Архангельск, город с богатым историческим и культурным наследием, приглашает вас на уникальную индивидуальную экскурсию. Вас ждет знакомство с архитектурными шедеврами, историческими районами и культурными памятниками.Прогулка по центральной части города откроет

перед вами старинные заповедные кварталы, Петровский парк, театр Драмы и многое другое. Узнайте, как Архангельск сохранил свое лицо во времена перемен, и познакомьтесь с артефактами разных эпох. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов, предоставляя полное погружение в атмосферу города

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии по Архангельску - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а прогулки по его улицам и паркам доставляют максимум удовольствия.

Сейчас август — это идеальное время.