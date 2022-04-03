Предания старины поморской. Архитектурный тур
Групповой тур в Архангельске

Предания старины поморской

5
3 отзыва
Русский Север сохранил для потомков удивительные шедевры деревянной архитектуры.

Проносятся столетия, меняется природа, люди, государства и цивилизации, но несмотря на разные катаклизмы деревянные храмы Поморья несут сквозь время культурный код древней Руси.

Мы приглашаем ценителей культуры и любителей фотографии в уникальный тур по затерянным уголкам Архангельской области, где каждый объект, который мы посетим, может называться самым-самым в России. Возможно проведение тура в другие даты для группы от 2 человек.
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Ближайшие даты:
22
фев
7
мар

Что вас ожидает:

Архангельск
Архангельск
Прогуляемся по улочкам северного города, рожденного морем
"Малые Корелы"
"Малые Корелы"
Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом
Деревянные храмы
Деревянные храмы
Насладимся красотой и величием деревянных храмов Поморья, Поонежья, Подвинья
Село Ворзогоры
Село Ворзогоры
Находясь в этой точке мира, почувствуем себя поморами, суровыми жителем побережья Белого моря
Сочная выпечка
Сочная выпечка
Примем участие в интерактивной игре, где научимся печь знаменитые пинежские шанежки
Деревня Кижма
Деревня Кижма
Посетим "Самую красивую деревню России" – первую арктическую деревню в составе Федерации самых красивых деревень земли

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Архангельск, музей «Малые Корелы»

Прибытие в Архангельск.

Самостоятельное заселение или вещи в камеру хранения.

10:00 Встреча группы с гидом в отеле размещения.

Обзорная экскурсия «Северный город Архангельск», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.

Пешеходная прогулка-экскурсия по заповедной улице города.

Здесь сохранились уникальные северные дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.

Вас не покинет то особенное чувство, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим.

Обед в кафе.

Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».

В ходе экскурсии вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.

Едва ступив на территорию музея-заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.

Возвращение в г. Архангельск.

Ужин самостоятельно.

Свободное время.

Встреча, Архангельск, музей «Малые Корелы»Встреча, Архангельск, музей «Малые Корелы»Встреча, Архангельск, музей «Малые Корелы»Встреча, Архангельск, музей «Малые Корелы»
2 день

Экскурсия в деревню Пурнема, урочище Куртяево

Завтрак.

Освобождение номеров.

Выезд из Архангельска.

Остановка в урочище Куртяево.

Урочище известно благодаря явленной там иконе Алексия, человека Божия, и своим источникам.

Богомольцы, посещавшие Куртяево, почитали икону как чудотворную, а источник считали целебным.

В самом урочище туристы посещают часовню и «святой источник».

В минеральном источнике, вода которого богата микроэлементами, можно окунуться или набрать святой воды.

Посещение деревни Пурнема.

Пурнема впервые упоминается в 1544 году — уже тогда это многодворная волость, состоящая из 8 деревень.

Жемчужина Пурнемы — деревянная церковь Николая Чудотворца на подклете – четверик, завершенный восьмериком под рубленным шатром с закрытой папертью (1618 год).

А также деревянная церковь Рождества Христова (1860 год), построенная как зимний храм прихода.

Обед самостоятельно.

Будут остановки в пути.

Переезд в г. Онега.

Заселение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Свободное время.

Экскурсия в деревню Пурнема, урочище КуртяевоЭкскурсия в деревню Пурнема, урочище КуртяевоЭкскурсия в деревню Пурнема, урочище КуртяевоЭкскурсия в деревню Пурнема, урочище Куртяево
3 день

Деревянные храмы Поонежья

Завтрак.

В 11 км от устья реки Онеги обосновалось крупное гнездо селений — Подпорожье.

На высоком хорошо обозреваемом мысу левого берега стоял храмовый комплекс: Троицкая церковь (1724 год), Владимирский храм (1757 год) с двумя приделами и колокольня (1847 год).

Из построек храмового комплекса до настоящего времени сохранилась только Владимирская церковь.

Вторая остановка — Никольская церковь (1867 год) и часовня Кирьяка Сырьинского в деревне Сырья.

Настоящая деревянная двухпрестольная церковь с трапезной и колокольней была поставлена на месте основанной Успенской Сырьинской мужской пустыни.

Третья остановка — Вознесенская церковь (1661 год) в селе Пияла.

Высота Вознесенской церкви — 45 метров, это один из самых высоких шатровых храмов в России.

По преданию в этом храме молился будущий патриарх Никон.

Рядом с сохранившимся храмом стоит колокольня 1700 года постройки.

