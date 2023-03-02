Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа

5
3 отзыва
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В этом туре вы отправитесь изучать Соловецкие острова.

Вы поедете на Большой Заяцкий остров, морскую экскурсию «Долгая губа – Соловецкая дамба», на Соловецкие скиты. Вам покажут красное озеро, дамбу XVI века и другие знаковые места. Тур проводится под запрос в любые даты.
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
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Что вас ожидает:

Морская экскурсия
Морская экскурсия
Познакомитесь с Заяцким островом, который считается особенный даже в списке Соловецких островов
«Внутреннее море» Соловков
«Внутреннее море» Соловков
Отправитесь на экологическую прогулку по заливу Долгая губа
Легенды Соловецких скитов
Легенды Соловецких скитов
Увидите интересные места, которые хранят в себе тысячи историй

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий остров

08:00 Отправление из Рабочеостровска на теплоходе.

10:00 Прибытие на Соловки.

Трансфер до гостиницы.

Туристы оставляют вещи.

Групповая обзорная экскурсия по Соловецкому Монастырю (2 ч 45 мин).

Мы посетим территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаем подробнее эту непростую как жизнь историю.

Обед в кафе, заселение в гостиницу.

Морская экскурсия достопримечательности Большого Заяцкого острова (3 часа).

Заяцкий остров особенный даже в списке Соловецких островов, природа обустроила здесь девственный уголок: расстелила нежный цветочно-ягодный ковёр, расставила танцующие берёзки и седые ледниковые валуны.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий островПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий островПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий островПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий островПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий островПрибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий остров
2 день

Долгая губа. Дополнительные экскурсии

Завтрак в гостинице.

09:00 Морская экскурсия Долгая губа – Соловецкая дамба.

Увлекательная экскурсия на Соловках – экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.

Обед в кафе.

Свободное время.

Дополнительные экскурсии (за доп. плату):

  • История Соловецкого лагеря особого назначения;
  • История Соловецкого архипелага 3 часа.

Возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Долгая губа. Дополнительные экскурсииДолгая губа. Дополнительные экскурсииДолгая губа. Дополнительные экскурсииДолгая губа. Дополнительные экскурсии
3 день

Соловецкие скиты

Завтрак в гостинице и освобождение номера.

09:00 Групповая экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды».

Первая остановка – Секирная гора, место света и тьмы: церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.

Дальше лесная дорога уходит к Исаковскому и Савватиевскому скитам, к первому поселению соловецких иноков, к точке первого расстрела заключённых в 1923 году дислокации Соловецкой школы Юнг, где из подростков воспитывали элиту ВМФ СССР.

Нам покажут красное озеро, откуда берут истоки канальные системы Соловков, дамбу XVI века, поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства. Каждое из этим мест хранит свои тайны и легенды.

Обед в кафе.

Свободное время, трансфер на причал.

Отправление на теплоходе в Рабочеостровск в 16:00 или 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещение, руб:

ГостиницаДвухместное размещениеОдноместное размещение
«Соло Норд»21 10025 600
«Соловецкая слобода»22 70029 000
«Соловки-отель»23 800 31 100

Скидка детям до 10 лет – 1 300 руб.

Варианты проживания

Отель «Соло Норд»

2 ночи

Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро. Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль.
Все это в совокупности с северным гостеприимством, чистыми комфортабельными номерами, с хорошим питанием делают отель очень привлекательным для наших гостей.

Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»Отель «Соло Норд»

Гостиница «Соловецкая слобода»

2 ночи

Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на Соловецком острове в центре исторического Белого моря, в 3 минутах ходьбы от Соловки монастыря. К услугам гостей сауна и ресторан.

Современные номера располагают шкафом для одежды и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ванных комнатах установлена ванна или душ. В некоторых номерах есть гидромассажная ванна.

Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»Гостиница «Соловецкая слобода»

Гостиница «Соловки-отель»

2 ночи

Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.

Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»Гостиница «Соловки-отель»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Групповые экскурсии по программе
  • Трансфер причал-гостиница-причал
  • 2 обеда, завтраки
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кемь/Соловецких островов и обратно
  • Билеты на теплоход до Соловков и обратно
  • Доп. ночи на Соловках до или после тура
  • Ужины
  • Экскурсия История Соловецкого лагеря особого назначения (2 часа 15 мин) – 1500 руб. /чел. при наборе группы от 4 человек
  • Экскурсия История Соловецкого архипелага (3 часа) – 1500 руб. /чел.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование Соловецкое, Соловецкие острова
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться до Соловков?

Вам нужно доехать до Рабочеостровска на такси из г. Кемь (самостоятельно) и оттуда отправиться на теплоходе.

Отправление на Соловки:

  • 08:00 Отправление из Рабочеостровска на теплоходе.

Возвращение с Соловков:

  • Отправление на теплоходе в Рабочеостровск в 16:00 или 19:00.

Или вы можете добраться до Соловков самостоятельно заранее и встретиться с группой в день начала тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 мар 2023
Большое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествую с Большой Страной. Особое спасибо менеджеру Юлии Тюриной за терпение и помощь в организации тура с учетом личных пожеланий, а также экскурсоводам Марине, Ксении и Николаю за знакомство с Архангельском и природой Севера. Город очень дружелюбный, с прекрасными музеями, вкусной кухней. Посетите в любое время, не пожалеете.
Большое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествуюБольшое спасибо сотрудникам Большой Страны и партнерам в Архангельске за прекрасный отдых. Второй раз отлично путешествую
А
27 фев 2023
Архангельск отличное место, добрые, красивые люди, восхитительная природа. Программа насыщенная, экскурсоводы увлеченные и отзывчивые. Все очень понравилось. Спасибо.
О
27 фев 2023
Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.
Море позитивных, положительных впечатлений!
Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.Отличный тур! Организация на высочайшем уровне.

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