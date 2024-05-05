А Александр Сказочный Новый год в Архангельске Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.

А Александр Архангельск - ворота Арктики Путешествие познавательное, программа достаточно насыщенная, экскурсовод Марина - молодец! Очень повезло с погодой - 28,29.04.2024

Д Дарья Сказочный Новый год в Архангельске Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.

Д Дарья Путешествие на родину Ломоносова Великолепная программа. Очень хорошо все организовано. Особо хочу поблагодарить нашего гида, Марину, которая очень интересно нам рассказывала в быте и культуре поморов, об истории этого замечательного места. Очарована красотой природы этого региона, очень приятные местные жители.

Б Бартева Узоры северной зимы. Архангельск Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.

Е Елена Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!

О Ольга На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.

В Волкова В гости к северному оленю. Архангельск Всё прекрасно организовано. Тур насыщен, шикарных Впечатлений море!!!

Т Татьяна Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.