Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Вы сможете побыть в роли капитана и поучиться управлять ей: вас ждут подробный инструктаж, теория и регулярная практика.
На Кенозёрских островах вы увидите уникальные памятники деревянного зодчества и познакомитесь с бытом поморцев. А ещё будем рыбачить и попробуем поймать щуку, ночевать в палатках и готовить на костре.
июн
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июл
авг
авг
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 000 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся:
Снаряжение
- рюкзак (40–80 литров);
- спальный мешок;
- резиновые сапоги — до колена или чуть выше;
- полотенце, средства личной гигиены;
- солнцезащитные очки;
- влагозащита для телефонов и документов;
- налобный фонарик, если вы едете в августе.
Одежда
- надёжная обувь с защитой от влаги: крепкие ботинки или кроссовки;
- сменная обувь для стоянок и домов: легкие сандалии или резиновые шлепки;
- лёгкая одежда (майки, шорты);
- непромокаемая одежда: дождевые куртка и штаны или плащ;
- тёплая одежда: флисовая кофта, утепленные штаны, шерстяные носки, перчатки, шапка;
- головные уборы для защиты от солнца
Проживание. Будем жить в гостевых домах-срубах в деревенском стиле по маршруту с русской баней, печками и удобствами, 2-местное размещение.
На «диких» стоянках установим столы, навесы, дровенники и очаги. Все наши палатки — 3-местные, в них комфортно размещаться двоим взрослым или семье с ребёнком, если детей больше — поставим ещё одну палатку.
Питание. В программу включено 3-разовое питание (походная пища, питание в местном трактире).
Связь и интернет. На переходах связь слабая, в деревнях — быстрый мобильный интернет.
Дети. Скидка для детей до 12 лет — 25%.
Программа тура по дням
Экскурсия в Рухлядный амбар
Встречаемся на ж. -д. станции Плесецк в 20:35 (время прибытия поезда Москва-Плесецк). Здесь вас будет ждать трансфер до деревни Вершинино.
Заселимся в гостевой дом, прослушаем инструктаж, изучим маршрут и проверим снаряжение. Затем отправимся на экскурсию в Рухлядный амбар, чтобы познакомиться с укладом кенозерцев. Здесь собраны старинные предметы быта, крестьянская мебель, орудия и ремесленные инструменты.
Вечером поужинаем в трактире и попаримся в русской баньке.
Медвежий остров
Утром будем изучать и отрабатывать приёмы работы с парусом и вёслами.
Сменим локацию — перейдём на остров Медвежий, поставим лагерь и пообедаем. Прогуляемся по густым смешанным лесам и вернёмся к занятиям: будем изучать основы навигации.
Эту ночь проведём в палатках.
Часовня Параскевы Пятницы и морская теория
Сегодня поплывём в деревню Тырышкино, чтобы увидеть самую маленькую часовню. Попасть сюда можно лишь преклонив колени.
Посетим часовню Параскевы Пятницы в деревне Зехнова, где полюбуемся завораживающим звёздным «небом», будто окружающим каждого входящего в святыню со всех сторон. Ещё увидим водяную мельницу конца 19 века.
Вечером — морская теория. А затем поужинаем и будем гулять, наслаждаясь интернет-детоксом. Желающие смогут попариться в бане.
Часовня Иоанна Богослова, купание и обучение
Утром вас ждёт экскурсия в часовню Иоанна Богослова 18 века и водяную на мельницу, а затем вернёмся в деревню Вершинино. По дороге будем останавливаться у живописных островов, купаться и оттачивать навыки хождения по воде.
Вечером желающие смогут посетить мастер-класс и приобщиться к традиционным ремёслам (сделать верховую набойку или глиняную игрушку) или попариться в баньке.
Этнографический музей и озеро Свиное
Утром посетим этнографический музей «В начале было слово», созданный в реконструированном крестьянском доме. Пообедаем в трактире и отправимся к озеру Свиное. По пути будем ловить щуку и выходить на берег и рассматривать многочисленные часовни. На берегу пообедаем и прогуляемся до часовни Пророка Илии 19 века.
После вкусного ужина на свежем воздухе — теоретическое занятие. Ночевать будем в палатках.
Почезерский храмовый комплекс и Усть-Поча
Сегодня вас ждёт экскурсия в Почезерский храмовый комплекс — деревянный «тройник», состоящий из колокольни и зимней и летней церквей. На Русском Севере подобных ансамблей осталось всего 6!
На обед заглянем к бабушке в Усть-Поче, а после трапезы погуляем по деревне. Здесь вы увидите старинные деревянные домики, часовню Николая Чудотворца и Дом культуры советского образца.
Затем вас ждёт свободное плавание и отдых. Ужин снова приготовим на свежем воздухе и заночуем в палатках.
Парусная регата
День начнём с гонки под парусами. После регаты соберём лагерь и перейдём в уже знакомое нам Вершинино, уверенно управляя карбасом. У вас будет время пополнить запас сувениров в местном магазинчике или просто прогуляться по окрестностям.
Поужинаем и устроим чаепитие, а после баньки поделимся впечатлениями и фотографиями. Затем начнём собирать вещи.
Отъезд
Позавтракаем, разместимся в машине и поедем на ж. -д. вокзал Плесецка к 12:50 (время отбытия поезда Архангельск-Москва). В Москву поезд прибывает на следующий день в 06:07.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы с ж. - д. станции и переезды по маршруту
- Проживание в гостевых домах
- Русская баня при каждом гостевом доме
- Аренда гермомешка, туристического коврика, палатки и набора посуды
- Снасти для рыбалки (спиннинг)
- 3-разовое питание
- Экскурсии и мастер-классы по программе
Что не входит в цену
- Билеты до ж. - д. станции Плесецкая и обратно
- Аренда спального мешка (2000 рублей)