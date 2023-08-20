Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Авторский тур в Архангельске

Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане

5
1 отзыв
Отправляемся в Кенозерье за интернет-детоксом, гармонией с природой и отдыхом от цивилизации в тиши северных лесов. Путешествовать будем на карбасе — традиционной поморской лодке с двумя мачтами.

Вы сможете побыть в роли капитана и поучиться управлять ей: вас ждут подробный инструктаж, теория и регулярная практика.

На Кенозёрских островах вы увидите уникальные памятники деревянного зодчества и познакомитесь с бытом поморцев. А ещё будем рыбачить и попробуем поймать щуку, ночевать в палатках и готовить на костре.
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Ближайшие даты:
8
июн
13
июл
21
июл
10
авг
18
авг
8
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся:
Снаряжение
- рюкзак (40–80 литров);
- спальный мешок;
- резиновые сапоги — до колена или чуть выше;
- полотенце, средства личной гигиены;
- солнцезащитные очки;
- влагозащита для телефонов и документов;
- налобный фонарик, если вы едете в августе.
Одежда
- надёжная обувь с защитой от влаги: крепкие ботинки или кроссовки;
- сменная обувь для стоянок и домов: легкие сандалии или резиновые шлепки;
- лёгкая одежда (майки, шорты);
- непромокаемая одежда: дождевые куртка и штаны или плащ;
- тёплая одежда: флисовая кофта, утепленные штаны, шерстяные носки, перчатки, шапка;
- головные уборы для защиты от солнца

Проживание. Будем жить в гостевых домах-срубах в деревенском стиле по маршруту с русской баней, печками и удобствами, 2-местное размещение.

На «диких» стоянках установим столы, навесы, дровенники и очаги. Все наши палатки — 3-местные, в них комфортно размещаться двоим взрослым или семье с ребёнком, если детей больше — поставим ещё одну палатку.

Питание. В программу включено 3-разовое питание (походная пища, питание в местном трактире).

Связь и интернет. На переходах связь слабая, в деревнях — быстрый мобильный интернет.

Дети. Скидка для детей до 12 лет — 25%.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Рухлядный амбар

Встречаемся на ж. -д. станции Плесецк в 20:35 (время прибытия поезда Москва-Плесецк). Здесь вас будет ждать трансфер до деревни Вершинино.

Заселимся в гостевой дом, прослушаем инструктаж, изучим маршрут и проверим снаряжение. Затем отправимся на экскурсию в Рухлядный амбар, чтобы познакомиться с укладом кенозерцев. Здесь собраны старинные предметы быта, крестьянская мебель, орудия и ремесленные инструменты.

Вечером поужинаем в трактире и попаримся в русской баньке.

Экскурсия в Рухлядный амбарЭкскурсия в Рухлядный амбарЭкскурсия в Рухлядный амбарЭкскурсия в Рухлядный амбар
2 день

Медвежий остров

Утром будем изучать и отрабатывать приёмы работы с парусом и вёслами.

Сменим локацию — перейдём на остров Медвежий, поставим лагерь и пообедаем. Прогуляемся по густым смешанным лесам и вернёмся к занятиям: будем изучать основы навигации.

Эту ночь проведём в палатках.

Медвежий островМедвежий островМедвежий островМедвежий остров
3 день

Часовня Параскевы Пятницы и морская теория

Сегодня поплывём в деревню Тырышкино, чтобы увидеть самую маленькую часовню. Попасть сюда можно лишь преклонив колени.

Посетим часовню Параскевы Пятницы в деревне Зехнова, где полюбуемся завораживающим звёздным «небом», будто окружающим каждого входящего в святыню со всех сторон. Ещё увидим водяную мельницу конца 19 века.

Вечером — морская теория. А затем поужинаем и будем гулять, наслаждаясь интернет-детоксом. Желающие смогут попариться в бане.

