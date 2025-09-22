Вас ждут прогулки по альпийским лугам, горы Главного Кавказского Хребта, горные озёра с льдинами, удивительные Софийские водопады.
А также — посиделки у костра и песни, местные вкусности — хичины, айран, лагман, которые мы обязательно попробуем. И, конечно, яркие звёзды Архыза в ясном ночном небе над лагерем.
А также — посиделки у костра и песни, местные вкусности — хичины, айран, лагман, которые мы обязательно попробуем. И, конечно, яркие звёзды Архыза в ясном ночном небе над лагерем.
Описание тураДаты поездок на 2025 г. (7 дней): Июнь 08 июня - 14 июня 15 июня - 21 июня 22 июня - 28 июня 29 июня - 05 июля Июль 06 июля - 12 июля 27 июля - 02 августа Август 03 августа - 09 августа 10 августа - 16 августа 17 августа - 23 августа 31 августа - 06 сентября Сентябрь 07 сентября - 13 сентября Что вас ожидает: Тур проходит на Кавказе, по территории Карачаево-Черкесии. Здесь, у самого подножия Главного Кавказского хребта, находится страна голубых озер – великолепный поселок Архыз. Это край, в котором можно сделать фотографии альпийских цветов на фоне снега, хрупких льдин в кристальных озёрах и могучих вершин гор, над которыми медленно проплывают белоснежные, кавказские облака. В походе мы посетим Софийские водопады высотой 70 метров и 15 разноцветных горных озёр. Также обязательно увидим визитную карточку Архыза — бесконечно красивые, эффектные и очень любимые туристами Софийские озера. Программа тура предполагает проживание в палаточном лагере, который постоянно стоит на одном месте. Весь треккинг по ущельям совершаем налегке, без рюкзаков, поэтому в лагерь на Кавказе могут поехать родители с детьми и новички.
- День 1. Аланское городище, Лик Христа. 11:30-12:00 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов). По пути в горы остановимся в поселке Нижний Архыз, чтобы посмотреть на одну из местных достопримечательностей. Археологи считают, что именно в этих местах давным-давно находилось великое государство Алания. С тех времен и до наших дней дошли три прекрасных храма, Солнечный календарь и суровый, каменный воин. Мы с вами погуляем по улицам древней Алании и узнаем историю этих мест. Также поднимемся на склон хребта Мацешта по лестнице из 527 ступеней, чтобы увидеть наскальный Лик Христа. Он был нарисован еще в IХ веке и прекрасно сохранился до наших времен. После прогулки вас ждет первый приятный бонус – местный сувенирный рынок. Какие сувениры стоит привезти из Архыза? Горный чай, магнитики, варенье из черники, брусники, малинки… Прекрасные шали, сувенирные кружки, бусы, браслеты. Цены демократичные, поэтому отличные подарки друзьям можно купить совсем недорого. Активная часть: 3 км. пешком, продолжительность 1,5-2 часа. Переезд в поселок Архыз, на поляну Таулу. Цивилизация постепенно остается позади, вокруг нас только горы, высокие-высокие пихты, живописный Софийский хребет и река Псыш. На охраняемой территории разбиваем наш палаточный лагерь. Новичкам не стоит переживать, инструктор всегда рядом и научит вас, как правильно поставить палатку в кемпинге. В течение всего времени отдыха палаточный лагерь будет расположен на одном месте. Если вы приехали на отдых в Архыз с детьми, они наверняка сделают для себя много новых открытий. В лагере имеется гамаки, троллей, игры на открытом воздухе. А еще по нашему лагерю постоянно бегают шустрые белки;) Кемпинг в Архызе расположен на высоте 1600 м. Продолжительность перехода от микроавтобуса к стоянке: 1-2 минуты.
