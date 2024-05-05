1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Узоры северной зимы. Архангельск
Начало: г. Архангельск
17 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 21 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Архангельск - ворота Арктики
Начало: Г. Архангельск
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Интервенты на Севере: туда и обратно
Начало: Россия, Архангельск
5 июля в 10:00
9 авг в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие на родину Ломоносова
Начало: Россия, Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 32 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Архангельск - ворота Арктики. Расширенная программа
Начало: г. Архангельск
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 14 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Начало: Архангельск
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 50 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летняя Онега: море и северные деревни
Начало: Архангельск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
31 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
4 стихии Поморья
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 20 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Начало: Архангельск
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказание о земле Поморской. Тур на 3 дня
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Начало: Архангельская область, Приморский район, муниципал...
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 35 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Архангельск. Охота за северным сиянием
Начало: Архангельск, Аэропорт Архангельск
5 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Соловецкие выходные
Начало: Кемь
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказка Русского Севера. Архангельск
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 18 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказочный Новый год в Архангельске
Начало: Архангельск
29 дек в 10:00
от 21 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние каникулы в Беломорье
Начало: Архангельск
3 янв в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За северным сиянием в Архангельск
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 33 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Встречаем Новый Год в Архангельске
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
от 31 900₽ за человека
скидка
4%
Авторский тур
3 дня
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
Начало: Архангельск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 5700054 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр5 мая 2024Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
- ААлександр5 мая 2024Путешествие познавательное, программа достаточно насыщенная, экскурсовод Марина - молодец! Очень повезло с погодой - 28,29.04.2024
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ДДарья16 февраля 2024Великолепная программа. Очень хорошо все организовано. Особо хочу поблагодарить нашего гида, Марину, которая очень интересно нам рассказывала в быте и культуре поморов, об истории этого замечательного места. Очарована красотой природы этого региона, очень приятные местные жители.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ЕЕлена20 января 2024Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
- ООльга18 января 2024Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
- ВВолкова17 января 2024В гости к северному оленю. АрхангельскВсё прекрасно организовано. Тур насыщен, шикарных Впечатлений море!!!
- ТТатьяна16 января 2024Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
- ДДмитрий14 января 2024Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «3-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 22
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "3-дневные туры" можно забронировать 22 тура от 14 500 до 54 500 со скидкой до 4%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 22 туров в Архангельске на 2024 год по теме «3-дневные туры», 63 ⭐ отзыва, цены от 14500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август