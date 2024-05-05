Туры на автобусе в Архангельске

Найдено 37 туров в категории «На автобусе» в Архангельске, цены от 14 500 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узоры северной зимы. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Узоры северной зимы. Архангельск
Начало: г. Архангельск
17 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 21 500 за человека
Предания старины поморской. Архитектурный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Начало: г. Архангельск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
85 500 за человека
Архангельск - ворота Арктики
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики
Начало: Г. Архангельск
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 15 800 за человека
Открытый Север. Архангельск осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск осенью
Начало: г. Архангельск
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 500 за человека
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Начало: г. Архангельск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 33 000 за человека
Новогодний гранд-тур в Поморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
от 42 500 за человека
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Начало: Г. Архангельск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 42 500 за человека
Интервенты на Севере: туда и обратно
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Интервенты на Севере: туда и обратно
Начало: Россия, Архангельск
5 июля в 10:00
9 авг в 10:00
35 000 за человека
Путешествие на родину Ломоносова
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Путешествие на родину Ломоносова
Начало: Россия, Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 19 900 за человека
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Начало: г. Архангельск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 33 000 за человека
Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
Начало: Россия, Архангельск
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
68 800 за человека
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Начало: Архангельск
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
35 800 за человека
Большое путешествие по Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Архангельской области
Начало: Архангельская область, Няндома
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 63 000 за человека
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Начало: Вологда
3 июля в 10:00
14 авг в 10:00
64 500 за человека
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 32 300 за человека
Архангельск - ворота Арктики. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики. Расширенная программа
Начало: г. Архангельск
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 14 500 за человека
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
Начало: Россия, Архангельск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 43 400 за человека
Большое северное путешествие в Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое северное путешествие в Архангельской области
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 62 400 за человека
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Начало: Архангельск
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 50 600 за человека
Летняя Онега: море и северные деревни
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Летняя Онега: море и северные деревни
Начало: Архангельск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
31 500 за человека
4 стихии Поморья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
4 стихии Поморья
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 20 900 за человека
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Начало: Архангельск
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
от 35 000 за человека
Сказание о земле Поморской. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказание о земле Поморской. Тур на 3 дня
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 28 400 за человека
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Начало: Архангельская область, Приморский район, муниципал...
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 35 200 за человека
Архангельск. Охота за северным сиянием
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Архангельск. Охота за северным сиянием
Начало: Архангельск, Аэропорт Архангельск
5 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 000 за человека
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 54 500 за человека
Железнодорожный круиз «Русский Север»
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
от 108 540 за человека
Соловецкие выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловецкие выходные
Начало: Кемь
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 700 за человека
Сказка Русского Севера. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказка Русского Севера. Архангельск
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 18 500 за человека
Сказочный Новый год в Архангельске
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказочный Новый год в Архангельске
Начало: Архангельск
29 дек в 10:00
от 21 000 за человека
Зимний вояж по Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимний вояж по Архангельской области
Начало: Россия, Архангельская область, Няндома
1 янв в 10:00
от 59 500 за человека
Зимние каникулы в Беломорье
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние каникулы в Беломорье
Начало: Архангельск
3 янв в 10:00
от 33 000 за человека
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
Начало: Северная железная дорога, станция Няндома
31 дек в 10:00
от 65 500 за человека
За северным сиянием в Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За северным сиянием в Архангельск
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 33 500 за человека
Встречаем Новый Год в Архангельске
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Встречаем Новый Год в Архангельске
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
от 31 900 за человека
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
🚌 На автобусе
скидка
4%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
Начало: Архангельск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 5700054 500 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Предания старины поморской. Архитектурный тур
    Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Архангельск - ворота Арктики
    Путешествие познавательное, программа достаточно насыщенная, экскурсовод Марина - молодец! Очень повезло с погодой - 28,29.04.2024
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Предания старины поморской. Архитектурный тур
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Интервенты на Севере: туда и обратно
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2023
    Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
    Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!
  • П
    Полякова
    15 июля 2023
    Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
    Спасибо. Получила полное впечатление об Архангельске. Экскурсии были информативные.
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2023
    Архангельск - ворота Арктики
    Огромное спасибо нашему экскурсоводу Марине за интересное путешествие по Архангельской области!
  • М
    Марина
    12 февраля 2023
    Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
    Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.
    Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибоОгромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо
  • Н
    Наталья
    7 мая 2022
    Архангельск - ворота Арктики
    Нам очень понравился тур в Архангельск.
  • О
    Ольга
    3 апреля 2022
    Предания старины поморской. Архитектурный тур
    Очень понравился тур "Предания старины поморской"! Интересный и насыщенный. Масса впечатлений! Уникальная возможность в комфортном путешествии добраться до отдаленных, труднодоступных
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    мест, где сохранились деревянные храмы, построенные сотни лет назад. Восхищает и величественная красота окружающей природы, и мастерство людей, создавших эти шедевры зодчества!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На автобусе»

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  3. Парк «Голубино»
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