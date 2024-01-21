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Авторский тур
7 дней
По горам да по озёрам - путешествие в Архыз
Покорить перевал, испытать силы в пеших походах и убедиться, что круче гор только горы
Невинномысск, ж/д вокзал (возможен заезд в аэропор...
9 июня
16 июня
21 июля
28 июля
69 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг по горным озёрам в Архызе
г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
14 июля
4 авг
25 авг
47 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Майские праздники в Архызе
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
5 мая
26 мая
42 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг на озёра Архыза с комфортом
Ставропольский край, Минеральные Воды
30 июня
4 авг
15 сен
48 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный отдых и термальные источники. Архыз, Домбай
Россия, Ставропольский край, Минераловодский город...
36 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Душевный горнолыжный тур на курорт Архыз
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
38 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественский тур на курорт Архыз
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
48 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Архыз. SPA-тур в отеле 5
Краснодарский край, Армавир
3 мая
9 мая
10 мая
17 мая
44 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия21 января 2024Треккинг тур в АрхызНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ГГалина13 января 2024Звездопад в АрхызеНашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!
- ТТимур2 декабря 2023Звездопад в АрхызеОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы - удобные. Проживание - комфортное. Программа - увлекательная. Во многом, всё вышесказанное заслуга гида - Наталии Михеевой, которая показала, рассказала, организовала; за что ей отдельное спасибо. Кратко говоря, твёрдые пять с плюсом.
- ААнастасия20 августа 2023Треккинг тур в АрхызАрхыз прекрасен, гостиница супер, гиды молодцы, большое спасибо) а вот описание маршрутов как "лёгких" немного не соответствует действительности. Даже тренированным было тяжело, а нетренированные и вовсе боролись за жизнь:D
- ААндрей12 августа 2023Треккинг тур в АрхызБыли в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- очень круто. Во-первых это первый поход, где перед каждым новым движем инструктора описывали технику правильной работы и безопасности. В принципе к своим обязанностям девчонки относились скрупулёзно. Во-вторых- грамотное распределение нагрузки по дням. При достаточно плотной физухе я впервые не чувствовал себя зомби. В-третьих: все по плану, без заминок. Хороший контроль текущей ситуации при наличии детей и людей совершенно разной физической подготовки. Ну и в последних- с ними не скучно). Суровые инструктора вечером превращаются в душевных ребят с массой интересных рассказов и смешных историй. Вердикт- я бы пошел с ними еще раз.
- ВВиктор19 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеНа высоте!
- ААртем12 июля 2023Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в АрхызеСпасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал, нам было очень комфортно с ним. Что из минусов: автопарк. Машины достаточно старые, нуждаются в замене некоторых деталей. Люди замечательные, а автопарк бы обновить. Суммарно нам все понравилось, обратимся еще и к туроператору, и, в случае поездок в этот регион, к гиду. И жить будем в этом отеле 👌🏽
- ООксана1 марта 2023Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПривезла с собой массу впечатлений, замечательных воспоминаний и фотографий. Очень продуманный тур. Знакомство и с цивилизованными городами и с бескрайними природными ландшафтами, достопримечательностями, традициями, вкусной кухней и новыми людьми. Отличные гиды, водители, организация. Заключительный день на Эльбрусе - верх новых неиспытанных ощущений! Огромное спасибо! Рекомендую всем!
- ААйгуль24 февраля 2023Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПоездка оказалась удивительной. Покорило, как и всегда, величие гор и ни с чем несоизмеримая красота тех чарующих мест. Впечатления каждый день в изобилии. Поразил Эльбрус, сам Домбай и Архыз,Чегем очень понравилось. Здесь ощущается душевная человеческая теплота местных. горами можно любоваться бесконечно долго, можно очень много и красиво написать, но лучше воочию это увидеть, чтобы потом всегда вспоминать!
- ГГульнара14 февраля 2023Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дняПотрясающая возможность познакомиться с культурой Северного Кавказа. Тур очень разнообразный и информативный! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Архызу
Самые популярные туры в Архызе
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
Сколько стоит тур в Архызе в апреле 2024
Сейчас в Архызе можно забронировать 8 авторских туров от 36 000 ₽ до 69 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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