- День 2. Софийские водопады. Пешие прогулки по Архызу начнем с посещения Софийских водопадов. Чтобы добраться к водопадам, предстоит проехать по Софийской долине, вдоль реки София. Такое путешествие по горному Архызу совершим на внедорожнике – местном УАЗике. Горная дорога приведет на Ледниковую ферму – это большая туристическая поляна, где всегда стоят лагеря туристов. Дальнейший маршрут к водопадам предстоит проделать пешком. Сначала тропа идет через хвойный лес, через небольшие речушки и густые березовые рощи. Чем выше поднимаешься, тем сильнее меняется пейзаж: пихтовые леса остаются позади, появляются каменистые участки, местами могут лежать еще не растаявшие снежники. Путь к водопадам несложный, он будет по силам каждому человеку. Здесь идет постоянный, но небольшой набор высоты. С каждым шагом незаметно поднимаемся все выше и выше. А стоит обернуться назад – тут же открывается необыкновенный вид на долину реки София и окрестности Архыза. Одним из символов Архыза является красавица-гора София. Её высота – 3637 м. И здесь же природа создала могучий Софийский ледник. Его острые, ледяные вершины упираются в небо, издалека они похожи на огромных сказочных существ в снежных шапках и с густой бородой. В тёплое время года ледник тает, и образуются великолепные Софийские водопады. Высота водопадов – 70 метров! С невероятным шумом огромная масса воды падает вниз, на темные скалы и дает начало белой, пенящейся реке София. Активная часть прохождения по маршруту: 5,5 км, перепад высот 2000-2300 м, продолжительность похода 5-6 часов.
- День 3. Озера балки Орленок. Пешие маршруты по Архызу невозможно представить без посещения озер Орленок. Местные горные хребты славятся своими разноцветными водоемами. Сегодня увидим несколько водоемов, расположенных на Софийском хребте. Экотропа, благоустроенная компанией «Русгидро», по пихтовому лесу поднимет нас на Софийский хребет. Пройдя лес, выйдем в нашу любимую зону альпийских лугов, на огромную цветочную поляну. Это место прекрасно летом, здесь всегда цветут растения. Наши снимки украсят желтые девясилы, фиолетовые флоксы, голубые незабудки, белые крокусы. Поднимаемся выше! Отсюда увидим посёлок Архыз и ближайшие горные хребты. Далее выходим на огромное, удивительно ровное плато, над которым возвышается эффектная гора Кара-Джаш. Название горы переводится как «Черный принц», мимо неё туристы с рюкзаками часто поднимаются на перевал Орлёнок. Ещё немного – и мы у цели! Озера балки Орленок интересны тем, что все они находятся в небольших, каменных чашах. Первое озеро скрывается в лесной зоне, в окружении тенистых сосен. Оно очень уютно расположилось в окружении гранитных камней. Вода здесь совершенно прозрачная, словно горный хрусталь. Второе озеро имеет изумрудно-голубой цвет. Наслаждаемся красотой этих горных водоемов, купаемся, устраиваем себе отдых и обед. Однодневные походы по Архызу без рюкзаков хороши тем, что туристы всегда ходят налегке и носят с собой лишь дождевик, фотоаппарат и продукты на обед. Инструктор каждый день устраивает вкусные обеды в горах и готовит горный чай. Активная часть прохождения по маршруту: 12,6 км, перепад высот 1600-2380 м, продолжительность похода 6-7 часов.
- День 4. Софийские озера, Айматлы-Джагалы кёль. Именно эту экскурсию наши туристы всегда ждут с особым нетерпением! Ведь Софийские озера – это визитная карточка Архыза. Сегодняшняя прогулка самая высокогорная и самая продолжительная. Рано утром выедем из лагеря на горном транспорте и направимся в долину Ак-Айры. Постепенно будем подниматься все выше и выше, по пути делая остановки на отдых у реки. Пихтовые леса сменятся альпийскими лугами, после них появятся целые поляны рододендронов и можжевельника. Со стен ущелья скатываются небольшие водопады, а рядом бежит чистейшая речка Ак-Айры. Впереди подъем на перевал Иркиз (2880 м, 1А). Подъем непростой, но сразу за перевалом открывается настоящая страна озер. Дух захватывает от увиденной красоты! Софийские озёра – яркие, разноцветные, в начале лета украшенные небольшими снежниками и изумрудными льдинками. В одном водоеме вода имеет необыкновенно-голубой цвет, в другом – бирюзовая, а третье – озеро с водой цвета стали. Выбрав самое красивое Софийское озеро, остановимся возле него на отдых. Искупаемся, пообедаем и отправляемся дальше. Впереди у нас еще одна достопримечательность Архыза – Айматлы-джагалы-кёль. Такое необычное название все вместе будем тренироваться выговаривать!:)) Переводится Айматлы-Джагалы-кёль как «озеро с изрезанными берегами». Берега здесь действительно причудливые, волнистые и даже в разгар лета в тенистом уголке водоема всегда можно увидеть небольшие снежники. Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2000-2890-1890 м, продолжительность радиалки 8-9 часов!!! Треккинг на Софийские озера проводится с 5-7 июля в связи с тем, что до этого времени озера еще находятся подо льдом. До 5 июля туристы в этот день тура посещают озеро Айматлы или Нижняя Запятая.
