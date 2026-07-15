45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Архангельск, старинный портовый город на берегах Северной Двины, открывает свои тайны на двухчасовой экскурсии.
Узнайте, как Архангельск стал первым окном России в Европу, важнейшим центром морской торговли и судостроения.
Вас ждут истории
Узнайте, как Архангельск стал первым окном России в Европу, важнейшим центром морской торговли и судостроения.
Вас ждут истории
6 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальная история Архангельска
- 🚢 Первый морской порт России
- ❄️ Ворота в Арктику
- 🏛️ Старейшие здания и особняки
- 🛳️ История судостроения и мореплавания
- 🛤️ Необычные маршруты и достопримечательности
Лучшее время для посещения
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июл
авг
сен
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Лучшие месяцы для экскурсии - летние и зимние. Летом можно насладиться прогулками по городу и реке, а зимой - увидеть ледовые переправы и зимние пейзажи.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Самый северный подъемный мост и небоскреб
- Самое старое здание города
- Место спуска первых российских военных кораблей
- Ледовые пешеходные переправы
- Настоящие деревянные тротуары
- Пешеходная улица с обликом 19-начала 20 века
- Старинные деревянные особняки
- Исторический район на острове Соломбала
- Памятник Петру Великому
Описание экскурсии
- Старейший порт нашей страны. До Петербурга Архангельск был первым окном России в Европу. Я расскажу о военной роли морского порта, который был первым и на протяжении многих лет единственным портом страны. Вы узнаете историю русского судостроения, о том, как в городе рождался российский военный флот, увидите старейший судостроительный завод, который действует до сих пор, и услышите о его интересной судьбе.
- Ворота в Арктику. Морской торговый порт сыграл важнейшую роль в освоении арктического пространства. Вы узнаете о экспедициях, открытиях и жителях Архангельска, вписавших свои имена в историю России.
- Центр морской торговли. Архангельск был не только крупным русским портом, но и единственным городом, в котором иностранным торговцам была разрешена закупка и продажа товаров. Вы узнаете, как проходила жизнь местного населения в период активной торговли, как жили купцы и поморы, чем занимались приезжие иностранцы, какие товары экспортировали и импортировали в те времена.
Таким образом, вы поймете, что представлял из себя Архангельск в прошлые столетия, какую роль как центр торговли, судостроения и мореплавания сыграл в развитии России и сможете совершенно по-новому взглянуть на его современную жизнь. Очень надеюсь, что эта экскурсия также увеличит ваш интерес и к другим городам нашей страны с интересным и значимым прошлым.
Маршрут
- Самый северный подъемный мост и небоскреб
- Самое старое здание города
- Место спуска первых российских военных кораблей
- Ледовые пешеходные переправы (зимой)
- Настоящие деревянные тротуары (летом)
- Пешеходная улица, на которой представлен облик города 19-начала 20 века
- Старинные деревянные особняки
- Исторический район на острове Соломбала
- Памятник Петру Великому — тот самый, который изображен на 500-рублевой купюре
- А также другие архангельские достопримечательности, в том числе, расположенные в стороне от проторенных туристических троп
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 5504 туристов
Добрый день! Я из Архангельска, долгое время жил на Соловках. По профессии — историк (участвовал в археологических и этнографических экспедициях, работаю с архивами, пишу статьи и книги), имею диплом о
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 248 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Дата посещения: 13 июл 2026
пишу 2 ой раз, т. к. не уверена, что отправила отзыв. Сергея выбрала по откликам и ничуть не разочаровалась. Он знает про свой Архангельск, наверное, всё! Наша экскурсия была неординарной
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Отличная прогулка сначала пешком, потом на автомобиле. Сергей отличный рассказчик, отвечает на все вопросы. Полностью охвачен обзор города, приятно ознакомились с Соломбалой. Первое знакомство с Архангельском прошло на ура!
+2
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К
Дата посещения: 24 фев 2026
Если можно, поставила бы 5+!
Так интересно, познавательно, захватывающе!
Советую!
Так интересно, познавательно, захватывающе!
Советую!
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Выражаем огромную благодарность Сергею за проведённую экскурсию. Он профессионал своего дела.
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Т
Мы с мужем остались в восторге от экскурсии. Сергей - отличный гид, любящий свой город. Информация подаётся в непринуждённой форме, интересно, не перегружено историческими фактами, но при этом ёмко. Особенно хочется отметить аккуратное вождение Сергея. Благодарим и рекомендуем от всей души!
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Г
Спасибо Сергею за увлекательную экскурсию! Все было сбалансировано, по порядку, с историей города, посещением главных достопримечательностей и интересными фактами. Учитывая, что день был морозным, маршрут был спланирован так, что мы
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