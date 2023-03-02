Вы поедете на Большой Заяцкий остров, морскую экскурсию «Долгая губа – Соловецкая дамба», на Соловецкие скиты. Вам покажут красное озеро, дамбу XVI века и другие знаковые места. Тур проводится под запрос в любые даты.
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Прибытие на Соловки. Экскурсия по Соловецкому монастырю. Большой Заяцкий остров
08:00 Отправление из Рабочеостровска на теплоходе.
10:00 Прибытие на Соловки.
Трансфер до гостиницы.
Туристы оставляют вещи.
Групповая обзорная экскурсия по Соловецкому Монастырю (2 ч 45 мин).
Мы посетим территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности и узнаем подробнее эту непростую как жизнь историю.
Обед в кафе, заселение в гостиницу.
Морская экскурсия достопримечательности Большого Заяцкого острова (3 часа).
Заяцкий остров особенный даже в списке Соловецких островов, природа обустроила здесь девственный уголок: расстелила нежный цветочно-ягодный ковёр, расставила танцующие берёзки и седые ледниковые валуны.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Долгая губа. Дополнительные экскурсии
Завтрак в гостинице.
09:00 Морская экскурсия Долгая губа – Соловецкая дамба.
Увлекательная экскурсия на Соловках – экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.
Обед в кафе.
Свободное время.
Дополнительные экскурсии (за доп. плату):
- История Соловецкого лагеря особого назначения;
- История Соловецкого архипелага 3 часа.
Возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Соловецкие скиты
Завтрак в гостинице и освобождение номера.
09:00 Групповая экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды».
Первая остановка – Секирная гора, место света и тьмы: церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.
Дальше лесная дорога уходит к Исаковскому и Савватиевскому скитам, к первому поселению соловецких иноков, к точке первого расстрела заключённых в 1923 году дислокации Соловецкой школы Юнг, где из подростков воспитывали элиту ВМФ СССР.
Нам покажут красное озеро, откуда берут истоки канальные системы Соловков, дамбу XVI века, поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства. Каждое из этим мест хранит свои тайны и легенды.
Обед в кафе.
Свободное время, трансфер на причал.
Отправление на теплоходе в Рабочеостровск в 16:00 или 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещение, руб:
|Гостиница
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|«Соло Норд»
|21 100
|25 600
|«Соловецкая слобода»
|22 700
|29 000
|«Соловки-отель»
|23 800
|31 100
Скидка детям до 10 лет – 1 300 руб.
Варианты проживания
Отель «Соло Норд»
Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро. Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль.
Все это в совокупности с северным гостеприимством, чистыми комфортабельными номерами, с хорошим питанием делают отель очень привлекательным для наших гостей.
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на Соловецком острове в центре исторического Белого моря, в 3 минутах ходьбы от Соловки монастыря. К услугам гостей сауна и ресторан.
Современные номера располагают шкафом для одежды и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ванных комнатах установлена ванна или душ. В некоторых номерах есть гидромассажная ванна.
Гостиница «Соловки-отель»
Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.
Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице
- Групповые экскурсии по программе
- Трансфер причал-гостиница-причал
- 2 обеда, завтраки
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Кемь/Соловецких островов и обратно
- Билеты на теплоход до Соловков и обратно
- Доп. ночи на Соловках до или после тура
- Ужины
- Экскурсия История Соловецкого лагеря особого назначения (2 часа 15 мин) – 1500 руб. /чел. при наборе группы от 4 человек
- Экскурсия История Соловецкого архипелага (3 часа) – 1500 руб. /чел.
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование Соловецкое, Соловецкие острова
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как добраться до Соловков?
Вам нужно доехать до Рабочеостровска на такси из г. Кемь (самостоятельно) и оттуда отправиться на теплоходе.
Отправление на Соловки:
- 08:00 Отправление из Рабочеостровска на теплоходе.
Возвращение с Соловков:
- Отправление на теплоходе в Рабочеостровск в 16:00 или 19:00.
Или вы можете добраться до Соловков самостоятельно заранее и встретиться с группой в день начала тура.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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