- День 5. Треккинг на гору Смирнова. Наш тур продолжается, в этот день отправляемся в путешествие по Архызу на гору Смирнова. Эта вершина названа в честь автора первого проекта спортивного комплекса в Архызе. Лесная тропа выходит прямо из нашего лагеря и ведёт за собой по пихтовому лесу все выше и выше. Вокруг огромные сосны, пихты и ели. В воздухе витает приятный аромат, а под ногами мягкая, сосновая хвоя. Гора Смирнова является одной из лучших смотровых площадок на плато Габулу-Чат! Выйдя на Лысую поляну, нам откроется потрясающий вид на долины рек Архыз, Псыш, София. Увидим огромный Софийский хребет, гору София и высшую точку этих мест – толстенький Пшиш (3790 м). Активная часть прохождения по маршруту: 8,6 км, перепад высот 1580-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
- День 6. Малые Дуккинские озера. Тур по Архызу продолжаем прогулкой к трем высокогорным Дуккинским озерам. Путь лежит вдоль реки Малая Дукка, которая делает множество витиеватых поворотов и извивается по долине, показывая туристам свой игривый нрав. В июле здесь цветут рододендроны, розовые горцы, фиолетовые колокольчики, герань и нежно-голубые незабудки. В августе по маршруту появляются ягоды – спелая черника и брусника. Спустя всего пару часов, перед нами покажется первое озеро тёмно-зелёного цвета. Вода в нем очень прозрачная и так и манит искупаться! Поднявшись немного вверх по каменной морене, открывается еще один огромный скальный цирк с прекрасным, изумрудно-синим озером! Почти все лето на склонах цирка лежит снег, который искрится на солнышке и отражается белоснежными айсбергами в спокойной глади озера. На берегу выберем самое красивое место, сделаем привал и обед. Но это ещё не все! Впереди нас ждет группа маленьких водоемов и одно крупное, тёмно-изумрудное озеро. Сверху оно похоже на гигантскую зеленую ящерицу. Возле озера делаем невероятные фото, отдыхаем и отправляемся в обратный путь. Спустившись к машине, едем в наш лагерь в Архызе. Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность похода 7-8 часов.
- День 7. Возвращение в г. Минеральные Воды. Утром завтракаем, собираем наш палаточный лагерь и отправляемся в обратный путь. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Согласно расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Альпийские луга
- Горы Главного Кавказского Хребта
- Горные озёра с льдинами
- Софийские водопады
Что включено
- Проезд на микроавтобусе по маршруту.
- Проезды на горном транспорте в ущелья.
- Проживание в личной палатке на платной туристической стоянке «Лесной кот». На стоянке оборудованный туалет, горячий душ, баня (за дополнительную плату), электричество постоянно, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи
- Прокат группового снаряжения: костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка.
- Входные билеты в Аланское городище.
- Услуги инструктора-проводника.
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Личное снаряжение: палатка, рюкзак, спальник, каремат. При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение.
- Страховка (не обязательна).
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Общая информация по маршруту:
- Район путешествия - Российская Федерация, Карачаево-Черкесия, пос. Архыз
- Старт маршрута - г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК
- Финиш маршрута - г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 19:30 МСК
- Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки по ущельям налегке, без рюкзаков
- Проживание: палатки
- Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре/горелке, обед - сухой паек днем
- Маршрут проходит на высоте: 1600-2880 м
- Протяженность маршрута: 53,8 км
- Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет
- Мобильная связь по маршруту (Мегафон, МТС, Билайн): до 09:00 и после 18:00, во время треккинга по ущельям связь часто отсутствует. В лагере хорошо ловит Мегафон (недалеко установлена новая вышка). Мобильный интернет очень слабый
- Инфраструктура. В 15 минутах ходьбы от нашей стоянки находится сувенирный рынок, небольшие продуктовые ларьки, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран, готовят и продают национальные блюда. В поселке Архыз (7 км от нашей стоянки) есть небольшие продуктовые магазины, кафе, отделение почты, сувенирный рынок, аптека, банкомат Сбербанка и Россельхозбанка. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Архыза
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