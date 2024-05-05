Семейные развлекательные туры Архангельска

Найдено 27 туров в категории «Можно с детьми» в Архангельске, цены от 14 500 ₽, скидки до 4%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Начало: Плесецк, 20:35 (время прибытия поезда 116Щ Поморье...
13 июля в 13:15
21 июля в 13:15
69 000 за человека
Узоры северной зимы. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Узоры северной зимы. Архангельск
Начало: г. Архангельск
17 янв в 10:00
31 янв в 10:00
от 21 500 за человека
Архангельск - ворота Арктики
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики
Начало: Г. Архангельск
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 15 800 за человека
Открытый Север. Архангельск осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск осенью
Начало: г. Архангельск
13 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 500 за человека
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Начало: г. Архангельск
13 янв в 10:00
20 янв в 10:00
от 33 000 за человека
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Открытый Север. Архангельск. Летнее путешествие
Начало: Г. Архангельск
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 42 500 за человека
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
Начало: г. Архангельск
17 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 33 000 за человека
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
Начало: Архангельск
20 июня в 10:00
4 июля в 10:00
35 800 за человека
Архангельск - ворота Арктики. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Архангельск - ворота Арктики. Расширенная программа
Начало: г. Архангельск
5 июля в 10:00
2 авг в 10:00
от 14 500 за человека
Большое северное путешествие в Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое северное путешествие в Архангельской области
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 62 400 за человека
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Гастрономический тур «Вкус Поморья»
Начало: Архангельск
1 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 50 600 за человека
Летняя Онега: море и северные деревни
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Летняя Онега: море и северные деревни
Начало: Архангельск
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
31 500 за человека
4 стихии Поморья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
4 стихии Поморья
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 20 900 за человека
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказание о земле Поморской. Тур на 4 дня
Начало: Архангельск
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
от 35 000 за человека
Сказание о земле Поморской. Тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказание о земле Поморской. Тур на 3 дня
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 28 400 за человека
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать на Соловки! Сокращенная программа
Начало: Архангельская область, Приморский район, муниципал...
15 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 35 200 за человека
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Попробуй Арктику на вкус. Весна-лето
Начало: Архангельск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 54 500 за человека
Железнодорожный круиз «Русский Север»
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Железнодорожный круиз «Русский Север»
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
от 108 540 за человека
Соловецкие выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Соловецкие выходные
Начало: Кемь
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 700 за человека
Сказка Русского Севера. Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказка Русского Севера. Архангельск
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 18 500 за человека
Сказочный Новый год в Архангельске
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказочный Новый год в Архангельске
Начало: Архангельск
29 дек в 10:00
от 21 000 за человека
Зимние каникулы в Беломорье
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние каникулы в Беломорье
Начало: Архангельск
3 янв в 10:00
от 33 000 за человека
За северным сиянием в Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За северным сиянием в Архангельск
Начало: г. Архангельск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 33 500 за человека
Встречаем Новый Год в Архангельске
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Встречаем Новый Год в Архангельске
Начало: г. Архангельск
31 дек в 10:00
от 31 900 за человека
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
🚌 На автобусе
скидка
4%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
Начало: Архангельск
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от 5700054 500 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500 за человека
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
В гости к поморам под белоснежными парусами: мастер-класс, инструктаж и релакс вдали от цивилизации
Поучиться управлять лодкой, сделать сувенир с мезенской росписью и познакомиться с местными
Начало: Ж. - д. вокзал Архангельска, 08:00
10 июля в 08:00
20 июля в 08:00
69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
    Неожиданных проблем ни в заселении, ни в организации питания не возникало. Спасибо.
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Архангельск - ворота Арктики
    Путешествие познавательное, программа достаточно насыщенная, экскурсовод Марина - молодец! Очень повезло с погодой - 28,29.04.2024
  • В
    Владислав
    30 апреля 2024
    Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
    Лучшее путешествие моей жизни
    Лучшее путешествие моей жизниЛучшее путешествие моей жизниЛучшее путешествие моей жизниЛучшее путешествие моей жизниЛучшее путешествие моей жизни
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Железнодорожный круиз «Русский Север»
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Железнодорожный круиз «Русский Север»
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
    читать дальше

    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Железнодорожный круиз «Русский Север»
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Заповедная Чудь. Отдых в Пинежье летом и весной
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Открытый Север. Архангельск осенью
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Архангельск - ворота Арктики. Гранд-тур
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
  • В
    Василина
    20 августа 2023
    Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
    Очень понравилось путешествие. Небольшая группа, разнообразные активности, приятные гиды. Спасибо большое Роману и Ольгу за заботу.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 27
  1. Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
  2. Узоры северной зимы. Архангельск
  3. Архангельск - ворота Арктики
  4. Открытый Север. Архангельск осенью
  5. Заповедная Чудь. Архангельск осень-зима
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Пинежские пещеры
  2. Музей Малые Корелы
  3. Парк «Голубино»
Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
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