Часовня Параскевы Пятницы и морская теорияЧасовня Параскевы Пятницы и морская теорияЧасовня Параскевы Пятницы и морская теорияЧасовня Параскевы Пятницы и морская теорияЧасовня Параскевы Пятницы и морская теория
4 день

Часовня Иоанна Богослова, купание и обучение

Утром вас ждёт экскурсия в часовню Иоанна Богослова 18 века и водяную на мельницу, а затем вернёмся в деревню Вершинино. По дороге будем останавливаться у живописных островов, купаться и оттачивать навыки хождения по воде.

Вечером желающие смогут посетить мастер-класс и приобщиться к традиционным ремёслам (сделать верховую набойку или глиняную игрушку) или попариться в баньке.

Часовня Иоанна Богослова, купание и обучениеЧасовня Иоанна Богослова, купание и обучениеЧасовня Иоанна Богослова, купание и обучениеЧасовня Иоанна Богослова, купание и обучениеЧасовня Иоанна Богослова, купание и обучение
5 день

Этнографический музей и озеро Свиное

Утром посетим этнографический музей «В начале было слово», созданный в реконструированном крестьянском доме. Пообедаем в трактире и отправимся к озеру Свиное. По пути будем ловить щуку и выходить на берег и рассматривать многочисленные часовни. На берегу пообедаем и прогуляемся до часовни Пророка Илии 19 века.

После вкусного ужина на свежем воздухе — теоретическое занятие. Ночевать будем в палатках.

Этнографический музей и озеро СвиноеЭтнографический музей и озеро СвиноеЭтнографический музей и озеро СвиноеЭтнографический музей и озеро СвиноеЭтнографический музей и озеро Свиное
6 день

Почезерский храмовый комплекс и Усть-Поча

Сегодня вас ждёт экскурсия в Почезерский храмовый комплекс — деревянный «тройник», состоящий из колокольни и зимней и летней церквей. На Русском Севере подобных ансамблей осталось всего 6!

На обед заглянем к бабушке в Усть-Поче, а после трапезы погуляем по деревне. Здесь вы увидите старинные деревянные домики, часовню Николая Чудотворца и Дом культуры советского образца.

Затем вас ждёт свободное плавание и отдых. Ужин снова приготовим на свежем воздухе и заночуем в палатках.

Почезерский храмовый комплекс и Усть-ПочаПочезерский храмовый комплекс и Усть-ПочаПочезерский храмовый комплекс и Усть-ПочаПочезерский храмовый комплекс и Усть-ПочаПочезерский храмовый комплекс и Усть-Поча
7 день

Парусная регата

День начнём с гонки под парусами. После регаты соберём лагерь и перейдём в уже знакомое нам Вершинино, уверенно управляя карбасом. У вас будет время пополнить запас сувениров в местном магазинчике или просто прогуляться по окрестностям.

Поужинаем и устроим чаепитие, а после баньки поделимся впечатлениями и фотографиями. Затем начнём собирать вещи.

Парусная регатаПарусная регатаПарусная регатаПарусная регатаПарусная регата
8 день

Отъезд

Позавтракаем, разместимся в машине и поедем на ж. -д. вокзал Плесецка к 12:50 (время отбытия поезда Архангельск-Москва). В Москву поезд прибывает на следующий день в 06:07.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы с ж. - д. станции и переезды по маршруту
  • Проживание в гостевых домах
  • Русская баня при каждом гостевом доме
  • Аренда гермомешка, туристического коврика, палатки и набора посуды
  • Снасти для рыбалки (спиннинг)
  • 3-разовое питание
  • Экскурсии и мастер-классы по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до ж. - д. станции Плесецкая и обратно
  • Аренда спального мешка (2000 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Плесецк, 20:35 (время прибытия поезда 116Щ Поморье Москва - Плесецк)
Завершение: Плесецк, 12:50 (время отбытия поезда 115Ч Архангельск - Москва)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
20 авг 2023
Очень понравилось путешествие. Небольшая группа, разнообразные активности, приятные гиды. Спасибо большое Роману и Ольгу за заботу.

Тур входит в следующие категории Архангельска

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхВсе турыПрирода и пейзажиНа яхте

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