Превосходные пропорции, игра граней и объемов делает пияльский ансамбль одним из красивейших памятников России.

Обед самостоятельно.

Будут остановки в пути.

Возвращение в г. Онега.

Ужин в кафе.

Свободное время.

Деревянные храмы ПоонежьяДеревянные храмы ПоонежьяДеревянные храмы ПоонежьяДеревянные храмы Поонежья
4 день

Экскурсия в село Ворзогоры

Завтрак.

Экскурсия в село Ворзогоры.

Ворзогоры — старинное поморское поселение с интересной жилой застройкой и местным морским укладом.

Первое упоминание о Ворзогорах датируется серединой XIV в.

Где говорится, что жители платили дань Соловецкому монастырю, а местные мастера строили деревянные морские суда для монахов.

В Ворзогорах расположен уникальный архитектурный памятник — деревянный тройник, единственный из сохранившихся, которые расположены прямо на морском берегу.

Он состоит из Никольской церкви (1636 год), Введенской церкви (1793 год) и колокольни (XVIII век).

Экскурсия по селу, осмотр архитектурных памятников.

Находясь в этой точке мира можно ощутить себя тем самым помором, суровым жителем побережья Белого моря.

Обед самостоятельно.

Будут остановки в пути.

Возвращение в Архангельск.

Размещение в гостинице.

Ужин в кафе.

Свободное время.

Экскурсия в село ВорзогорыЭкскурсия в село ВорзогорыЭкскурсия в село ВорзогорыЭкскурсия в село Ворзогоры
5 день

Деревянные храмы Подвинья

Завтрак.

Освобождение номеров.

Выезд из Архангельска.

Трансфер в пос. Пинега (7 часов).

В дороге остановки с осмотром деревянных храмовых комплексов.

В селе Заостровье, вы увидите деревянный храм во имя Покрова Божией Матери — уникальный христианский культурный и архитектурный памятник деревянного зодчества (1688 год), а также каменный Сретенский храм (1827 год).

В храме шесть престолов, которые были перенесены сюда из прежних, уничтоженных временем храмов.

В 30 км от Архангельска в селе Лявля находится старинный храмовый комплекс, состоящий из двух церквей: каменной церкви Успения Пресвятой Богородицы (1833 год) и старейшая сохранившаяся шатровая деревянная церковь Николая Чудотворца (1584 год).

Никольская церковь в селе Лявля представляет собой самый древний тип шатрового храма, рубленного восьмериком от основания, так называемый «восьмерик от пошвы».

Церковь Василия Блаженного в деревне Чухчерьма — бывший православный храм, построенный в 1824 году, деревянный памятник архитектуры.

Церковь являлась частью ансамбля-тройника Чухчемско-Ильинского погоста, наряду с колокольней (1783 год) и несохранившейся девятиглавой Ильинской церковью (1657 год).

Обед самостоятельно.

Будут остановки в пути.

Прибытие в парк-отель «Голубино».

Размещение.

Ужин в кафе.

Свободное время.

Деревянные храмы ПодвиньяДеревянные храмы ПодвиньяДеревянные храмы ПодвиньяДеревянные храмы Подвинья
6 день

Деревня Кижма - самая красивая деревня России

Завтрак.

Поездка в дер. Кимжа.

Деревня Кимжа, основанная в начале XVI века располагается в Мезенском районе.

В Кимже находится 71 исторический памятник, один из которых — пятиглавая деревянная шатровая Одигитриевская церковь (1709 год) — федерального значения.

Деревня Кимжа сохранила в первозданном виде свою традиционную планировку, крестьянские поморские дома, ветряные мельницы, деревянные обетные кресты, комплекс хозяйственных построек XIX – XX веков, уникальные ландшафты.

Всем домам в деревне больше ста лет: это крепкие, северные избы-крепости.

Поэтому Кимжа выглядит, как оживший музей деревянного зодчества, только тут всё взаправду: между дворов играют дети, в домах пекут пряники, из труб поднимаются дымы, на реке ловят рыбу, в лесах собирают ягоды и охотятся.

Здесь свято чтут обычаи и обряды, по канонам справляют большинство праздников, отмечают важные даты.

Деревня Кимжа получила статус «Самой красивой деревни России» и стала первой арктической деревней в составе Федерации самых красивых деревень земли.

Возвращение в парк-отель «Голубино».

Мастер-класс «Печём калачи», где все желающие смогут научиться печь знаменитые северные калачи.

Ужин в кафе.

Свободное время.

