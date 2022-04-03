Предания старины поморской
Проносятся столетия, меняется природа, люди, государства и цивилизации, но несмотря на разные катаклизмы деревянные храмы Поморья несут сквозь время культурный код древней Руси.
Мы приглашаем ценителей культуры и любителей фотографии в уникальный тур по затерянным уголкам Архангельской области, где каждый объект, который мы посетим, может называться самым-самым в России. Возможно проведение тура в другие даты для группы от 2 человек.
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, Архангельск, музей «Малые Корелы»
Прибытие в Архангельск.
Самостоятельное заселение или вещи в камеру хранения.
10:00 Встреча группы с гидом в отеле размещения.
Обзорная экскурсия «Северный город Архангельск», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями.
Пешеходная прогулка-экскурсия по заповедной улице города.
Здесь сохранились уникальные северные дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.
Вас не покинет то особенное чувство, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим.
Обед в кафе.
Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера».
В ходе экскурсии вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Карелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества.
Едва ступив на территорию музея-заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры.
Возвращение в г. Архангельск.
Ужин самостоятельно.
Свободное время.
Экскурсия в деревню Пурнема, урочище Куртяево
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд из Архангельска.
Остановка в урочище Куртяево.
Урочище известно благодаря явленной там иконе Алексия, человека Божия, и своим источникам.
Богомольцы, посещавшие Куртяево, почитали икону как чудотворную, а источник считали целебным.
В самом урочище туристы посещают часовню и «святой источник».
В минеральном источнике, вода которого богата микроэлементами, можно окунуться или набрать святой воды.
Посещение деревни Пурнема.
Пурнема впервые упоминается в 1544 году — уже тогда это многодворная волость, состоящая из 8 деревень.
Жемчужина Пурнемы — деревянная церковь Николая Чудотворца на подклете – четверик, завершенный восьмериком под рубленным шатром с закрытой папертью (1618 год).
А также деревянная церковь Рождества Христова (1860 год), построенная как зимний храм прихода.
Обед самостоятельно.
Будут остановки в пути.
Переезд в г. Онега.
Заселение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Свободное время.
Деревянные храмы Поонежья
Завтрак.
В 11 км от устья реки Онеги обосновалось крупное гнездо селений — Подпорожье.
На высоком хорошо обозреваемом мысу левого берега стоял храмовый комплекс: Троицкая церковь (1724 год), Владимирский храм (1757 год) с двумя приделами и колокольня (1847 год).
Из построек храмового комплекса до настоящего времени сохранилась только Владимирская церковь.
Вторая остановка — Никольская церковь (1867 год) и часовня Кирьяка Сырьинского в деревне Сырья.
Настоящая деревянная двухпрестольная церковь с трапезной и колокольней была поставлена на месте основанной Успенской Сырьинской мужской пустыни.
Третья остановка — Вознесенская церковь (1661 год) в селе Пияла.
Высота Вознесенской церкви — 45 метров, это один из самых высоких шатровых храмов в России.
По преданию в этом храме молился будущий патриарх Никон.
Рядом с сохранившимся храмом стоит колокольня 1700 года постройки.
Превосходные пропорции, игра граней и объемов делает пияльский ансамбль одним из красивейших памятников России.
Обед самостоятельно.
Будут остановки в пути.
Возвращение в г. Онега.
Ужин в кафе.
Свободное время.
Экскурсия в село Ворзогоры
Завтрак.
Экскурсия в село Ворзогоры.
Ворзогоры — старинное поморское поселение с интересной жилой застройкой и местным морским укладом.
Первое упоминание о Ворзогорах датируется серединой XIV в.
Где говорится, что жители платили дань Соловецкому монастырю, а местные мастера строили деревянные морские суда для монахов.
В Ворзогорах расположен уникальный архитектурный памятник — деревянный тройник, единственный из сохранившихся, которые расположены прямо на морском берегу.
Он состоит из Никольской церкви (1636 год), Введенской церкви (1793 год) и колокольни (XVIII век).
Экскурсия по селу, осмотр архитектурных памятников.
Находясь в этой точке мира можно ощутить себя тем самым помором, суровым жителем побережья Белого моря.
Обед самостоятельно.
Будут остановки в пути.
Возвращение в Архангельск.
Размещение в гостинице.
Ужин в кафе.
Свободное время.
Деревянные храмы Подвинья
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд из Архангельска.
Трансфер в пос. Пинега (7 часов).
В дороге остановки с осмотром деревянных храмовых комплексов.
В селе Заостровье, вы увидите деревянный храм во имя Покрова Божией Матери — уникальный христианский культурный и архитектурный памятник деревянного зодчества (1688 год), а также каменный Сретенский храм (1827 год).
В храме шесть престолов, которые были перенесены сюда из прежних, уничтоженных временем храмов.
В 30 км от Архангельска в селе Лявля находится старинный храмовый комплекс, состоящий из двух церквей: каменной церкви Успения Пресвятой Богородицы (1833 год) и старейшая сохранившаяся шатровая деревянная церковь Николая Чудотворца (1584 год).
Никольская церковь в селе Лявля представляет собой самый древний тип шатрового храма, рубленного восьмериком от основания, так называемый «восьмерик от пошвы».
Церковь Василия Блаженного в деревне Чухчерьма — бывший православный храм, построенный в 1824 году, деревянный памятник архитектуры.
