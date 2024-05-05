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Авторский тур
3 дня
Узоры северной зимы. Архангельск
Начало: г. Архангельск
17 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 21 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Предания старины поморской. Архитектурный тур
Начало: г. Архангельск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
85 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Архангельск - ворота Арктики
Начало: Г. Архангельск
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Открытый Север. Архангельск осенью
Начало: г. Архангельск
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Начало: г. Архангельск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Начало: Г. Архангельск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Интервенты на Севере: туда и обратно
Начало: Россия, Архангельск
5 июля в 10:00
9 авг в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие на родину Ломоносова
Начало: Россия, Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Начало: г. Архангельск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Сказанье о земле Поморской. Архангельская область
Начало: Россия, Архангельск
19 июня в 10:00
17 июля в 10:00
68 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Начало: Архангельск
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
35 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие по Архангельской области
Начало: Архангельская область, Няндома
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Начало: Вологда
3 июля в 10:00
14 авг в 10:00
64 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
12 июля в 10:00
от 32 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Архангельск - ворота Арктики. Расширенная программа
Начало: г. Архангельск
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 14 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Под светом Полярной звезды. Большой тур в Архангельскую область
Начало: Россия, Архангельск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 43 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое северное путешествие в Архангельской области
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 62 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Начало: Архангельск
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 50 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летняя Онега: море и северные деревни
Начало: Архангельск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
31 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
4 стихии Поморья
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 20 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Начало: Архангельск
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказание о земле Поморской. Тур на 3 дня
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 28 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Начало: Архангельская область, Приморский район, муниципал...
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 35 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Архангельск. Охота за северным сиянием
Начало: Архангельск, Аэропорт Архангельск
5 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 37 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 54 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
от 108 540₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Соловецкие выходные
Начало: Кемь
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказка Русского Севера. Архангельск
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 18 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказочный Новый год в Архангельске
Начало: Архангельск
29 дек в 10:00
от 21 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Зимний вояж по Архангельской области
Начало: Россия, Архангельская область, Няндома
1 янв в 10:00
от 59 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние каникулы в Беломорье
Начало: Архангельск
3 янв в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
Начало: Северная железная дорога, станция Няндома
31 дек в 10:00
от 65 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За северным сиянием в Архангельск
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 33 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Встречаем Новый Год в Архангельске
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
от 31 900₽ за человека
скидка
4%
Авторский тур
3 дня
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
Начало: Архангельск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 5700054 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр5 мая 2024Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
- ААлександр5 мая 2024Путешествие познавательное, программа достаточно насыщенная, экскурсовод Марина - молодец! Очень повезло с погодой - 28,29.04.2024
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ТТатьяна12 августа 2023Прекрасный тур! "Заповедная чудь" - это сочетание красот природы и комфортного отдыха в лесном отеле "Голубино". Отличные номера со всеми удобствами, питание - вообще отдельная тема, разные активности и мастер-классы дают возможность отдохнуть по полной программе! Всем рекомендую!
- ППолякова15 июля 2023Спасибо. Получила полное впечатление об Архангельске. Экскурсии были информативные.
- ЕЕкатерина8 мая 2023Огромное спасибо нашему экскурсоводу Марине за интересное путешествие по Архангельской области!
- ММарина12 февраля 2023Огромное спасибо за отдых. Нам очень всё понравилось! Именно то что хотелось! Уединение с природой. И в то же время отличный сервис. Ещё раз спасибо.
- ННаталья7 мая 2022Нам очень понравился тур в Архангельск.
- ООльга3 апреля 2022Очень понравился тур "Предания старины поморской"! Интересный и насыщенный. Масса впечатлений! Уникальная возможность в комфортном путешествии добраться до отдаленных, труднодоступных
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