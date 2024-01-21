Авторские туры в Архызе

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
9 июня
16 июня
21 июля
28 июля
69 000 за человека
Треккинг по горным озёрам в Архызе
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг по горным озёрам в Архызе
г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
14 июля
4 авг
25 авг
47 900 за человека
Майские праздники в Архызе
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Майские праздники в Архызе
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
5 мая
26 мая
42 900 за человека
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Ставропольский край, Минеральные Воды
30 июня
4 авг
15 сен
48 500 за человека
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
36 000 за человека
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
38 900 за человека
Рождественский тур на курорт Архыз
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественский тур на курорт Архыз
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
48 500 за человека
Архыз. SPA-тур в отеле 5
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Краснодарский край, Армавир
3 мая
9 мая
10 мая
17 мая
44 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Треккинг тур в Архыз
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    Звездопад в Архызе
    Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!
  • Т
    Тимур
    2 декабря 2023
    Звездопад в Архызе
    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы - удобные. Проживание - комфортное. Программа - увлекательная. Во многом, всё вышесказанное заслуга гида - Наталии Михеевой, которая показала, рассказала, организовала; за что ей отдельное спасибо. Кратко говоря, твёрдые пять с плюсом.
    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся
  • А
    Анастасия
    20 августа 2023
    Треккинг тур в Архыз
    Архыз прекрасен, гостиница супер, гиды молодцы, большое спасибо) а вот описание маршрутов как "лёгких" немного не соответствует действительности. Даже тренированным было тяжело, а нетренированные и вовсе боролись за жизнь:D
  • А
    Андрей
    12 августа 2023
    Треккинг тур в Архыз
    Были в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- очень круто. Во-первых это первый поход, где перед каждым новым движем инструктора описывали технику правильной работы и безопасности. В принципе к своим обязанностям девчонки относились скрупулёзно. Во-вторых- грамотное распределение нагрузки по дням. При достаточно плотной физухе я впервые не чувствовал себя зомби. В-третьих: все по плану, без заминок. Хороший контроль текущей ситуации при наличии детей и людей совершенно разной физической подготовки. Ну и в последних- с ними не скучно). Суровые инструктора вечером превращаются в душевных ребят с массой интересных рассказов и смешных историй. Вердикт- я бы пошел с ними еще раз.
    Были в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- оченьБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- оченьБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- оченьБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- оченьБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- оченьБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- очень
  • В
    Виктор
    19 июля 2023
    Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
    На высоте!
  • А
    Артем
    12 июля 2023
    Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе
    Спасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал, нам было очень комфортно с ним. Что из минусов: автопарк. Машины достаточно старые, нуждаются в замене некоторых деталей. Люди замечательные, а автопарк бы обновить. Суммарно нам все понравилось, обратимся еще и к туроператору, и, в случае поездок в этот регион, к гиду. И жить будем в этом отеле 👌🏽
    Спасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показалСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал
  • О
    Оксана
    1 марта 2023
    Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Привезла с собой массу впечатлений, замечательных воспоминаний и фотографий. Очень продуманный тур. Знакомство и с цивилизованными городами и с бескрайними природными ландшафтами, достопримечательностями, традициями, вкусной кухней и новыми людьми. Отличные гиды, водители, организация. Заключительный день на Эльбрусе - верх новых неиспытанных ощущений! Огромное спасибо! Рекомендую всем!
  • А
    Айгуль
    24 февраля 2023
    Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Поездка оказалась удивительной. Покорило, как и всегда, величие гор и ни с чем несоизмеримая красота тех чарующих мест. Впечатления каждый день в изобилии. Поразил Эльбрус, сам Домбай и Архыз,Чегем очень понравилось. Здесь ощущается душевная человеческая теплота местных. горами можно любоваться бесконечно долго, можно очень много и красиво написать, но лучше воочию это увидеть, чтобы потом всегда вспоминать!
  • Г
    Гульнара
    14 февраля 2023
    Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня
    Потрясающая возможность познакомиться с культурой Северного Кавказа. Тур очень разнообразный и информативный! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Архызу

Самые популярные туры в Архызе
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
  2. Треккинг по горным озёрам в Архызе
  3. Майские праздники в Архызе
  4. Треккинг на озёра Архыза с комфортом
  5. Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Сколько стоит тур в Архызе в апреле 2024
Сейчас в Архызе можно забронировать 8 авторских туров от 36 000 ₽ до 69 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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