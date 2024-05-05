Авторские 5-дневные туры в Архангельск

Найдено 5 туров в категории «5-дневные туры» в Архангельске, цены от 33 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Начало: г. Архангельск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 33 000 за человека
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Начало: г. Архангельск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 33 000 за человека
Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
Начало: Россия, Архангельск
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
68 800 за человека
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Начало: Архангельск
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
35 800 за человека
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Начало: Вологда
3 июля в 10:00
14 авг в 10:00
64 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
    Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2023
    Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
    Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!
  • М
    Марина
    12 февраля 2023
    Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
    Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.
    Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо
  • В
    Вера
    7 января 2023
    Кенозерское новогодие
    Спасибо большое организаторам тура Особенно благодарна нашим сопровождающим Валентине и Екатерине за их любовь к родному краю, которой они заряжает гостей Также
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    благодарим водителей за вождение в зимних условиях, транспорт был вовремя комфортно и безопасность Пожелание пересмотреть меню обеда, так как после сказки леса и пещер салат 'оливье" странно Ведь есть прекрасные блюда поморской кухни Спасибо развития и процветания компании

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «5-дневные туры»

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  1. Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
  2. Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
  3. Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
  4. Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
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Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
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