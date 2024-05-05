А Александр Предания старины поморской. Архитектурный тур Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.

А Александр Архангельск - ворота Арктики Путешествие познавательное, программа достаточно насыщенная, экскурсовод Марина - молодец! Очень повезло с погодой - 28,29.04.2024

Д Дарья Предания старины поморской. Архитектурный тур Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.

Б Бартева Интервенты на Севере: туда и обратно Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.

Т Татьяна Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!

П Полякова Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие Спасибо. Получила полное впечатление об Архангельске. Экскурсии были информативные.

Е Екатерина Архангельск - ворота Арктики Огромное спасибо нашему экскурсоводу Марине за интересное путешествие по Архангельской области!

М Марина Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.

Н Наталья Архангельск - ворота Арктики Нам очень понравился тур в Архангельск.