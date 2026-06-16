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Знакомьтесь, Архангельск

Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Архангельск, город с богатым историческим и культурным наследием, приглашает вас на уникальную индивидуальную экскурсию. Вас ждет знакомство с архитектурными шедеврами, историческими районами и культурными памятниками.

Прогулка по центральной части города откроет
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перед вами старинные заповедные кварталы, Петровский парк, театр Драмы и многое другое.

Узнайте, как Архангельск сохранил свое лицо во времена перемен, и познакомьтесь с артефактами разных эпох.

Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов, предоставляя полное погружение в атмосферу города

5
98 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная архитектура разных эпох
  • 📜 Исторические артефакты и памятники
  • 🏛 Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • 🗺 Интересные факты о развитии города
  • 🚶‍♂️ Прогулка по старинным кварталам и проспектам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшие месяцы для экскурсии по Архангельску - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и паркам доставляют максимум удовольствия.
Сейчас август — это идеальное время.
Знакомьтесь, Архангельск
Знакомьтесь, Архангельск
Знакомьтесь, Архангельск

Что можно увидеть

  • Гостиные дворы
  • Петровский парк
  • Театр Драмы
  • Немецкая слобода
  • Проспект Чумбаровка
  • Памятник Ленину
  • Памятник Петру I

Описание экскурсии

Многоликий Архангельск

Архангельск — очень разнообразный, живой и постоянно меняющийся город. Одни здания здесь вырастают из других, дома переезжают с места на место. Гуляя по центральной части, вы увидите старинные заповедные кварталы и пристань речного вокзала, Петровский парк и Театр драмы. Познакомитесь с городскими трансформациями, проследите смену политических и экономических эпох. Я покажу артефакты разных времен: деревянные памятники, Гостиные дворы, немецкую слободу, квартал 162 и пешеходный проспект Чумбаровку.

Архангельск сквозь эпохи

Я расскажу, как Архангельску удалось сохранить свое название в период массовых переименований. Расшифрую первый генеральный план и объясню, как строился город на болоте. Познакомлю с судьбой архангельского электротранспорта и проиллюстрирую развитие местной архитектурной мысли. Вы увидите самую северную деревянную мечеть в стране, один из последних памятников Ленину в СССР и Петра I с 500-рублевой банкноты.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Поморская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 646 туристов
Меня зовут Влад. Архангельск для меня родное место. Было множество возможностей уехать в поисках лучшей жизни. Но я остаюсь в своем непростом и любимом городе, укореняюсь здесь и расту как сосна. Со студенческих лет изучаю Архангельск, особенно в архитектурно-градостроительном плане. А с 2018 года провожу экскурсионные прогулки для студентов, путешественников, исследователей. Буду рад встрече!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
4
3
1
2
1
О
Супер экскурсовод. Очень интересно, с наглядными материалами погрузились в историю города. В спокойном темпе прогулялись по улицам Архангельска
Супер экскурсовод. Очень интересно, с наглядными материалами погрузились в историю города. В спокойном темпе прогулялись по улицам Архангельска
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Ирена
Вы впервые в этом городе? Не первый раз? И всегда вы не ошибаетесь, если вашим экскурсоводом будет Влад. Патриот, энтузиаст, краевед, музыкант, общественный деятель Архангельска - это всё о нём
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🥰. Материал, изложение, диалог, а не монолог, внимание к туристам- 5 из 5. Получили не просто представление, а ещё наилучшие (за них отдельное спасибо) рекомендации куда сходить, где обязательно побывать Владислав, спасибо!
И уверены, до новых встреч!

Вы впервые в этом городе? Не первый раз? И всегда вы не ошибаетесь, если вашим экскурсоводом
Вы впервые в этом городе? Не первый раз? И всегда вы не ошибаетесь, если вашим экскурсоводом
Вы впервые в этом городе? Не первый раз? И всегда вы не ошибаетесь, если вашим экскурсоводом
Вы впервые в этом городе? Не первый раз? И всегда вы не ошибаетесь, если вашим экскурсоводом
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Татьяна
Отличная экскурсия! Гуляли 4 часа, при этом время пролетело незаметно! Владислав отличный гид, очень увлеченный своим делом и переживающий за город человек! Очень много интересной и познавательной информации! После экскурсии захотелось приехать еще раз!
Отличная экскурсия! Гуляли 4 часа, при этом время пролетело незаметно! Владислав отличный гид, очень увлеченный своим
Отличная экскурсия! Гуляли 4 часа, при этом время пролетело незаметно! Владислав отличный гид, очень увлеченный своим
Отличная экскурсия! Гуляли 4 часа, при этом время пролетело незаметно! Владислав отличный гид, очень увлеченный своим
Отличная экскурсия! Гуляли 4 часа, при этом время пролетело незаметно! Владислав отличный гид, очень увлеченный своим
Отличная экскурсия! Гуляли 4 часа, при этом время пролетело незаметно! Владислав отличный гид, очень увлеченный своим
Отличная экскурсия! Гуляли 4 часа, при этом время пролетело незаметно! Владислав отличный гид, очень увлеченный своим
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А
Нам очень понравилась экскурсия! Владислав хорошо знает и любит Архангельск. Показал нам много интересных мест и рассказал интересные факты о них. Свой рассказ он иллюстрировал картинками с планшета! И это то на морозе при -25:) экскурсия очень познавательная и информативная. Всем рекомендуем! После экскурсии прислал много дополнительной информации.
Нам очень понравилась экскурсия! Владислав хорошо знает и любит Архангельск. Показал нам много интересных мест и
Нам очень понравилась экскурсия! Владислав хорошо знает и любит Архангельск. Показал нам много интересных мест и
Нам очень понравилась экскурсия! Владислав хорошо знает и любит Архангельск. Показал нам много интересных мест и
Нам очень понравилась экскурсия! Владислав хорошо знает и любит Архангельск. Показал нам много интересных мест и
Нам очень понравилась экскурсия! Владислав хорошо знает и любит Архангельск. Показал нам много интересных мест и
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Дмитрий
Большое спасибо Владиславу за экскурсию по Архангельску, наша семья получила настоящее удовольствие от прогулки. Владислав увлечен историей и настоящим Архангельска и постарался передать нам свое отношение к городу. Экскурсия получилась насыщенная и очень познавательная, мы также получили от Владислава большое количество рекомендаций по достопримечательностям и культурной жизни Архангельска и окрестностей.
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Марина
С Владиславом познакомились благодаря отзывам! Подтверждаю каждое слово тех, кто оставил о нем положительные отзывы. Абсолютный патриот своего края! Очень грамотный, эрудированный, знающий, ин вообще интересный человек! Еще и дополнительной информации сколько нам дал! Спасибо большое, было очень интересно, время в компании с Владом пролетело незаметно! Однозначно рекомендую! 👍
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