1 день

Встреча, Архангельск, музей «Малые Корелы»

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельное заселение или вещи в камеру хранения.

10:00 Встреча группы с гидом в отеле размещения.

Обзорная экскурсия «Северный город Архангельск», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Пешеходная прогулка-экскурсия по заповедной улице города.

Здесь сохранились уникальные северные дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.

Вас не покинет то особенное чувство, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим.

Обед в кафе.

Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».

В ходе экскурсии вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.

Едва ступив на территорию музея-заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.

Возвращение в г. Архангельск.

Ужин самостоятельно.

Свободное время.