Погулять по центру города и расшифровать его архитектуру на обзорной экскурсии

4.9
8 отзывов
Архангельск — «город доски, трески и тоски».

Здесь Гостиные дворы соседствуют со сталинской застройкой, чудом сохранившиеся крупицы северного деревянного модерна вкраплены в многоэтажные железобетонные кварталы.

Шумные проспекты дружат с тихими дворами и улицами, а конструктивизм — с готикой и классицизмом.

Все это мы увидим на своем пути, на старых фотографиях и картах.
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!
Знакомьтесь, Архангельск!

Что вас ожидает

Многоликий Архангельск

Архангельск — очень разнообразный, живой и постоянно меняющийся город. Одни здания здесь вырастают из других, дома переезжают с места на место. Гуляя по центральной части, вы увидите старинные заповедные кварталы и пристань речного вокзала, Петровский парк и театр Драмы. Познакомитесь с городскими трансформациями, проследите смену политических и экономических эпох. Я покажу артефакты разных времен: деревянные памятники, Гостиные дворы, немецкую слободу, квартал 162 и пешеходный проспект Чумбаровку.

Архангельск сквозь эпохи

Я расскажу, как Архангельску удалось сохранить свое название в период массовых переименований. Расшифрую первый генеральный план и объясню, как строился город на болоте. Познакомлю с судьбой архангельского электротранспорта и проиллюстрирую развитие местной архитектурной мысли. Вы увидите самую северную деревянную мечеть в стране, один из последних памятников Ленину в СССР и Петра I с 500-рублевой банкноты.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. Поморская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владислав
Владислав
Меня зовут Влад. Архангельск для меня родное место. Было множество возможностей уехать в поисках лучшей жизни. Но я остаюсь в своем непростом и любимом городе, укореняюсь здесь и расту как сосна. Со студенческих лет изучаю Архангельск, особенно в архитектурно-градостроительном плане. А с 2018 года провожу экскурсионные прогулки для студентов, путешественников, исследователей. Буду рад встрече!
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8 реальных отзывов от туристов

О
18 окт 2021
Несмотря на прохладную погоду экскурсия прошла по полной программе, Владислав отлично рассказывал, разбирается в вопросах архитектуры и истории города на высоком уровне. Будем рекомендовать для школьников, студентов и специалистов
Н
4 окт 2021
Отличный гид. Отличная экскурсия! Все великолепно! Очень рекомендую. Три часа пролетели незаметно! Спасибо! Огромное
Ю
27 сен 2021
Шикарная экскурсия с шикарным гидом. Особенно ценно, что время экскурсии подстроили под наши возможности, очень интересно, эмоционально и атмосферно. Влад, спасибо Вам! Город стал почти родным всего за 3 часа экскурсии.
Т
25 сен 2021
Экскурсия была интересной, и несмотря на дождь мы остались довольны. Однако на сайте было анонсировано что экскурсия длится 3 часа, по факту это было 2 часа.
Е
23 сен 2021
Большое спасибо Владу за экскурсию.
Очень насыщенная и увлекательная прогулка.
Советую жителям и гостям Архангельска, это прекрасная возможность узнать новые факты о городе. Проходя каждый день мимо обычных, на первый взгляд зданий, и не догадываешься какие тайны они хранят.
Я осталась очень довольна и схожу еще с удовольствием на прогулку!
Варвара
22 сен 2021
Я осталась очень довольна прогулкой! Я была ограничена по времени, и, тем не менее, Владу удалось показать и рассказать о городе очень много. Однозначно рекомендую)
Е
15 авг 2021
Мы хотим сказать большое спасибо Владиславу за экскурсию! Очень насыщенная и невероятно интересная. Три часа прогулки с Владом, который по-настоящему любит и знает свой город — мы получили большое удовольствие! Рекомендую как гостям города, так и жителям Архангельска, ведь давно знакомые вам места могут скрывать много интересных и пока ещё не известных вам фактов😌
Л
2 авг 2021
Спасибо нашему гиду Владиславу за интересную, насыщенную экскурсию по городу, отличные знания архитектурных стилей и особенностей именно Архангельска. Владислав доброжелательно, с пониманием подстраивался под наши планы и терпеливо отвечал на все наши вопросы. Архангельск очень понравился, впечатления от города самые лучшие. Спасибо

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