Деревня Кижма - самая красивая деревня РоссииДеревня Кижма - самая красивая деревня РоссииДеревня Кижма - самая красивая деревня РоссииДеревня Кижма - самая красивая деревня России
7 день

Экскурсия «Ледяные дворцы пещер». Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия «Ледяные дворцы пещер».

Северные пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые протяженные и многочисленные в Европейской части России.

Это сказочное царство льда, скрытое от человеческих глаз глубоко под землей.

Вас ждут застывшие потоки воды, фигурные сосульки и тоннели и своды гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками.

Обед в кафе.

Трансфер в Архангельск (4 часа).

Возвращение в Архангельск после 18:00.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.

Экскурсия «Ледяные дворцы пещер». ОтъездЭкскурсия «Ледяные дворцы пещер». ОтъездЭкскурсия «Ледяные дворцы пещер». ОтъездЭкскурсия «Ледяные дворцы пещер». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в двухместных номерах с удобствами:

  • Архангельск – гостиница «Столица Поморья»;
  • Онега – гостиница «Юбилейная»;
  • Пинега – туристический комплекс «Голубино».

Стоимость тура на 1 человека:

  • двухместное размещение – 85 500 руб.;
  • доплата за одноместное размещение – 10 000 руб.

Возможно проведение тура в другие даты для группы от 2 человек.
Стоимость индивидуального тура:

  • для группы 2 человека — 280 000 руб.;
  • для группы 3 человека — 330 000 руб.;
  • для группы 4 человека — 350 000 руб.

Варианты проживания

Отель «Столица Поморья»

6 ночей

Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.

В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.

Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.

Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»

Гостиница «Юбилейная»

6 ночей

Гостиница «Юбилейная» расположилась в центре Онеги. К Вашим услугам парковка, Wi-Fi, сауна, прачечная, сейф у администратора и другое.

Представленные номера разделены на несколько категорий, предполагается разное количество гостей. В каждом из номеров есть всё то, что сделает Ваш отдых в поездке приятным.

На территории работает кафе «На 4 этаже», где Вы сможете полноценно отведать предложенное комплексное питание, либо заказать что-то из меню.

В шаговой доступности парк Победы, ТЦ «Радуга», ж/д вокзал находится всего в 10 минутах езды.

Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»

Лесной отель «Голубино»

6 ночей

Лесной отель «Голубино» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Голубино, на берегу реки Пинега. К услугам гостей ресторан и комната для игр.

Все номера оснащены телевизором. Из некоторых номеров открывается вид на реку или сад. Номера со всеми удобствами.

В распоряжении гостей частный пляж, прямой доступ к лыжным склонам, помещение для хранения лыж и пункт проката лыжного снаряжения. Гости могут поиграть в бильярд или взять книгу в библиотеке.

В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»Лесной отель «Голубино»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе тура
  • Питание по программе тура (6 завтраков, 2 обеда, 5 ужинов)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное (до 2 часов) пребывание на открытом воздухе.

Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.

Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.

Какое минимальное количество участников в групповом туре?

Тур состоится при группе от 4 человек.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие сувениры можно привезти из Архангельска?

Традиционные сувениры Архангельской области:

  • щепная птица счастья;
  • каргопольская глиняная игрушка;
  • резные изделия из дерева, бересты;
  • изделия из холмогорской резной кости;
  • украшения с архангельскими бриллиантами;
  • косметические наборы из водорослей.

Гастрономические сувениры из Архангельской области:

  • рыба;
  • северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
  • оленина;
  • мармелад на основе агар-агара;
  • традиционный расписной пряник козуля.
Какова стоимость индивидуального трансфера?

Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:

  • Трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина.
  • Трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машина.
  • Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина.
  • Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина.
Какое питание в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Возможно ли проведение тура в индивидуальном формате?

Тур в виде сборных групп проводится только в зимний период с января по март.

Под запрос тур может быть проведен для любого количества туристов на любые даты. Расчет стоимости обслуживания делается отдельно в зависимости от количества участников.

Поскольку проведение тура очень зависит от состояния автодорог местного значения, просим указывать желаемые даты тура. Без указания дат и количества туристов расчет обслуживания не производится.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
3 апр 2022
Очень понравился тур "Предания старины поморской"! Интересный и насыщенный. Масса впечатлений! Уникальная возможность в комфортном путешествии добраться до отдаленных, труднодоступных мест, где сохранились деревянные храмы, построенные сотни лет назад. Восхищает и величественная красота окружающей природы, и мастерство людей, создавших эти шедевры зодчества!
Д
16 фев 2024
Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
Б
5 фев 2024
Организаторы приготовили этот тур безупречно.
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.

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