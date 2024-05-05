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Авторский тур
5 дней
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Начало: г. Архангельск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Начало: г. Архангельск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
Начало: Россия, Архангельск
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
68 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Начало: Архангельск
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
35 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Начало: Вологда
3 июля в 10:00
14 авг в 10:00
64 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр5 мая 2024Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ООльга18 января 2024Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
- ВВиктория17 октября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
- ГГалина24 сентября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
- ТТатьяна12 августа 2023Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!
- ММарина12 февраля 2023Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.
- ВВера7 января 2023Кенозерское новогодиеСпасибо большое организаторам тура Особенно благодарна нашим сопровождающим Валентине и Екатерине за их любовь к родному краю, которой они заряжает гостей Также
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «5-дневные туры»
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