Церковь являлась частью ансамбля-тройника Чухчемско-Ильинского погоста, наряду с колокольней (1783 год) и несохранившейся девятиглавой Ильинской церковью (1657 год).
Обед самостоятельно.
Будут остановки в пути.
Прибытие в парк-отель «Голубино».
Размещение.
Ужин в кафе.
Свободное время.
Деревня Кижма - самая красивая деревня России
Завтрак.
Поездка в дер. Кимжа.
Деревня Кимжа, основанная в начале XVI века располагается в Мезенском районе.
В Кимже находится 71 исторический памятник, один из которых — пятиглавая деревянная шатровая Одигитриевская церковь (1709 год) — федерального значения.
Деревня Кимжа сохранила в первозданном виде свою традиционную планировку, крестьянские поморские дома, ветряные мельницы, деревянные обетные кресты, комплекс хозяйственных построек XIX – XX веков, уникальные ландшафты.
Всем домам в деревне больше ста лет: это крепкие, северные избы-крепости.
Поэтому Кимжа выглядит, как оживший музей деревянного зодчества, только тут всё взаправду: между дворов играют дети, в домах пекут пряники, из труб поднимаются дымы, на реке ловят рыбу, в лесах собирают ягоды и охотятся.
Здесь свято чтут обычаи и обряды, по канонам справляют большинство праздников, отмечают важные даты.
Деревня Кимжа получила статус «Самой красивой деревни России» и стала первой арктической деревней в составе Федерации самых красивых деревень земли.
Возвращение в парк-отель «Голубино».
Мастер-класс «Печём калачи», где все желающие смогут научиться печь знаменитые северные калачи.
Ужин в кафе.
Свободное время.
Экскурсия «Ледяные дворцы пещер». Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия «Ледяные дворцы пещер».
Северные пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые протяженные и многочисленные в Европейской части России.
Это сказочное царство льда, скрытое от человеческих глаз глубоко под землей.
Вас ждут застывшие потоки воды, фигурные сосульки и тоннели и своды гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками.
Обед в кафе.
Трансфер в Архангельск (4 часа).
Возвращение в Архангельск после 18:00.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в двухместных номерах с удобствами:
- Архангельск – гостиница «Столица Поморья»;
- Онега – гостиница «Юбилейная»;
- Пинега – туристический комплекс «Голубино».
Стоимость тура на 1 человека:
- двухместное размещение – 85 500 руб.;
- доплата за одноместное размещение – 10 000 руб.
Возможно проведение тура в другие даты для группы от 2 человек.
Стоимость индивидуального тура:
- для группы 2 человека — 280 000 руб.;
- для группы 3 человека — 330 000 руб.;
- для группы 4 человека — 350 000 руб.
Варианты проживания
Отель «Столица Поморья»
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
Гостиница «Юбилейная»
Гостиница «Юбилейная» расположилась в центре Онеги. К Вашим услугам парковка, Wi-Fi, сауна, прачечная, сейф у администратора и другое.
Представленные номера разделены на несколько категорий, предполагается разное количество гостей. В каждом из номеров есть всё то, что сделает Ваш отдых в поездке приятным.
На территории работает кафе «На 4 этаже», где Вы сможете полноценно отведать предложенное комплексное питание, либо заказать что-то из меню.
В шаговой доступности парк Победы, ТЦ «Радуга», ж/д вокзал находится всего в 10 минутах езды.
Лесной отель «Голубино»
Лесной отель «Голубино» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Голубино, на берегу реки Пинега. К услугам гостей ресторан и комната для игр.
Все номера оснащены телевизором. Из некоторых номеров открывается вид на реку или сад. Номера со всеми удобствами.
В распоряжении гостей частный пляж, прямой доступ к лыжным склонам, помещение для хранения лыж и пункт проката лыжного снаряжения. Гости могут поиграть в бильярд или взять книгу в библиотеке.
В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе тура
- Питание по программе тура (6 завтраков, 2 обеда, 5 ужинов)
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Программа предполагает продолжительное (до 2 часов) пребывание на открытом воздухе.
Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.
Для посещения пещер нужно надевать теплую, желательно непромокаемую обувь и одежду, которую не жалко испачкать.
Какое минимальное количество участников в групповом туре?
Тур состоится при группе от 4 человек.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие сувениры можно привезти из Архангельска?
Традиционные сувениры Архангельской области:
- щепная птица счастья;
- каргопольская глиняная игрушка;
- резные изделия из дерева, бересты;
- изделия из холмогорской резной кости;
- украшения с архангельскими бриллиантами;
- косметические наборы из водорослей.
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
- рыба;
- северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
- оленина;
- мармелад на основе агар-агара;
- традиционный расписной пряник козуля.
Какова стоимость индивидуального трансфера?
Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:
- Трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина.
- Трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина.
Какое питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Возможно ли проведение тура в индивидуальном формате?
Тур в виде сборных групп проводится только в зимний период с января по март.
Под запрос тур может быть проведен для любого количества туристов на любые даты. Расчет стоимости обслуживания делается отдельно в зависимости от количества участников.
Поскольку проведение тура очень зависит от состояния автодорог местного значения, просим указывать желаемые даты тура. Без указания дат и количества туристов расчет обслуживания не производится.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.