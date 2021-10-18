Что вас ожидает

Многоликий Архангельск

Архангельск — очень разнообразный, живой и постоянно меняющийся город. Одни здания здесь вырастают из других, дома переезжают с места на место. Гуляя по центральной части, вы увидите старинные заповедные кварталы и пристань речного вокзала, Петровский парк и театр Драмы. Познакомитесь с городскими трансформациями, проследите смену политических и экономических эпох. Я покажу артефакты разных времен: деревянные памятники, Гостиные дворы, немецкую слободу, квартал 162 и пешеходный проспект Чумбаровку.

Архангельск сквозь эпохи

Я расскажу, как Архангельску удалось сохранить свое название в период массовых переименований. Расшифрую первый генеральный план и объясню, как строился город на болоте. Познакомлю с судьбой архангельского электротранспорта и проиллюстрирую развитие местной архитектурной мысли. Вы увидите самую северную деревянную мечеть в стране, один из последних памятников Ленину в СССР и Петра I с 500-рублевой банкноты.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.