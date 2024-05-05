Туры на 3 дня в Архангельске

Найдено 22 тура в категории «3-дневные туры» в Архангельске, цены от 14 500 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узоры северной зимы. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Узоры северной зимы. Архангельск
Начало: г. Архангельск
17 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 21 500 за человека
Архангельск - ворота Арктики
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики
Начало: Г. Архангельск
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 15 800 за человека
Интервенты на Севере: туда и обратно
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Интервенты на Севере: туда и обратно
Начало: Россия, Архангельск
5 июля в 10:00
9 авг в 10:00
35 000 за человека
Путешествие на родину Ломоносова
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие на родину Ломоносова
Начало: Россия, Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 19 900 за человека
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 32 300 за человека
Архангельск - ворота Арктики. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики. Расширенная программа
Начало: г. Архангельск
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 14 500 за человека
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Начало: Архангельск
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 50 600 за человека
Летняя Онега: море и северные деревни
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Летняя Онега: море и северные деревни
Начало: Архангельск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
31 500 за человека
4 стихии Поморья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
4 стихии Поморья
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 20 900 за человека
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Начало: Архангельск
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
от 35 000 за человека
Сказание о земле Поморской. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказание о земле Поморской. Тур на 3 дня
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 28 400 за человека
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Начало: Архангельская область, Приморский район, муниципал...
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 35 200 за человека
Архангельск. Охота за северным сиянием
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Архангельск. Охота за северным сиянием
Начало: Архангельск, Аэропорт Архангельск
5 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 000 за человека
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 54 500 за человека
Соловецкие выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловецкие выходные
Начало: Кемь
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 700 за человека
Сказка Русского Севера. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказка Русского Севера. Архангельск
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 18 500 за человека
Сказочный Новый год в Архангельске
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказочный Новый год в Архангельске
Начало: Архангельск
29 дек в 10:00
от 21 000 за человека
Зимние каникулы в Беломорье
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние каникулы в Беломорье
Начало: Архангельск
3 янв в 10:00
от 33 000 за человека
За северным сиянием в Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За северным сиянием в Архангельск
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 33 500 за человека
Встречаем Новый Год в Архангельске
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Встречаем Новый Год в Архангельске
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
от 31 900 за человека
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
🚌 На автобусе
скидка
4%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
Начало: Архангельск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 5700054 500 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Сказочный Новый год в Архангельске
    Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Архангельск - ворота Арктики
    Путешествие познавательное, программа достаточно насыщенная, экскурсовод Марина - молодец! Очень повезло с погодой - 28,29.04.2024
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Сказочный Новый год в Архангельске
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Путешествие на родину Ломоносова
    Великолепная программа. Очень хорошо все организовано. Особо хочу поблагодарить нашего гида, Марину, которая очень интересно нам рассказывала в быте и культуре поморов, об истории этого замечательного места. Очарована красотой природы этого региона, очень приятные местные жители.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Узоры северной зимы. Архангельск
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • Е
    Елена
    20 января 2024
    Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
    Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
  • В
    Волкова
    17 января 2024
    В гости к северному оленю. Архангельск
    Всё прекрасно организовано. Тур насыщен, шикарных Впечатлений море!!!
    Всё прекрасно организовано. Тур насыщен, шикарных Впечатлений море!!!Всё прекрасно организовано. Тур насыщен, шикарных Впечатлений море!!!Всё прекрасно организовано. Тур насыщен, шикарных Впечатлений море!!!
  • Т
    Татьяна
    16 января 2024
    Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
    Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
  • Д
    Дмитрий
    14 января 2024
    Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
    Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.
    Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главноеКто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «3-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 22
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  3. Интервенты на Севере: туда и обратно
  4. Путешествие на родину Ломоносова
  5. На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Музей Малые Корелы
  3. Парк «Голубино»
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