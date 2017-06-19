В Виолетта Железнодорожный круиз «Русский Север» Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

А Андрей, Железнодорожный круиз «Русский Север» Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

М Марина Железнодорожный круиз «Русский Север» Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Д Дарья Сказанье о земле Поморской. Архангельская область Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.

Д Дарья Путешествие на родину Ломоносова Великолепная программа. Очень хорошо все организовано. Особо хочу поблагодарить нашего гида, Марину, которая очень интересно нам рассказывала в быте и культуре поморов, об истории этого замечательного места. Очарована красотой природы этого региона, очень приятные местные жители.

Б Бартева Сказанье о земле Поморской. Архангельская область Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.

О Ольга Сказанье о земле Поморской. Архангельская область Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.

Т Татьяна Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!

М Марина Путешествие на родину Ломоносова Интересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. Отличные условия для проживания в отеле Пур-Наволок. Очень довольна туром.