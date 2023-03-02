3 день

Соловецкие скиты

Завтрак в гостинице и освобождение номера.

09:00 Групповая экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды».

Первая остановка – Секирная гора, место света и тьмы: церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.

Дальше лесная дорога уходит к Исаковскому и Савватиевскому скитам, к первому поселению соловецких иноков, к точке первого расстрела заключённых в 1923 году дислокации Соловецкой школы Юнг, где из подростков воспитывали элиту ВМФ СССР.

Нам покажут красное озеро, откуда берут истоки канальные системы Соловков, дамбу XVI века, поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства. Каждое из этим мест хранит свои тайны и легенды.

Обед в кафе.

Свободное время, трансфер на причал.

Отправление на теплоходе в Рабочеостровск в 16:00 или 19:00.