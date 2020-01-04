45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старейший порт нашей страны. До Петербурга Архангельск был первым окном России в Европу. Я расскажу о военной роли морского порта, который был первым и на протяжении многих лет единственным портом страны. Вы узнаете историю русского судостроения, о том, как в городе рождался российский военный флот, увидите старейший судостроительный завод, который действует до сих пор, и услышите о его интересной судьбе.
Ворота в Арктику. Морской торговый порт сыграл важнейшую роль в освоении арктического пространства. Вы узнаете о экспедициях, открытиях и жителях Архангельска, вписавших свои имена в историю России.
Центр морской торговли. Архангельск был не только крупным русским портом, но и единственным городом, в котором иностранным торговцам была разрешена закупка и продажа товаров. Вы узнаете, как проходила жизнь местного населения в период активной торговли, как жили купцы и поморы, чем занимались приезжие иностранцы, какие товары экспортировали и импортировали в те времена.
Таким образом, вы поймете, что представлял из себя Архангельск в прошлые столетия, какую роль как центр торговли, судостроения и мореплавания сыграл в развитии России и сможете совершенно по-новому взглянуть на его современную жизнь. Очень надеюсь, что эта экскурсия также увеличит ваш интерес и к другим городам нашей страны с интересным и значимым прошлым.
Маршрут
Самый северный подъемный мост и небоскреб
Самое старое здание города
Место спуска первых российских военных кораблей
Ледовые пешеходные переправы (зимой)
Настоящие деревянные тротуары (летом)
Пешеходная улица, на которой представлен облик города 19-начала 20 века
Старинные деревянные особняки
Исторический район на острове Соломбала
Памятник Петру Великому — тот самый, который изображен на 500-рублевой купюре
А также другие архангельские достопримечательности, в том числе, расположенные в стороне от проторенных туристических троп
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Я из Архангельска, до этого долгое время жил на Соловках. По образованию - историк. У меня более 10 лет опыта работы экскурсоводом (в т.ч. в музеях и на официальных туристических маршрутах), организации и проведении экспедиций и туров по Русскому Северу. Мой подход - показать уникальность своего края через повседневную историю и необычные достопримечательности.
Экскурсия прошла великолепно. Сергей-знаток своего края, профессионал своего дела.
Ольга
5 августа 2019
Нам очень понравилась экскурсия - столько интересной информации, мест, куда бы мы сами точно не добрались... Сергей дал массу полезной информации, чем заняться в свободное время в Архангельске, где поесть вкусную местную рыбу и выпечку)
Очень благодарны и вернёмся ещё!
Ирина
5 августа 2019
Хорошая экскурсия, приятным бонусом оказалось сохранение скидки и перенос прогулки из-за плохой погоды.
Возможно, стоило бы все же добавить еще 5-10 минут на заезд в район с мечетью для большего колорита
Ольга
11 июля 2019
Спасибо большое Сергею за экскурсию. Нам очень понравилось.
Игорь
30 июня 2019
Прекрасная экскурсия! Благодаря Сергею, в течение не очень продолжительного времени составили достаточно полное представление об Архангельске. Сергей очень эрудированный и приятный в общении человек, искренне любящий свой город и передающий эту любовь окружающим. Прекрасно сбалансированная экскурсия, сочетающая автомобильные маршруты, пешеходные прогулки и остановки в интересных местах. Много раз бывал в Архангельске, но благодаря Сергею, увидел прекрасный город по-новому!
Андрей
30 июня 2019
Спасибо!
Иванова
2 июня 2019
Интересный город, с богатой историей и незаслуженно забытый. Город без настоящего хозяина.
Галина
6 мая 2019
Подход к экскурсии индивидуальный, душевный. Очень профессионально
Елена
10 января 2019
В первый день 2019 года посетили отличную экскурсию Архангельск - первое окно России в Европу. Сергей - очень грамотный и приятный гид. Маршрут экскурсии выстроен очень интересно. Было приятно познакомиться с городом в приятной компании Сергея.
Ваня
4 января 2019
Сергей очень приятный молодой человек, рассказывал неформально, показал интересные и красивые места города, ответил на интересовавшие нас вопросы.
Авто-тур на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск
У многих Архангельск ассоциируется с Белым морем, на самом же деле море — в 40 км от города — у Северодвинска. В черте Северодвинска, на острове Ягры, находится единственный в округе песчаный пляж с прекрасным сосновым бором и дюнами. Самостоятельно добраться до него непросто, к тому же по пути расположено множество интересных объектов, в том числе малоизвестных, которые путешественники обычно упускают из виду. В этом небольшом туре я не только помогу вам с комфортом доехать до Белого моря, но и познакомлю с историей Северодвинска и самыми примечательными местами на нашем пути.
Куртяево — уникальное место в 80 км от Архангельска, где когда-то был древний вулкан, а теперь из недр земли вырывается множество источников минерализованной воды. Вы прогуляетесь по берегу реки Верховки и сосновому лесу, попробуете целебную минеральную воду и окунётесь в источники. Увидите храм и часовню — памятники деревянного зодчества, узнаете легенды урочища и подышите свежим северным воздухом.
Погулять по главным местам города и узнать о нем самое интересное на дружеской обзорной экскурсии
Вы услышите о знаковых исторических событиях, выдающихся людях прошлого и современности, северной природе, культуре и традициях Архангельска. Поймете, как складывалась судьба города на протяжении столетий и чем он «дышит» сегодня.