Вам понадобятся:

Снаряжение

- рюкзак (40–80 литров);

- спальный мешок;

- резиновые сапоги — до колена или чуть выше;

- полотенце, средства личной гигиены;

- солнцезащитные очки;

- влагозащита для телефонов и документов;

- налобный фонарик, если вы едете в августе.

Одежда

- надёжная обувь с защитой от влаги: крепкие ботинки или кроссовки;

- сменная обувь для стоянок и домов: легкие сандалии или резиновые шлепки;

- лёгкая одежда (майки, шорты);

- непромокаемая одежда: дождевые куртка и штаны или плащ;

- тёплая одежда: флисовая кофта, утепленные штаны, шерстяные носки, перчатки, шапка;

- головные уборы для защиты от солнца

Проживание. Будем жить в гостевых домах-срубах в деревенском стиле по маршруту с русской баней, печками и удобствами, 2-местное размещение.

На «диких» стоянках установим столы, навесы, дровенники и очаги. Все наши палатки — 3-местные, в них комфортно размещаться двоим взрослым или семье с ребёнком, если детей больше — поставим ещё одну палатку.

Питание. В программу включено 3-разовое питание (походная пища, питание в местном трактире).

Связь и интернет. На переходах связь слабая, в деревнях — быстрый мобильный интернет.

Дети. Скидка для детей до 12 лет — 25%.