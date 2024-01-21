Ю Юлия Треккинг тур в Архыз Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷

Г Галина Звездопад в Архызе Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!

Т Тимур Звездопад в Архызе Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы - удобные. Проживание - комфортное. Программа - увлекательная. Во многом, всё вышесказанное заслуга гида - Наталии Михеевой, которая показала, рассказала, организовала; за что ей отдельное спасибо. Кратко говоря, твёрдые пять с плюсом.

А Анастасия Треккинг тур в Архыз Архыз прекрасен, гостиница супер, гиды молодцы, большое спасибо) а вот описание маршрутов как "лёгких" немного не соответствует действительности. Даже тренированным было тяжело, а нетренированные и вовсе боролись за жизнь:D

А Андрей Треккинг тур в Архыз Были в августе 2023 в Архызе с гидами Анастасией Ниделяевой и Елизаветой Лобовиковой. Если коротко- очень круто. Во-первых это первый поход, где перед каждым новым движем инструктора описывали технику правильной работы и безопасности. В принципе к своим обязанностям девчонки относились скрупулёзно. Во-вторых- грамотное распределение нагрузки по дням. При достаточно плотной физухе я впервые не чувствовал себя зомби. В-третьих: все по плану, без заминок. Хороший контроль текущей ситуации при наличии детей и людей совершенно разной физической подготовки. Ну и в последних- с ними не скучно). Суровые инструктора вечером превращаются в душевных ребят с массой интересных рассказов и смешных историй. Вердикт- я бы пошел с ними еще раз.

В Виктор Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе На высоте!

А Артем Звуки гор. Научно-музыкальный хайкинг в Архызе Спасибо Раиле за информационное сопровождение, и особенно - нашему гиду-водителю Абдуррахману. Возил аккуратно, все места показал, нам было очень комфортно с ним. Что из минусов: автопарк. Машины достаточно старые, нуждаются в замене некоторых деталей. Люди замечательные, а автопарк бы обновить. Суммарно нам все понравилось, обратимся еще и к туроператору, и, в случае поездок в этот регион, к гиду. И жить будем в этом отеле 👌🏽

О Оксана Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня Привезла с собой массу впечатлений, замечательных воспоминаний и фотографий. Очень продуманный тур. Знакомство и с цивилизованными городами и с бескрайними природными ландшафтами, достопримечательностями, традициями, вкусной кухней и новыми людьми. Отличные гиды, водители, организация. Заключительный день на Эльбрусе - верх новых неиспытанных ощущений! Огромное спасибо! Рекомендую всем!

А Айгуль Курорты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии в одном туре за 4 дня Поездка оказалась удивительной. Покорило, как и всегда, величие гор и ни с чем несоизмеримая красота тех чарующих мест. Впечатления каждый день в изобилии. Поразил Эльбрус, сам Домбай и Архыз,Чегем очень понравилось. Здесь ощущается душевная человеческая теплота местных. горами можно любоваться бесконечно долго, можно очень много и красиво написать, но лучше воочию это увидеть, чтобы потом всегда вспоминать!