45 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

К Белому морю на остров Ягры

Авто-тур на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск

У многих Архангельск ассоциируется с Белым морем, на самом же деле море — в 40 км от города — у Северодвинска. В черте Северодвинска, на острове Ягры, находится единственный в округе песчаный пляж с прекрасным сосновым бором и дюнами. Самостоятельно добраться до него непросто, к тому же по пути расположено множество интересных объектов, в том числе малоизвестных, которые путешественники обычно упускают из виду. В этом небольшом туре я не только помогу вам с комфортом доехать до Белого моря, но и познакомлю с историей Северодвинска и самыми примечательными местами на нашем пути.