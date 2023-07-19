2 день

Соловецкий Кремль. Дополнительные экскурсии (по желанию)

Завтрак.

Встреча с турлидером на ресепшене отеля.

Пешеходный переход к экскурсионному бюро.

Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность пешеходной экскурсии — 2 часа 45 минут).

Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.

Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.

Обед в гостинице.

Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.

Примечание! Для желающих предлагается совершить факультативные экскурсии за дополнительную плату.

Дополнительные экскурсии бронируются и оплачиваются при бронировании тура, количество мест ограничено. В рамках тура турист может забронировать не более 3 дополнительных экскурсий из 4 доступных:

«Море, маяк, тюлень. Остров Топ» (продолжительность — 2,5 часа).

Ценители безмятежности, спокойствия и тишины, а также фотографы, – эта морская поездка для вас! За полчаса скоростная лодка домчит вас до крохотного островка посреди безбрежного моря, где стоит маяк, отмечающий опасности для больших судов. Остров лежит вдали от стандартных туристических маршрутов, а потому на Топе живут тюлени и морские зайцы и гнездятся поморники. Остров покрыт тундровым ковром, здесь растёт «северный женьшень» и находится самая большая кварцитовая плита на Белом море – сверкающие молочные кристаллы покрыли площадь около 30 квадратных метров.

Стоимость — 3 000 руб. /чел.

2. «Морская прогулка «Мыс Белужий» (продолжительность — 2 часа).

Белухи – белые северные киты, миролюбивые обитатели Ледовитого океана – приходят на Белое море в летний период.

Морская поездка на Белужий мыс запомнится каждой минутой: акватория мыса – одно из немногих мест на планете, где можно наблюдать китов в дикой природе.

С середины июня, во время отлива на море, здесь проходят брачные игры китов, рождение и воспитание детёнышей.

Здесь же находится станция океанологов, которые имеют возможность каждый день наблюдать за этими красивыми созданиями.

Не упустите свою единственную возможность заглянуть китам в глаза, ощутить мощь и красоту этих удивительных морских млекопитающих.

Примечание: доставка к берегу мыса Белужий осуществляется на морском катере. Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время наблюдения – малая вода.

Стоимость — 3 000 руб. /чел.