную северную ночь. Но это скучно. Намного интереснее узнать: где находится Наба и Чумба; куда надо идти если некуда идти; кто такие икотницы; что в Архангельске делал Робинзон Крузо, и много многое другое. Приезжайте! Что вас узнаете:Что случилось с соломбальским небоскребом? Почему раньше командировочные приезжали чаще всего по средам? Что значит «посидеть под танком»? Где носили колготки сеточкой, вытатуированные на ногах, и по какому непрямому назначению использовалась бензопильная цепь? Мулен Руж — это в Париже или в Архангельске? Как провести на стадионе полдня при температуре минус 40 и не замерзнуть? Кто такие икотницы? Почему все топили печи стульчиками? Ответы на эти и многие другие вопросы в моей авторской экскурсионной программе «Архангельск 80-х». В ней безусловно есть место истории города (от Ивана Грозного до наших дней), т. к. без нее не сложится общая картина, но все основной упор сделан на описание жизни Поморов 70-х-90-х годов прошлого столетия. Время было интересным, веселым, содержательным. Регион был на подъеме, валютная кузница страны работала на полную мощность. Вспомним то, что было, обсудим то, что есть сейчас. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Входные билеты в музеи (по желанию) не входят в стоимость экскурсии.