Авторские туры в Архангельске

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
Северная железная дорога, станция Няндома
31 дек
от 65 500 за человека
Сказочный Новый год в Архангельске
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказочный Новый год в Архангельске
Архангельск
31 дек
от 21 000 за человека
Архангельск - ворота Арктики
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики
г. Архангельск
17 мая
7 июня
5 июля
2 авг
от 15 800 за человека
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Плесецк, 20:35 (время прибытия поезда 116Щ Поморье...
8 июня
13 июля
21 июля
10 авг
69 000 за человека
Большое северное путешествие в Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое северное путешествие в Архангельской области
Архангельск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 62 400 за человека
Путешествие на родину Ломоносова
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие на родину Ломоносова
Россия, Архангельск
10 мая
24 мая
14 июня
28 июня
от 19 500 за человека
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
Архангельск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 54 500 за человека
Тур выходного дня на Соловки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур выходного дня на Соловки
г. Петрозаводск
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
от 29 950 за человека
Сказка Русского Севера. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказка Русского Севера. Архангельск
г. Архангельск
2 янв
3 янв
4 янв
6 янв
от 18 500 за человека
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
г. Архангельск
15 янв
22 янв
29 янв
5 фев
от 33 000 за человека
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Архангельская область, Приморский район, муниципал...
1 июня
15 июня
1 июля
15 июля
от 35 200 за человека
Летняя Онега: море и северные деревни
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Летняя Онега: море и северные деревни
Архангельск
26 мая
9 июня
23 июня
7 июля
31 500 за человека
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
г. Архангельск
26 мая
23 июня
7 июля
18 авг
от 42 500 за человека
Зимние каникулы в Беломорье
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние каникулы в Беломорье
Архангельск
3 янв
от 33 000 за человека
Узоры северной зимы. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Узоры северной зимы. Архангельск
г. Архангельск
19 янв
2 фев
16 фев
1 мар
от 21 500 за человека
Встречаем Новый Год в Архангельске
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Встречаем Новый Год в Архангельске
г. Архангельск
31 дек
от 31 900 за человека
Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
Россия, Архангельск
19 июня
17 июля
68 800 за человека
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
Архангельск
14 июня
12 июля
26 июля
9 авг
от 32 300 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
отель в Архангельске, утро
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
54 500 за человека
Зимний вояж по Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимний вояж по Архангельской области
Россия, Архангельская область, Няндома
3 янв
от 59 500 за человека
Открытый Север. Архангельск осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск осенью
г. Архангельск
15 сен
13 окт
от 42 500 за человека
Железнодорожный круиз «Русский Север»
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Москва, Ленинградский вокзал
5 июня
от 108 540 за человека
Чудеса Соловецкой природы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Чудеса Соловецкой природы
г. Кемь
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 50 300 за человека
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Архангельск
1 янв
4 янв
8 янв
11 янв
от 50 600 за человека
Пять чудес Соловецких островов
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пять чудес Соловецких островов
г. Петрозаводск
22 июня
13 июля
10 авг
от 40 900 за человека
Сказание о земле Поморской. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказание о земле Поморской. Тур на 3 дня
Архангельск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 28 400 за человека
4 стихии Поморья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
4 стихии Поморья
Архангельск
14 июня
22 июня
28 июня
6 июля
от 20 900 за человека
За северным сиянием в Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За северным сиянием в Архангельск
г. Архангельск
3 янв
5 янв
2 фев
19 фев
от 33 500 за человека
Соловецкие выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловецкие выходные
Кемь
31 мая
7 июня
14 июня
21 июня
от 38 700 за человека
Гармония Севера на Соловках
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гармония Севера на Соловках
г. Кемь
8 июня
15 июня
22 июня
29 июня
от 26 650 за человека
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Архангельск
16 мая
6 июня
20 июня
4 июля
35 800 за человека
Интервенты на Севере: туда и обратно
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Интервенты на Севере: туда и обратно
Россия, Архангельск
10 июня
7 июля
11 авг
35 000 за человека
Архангельск. Охота за северным сиянием
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Архангельск. Охота за северным сиянием
Архангельск, Аэропорт Архангельск
5 янв
19 янв
2 фев
19 фев
от 37 000 за человека
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Соловки. Собственный взгляд на историю и легенды
г. Кемь
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 43 800 за человека
Большое путешествие по Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Архангельской области
Архангельская область, Няндома
11 июня
25 июня
23 июля
20 авг
от 63 000 за человека
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
г. Архангельск
13 мая
20 мая
27 мая
3 июня
от 33 000 за человека
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
🚌 На автобусе
скидка
4%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
Архангельск
6 сен
13 сен
20 сен
27 сен
от 5700054 500 за человека
Предания старины поморской. Архитектурный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Предания старины поморской. Архитектурный тур
г. Архангельск
22 фев
7 мар
85 500 за человека
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Вологда
15 мая
5 июня
3 июля
14 авг
64 500 за человека
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
Россия, Архангельск
24 июня
1 июля
15 июля
29 июля
от 42 600 за человека
В гости к гренландским тюленям: уикенд на побережье Белого моря
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
В гости к гренландским тюленям: уикенд на побережье Белого моря
Покататься по морской глади на надувной лодке и увидеть лежбище тюленей и бельков
аэропорт/ж. - д. вокзал Архангельска, точное время...
55 000 за человека
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Ж. - д. вокзал Архангельска, 08:00
10 июля
20 июля
31 июля
69 000 за человека
Архипелаг Соловки. Святая легенда
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Архипелаг Соловки. Святая легенда
г. Кемь
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
от 51 500 за человека
Новогодний гранд-тур в Поморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гранд-тур в Поморье
г. Архангельск
3 янв
от 42 500 за человека
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Архангельск
6 июня
18 июля
30 июля
от 35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Железнодорожный круиз «Русский Север»
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Железнодорожный круиз «Русский Север»
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Железнодорожный круиз «Русский Север»
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Путешествие на родину Ломоносова
    Великолепная программа. Очень хорошо все организовано. Особо хочу поблагодарить нашего гида, Марину, которая очень интересно нам рассказывала в быте и культуре поморов, об истории этого замечательного места. Очарована красотой природы этого региона, очень приятные местные жители.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2023
    Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
    Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!
  • М
    Марина
    7 августа 2023
    Путешествие на родину Ломоносова
    Интересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. Отличные условия для проживания в отеле Пур-Наволок. Очень довольна туром.
    Интересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. ОтличныеИнтересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. ОтличныеИнтересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. ОтличныеИнтересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. ОтличныеИнтересная и насыщенная программа. Большая благодарность нашему гиду Марине Титовой. Доброжелательное отношение архангелогородцев к туристам. Отличные
  • М
    Марина
    12 февраля 2023
    Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
    Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.
    Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску

Самые популярные туры в Архангельске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
  2. Сказочный Новый год в Архангельске
  3. Архангельск - ворота Арктики
  4. Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
  5. Большое северное путешествие в Архангельской области
Что посмотреть в Архангельске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Пинежские пещеры
  2. Музей Малые Корелы
  3. Парк «Голубино»
Сколько стоит тур в Архангельске в апреле 2024
Сейчас в Архангельске можно забронировать 46 авторских туров от 14 500 ₽ до 108 540 ₽ со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Ищете идеальное путешествие по Архангельску? У нас есть всё: от зимних прогулок до летних авторских туров. Вас ждут популярные и интересные места, доступные цены на 2024 год и удобная покупка билетов. Заказывайте туры недорого и наслаждайтесь яркими впечатлениями от Архангельска!
All Airlines
ХорошоТам