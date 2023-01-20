Принимающая сторона -"Ветер перемен". Всё было организовано на достаточно хорошем уровне, однако, есть и некоторые минусы.

1) экскурсия в Ломоносово. На острове не было света, поэтому посещение музея проходило при свете фонариков мобильных телефонов. И мы остались без мастер-класса резьбы по кости. Но, хочется отметить, что сотрудники музея всё очень интересно рассказывали. Однако, чтобы избежать негатива со стороны туристов необходимо продумать взаимозаменяемость экскурсионных дней.

2) в первый день гид всё время куда-то торопилась, начинала свой рассказ, не дожидаясь основной части группы. При переходе из одного музея в другой убежала вперёд настолько, что некоторые туристы почти потеряли её из виду и чуть не заблудились в незнакомом городе. Прогулка по красивейшей заповедной улице была слишком быстрой и почти не информативной. В следующие дни была другой гид, к которой претензий нет.

3) интереснейшая поездка в Пинежье была омрачена транспортным средством. Это был микроавтобус Мерседес с номером К860ОН29. Сразу скажу, что к водителю претензий нет, он молодец. Но в этом автомобиле явно лишний ряд сидений (предпоследний). Колени упирались в спинку впереди стоящего кресла настолько, что у меня остались синяки, как и у той женщины, которая сидела позади меня. На обратном пути в подвеске начало что-то стучать и греметь, слава богу, что мы добрались до гостиницы. Опять же, спасибо водителю. Уважаемые организаторы, данный автомобиль необходимо поменять!

Несмотря на все эти минусы (которые можно легко устранить), сам тур однозначно рекомендую!