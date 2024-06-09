Авторская экскурсия «Архангельск восьмидесятых» приглашает вас на уникальное путешествие в прошлое.
Откройте для себя секреты соломбальского небоскреба, узнайте, почему командировочные предпочитали приезжать по средам, и какие тайны хранят старые улицы Архангельска.
Вас
Откройте для себя секреты соломбальского небоскреба, узнайте, почему командировочные предпочитали приезжать по средам, и какие тайны хранят старые улицы Архангельска.
Вас
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Дом Гайдара
- Красная Пристань и все, что вокруг. Чтим память жертвам интервенции
- Троицкий проспект и примыкающие к нему улицы с интересными объектами
- Вечный огонь
- Набережная и сахарный завод Брандта
- Соломбальский мост, оба моста через С. Двину
- Колыбель российского кораблестроения, Соломбалка (у которой много дел), Кемский поселок
- Стадионы
- Объекты розничной торговли 80-х и их особенности
- ВУЗы
- СЛДК, ЛДК им. Ленина
- Петровский парк
- И многое, многое другое
Описание экскурсии
Нескучный Архангельск
Все знают, что Архангельск — это первый морской порт России и знакомая всем картинка с пятисотрублевой купюры, на которой изображен памятник Петру I. Многие ассоциируют столицу Поморья с холодом, бесконечными снегами, белыми медведями и северным сиянием, которое можно увидеть в длинную северную ночь. Но это скучно. Намного интереснее узнать: где находится Наба и Чумба; куда надо идти если некуда идти; кто такие икотницы; что в Архангельске делал Робинзон Крузо, и много многое другое. Приезжайте! Что вас узнаете:Что случилось с соломбальским небоскребом? Почему раньше командировочные приезжали чаще всего по средам? Что значит «посидеть под танком»? Где носили колготки сеточкой, вытатуированные на ногах, и по какому непрямому назначению использовалась бензопильная цепь? Мулен Руж — это в Париже или в Архангельске? Как провести на стадионе полдня при температуре минус 40 и не замерзнуть? Кто такие икотницы? Почему все топили печи стульчиками? Ответы на эти и многие другие вопросы в моей авторской экскурсионной программе «Архангельск 80-х». В ней безусловно есть место истории города (от Ивана Грозного до наших дней), т. к. без нее не сложится общая картина, но все основной упор сделан на описание жизни Поморов 70-х-90-х годов прошлого столетия. Время было интересным, веселым, содержательным. Регион был на подъеме, валютная кузница страны работала на полную мощность. Вспомним то, что было, обсудим то, что есть сейчас. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Входные билеты в музеи (по желанию) не входят в стоимость экскурсии.
гости сами выбирают время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Гайдара
- Красная Пристань и все, что вокруг. Чтим память жертвам интервенции
- Троицкий проспект и примыкающие к нему улицы с интересными объектами
- Вечный огонь
- Набережная и сахарный завод Брандта
- Соломбальский мост, оба моста через С. Двину
- Колыбель российского кораблестроения, Соломбалка (у которой много дел), Кемский поселок
- Стадионы
- Объекты розничной торговли 80-х и их особенности
- ВУЗы
- СЛДК, ЛДК им. Ленина
- Петровский парк
- И многое, многое другое
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт. На борту всегда есть питьевая бутилированная вода.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи (опционально)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес встречи в пределах города определяет турист
Завершение: Любое, выбранное туристом
Когда и сколько длится?
Когда: гости сами выбирают время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Архангельска
Индивидуальная
2.5 часа
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
3 870₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
2 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670₽ за всё до 7 чел.