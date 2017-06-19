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Авторский тур
6 дней
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
Северная железная дорога, станция Няндома
31 дек
от 65 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказочный Новый год в Архангельске
Архангельск
31 дек
от 21 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Архангельск - ворота Арктики
г. Архангельск
17 мая
7 июня
5 июля
2 авг
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Плесецк, 20:35 (время прибытия поезда 116Щ Поморье...
8 июня
13 июля
21 июля
10 авг
69 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 62 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие на родину Ломоносова
Россия, Архангельск
10 мая
24 мая
14 июня
28 июня
от 19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
Архангельск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня на Соловки
г. Петрозаводск
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
от 29 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказка Русского Севера. Архангельск
г. Архангельск
2 янв
3 янв
4 янв
6 янв
от 18 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
г. Архангельск
15 янв
22 янв
29 янв
5 фев
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Архангельская область, Приморский район, муниципал...
1 июня
15 июня
1 июля
15 июля
от 35 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летняя Онега: море и северные деревни
Архангельск
26 мая
9 июня
23 июня
7 июля
31 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
г. Архангельск
26 мая
23 июня
7 июля
18 авг
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние каникулы в Беломорье
Архангельск
3 янв
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Узоры северной зимы. Архангельск
г. Архангельск
19 янв
2 фев
16 фев
1 мар
от 21 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Встречаем Новый Год в Архангельске
г. Архангельск
31 дек
от 31 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
Россия, Архангельск
19 июня
17 июля
68 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
14 июня
12 июля
26 июля
9 авг
от 32 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
отель в Архангельске, утро
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
54 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимний вояж по Архангельской области
Россия, Архангельская область, Няндома
3 янв
от 59 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Открытый Север. Архангельск осенью
г. Архангельск
15 сен
13 окт
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Москва, Ленинградский вокзал
5 июня
от 108 540₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Чудеса Соловецкой природы
г. Кемь
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 50 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Архангельск
1 янв
4 янв
8 янв
11 янв
от 50 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пять чудес Соловецких островов
г. Петрозаводск
22 июня
13 июля
10 авг
от 40 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказание о земле Поморской. Тур на 3 дня
Архангельск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
4 стихии Поморья
Архангельск
14 июня
22 июня
28 июня
6 июля
от 20 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За северным сиянием в Архангельск
г. Архангельск
3 янв
5 янв
2 фев
19 фев
от 33 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
31 мая
7 июня
14 июня
21 июня
от 38 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гармония Севера на Соловках
г. Кемь
8 июня
15 июня
22 июня
29 июня
от 26 650₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск
16 мая
6 июня
20 июня
4 июля
35 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Интервенты на Севере: туда и обратно
Россия, Архангельск
10 июня
7 июля
11 авг
35 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск, Аэропорт Архангельск
5 янв
19 янв
2 фев
19 фев
от 37 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 43 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие по Архангельской области
Архангельская область, Няндома
11 июня
25 июня
23 июля
20 авг
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
г. Архангельск
13 мая
20 мая
27 мая
3 июня
от 33 000₽ за человека
скидка
4%
Авторский тур
3 дня
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
Архангельск
6 сен
13 сен
20 сен
27 сен
от 5700054 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Предания старины поморской. Архитектурный тур
г. Архангельск
22 фев
7 мар
85 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
15 мая
5 июня
3 июля
14 авг
64 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
Россия, Архангельск
24 июня
1 июля
15 июля
29 июля
от 42 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В гости к гренландским тюленям: уикенд на побережье Белого моря
Покататься по морской глади на надувной лодке и увидеть лежбище тюленей и бельков
аэропорт/ж. - д. вокзал Архангельска, точное время...
55 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Ж. - д. вокзал Архангельска, 08:00
10 июля
20 июля
31 июля
69 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 51 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний гранд-тур в Поморье
г. Архангельск
3 янв
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Архангельск
6 июня
18 июля
30 июля
от 35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ДДарья16 февраля 2024Великолепная программа. Очень хорошо все организовано. Особо хочу поблагодарить нашего гида, Марину, которая очень интересно нам рассказывала в быте и культуре поморов, об истории этого замечательного места. Очарована красотой природы этого региона, очень приятные местные жители.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ООльга18 января 2024Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
- ТТатьяна12 августа 2023Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!
- ММарина7 августа 2023Интересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. Отличные условия для проживания в отеле Пур-Наволок. Очень довольна туром.
- ММарина12 февраля 2023Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску
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В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
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Сколько стоит тур в Архангельске в апреле 2024
Сейчас в Архангельске можно забронировать 46 авторских туров от 14 500 ₽ до 108 540 ₽ со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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